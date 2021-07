Chiffres de la vaccination Covid en France : combien de Français déjà vaccinés ?

VACCINATION COVID. La campagne de vaccination anti-Covid se poursuit et le rythme s'accélère de nouveau après une baisse de régime. Combien de Français sont vaccinés ? Les chiffres par âge, par région et par département.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, au 28 juin 33 533 728 premières injections et 21 775 575 secondes injections ont été réalisées. La campagne de vaccination est ouverte à tous les majeurs depuis le 31 mai et aux mineurs âgés de plus de 12 ans depuis le 15 juin.

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 28/06/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 28/06/2021 En % des vaccinés 50-59 ans 6 001 986 17,90% 3 898 080 17,90% 40-49 ans 4 809 418 14,34% 2 366 289 10,87% 30-39 ans 3 747 864 11,18% 1 625 770 7,47% 80 ans et + 3 293 284 9,82% 2 992 070 13,74% 60-64 ans 3 101 503 9,25% 2 425 970 11,14% 70-74 ans 3 086 819 9,21% 2 723 149 12,51% 65-69 ans 3 071 371 9,16% 2 502 186 11,49% 18-24 ans 2 255 994 6,73% 737 950 3,39% 75-79 ans 1 986 928 5,93% 1 830 282 8,41% 25-29 ans 1 583 331 4,72% 618 614 2,84% TOTAL 33 533 728 100,00% 21 774 575 100,00%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France région par région ?

