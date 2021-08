Chiffres de la vaccination Covid : les derniers chiffres

VACCINATION COVID. La campagne de vaccination contre le Covid-19 en France va continuer tout l'été. Retrouvez tous les chiffres sur la vaccination dans le pays.

La France s'est engagée dans une immense campagne de vaccination contre le Covid-19 depuis le début de l'année, s'appuyant sur les données tangibles des études et rapports scientifiques : les vaccins sont efficaces pour réduire drastiquement les formes graves du coronavirus, ils limitent également la contamination et la transmission, dans des proportions significatives. Les arguments, et les mesures incitatives à la vaccination comme le pass sanitaire, ont fini par convaincre la majorité des Français puisque plus d'un Français sur deux est désormais vacciné. Le gouvernement souhaite atteindre le chiffre de 50 millions de vaccinés à la fin du mois d'aout. Retrouvez tous les jours sur cette page les derniers chiffres de la vaccination grâce à nos tableaux.

L'évolution de la vaccination est suivie de près par les autorités sanitaires, car celle-ci est considérée comme le seul vrai rempart pour éviter une nouvelle flambée épidémique. Voici les chiffres du ministère de la Santé sur les doses de vaccin administrées en France (première et deuxième dose) :

La campagne de vaccination est considérée par les experts et les autorités sanitaires comme le meilleur moyen de mettre un terme aux effets de la pandémie mondiale de Covid-19, d'autant que les variants qui se multiplient rendent le virus plus contagieux.