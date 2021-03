"Chiffres de la vaccination en France : les dernières données et actualités sur la campagne"

VACCINATION COVID. La campagne de vaccination avance en France. Retrouvez les derniers chiffres dans cet article, ainsi que les dernières actus.

dernières INFOS

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé en date du 27 février, 2 967 937 personnes (+48 198 en 24h) ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid. 1 582 433 autres (+21 858 en 24h) se sont vues injecter la deuxième dose. Depuis le début de la campagne de vaccination, fin décembre dernier, la France a réceptionné 7 992 710 doses de vaccins.

La Haute Autorité de Santé a donné un avis ce mardi 2 mars sur la campagne de vaccination : elle est favorable à ce que les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, en plus des médecins, puissent administrer tous les types de vaccins dès à présent.

Une grande inquiétude concernant les vaccins repose sur leur efficacité sur les variants, et notamment celui découvert en Afrique du Sud. L'infectiologue Odile Launay, coordinatrice du centre de vaccinologie Cochin-Pasteur et membre du comité vaccin Covid-19, a jugé sur BFMTV à ce propos que "les vaccins marchent moins bien, plutôt aux alentours de 50 à 60 %" sur le variant sud-africain.

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 28/02/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 28/02/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 28/02/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 28/02/2021 Île-de-France 399 327 3,25% 220 329 1,79% Auvergne-Rhône-Alpes 351 974 4,38% 178 633 2,22% Nouvelle Aquitaine 323 193 5,39% 180 313 3,01% Occitanie 296 116 5,00% 165 799 2,80% Grand Est 276 857 5,02% 138 922 2,52% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 236 407 4,68% 126 037 2,49% Hauts-de-France 222 846 3,74% 118 257 1,98% Bretagne 179 229 5,37% 85 186 2,55% Pays de la Loire 172 786 4,54% 90 154 2,37% Normandie 171 101 5,18% 100 893 3,05% Bourgogne-Franche-Comté 156 437 5,62% 96 449 3,47% Centre-Val de Loire 132 373 5,17% 66 335 2,59% Corse 21 670 6,29% 9 983 2,90% La Réunion 17 222 2,01% 4 296 0,50% Mayotte 5 122 1,98% 886 0,34% Martinique 4 516 1,27% 2 299 0,65% Guyane 3 360 1,14% 1 153 0,39% Guadeloupe 3 250 0,86% 891 0,24% Saint-Barthélemy 230 2,35% 25 0,26% TOTAL 2 974 016 4,44% 1 586 840 2,37%

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 28/02/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 28/02/2021 Paris 104 800 4,89% Nord 100 665 3,87% Bouches-du-Rhône 90 197 4,40% Gironde 70 258 4,25% Rhône 68 905 3,64% Moselle 61 630 5,93% Seine-Maritime 60 575 4,84% Loire-Atlantique 59 489 4,08% Haute-Garonne 54 745 3,84% Alpes-Maritimes 54 724 5,02% Bas-Rhin 54 717 4,77% Hérault 53 828 4,50% Isère 51 253 4,03% Ille-et-Vilaine 49 956 4,56% Var 49 748 4,59% Finistère 49 690 5,43% Hauts-de-Seine 49 458 3,03% Pas-de-Calais 49 114 3,37% Val-de-Marne 45 846 3,23% Yvelines 44 525 3,06% Charente-Maritime 43 317 6,64% Morbihan 41 991 5,50% Seine-Saint-Denis 40 309 2,41% Essonne 39 842 3,03% Calvados 39 209 5,66% Haut-Rhin 38 747 5,07% Pyrénées-Atlantiques 38 514 5,59% Maine-et-Loire 38 146 4,65% Côtes-d'Armor 37 592 6,27% Val-d'Oise 37 274 2,96% Seine-et-Marne 37 273 2,60% Loire 36 478 4,77% Vendée 35 574 5,15% Gard 34 740 4,63% Meurthe-et-Moselle 32 934 4,51% Loiret 30 653 4,48% Saône-et-Loire 30 077 5,49% Puy-de-Dôme 29 466 4,40% Côte-d'Or 29 463 5,54% Pyrénées-Orientales 29 460 6,13% Manche 28 798 5,86% Indre-et-Loire 27 778 4,56% Doubs 27 467 5,05% Allier 27 097 8,16% Haute-Savoie 25 754 3,07% Oise 25 716 3,10% Vienne 25 591 5,83% Somme 25 007 4,41% Vaucluse 24 807 4,42% Drôme 24 776 4,74% Marne 23 636 4,21% Sarthe 23 584 4,19% Landes 22 998 5,52% Eure 22 886 3,84% Savoie 22 798 5,21% Charente 22 541 6,46% Aisne 22 344 4,25% Ain 22 337 3,37% Dordogne 21 323 5,19% Cher 20 972 7,06% Tarn 20 786 5,34% Vosges 20 156 5,61% Haute-Vienne 19 848 5,36% Aveyron 19 739 7,07% Orne 19 633 7,13% Eure-et-Loir 19 566 4,57% Deux-Sèvres 19 521 5,21% Jura 19 462 7,54% Loir-et-Cher 17 689 5,42% Ardèche 17 315 5,28% La Réunion 17 222 2,01% Mayenne 15 993 5,23% Corrèze 15 782 6,60% Aude 15 742 4,17% Indre 15 715 7,25% Yonne 15 662 4,70% Aube 15 277 4,92% Haute-Loire 15 045 6,61% Tarn-et-Garonne 14 933 5,69% Lot-et-Garonne 14 720 4,46% Nièvre 14 657 7,34% Hautes-Pyrénées 14 444 6,30% Ardennes 14 093 5,31% Gers 13 803 7,21% Haute-Corse 11 312 6,06% Cantal 10 750 7,50% Lot 10 591 6,08% Corse-du-Sud 10 358 6,36% Alpes-de-Haute-Provence 10 308 6,22% Haute-Saône 10 192 4,36% Territoire de Belfort 9 457 6,82% Creuse 8 780 7,67% Ariège 8 145 5,32% Meuse 8 002 4,47% Haute-Marne 7 665 4,55% Hautes-Alpes 6 623 4,73% Lozère 5 160 6,74% Mayotte 5 122 1,77% Martinique 4 516 1,27% Guyane 3 360 1,14% Guadeloupe 3 250 0,86% Saint-Barthélemy 230 2,35% Autre 2 0,02% Autre 1 0,01% TOTAL 2 974 016 4,41%

