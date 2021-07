Chiffres de la vaccination Covid : le taux de Français vaccinés par âge et par département

VACCINATION COVID. Depuis deux jours, et le discours d'Emmanuel Macron, le nombre de rendez-vous pris pour la vaccination explose. Avec deux millions de créneaux réservés c'est autant de Français qui seront bientôt vaccinés, mais que disent les chiffres pour le moment ?

Le discours d'Emmanuel Macron a donné le top départ de l'assaut des Français sur les rendez-vous pour la vaccination. L'obligation vaccinale des soignants, d'une part, et l'incitation par l'extension du pass sanitaire pour se rendre dans les lieux recevant du public, de l'autre, poussent les foules vers les centres de vaccination. Mais avec le délai entre la prise de rendez-vous et l'injection de la première dose, le nombre de vaccinés devrait augmenter doucement mais surement. Au 12 juillet, près de 36 millions de personnes avaient reçu une première dose du vaccin et près de 28 millions bénéficiaient d'un schéma vaccinal complet.

Ce nouvel engouement, bien que forcé pour certains, redonne un coup de fouet à la campagne de vaccination. Entre le discours du chef de l'Etat et le mardi 13 juillet, 1,3 millions de rendez-vous ont été pris sur Doctolib et la plate-forme a compté 430 000 réservations supplémentaires sur le journée du mercredi 14 juillet.

Lire aussi

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La campagne de vaccination est considérée par les experts et les autorités sanitaires comme le meilleur moyen de mettre un terme aux effets de la pandémie mondiale de Covid-19, d'autant que les variants qui se multiplient rendent le virus plus contagieux. Pour atteindre une immunité collective, il faudrait que 90% de la population majeure soit vaccinée.