"Chiffres de la vaccination Covid en France : combien de Français vaccinés ? Les données"

VACCINATION COVID. La campagne de vaccination anti-Covid se poursuit en France, à un rythme de plus en plus soutenu. Voici les derniers chiffres, région par région, département par département.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, au 1er juin 26 176 709 premières injections et 11 220 050 secondes injections ont été réalisées.

La campagne de vaccination est ouverte à tous les majeurs depuis le 31 mai.

Un avis de la Haute Autorité de santé sur la vaccination des moins de 18 ans est attendu cette semaine.

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 31/05/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 31/05/2021 En % des vaccinés 50-59 ans 4 951 989 19,19% 1 711 675 14,07% 80 ans et + 3 169 297 12,28% 2 639 668 21,70% 40-49 ans 3 145 884 12,19% 850 966 7,00% 70-74 ans 2 923 723 11,33% 1 923 647 15,81% 65-69 ans 2 830 574 10,97% 1 263 891 10,39% 60-64 ans 2 794 271 10,83% 1 135 008 9,33% 30-39 ans 2 177 583 8,44% 593 694 4,88% 75-79 ans 1 914 183 7,42% 1 593 197 13,10% 18-24 ans 1 038 873 4,03% 221 342 1,82% 25-29 ans 827 642 3,21% 226 665 1,86% TOTAL 25 800 383 100,00% 12 163 633 100,00%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France région par région ?

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 31/05/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 31/05/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 31/05/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 31/05/2021 Île-de-France 4 449 771 36,2% 1 799 836 14,7% Auvergne-Rhône-Alpes 3 123 772 38,9% 1 499 097 18,7% Nouvelle Aquitaine 2 511 745 41,9% 1 242 654 20,7% Hauts-de-France 2 396 344 40,2% 1 038 970 17,4% Occitanie 2 328 438 39,3% 1 175 182 19,8% Grand Est 2 189 896 39,7% 1 055 463 19,1% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 1 953 725 38,6% 1 081 802 21,4% Pays de la Loire 1 494 339 39,3% 662 057 17,4% Bretagne 1 381 618 41,4% 662 487 19,8% Normandie 1 381 243 41,8% 656 552 19,9% Bourgogne-Franche-Comté 1 099 041 39,5% 551 422 19,8% Centre-Val de Loire 1 012 332 39,6% 466 733 18,2% La Réunion 167 923 19,5% 84 428 9,8% Martinique 47 964 13,4% 32 823 9,1% Guyane 36 946 12,7% 23 408 8,1% Guadeloupe 36 142 9,6% 16 365 4,3% Mayotte 26 065 9,3% 14 541 5,2% Saint-Barthélemy 8 809 88,4% 4 548 45,7% FAUX 5 026 14,2% 3 157 8,9% TOTAL 25 651 139 38,26% 12 071 525 18,00%