Combien de personnes vaccinées par âge ?

Selon le calendrier de vaccination contre le Covid fixé par le gouvernement et plusieurs fois revu pour intensifier la campagne, ce sont les personnes âgées et les plus fragiles qui ont été vaccinées en premier. Les personnes âgées résidant dans une maison de retraite ou en unités de soins, les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans ou avec des maladies chroniques, les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans, les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes à risques souffrant de pathologies graves ont fait partie de la phase 1. Depuis le mois de février, la phase 2 a débuté avec les personnes âgées de plus de 75 ans, puis les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnels soignants âgés de plus de 40 ans. Voici comment ces priorités se traduisent dans les chiffres par trance d'âge :

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 28/02/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 28/02/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 1 162 404 39,09% 638771 40,25% 75-79 ans 538 997 18,12% 273024 17,21% 50-59 ans 412 339 13,86% 255996 16,13% 60-64 ans 205 974 6,93% 109853 6,92% 40-49 ans 182 273 6,13% 86821 5,47% 70-74 ans 148 652 5,00% 78211 4,93% 65-69 ans 130 353 4,38% 71147 4,48% 30-39 ans 123 605 4,16% 51839 3,27% 25-29 ans 44 946 1,51% 15206 0,96% 18-24 ans 23 946 0,81% 5843 0,37% TOTAL 2 974 019 100,00% 1 586 842 100,00%

