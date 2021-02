Chiffres vaccination : combien de personnes vaccinées en France et dans le monde ?

VACCINATION COVID. La campagne de vaccination contre le Covid-19 suit son cours en France et dans le monde. Découvrez les derniers chiffres.

Le nombre de Français à avoir reçu au moins une dose du vaccin anti-Covid s'élève désormais à 1 486 493 , ce qui représente 4 560 vaccinés de plus en 24h. 45 468 personnes ont reçu deux injections et sont donc totalement vaccinées. Depuis le 27 décembre et le début de la campagne de vaccination, la France a reçu 2 653 200 doses de vaccins.

Toujours ce mardi, la Haute autorité de santé s'est prononcée sur le vaccin AstraZeneca et a décidé de ne pas le recommander pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre article dédié au vaccin AstraZeneca.

Les retards dans la livraison de vaccins s'accumulent. Dernier épisode en date : AstraZeneca, dont l'autorisation de commercialisation au sein de l'UE a pourtant été actée, ne peut garantir que 25 % des plus de 100 millions de doses promises aux Vingt-sept. Bruxelles n'a d'ailleurs pas caché son agacement, la directrice générale de la Santé au sein de la Commission, Sandra Gallina, ayant parlé de "vrai problème", ce à quoi le laboratoire anglo-suédois a répondu en promettant de "faire de son mieux" pour honorer son contrat.

En Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté, les prises de rendez-vous prévues jusqu'au 2 février pour les premières injections du vaccin sont reportées. Compte tenu de difficultés d'approvisionnement des doses Pfizer, les ARS préfèrent conserver leurs doses pour "garantir l'administration de la seconde injection pour toutes les personnes ayant déjà reçu la première dose en janvier".

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France, mais la campagne n'en est qu'à ses balbutiements. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 31/01/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 31/01/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 31/01/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 31/01/2021 Île-de-France 200 463 1,63% 3 592 0,03% Nouvelle Aquitaine 167 455 2,79% 7 842 0,13% Auvergne-Rhône-Alpes 164 052 2,04% 3 926 0,05% Occitanie 151 433 2,56% 5 484 0,09% Grand Est 129 030 2,34% 4 812 0,09% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 116 615 2,31% 2 236 0,04% Hauts-de-France 113 983 1,91% 4 745 0,08% Normandie 96 930 2,93% 4 287 0,13% Bourgogne-Franche-Comté 95 192 3,42% 3 079 0,11% Pays de la Loire 88 423 2,33% 2 227 0,06% Bretagne 79 954 2,39% 1 963 0,06% Centre-Val de Loire 65 480 2,56% 2 257 0,09% Corse 9 543 2,77% 604 0,18% La Réunion 3 580 0,42% 2 0,00% Martinique 2 089 0,59% 74 0,02% Guyane 1 078 0,37% 4 0,00% Guadeloupe 707 0,19% 2 0,00% Mayotte 478 0,18% 1 0,00% Saint-Barthélemy 1 0,01% 0 0,00% TOTAL 1 486 486 2,22% 47 137 0,07%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 31/01/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 31/01/2021 Nord 49 239 1,89% Paris 48 144 2,25% Bouches-du-Rhône 44 844 2,19% Rhône 39 307 2,08% Seine-Maritime 35 419 2,83% Gironde 34 115 2,06% Loire-Atlantique 31 520 2,16% Haute-Garonne 28 704 2,01% Hérault 26 260 2,19% Pas-de-Calais 25 475 1,75% Ille-et-Vilaine 25 418 2,32% Var 25 341 2,34% Hauts-de-Seine 24 686 1,51% Finistère 23 519 2,57% Yvelines 23 450 1,61% Alpes-Maritimes 23 381 2,15% Charente-Maritime 23 154 3,55% Moselle 22 057 2,12% Val-de-Marne 22 047 1,55% Seine-et-Marne 21 521 1,50% Bas-Rhin 21 414 1,87% Essonne 21 124 1,61% Pyrénées-Atlantiques 20 986 3,05% Calvados 20 325 2,93% Isère 20 213 1,59% Val-d'Oise 20 200 1,60% Meurthe-et-Moselle 19 924 2,73% Seine-Saint-Denis 19 291 1,16% Vendée 18 424 2,67% Côte-d'Or 18 346 3,45% Maine-et-Loire 17 617 2,15% Côtes-d'Armor 17 591 2,94% Saône-et-Loire 17 452 3,19% Doubs 17 242 3,17% Loire 16 526 2,16% Haut-Rhin 16 259 2,13% Gard 15 798 2,10% Pyrénées-Orientales 15 553 3,24% Manche 15 319 3,12% Loiret 14 495 2,12% Indre-et-Loire 14 340 2,35% Somme 13 985 2,46% Vienne 13 533 3,08% Morbihan 13 426 1,76% Orne 13 375 4,86% Allier 13 344 4,02% Oise 12 940 1,56% Vaucluse 12 925 2,30% Jura 12 921 5,01% Marne 12 903 2,30% Eure 12 492 2,10% Aisne 12 344 2,35% Charente 12 201 3,49% Puy-de-Dôme 11 914 1,78% Sarthe 11 809 2,10% Aveyron 11 619 4,16% Deux-Sèvres 11 383 3,04% Drôme 11 293 2,16% Landes 11 190 2,68% Haute-Savoie 11 175 1,33% Haute-Vienne 10 685 2,88% Savoie 10 070 2,30% Eure-et-Loir 10 060 2,35% Indre 9 927 4,58% Ain 9 738 1,47% Dordogne 9 493 2,31% Tarn 9 444 2,43% Yonne 9 384 2,82% Mayenne 9 053 2,96% Vosges 9 013 2,51% Aube 8 937 2,88% Nièvre 8 789 4,40% Cher 8 690 2,93% Aude 8 224 2,18% Loir-et-Cher 7 968 2,44% Hautes-Pyrénées 7 880 3,44% Haute-Loire 7 783 3,42% Lot-et-Garonne 7 757 2,35% Corrèze 7 682 3,21% Ardennes 7 583 2,86% Tarn-et-Garonne 7 163 2,73% Gers 6 723 3,51% Cantal 6 428 4,48% Alpes-de-Haute-Provence 6 289 3,79% Ardèche 6 261 1,91% Ariège 5 972 3,90% Territoire de Belfort 5 830 4,21% Meuse 5 496 3,07% Haute-Marne 5 444 3,23% Creuse 5 276 4,61% Haute-Saône 5 228 2,24% Lot 5 060 2,90% Corse-du-Sud 4 880 3,00% Haute-Corse 4 663 2,50% Hautes-Alpes 3 835 2,74% La Réunion 3 580 0,42% Lozère 3 033 3,96% Martinique 2 089 0,59% Guyane 1 078 0,37% Guadeloupe 707 0,19% Mayotte 478 0,17% Saint-Barthélemy 6 0,06% Autre 1 0,01% Autre 1 0,01% TOTAL 1 486 491 2,20%