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 31/05/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 31/05/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 31/05/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 31/05/2021 Nord 1 047 626 40,5% 445 306 17,2% Paris 978 903 45,6% 418 802 19,5% Bouches-du-Rhône 745 958 36,7% 417 902 20,5% Rhône 667 360 35,6% 330 890 17,6% Pas-de-Calais 621 449 42,8% 276 349 19,0% Gironde 617 496 37,8% 298 579 18,3% Hauts-de-Seine 591 997 36,7% 232 639 14,4% Seine-Saint-Denis 551 207 33,0% 214 885 12,9% Seine-Maritime 517 182 41,6% 238 865 19,2% Val-de-Marne 516 138 36,7% 212 924 15,1% Loire-Atlantique 504 626 35,1% 229 684 16,0% Yvelines 495 882 34,2% 201 909 13,9% Isère 495 231 39,1% 220 408 17,4% Hérault 477 815 40,6% 209 941 17,8% Alpes-Maritimes 464 741 43,1% 257 165 23,8% Seine-et-Marne 456 464 32,1% 164 556 11,6% Haute-Garonne 439 209 31,4% 227 689 16,3% Val-d'Oise 435 939 34,9% 178 418 14,3% Bas-Rhin 432 436 38,2% 205 241 18,1% Var 429 767 40,0% 236 002 22,0% Essonne 423 241 32,1% 175 703 13,3% Moselle 412 629 39,8% 216 279 20,9% Finistère 393 775 43,4% 174 555 19,3% Ille-et-Vilaine 383 098 35,4% 183 445 17,0% Maine-et-Loire 349 252 42,8% 153 673 18,8% Loire 329 059 43,0% 163 816 21,4% Morbihan 312 059 41,3% 168 565 22,3% Pyrénées-Atlantiques 310 167 45,4% 164 519 24,1% Vendée 304 081 44,5% 139 254 20,4% Calvados 297 138 43,0% 140 583 20,3% Oise 292 894 35,5% 136 612 16,6% Côtes-d'Armor 292 686 49,1% 135 922 22,8% Meurthe-et-Moselle 285 141 39,0% 125 321 17,2% Haute-Savoie 282 519 34,1% 135 327 16,3% Charente-Maritime 281 264 43,5% 141 917 21,9% Haut-Rhin 280 822 36,8% 142 298 18,6% Gard 277 895 37,1% 149 440 20,0% Puy-de-Dôme 276 635 41,9% 125 477 19,0% Loiret 244 097 35,7% 107 076 15,7% Indre-et-Loire 239 336 39,5% 103 620 17,1% Somme 233 357 41,0% 96 189 16,9% Drôme 227 524 43,7% 101 551 19,5% Eure 224 028 37,3% 95 761 15,9% Sarthe 221 032 39,5% 82 916 14,8% Saône-et-Loire 219 896 40,1% 121 423 22,2% Ain 217 071 33,0% 106 724 16,2% Marne 216 739 38,4% 97 124 17,2% Manche 214 377 43,7% 113 140 23,1% Pyrénées-Orientales 212 331 44,3% 102 554 21,4% Côte-d'Or 207 809 39,0% 100 786 18,9% Doubs 207 670 38,5% 89 395 16,6% Aisne 201 018 38,2% 84 514 16,1% Vaucluse 199 224 35,5% 104 535 18,6% Vienne 195 125 44,6% 83 549 19,1% Landes 173 615 42,1% 89 671 21,8% Dordogne 172 891 42,3% 92 483 22,6% Allier 169 291 51,1% 76 761 23,2% La Réunion 167 923 19,5% 84 428 9,8% Eure-et-Loir 164 775 38,4% 77 022 17,9% Haute-Vienne 164 464 44,4% 79 545 21,5% Tarn 163 387 42,1% 85 926 22,2% Savoie 162 406 37,5% 84 640 19,6% Vosges 159 892 44,5% 79 470 22,1% Deux-Sèvres 149 262 40,1% 73 894 19,8% Charente 144 300 41,4% 71 073 20,4% Aude 142 067 38,1% 71 962 19,3% Loir-et-Cher 141 724 43,2% 62 362 19,0% Lot-et-Garonne 137 840 41,7% 66 960 20,3% Aube 135 927 43,9% 61 170 19,7% Ardèche 134 225 41,1% 68 756 21,0% Yonne 128 730 38,8% 64 752 19,5% Orne 128 518 46,4% 68 203 24,6% Cher 127 335 43,0% 65 990 22,3% Aveyron 126 174 45,3% 72 159 25,9% Ardennes 115 582 43,5% 54 462 20,5% Mayenne 115 348 37,8% 56 530 18,5% Hautes-Pyrénées 113 866 50,2% 62 409 27,5% Corrèze 107 948 44,9% 51 821 21,6% Jura 101 361 39,3% 52 306 20,3% Tarn-et-Garonne 100 975 38,4% 52 590 20,0% Indre 95 065 43,8% 50 663 23,3% Gers 93 583 49,2% 38 419 20,2% Haute-Saône 92 788 39,8% 44 184 18,9% Haute-Loire 92 743 40,9% 48 987 21,6% Nièvre 86 981 43,6% 49 405 24,8% Lot 82 626 47,7% 47 519 27,4% Haute-Marne 75 751 44,8% 35 395 20,9% Haute-Corse 74 999 41,1% 46 486 25,5% Meuse 74 977 41,3% 38 703 21,3% Corse-du-Sud 72 961 44,9% 45 495 28,0% Ariège 70 848 46,5% 37 580 24,7% Cantal 69 708 48,8% 35 760 25,0% Alpes-de-Haute-Provence 58 161 35,2% 35 032 21,2% Creuse 57 373 49,3% 28 643 24,6% Hautes-Alpes 55 874 39,4% 31 166 22,0% Territoire de Belfort 53 806 38,4% 29 171 20,8% Martinique 47 964 13,4% 32 823 9,1% Guyane 36 946 12,7% 23 408 8,1% Guadeloupe 36 142 9,6% 16 365 4,3% Lozère 27 662 36,3% 16 994 22,3% Mayotte 26 065 9,3% 14 541 5,2% Saint-Barthélemy 8 809 88,4% 4 548 45,7% Autre 5 026 14,2% 3 157 8,9% Autre 1 0,0% 0 0,0% TOTAL 25 794 073 38,25% 12 160 349 18,03%

Quels vaccins sont les plus utilisés ?

Vaccin Personnes vaccinées (1re dose) au 31/05/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 31/05/2021 En % des vaccinés Pfizer 19 024 363 74,55% 9 090 727 82,78% AstraZeneca 4 240 158 16,62% 851 359 7,75% Moderna 2 253 816 8,83% 1 039 969 9,47% TOTAL 25 518 337 100,00% 10 982 055 100,00%

Quand les Européens auront-ils atteint l'immunité par la vaccination ?