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Pays % de la population vaccinée Gibraltar 100 Israël 93.50 Seychelles 76.36 Emirats Arabes Unis 60.87 les îles Falkland 49.73 Pays de Galles 32.35 Îles Caïmans 32.12 Angleterre 31.34 Royaume-Uni 30.77 Écosse 30.57 Guernesey 29.90 Irlande du Nord 29.24 Jersey 29.00 Bermudes 27.42 île de Man 25.23 États-Unis 22.50 Serbie 21.11 Maldives 20.61 Anguilla 18.41 Malte 17.66 Chili 17.58 Bahreïn 17.52 îles Turques-et-Caïques 16.62 Îles Féroé 13.74 Barbade 11.70 Danemark 10.39 Turquie 10.14 Maroc 9.75 Hongrie 9.70 Islande 9.42 Pologne 8.82 Lituanie 8.71 Chypre 8.70 la Suisse 8.65 Norvège 8.64 Grèce 8.50 Portugal 8.45 Estonie 8.37 Slovénie 8.30 Irlande 8.29 Finlande 8.16 Slovaquie 08.04 Roumanie 7.97 Espagne 7.71 Union européenne 7.43 Allemagne 7.37 Autriche 7.17 Suède 7.14 Italie 7.12 Belgique 6.90 France 6.71 Singapour 6.15 République Tchèque 6.10 Liechtenstein 5.82 Luxembourg 5.76 Pays-Bas 5.56 Qatar 4.86 Croatie 4.73 Canada 4.71 Koweit 4.10 Brésil 3.97 Lettonie 3.29 Monde 3.13 Andorre 3.09 Bulgarie 03.06 Chine 2.82 Russie 2.67 Panama 2.65 Argentine 2.27 Arabie Saoudite 2.24 Sri Lanka 2.18 Costa Rica 1.99 Mexique 1.90 Bangladesh 1.89 Sainte-Hélène 1.76 Jordan 1.47 Népal 1.38 Oman 1.32 Inde 01.04 Indonésie 0.98 Pérou 0.81 Azerbaïdjan 0.64 Liban 0.39 Albanie 0.35 Macao 0.31 Ile Maurice 0.30 Hong Kong 0.27 Colombie 0.26 Guyane 0.24 République dominicaine 0.24 Biélorussie 0.22 Monténégro 0.21 Myanmar 0.19 Algérie 0.17 Sénégal 0.15 Equateur 0.14 Australie 0.13 Zimbabwe 0.13 Kazakhstan 0.12 Afrique du Sud 0.12 Saint Marin 0.10 Bolivie 0.09 Le Salvador 0.09 Cambodge 0.08 Corée du Sud 0.04 Pakistan 0.03 Trinité-et-Tobago 0.03 Nouvelle-Zélande 0.03 Japon 0.02 L'Iran 0.01 Paraguay 0.01 Malaisie 0.01 Ukraine 0.01 Guatemala 0.01

vaccination dans le monde (le 01/03/2021* / Our World data)"}"> Situation de la vaccination dans le monde (le 01/03/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Gibraltar 106.53 Israël 92.46 Seychelles 76.36 Emirats Arabes Unis 60.82 les îles Falkland 43.50 Îles Caïmans 32.12 Pays de Galles 31.89 Angleterre 30.66 Royaume-Uni 30.13 Écosse 30.06 Guernesey 29.90 Jersey 29.00 Irlande du Nord 28.95 Bermudes 27.42 île de Man 24.50 États-Unis 21.77 Serbie 21.06 Maldives 19.52 Anguilla 18.41 Chili 17.57 Bahreïn 17.35 Malte 17.25 îles Turques-et-Caïques 16.62 Îles Féroé 13.74 Danemark 10.26 Barbade 10.19 Turquie 10.10 Maroc 9.75 Islande 9.42 Chypre 8.70 Lituanie 8.69 la Suisse 8.65 Norvège 8.64 Pologne 8.64 Grèce 8.50 Estonie 8.37 Hongrie 8.36 Slovénie 8.25 Portugal 8.22 Finlande 7.99 Slovaquie 7.95 Irlande 7.93 Roumanie 7.91 Espagne 7.71 Union européenne 7.26 Suède 7.14 Allemagne 7.05 Italie 6.98 Autriche 6.89 Belgique 6.82 France 6.60 Singapour 6.15 République Tchèque 06.07 Liechtenstein 5.82 Luxembourg 5.76 Pays-Bas 5.45 Qatar 4.86 Croatie 4.73 Canada 4.71 Koweit 4.10 Brésil 3.92 Lettonie 3.28 Andorre 3.09 Monde 03.07 Bulgarie 03.02 Chine 2.82 Russie 2.67 Argentine 2.18 Panama 2.07 Sri Lanka 2.06 Costa Rica 1.99 Mexique 1.85 Arabie Saoudite 1.84 Bangladesh 1.81 Sainte-Hélène 1.76 Népal 1.38 Oman 1.32 Inde 01.03 Indonésie 0.95 Pérou 0.79 Azerbaïdjan 0.64 Liban 0.39 Albanie 0.35 Macao 0.31 Ile Maurice 0.30 Guyane 0.24 République dominicaine 0.24 Biélorussie 0.22 Colombie 0.22 Monténégro 0.21 Myanmar 0.19 Algérie 0.17 Equateur 0.14 Sénégal 0.13 Kazakhstan 0.12 Afrique du Sud 0.11 Zimbabwe 0.11 Australie 0.10 Bolivie 0.09 Le Salvador 0.09 Cambodge 0.08 Corée du Sud 0.04 Pakistan 0.03 Trinité-et-Tobago 0.03 Japon 0.02 Nouvelle-Zélande 0.02 L'Iran 0.01 Paraguay 0.01 Ukraine 0.01 Egypte 0.00 Venezuela 0.00

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.