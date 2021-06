Chiffres de la vaccination Covid en France : le point par région et département

VACCINATION COVID. La campagne de vaccination anti-Covid se poursuit en France. Voici les derniers chiffres, région par région, département par département.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, au 28 juin 33 514 605 premières injections et 21 735 972 secondes injections ont été réalisées. La campagne de vaccination est ouverte à tous les majeurs depuis le 31 mai et aux mineurs âgés de plus de 12 ans depuis le 15 juin.

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 27/06/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 27/06/2021 En % des vaccinés 50-59 ans 5 984 179 17,93% 3 776 710 17,74% 40-49 ans 4 783 576 14,33% 2 264 958 10,64% 30-39 ans 3 720 981 11,15% 1 551 076 7,28% 80 ans et + 3 290 718 9,86% 2 981 930 14,01% 60-64 ans 3 095 400 9,27% 2 387 328 11,21% 70-74 ans 3 083 556 9,24% 2 704 202 12,70% 65-69 ans 3 066 626 9,19% 2 468 854 11,60% 18-24 ans 2 229 241 6,68% 693 838 3,26% 75-79 ans 1 985 373 5,95% 1 823 286 8,56% 25-29 ans 1 569 619 4,70% 588 568 2,76% TOTAL 33 378 429 100,00% 21 291 659 100,00%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France région par région ?