Combien de personnes vaccinées par âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 31/01/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 31/01/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 602 318 40,52% 9858 20,91% 75-79 ans 259 607 17,46% 1675 3,55% 50-59 ans 240 388 16,17% 16726 35,48% 60-64 ans 102 226 6,88% 7322 15,53% 40-49 ans 78 968 5,31% 3173 6,73% 70-74 ans 71 186 4,79% 2554 5,42% 65-69 ans 65 299 4,39% 3717 7,89% 30-39 ans 47 273 3,18% 1582 3,36% 25-29 ans 13 708 0,92% 409 0,87% 18-24 ans 5 327 0,36% 116 0,25% TOTAL 1 486 493 100,00% 47 137 100,00%

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 31/01/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Israël 57.65 Gibraltar 39.43 Emirats Arabes Unis 34.79 Seychelles 31.38 Angleterre 15.18 Royaume-Uni 14.42 Pays de Galles 13.23 Irlande du Nord 13.01 Écosse 10.68 Bahreïn 10.16 États Unis 9.63 île de Man 9.52 Serbie 6.43 Malte 6.29 Bermudes 4.71 Danemark 4.66 Islande 4.55 Irlande 4.05 Roumanie 3.75 Slovénie 3.67 Lituanie 3.52 Espagne 3.44 Italie 3.36 Portugal 3.32 Pologne 3.25 Hongrie 3.23 Suisse 3.03 Finlande 2.96 Allemagne 2.95 Union européenne 2.93 Estonie 2.91 Chypre du Nord 2.88 Chypre 2.87 Grèce 2.79 Singapour 2.65 Slovaquie 2.63 République Tchèque 2.62 Canada 2.58 Belgique 2.56 Turquie 2.53 Suède 2.47 Norvège 2.29 France 2.26 L'Autriche 2.25 Croatie 02.04 Luxembourg 1.99 Chine 1.67 Pays-Bas 1.45 Lettonie 1.32 Monde 1.30 Arabie Saoudite 1.27 Brésil 1.00 Costa Rica 0.94 Argentine 0.83 Oman 0.73 Russie 0.69 Bulgarie 0.61 Maroc 0.54 Mexique 0.52 Chili 0.35 Inde 0.29 Sri Lanka 0.28 Indonésie 0.19 Panama 0.15 Equateur 0.02 Myanmar 0.01 Algérie 0.00

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.