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

Situation de la vaccination dans le monde (le 02/06/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Test 21.24 Seychelles 33.77 Israël 21.74 Emirats Arabes Unis 17.23 Saint Marin 16.86 Sainte-Hélène 16.80 Îles Caïmans 12.17 Bermudes 06.89 Malte 97.50 Pays de Galles 93.98 Jersey 93.57 île de Man 92.22 Bahreïn 88.56 Anguilla 88.22 Aruba 87.79 Chili 87.55 Écosse 86.30 Angleterre 85.48 Royaume-Uni 84.49 Maldives 83.55 Irlande du Nord 82.80 Guernesey 82.74 États Unis 82.39 Curacao 78.65 Hongrie 78.31 Mongolie 75.30 Qatar 73.24 Wallis et Futuna 72.69 Uruguay 69.07 Nauru 68.23 Monaco 66.09 Bhoutan 62.49 Islande 62.01 Sint Maarten (partie néerlandaise) 60.91 Serbie 59.91 Singapour 58.24 Îles Féroé 55.21 Amérique du Nord 55.10 Chypre 52.73 Revenu élevé 50.97 Canada 50.58 Lituanie 49.63 Allemagne 49.53 Espagne 48.31 Danemark 47.71 Belgique 47.19 Italie 46.94 Luxembourg 46.57 Autriche 46.39 Portugal 46.09 Union européenne 45.92 Dominique 45.89 Estonie 44.79 Pays-Bas 44.36 France 43.91 Finlande 43.76 Grèce 43.31 Pologne 43.26 Liechtenstein 42.83 Suède 42.78 Koweit 42.62 Suisse 42.45 Barbade 42.21 Slovénie 41.87 Andorre 40.94 République Tchèque 40.14 L'Europe  40.02 Norvège 39.95 Slovaquie 39.34 Irlande 38.94 Montserrat 38.19 Roumanie 35.53 Croatie 33.37 Arabie Saoudite 32.80 Chypre du Nord 32.64 Groenland 32.52 Antigua-et-Barbuda 31.92 Turquie 31.46 Maroc 30.75 Polynésie française 30.53 Chine 30.27 Saint-Christophe-et-Niévès 29.27 République Dominicaine 28.76 Nouvelle Calédonie 28.28 Lettonie 28.17 Hong Kong 26.81 Brésil 25.56 Costa Rica 24.58 Revenu moyen supérieur 24.00 Albanie 23.63 Monténégro 23.14 Amérique du Sud 22.58 Argentine 22.55 Tonga 22.43 Le Salvador 22.38 Macao 21.08 Cambodge 20.43 Tuvalu 20.35 Monde 19.61 Panama 19.56 Guyane 19.51 Azerbaïdjan 18.09 Mexique 18.07 Ile Maurice 17.35 Grenade 17.35 Russie 16.80 Asie 16.72 Bulgarie 16.71 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 15.08 Colombie 14.81 Sainte-Lucie 14.49 Kazakhstan 14.11 Belize 13.45 Inde 13.42 Australie 12.48 Jordan 10.69 Fidji 10.37 Samoa 10.36 Bolivie 10.23 Macédoine du Nord 9.95 Nouvelle-Zélande 9.84 Népal 9.75 Corée du Sud 9.63 Océanie 9.38 Suriname 9.23 Bahamas 9.15 Palestine 9.15 Liban 09.06 Equateur 8.84 Indonésie 8.50 Pérou 7.96 revenu moyen inférieur 7.83 Laos 7.74 Sri Lanka 7.68 Tunisie 6.97 Oman 6.39 Malaisie 6.34 Moldavie 6.28 Bangladesh 5.85 Japon 5.61 Zimbabwe 5.60 Guinée Équatoriale 5.38 Comores 5.17 Biélorussie 4.76 Myanmar 4.68 Trinité-et-Tobago 4.50 Cap-Vert 04.05 Ouzbékistan 3.84 Brunei 3.64 Thaïlande 3.50 Paraguay 3.37 Aller 3.33 Bosnie Herzégovine 3.25 Eswatini 3.04 Iran 2.77 Ghana 2.74 Géorgie 2.72 Rwanda 2.71 Philippines 2.67 Sénégal 2.59 Nicaragua 2.51 Kosovo 2.39 Timor 2.32 Ukraine 2.27 Botswana 2.27 Namibie 2.09 Les îles Salomon 02.08 Angola 02.07 Afrique 1.89 Malawi 1.75 Pakistan 1.74 Kenya 1.74 Lesotho 1.71 Guinée 1.71 Guatemala 1.64 Libye 1.55 Côte d'Ivoire 1.39 Egypte 1.34 Djibouti 1.32 Afghanistan 1.30 Ethiopie 1.27 Mozambique 1.26 Honduras 1.15 Irak 1.13 Viêt-Nam 01.04 Taïwan 01.03 Gambie 1.02 Ouganda 0.99 Nigeria 0.89 Afrique du Sud 0.88 Kirghizistan 0.83 Sierra Leone 0.81 Somalie 0.78 Tadjikistan 0.74 Libéria 0.72 Congo 0.69 Soudan 0.66 Arménie 0.65 Faible revenu 0.63 Zambie 0.62 Cuba 0.62 Gabon 0.56 Niger 0.50 Mali 0.42 Mauritanie 0.34 Guinée-Bissau 0.30 Cameroun 0.18 Papouasie Nouvelle Guinée 0.10 Bénin 0.09 Soudan du sud 0.06 Yémen 0.06 République Démocratique du Congo 0.01 Madagascar 0.01 République centrafricaine 0.01

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.