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 27/06/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 27/06/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 27/06/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 27/06/2021 Île-de-France 5 937 371 48,4% 3 643 881 29,7% Auvergne-Rhône-Alpes 3 968 095 49,4% 2 574 349 32,0% Nouvelle Aquitaine 3 283 476 54,7% 2 068 626 34,5% Hauts-de-France 2 972 336 49,8% 1 901 600 31,9% Occitanie 2 966 372 50,1% 1 972 082 33,3% Grand Est 2 811 202 51,0% 1 824 422 33,1% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 2 401 576 47,5% 1 722 631 34,1% Pays de la Loire 2 009 685 52,9% 1 182 734 31,1% Bretagne 1 859 339 55,7% 1 101 904 33,0% Normandie 1 809 581 54,8% 1 113 689 33,7% Bourgogne-Franche-Comté 1 414 802 50,8% 916 871 32,9% Centre-Val de Loire 1 325 386 51,8% 798 910 31,2% La Réunion 233 687 27,2% 173 455 20,2% Guadeloupe 58 633 15,6% 40 402 10,7% Martinique 55 431 15,5% 44 390 12,4% Guyane 47 680 16,4% 34 972 12,0% Mayotte 46 340 16,6% 30 463 10,9% FALSE 8 339 23,6% 5 311 15,0% Saint-Barthélemy 5 209 52,3% 4 374 43,9% TOTAL 33 214 540 49,54% 21 155 066 31,55%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 27/06/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 27/06/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 27/06/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 27/06/2021 Paris 1 311 435 61,0% 821 298 38,2% Nord 1 306 922 50,5% 831 467 32,1% Rhône 924 178 49,3% 573 248 30,6% Bouches-du-Rhône 914 858 45,0% 664 023 32,6% Gironde 858 034 52,5% 515 078 31,5% Hauts-de-Seine 795 211 49,3% 504 381 31,3% Pas-de-Calais 752 426 51,8% 497 048 34,2% Seine-Saint-Denis 751 090 45,0% 441 942 26,5% Loire-Atlantique 723 687 50,4% 409 174 28,5% Val-de-Marne 696 821 49,6% 430 529 30,6% Seine-Maritime 679 681 54,6% 414 189 33,3% Yvelines 643 305 44,4% 396 722 27,4% Haute-Garonne 635 586 45,4% 389 671 27,8% Isère 618 537 48,9% 401 814 31,8% Bas-Rhin 599 860 53,0% 365 203 32,2% Seine-et-Marne 596 078 41,9% 350 998 24,7% Hérault 587 991 50,0% 391 727 33,3% Val-d'Oise 582 464 46,7% 353 141 28,3% Alpes-Maritimes 573 637 53,1% 415 524 38,5% Essonne 560 967 42,5% 344 870 26,1% Ille-et-Vilaine 550 189 50,8% 312 180 28,9% Finistère 528 843 58,3% 304 121 33,5% Moselle 523 857 50,6% 351 679 34,0% Var 511 877 47,7% 370 890 34,5% Maine-et-Loire 453 619 55,6% 274 018 33,6% Morbihan 426 556 56,5% 261 254 34,6% Pyrénées-Atlantiques 409 819 60,0% 263 822 38,6% Loire 403 473 52,8% 269 325 35,2% Calvados 391 592 56,6% 242 626 35,1% Vendée 390 174 57,1% 236 714 34,6% Haute-Savoie 379 905 45,9% 231 085 27,9% Oise 368 921 44,7% 239 331 29,0% Charente-Maritime 364 235 56,3% 228 061 35,2% Haut-Rhin 362 521 47,5% 233 896 30,6% Meurthe-et-Moselle 361 797 49,5% 235 471 32,2% Côtes-d'Armor 353 751 59,3% 224 349 37,6% Gard 353 669 47,3% 237 596 31,7% Puy-de-Dôme 339 536 51,4% 219 376 33,2% Loiret 326 642 47,8% 193 786 28,4% Indre-et-Loire 325 055 53,7% 188 579 31,2% Saône-et-Loire 295 392 53,9% 190 932 34,9% Somme 294 279 51,6% 181 147 31,8% Manche 288 438 58,8% 176 074 35,9% Eure 287 613 47,9% 176 817 29,4% Marne 286 609 50,8% 179 197 31,8% Sarthe 277 339 49,5% 172 500 30,8% Ain 275 679 42,0% 178 924 27,2% Côte-d'Or 274 892 51,6% 170 073 31,9% Drôme 269 001 51,7% 181 813 34,9% Vaucluse 259 237 46,2% 172 943 30,8% Pyrénées-Orientales 255 727 53,4% 178 849 37,3% Doubs 254 620 47,2% 163 847 30,4% Aisne 249 788 47,5% 152 607 29,0% Vienne 234 502 53,6% 157 546 36,0% La Réunion 233 687 27,2% 173 455 20,2% Landes 228 554 55,5% 144 544 35,1% Eure-et-Loir 216 466 50,4% 129 706 30,2% Savoie 212 328 49,1% 137 211 31,7% Dordogne 211 751 51,8% 143 352 35,1% Haute-Vienne 207 891 56,1% 134 892 36,4% Deux-Sèvres 206 576 55,4% 116 913 31,4% Tarn 199 579 51,5% 138 341 35,7% Allier 194 922 58,8% 138 394 41,8% Vosges 194 519 54,1% 132 049 36,7% Charente 188 554 54,2% 116 446 33,4% Aude 178 932 48,0% 125 498 33,7% Loir-et-Cher 176 888 54,0% 106 860 32,6% Lot-et-Garonne 173 735 52,6% 115 236 34,9% Mayenne 164 866 54,0% 90 328 29,6% Yonne 164 205 49,4% 106 920 32,2% Orne 162 257 58,6% 103 983 37,6% Cher 160 461 54,1% 100 953 34,1% Aube 159 497 51,5% 111 028 35,8% Ardèche 158 562 48,5% 112 679 34,5% Aveyron 150 818 54,2% 104 489 37,5% Ardennes 143 140 53,9% 95 657 36,0% Tarn-et-Garonne 136 206 51,9% 84 460 32,2% Hautes-Pyrénées 135 451 59,7% 97 813 43,1% Corrèze 133 563 55,6% 86 118 35,8% Jura 129 470 50,2% 84 688 32,8% Indre 119 874 55,2% 79 026 36,4% Haute-Saône 116 911 50,1% 78 775 33,8% Nièvre 111 191 55,7% 74 606 37,4% Gers 109 914 57,8% 72 174 38,0% Haute-Loire 109 555 48,3% 75 248 33,2% Lot 100 290 57,9% 68 931 39,8% Meuse 90 798 50,0% 59 015 32,5% Haute-Marne 88 604 52,4% 61 227 36,2% Ariège 87 214 57,2% 58 870 38,6% Haute-Corse 82 771 45,4% 68 852 37,8% Cantal 82 419 57,7% 55 232 38,7% Corse-du-Sud 79 590 49,0% 67 574 41,6% Alpes-de-Haute-Provence 73 362 44,4% 50 477 30,6% Hautes-Alpes 68 605 48,4% 48 774 34,4% Territoire de Belfort 68 121 48,6% 47 030 33,6% Creuse 66 262 57,0% 46 618 40,1% Guadeloupe 58 633 15,6% 40 402 10,7% Martinique 55 431 15,5% 44 390 12,4% Guyane 47 680 16,4% 34 972 12,0% Mayotte 46 340 16,6% 30 463 10,9% Lozère 34 995 45,9% 23 663 31,0% Saint-Barthélemy 8 339 23,6% 5 311 15,0% Autre 5 209 52,3% 4 374 43,9% Autre 3 0,1% 2 0,0% TOTAL 33 371 692 49,49% 21 287 118 31,57%

La campagne de vaccination est considérée par les experts et les autorités sanitaires comme le meilleur moyen de mettre un terme aux effets de la pandémie mondiale de Covid-19, d'autant que les variants qui se multiplient rend le virus plus contagieux. Pour atteindre une immunité collective, il faudrait que 90% de la population majeure soit vaccinée.