Chiffres de la vaccination Covid en France : la moitié des Français sont vaccinés

VACCINATION COVID. Près de la moitié des Français sont vaccinés, mais la campagne de vaccination anti-Covid doit se poursuivre. Le nombre de rendez-vous pris semble repartir à la hausse après plusieurs jours en berne.

Selon les chiffres de la vaccination contre le Covid-19 en France, fournis par le ministère de la Santé, près de 35 millions de premières injections et plus de 25 millions de secondes injections ont été réalisées à la date du 6 juillet. La campagne de vaccination est ouverte à tous les majeurs depuis le 31 mai et aux mineurs âgés de plus de 12 ans depuis le 15 juin.

Le rythme de la vaccination commençait à décélérer depuis quelques semaines, mais les appels du gouvernement et la progression du variant Delta semblent avoir donné un coup de fouet à la campagne. Depuis le début du mois du juillet, le nombre de rendez-vous pris pour une primo-injection repart à la hausse. Le gouvernement préfère rester prudent et ne voit là qu'un "frémissement" qu'il faut confirmer.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

La campagne de vaccination est considérée par les experts et les autorités sanitaires comme le meilleur moyen de mettre un terme aux effets de la pandémie mondiale de Covid-19, d'autant que les variants qui se multiplient rendent le virus plus contagieux. Pour atteindre une immunité collective, il faudrait que 90% de la population majeure soit vaccinée.