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 29/06/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 29/06/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 29/06/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 29/06/2021 Île-de-France 6 009 853 48,9% 3 848 978 31,3% Auvergne-Rhône-Alpes 4 008 577 49,9% 2 705 720 33,7% Nouvelle Aquitaine 3 319 926 55,3% 2 164 764 36,1% Hauts-de-France 2 998 079 50,3% 1 985 808 33,3% Occitanie 2 997 630 50,6% 2 053 447 34,7% Grand Est 2 836 693 51,5% 1 904 074 34,5% Pays de la Loire 2 036 281 53,6% 1 247 980 32,8% Bretagne 1 882 311 56,4% 1 153 168 34,5% Normandie 1 829 135 55,4% 1 162 495 35,2% Bourgogne-Franche-Comté 1 429 779 51,4% 963 258 34,6% Centre-Val de Loire 1 341 647 52,4% 841 060 32,9% La Réunion 237 152 27,6% 178 608 20,8% Guadeloupe 59 637 15,8% 41 868 11,1% Martinique 56 173 15,7% 45 178 12,6% Guyane 48 544 16,7% 36 074 12,4% Mayotte 46 915 16,8% 31 620 11,3% FAUX 8 524 24,1% 5 517 15,6% Saint-Barthélemy 5 210 52,3% 4 375 43,9% FAUX 1 507 % 171 % TOTAL 31 153 573 46,46% 20 374 163 30,39%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 29/06/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 29/06/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 29/06/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 29/06/2021 Paris 1 330 657 61,9% 865 513 40,3% Nord 1 318 236 50,9% 871 839 33,7% Rhône 933 893 49,8% 603 588 32,2% Bouches-du-Rhône 923 609 45,4% 689 452 33,9% Gironde 870 036 53,3% 541 357 33,1% Hauts-de-Seine 804 442 49,8% 534 625 33,1% Seine-Saint-Denis 759 723 45,5% 466 804 27,9% Pas-de-Calais 757 866 52,2% 517 457 35,6% Loire-Atlantique 736 114 51,2% 431 015 30,0% Val-de-Marne 704 908 50,1% 454 914 32,4% Seine-Maritime 687 159 55,2% 434 424 34,9% Yvelines 650 774 44,9% 418 753 28,9% Haute-Garonne 644 453 46,0% 403 523 28,8% Isère 625 417 49,4% 422 284 33,4% Bas-Rhin 606 106 53,5% 382 615 33,8% Seine-et-Marne 603 034 42,4% 374 314 26,3% Hérault 593 764 50,5% 411 230 35,0% Val-d'Oise 588 250 47,1% 371 288 29,7% Alpes-Maritimes 578 996 53,6% 431 109 39,9% Essonne 568 065 43,1% 362 767 27,5% Ille-et-Vilaine 560 039 51,8% 327 777 30,3% Finistère 535 047 59,0% 318 600 35,1% Moselle 527 851 51,0% 363 676 35,1% Var 515 685 48,0% 386 639 36,0% Maine-et-Loire 459 324 56,3% 288 340 35,3% Morbihan 430 728 57,0% 270 967 35,9% Pyrénées-Atlantiques 414 030 60,6% 276 086 40,4% Loire 407 059 53,2% 282 981 37,0% Calvados 395 506 57,2% 251 601 36,4% Vendée 393 379 57,6% 250 274 36,6% Haute-Savoie 384 811 46,5% 245 730 29,7% Oise 373 053 45,2% 248 924 30,2% Charente-Maritime 367 765 56,8% 239 326 37,0% Haut-Rhin 365 970 48,0% 246 973 32,4% Meurthe-et-Moselle 365 914 50,1% 245 067 33,6% Gard 357 578 47,8% 249 559 33,3% Côtes-d'Armor 356 497 59,8% 235 824 39,6% Puy-de-Dôme 342 193 51,8% 230 275 34,9% Loiret 331 961 48,6% 205 335 30,1% Indre-et-Loire 329 179 54,4% 199 132 32,9% Saône-et-Loire 299 239 54,6% 200 264 36,6% Somme 297 221 52,2% 188 948 33,2% Manche 292 292 59,6% 182 800 37,3% Eure 290 555 48,4% 184 607 30,7% Marne 289 266 51,3% 188 096 33,4% Sarthe 280 926 50,1% 181 471 32,4% Ain 278 715 42,4% 186 725 28,4% Côte-d'Or 278 205 52,2% 178 198 33,4% Drôme 271 041 52,1% 191 546 36,8% Vaucluse 262 080 46,7% 180 206 32,1% Pyrénées-Orientales 258 066 53,9% 185 631 38,8% Doubs 256 893 47,6% 173 791 32,2% Aisne 251 703 47,8% 158 640 30,2% La Réunion 237 152 27,6% 178 608 20,8% Vienne 235 815 53,9% 165 498 37,8% Landes 231 851 56,3% 150 687 36,6% Eure-et-Loir 219 408 51,1% 137 045 31,9% Savoie 214 734 49,6% 144 072 33,3% Dordogne 213 656 52,3% 148 657 36,4% Haute-Vienne 209 898 56,6% 140 859 38,0% Deux-Sèvres 209 201 56,1% 123 034 33,0% Tarn 201 280 51,9% 142 488 36,7% Allier 197 074 59,5% 143 606 43,3% Vosges 196 351 54,6% 137 866 38,3% Charente 191 238 54,9% 121 689 35,0% Aude 180 714 48,5% 130 402 35,0% Loir-et-Cher 178 271 54,4% 112 926 34,4% Lot-et-Garonne 175 536 53,1% 119 935 36,3% Mayenne 166 538 54,5% 96 880 31,7% Yonne 165 952 50,0% 111 826 33,7% Orne 163 623 59,1% 109 063 39,4% Cher 161 528 54,5% 105 249 35,5% Aube 160 842 51,9% 115 523 37,3% Ardèche 160 083 49,0% 117 839 36,1% Aveyron 152 049 54,6% 108 875 39,1% Ardennes 144 213 54,3% 98 462 37,1% Tarn-et-Garonne 137 193 52,2% 87 699 33,4% Hautes-Pyrénées 136 625 60,2% 101 997 45,0% Corrèze 134 277 55,9% 89 520 37,2% Jura 130 356 50,6% 90 146 35,0% Indre 121 300 55,9% 81 373 37,5% Haute-Saône 117 712 50,5% 81 739 35,1% Nièvre 112 552 56,4% 77 653 38,9% Gers 111 497 58,7% 74 728 39,3% Haute-Loire 110 623 48,8% 79 351 35,0% Lot 101 133 58,4% 71 922 41,5% Meuse 91 187 50,2% 61 686 34,0% Haute-Marne 88 993 52,6% 64 110 37,9% Ariège 87 877 57,7% 61 146 40,1% Haute-Corse 83 431 45,8% 70 795 38,8% Cantal 82 934 58,1% 57 723 40,4% Corse-du-Sud 80 066 49,3% 68 976 42,5% Alpes-de-Haute-Provence 73 952 44,8% 51 624 31,2% Hautes-Alpes 69 159 48,8% 50 336 35,5% Territoire de Belfort 68 870 49,1% 49 641 35,4% Creuse 66 623 57,3% 48 116 41,4% Guadeloupe 59 637 15,8% 41 868 11,1% Martinique 56 173 15,7% 45 178 12,6% Guyane 48 544 16,7% 36 074 12,4% Mayotte 46 915 16,8% 31 620 11,3% Lozère 35 401 46,4% 24 247 31,8% Saint-Barthélemy 8 524 24,1% 5 517 15,6% Autre 5 210 52,3% 4 375 43,9% Autre 1 507 % 171 % TOTAL 33 733 834 50,03% 22 298 754 33,07%

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La campagne de vaccination est considérée par les experts et les autorités sanitaires comme le meilleur moyen de mettre un terme aux effets de la pandémie mondiale de Covid-19, d'autant que les variants qui se multiplient rend le virus plus contagieux. Pour atteindre une immunité collective, il faudrait que 90% de la population majeure soit vaccinée.