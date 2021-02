"Chiffres vaccination : la campagne reprend un nouveau souffle, les chiffres"

VACCINATION COVID. Derniers chiffres, dernières actus... Retrouvez toutes les infos sur la vaccination en France et dans le monde.

dernières INFOS

En France, 2 109 641 personnes ont reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid-19. En détail, on compte 1 866 091 personnes ayant reçu la première injection et 243 550 complètement vaccinées. Depuis le début de la campagne de vaccination, le 27 décembre dernier, la France a reçu 2 653 200 doses de vaccin.

Les première doses du vaccin AstraZeneca ont été administrées en France ce week-end, permettant à la campagne de vaccination de prendre un second souffle après des débuts compliqués. Le laboratoire anglo-suédois est devenu le troisième à être autorisé en France après Pfizer/BioNtech et Moderna. Les premières 237 000 doses reçues par la France sont réservées aux soignants de 50 à 64 ans, avant l'arrivée de 300 000 doses supplémentaires attendues dans les prochains jours et une montée en puissance en mars.

Olivier Véran s'est fait vacciner contre le Covid-19 ce lundi, devenant ainsi le premier membre du gouvernement à être vacciné publiquement. Le ministre de la Santé fait désormais partie du public éligible à la vaccination.

L'OMS examine depuis ce lundi le vaccin AstraZeneca, dont l'efficacité contre le variant sud-africain et sur les patients de plus de 65 ans est remise en cause.

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 06/02/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 06/02/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 06/02/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 06/02/2021 Île-de-France 252 224 2,05% 21 432 0,17% Auvergne-Rhône-Alpes 216 231 2,69% 23 984 0,30% Nouvelle Aquitaine 214 340 3,57% 31 157 0,52% Occitanie 196 601 3,32% 27 931 0,47% Grand Est 162 449 2,95% 28 692 0,52% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 151 026 2,99% 15 938 0,32% Hauts-de-France 127 740 2,14% 20 541 0,34% Bourgogne-Franche-Comté 116 677 4,19% 15 347 0,55% Normandie 114 525 3,47% 22 021 0,67% Pays de la Loire 104 549 2,75% 12 363 0,33% Bretagne 102 419 3,07% 11 710 0,35% Centre-Val de Loire 81 423 3,18% 10 019 0,39% Corse 12 901 3,74% 1 666 0,48% La Réunion 6 109 0,71% 105 0,01% Martinique 2 877 0,81% 514 0,14% Guyane 1 484 0,50% 48 0,02% Guadeloupe 1 279 0,34% 81 0,02% Mayotte 1 227 0,47% 1 0,00% Saint-Barthélemy 1 0,01% 0 0,00% TOTAL 1 866 082 2,78% 243 550 0,36%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 06/02/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 06/02/2021 Paris 60 790 2,84% Nord 58 434 2,25% Bouches-du-Rhône 56 621 2,76% Gironde 47 416 2,87% Rhône 46 450 2,45% Seine-Maritime 40 431 3,23% Haute-Garonne 37 881 2,66% Loire-Atlantique 36 345 2,49% Hérault 35 752 2,99% Var 32 743 3,02% Bas-Rhin 32 142 2,80% Hauts-de-Seine 31 720 1,94% Alpes-Maritimes 31 709 2,91% Yvelines 29 188 2,01% Ille-et-Vilaine 28 963 2,65% Charente-Maritime 28 888 4,43% Val-de-Marne 27 773 1,96% Moselle 27 606 2,66% Finistère 27 440 3,00% Essonne 26 831 2,04% Pas-de-Calais 26 777 1,84% Isère 26 374 2,07% Pyrénées-Atlantiques 26 294 3,82% Seine-et-Marne 26 007 1,82% Seine-Saint-Denis 25 691 1,54% Calvados 25 605 3,70% Val-d'Oise 24 224 1,92% Morbihan 23 744 3,11% Côtes-d'Armor 22 272 3,72% Meurthe-et-Moselle 22 239 3,05% Loire 21 892 2,86% Saône-et-Loire 21 885 4,00% Maine-et-Loire 21 826 2,66% Vendée 21 457 3,10% Gard 21 323 2,84% Côte-d'Or 21 303 4,00% Doubs 21 242 3,91% Haut-Rhin 21 101 2,76% Pyrénées-Orientales 19 466 4,05% Manche 17 757 3,61% Loiret 17 679 2,58% Puy-de-Dôme 17 597 2,63% Allier 17 547 5,29% Indre-et-Loire 17 075 2,80% Vaucluse 16 765 2,99% Drôme 16 447 3,14% Vienne 16 375 3,73% Marne 16 342 2,91% Jura 16 118 6,25% Landes 15 697 3,77% Orne 15 632 5,68% Haute-Savoie 15 159 1,81% Eure 15 100 2,54% Somme 15 086 2,66% Charente 14 931 4,28% Sarthe 14 489 2,58% Aveyron 14 394 5,16% Oise 14 354 1,73% Savoie 14 102 3,22% Tarn 13 276 3,41% Haute-Vienne 13 205 3,56% Dordogne 13 134 3,20% Aisne 13 089 2,49% Deux-Sèvres 12 971 3,46% Eure-et-Loir 12 525 2,92% Cher 12 330 4,15% Ain 12 267 1,85% Indre 11 760 5,42% Yonne 11 243 3,37% Vosges 11 138 3,10% Nièvre 10 856 5,44% Haute-Loire 10 849 4,77% Aube 10 525 3,39% Mayenne 10 432 3,41% Lot-et-Garonne 10 285 3,12% Loir-et-Cher 10 054 3,08% Aude 9 864 2,61% Hautes-Pyrénées 9 709 4,23% Tarn-et-Garonne 9 483 3,62% Ardèche 9 232 2,82% Corrèze 9 185 3,84% Ardennes 9 076 3,42% Gers 8 879 4,64% Cantal 8 315 5,80% Alpes-de-Haute-Provence 8 149 4,92% Territoire de Belfort 7 251 5,23% Haute-Saône 6 779 2,90% Haute-Corse 6 606 3,54% Ariège 6 411 4,19% Lot 6 359 3,65% Corse-du-Sud 6 295 3,87% Meuse 6 294 3,51% La Réunion 6 109 0,71% Haute-Marne 5 986 3,56% Creuse 5 959 5,20% Hautes-Alpes 5 039 3,60% Lozère 3 804 4,97% Martinique 2 877 0,81% Guyane 1 484 0,50% Guadeloupe 1 279 0,34% Mayotte 1 227 0,42% Saint-Barthélemy 6 0,06% Autre 2 0,02% Autre 1 0,01% TOTAL 1 866 087 2,77%

Combien de personnes vaccinées par âge ?

Selon le calendrier de vaccination contre le Covid fixé par le gouvernement et plusieurs fois revu pour intensifier la campagne, ce sont les personnes âgées et les plus fragiles qui ont été vaccinées en premier. Les personnes âgées résidant dans une maison de retraite ou en unités de soins, les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans ou avec des maladies chroniques, les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans, les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes à risques souffrant de pathologies graves ont fait partie de la phase 1. Depuis le mois de février, la phase 2 a débuté avec les personnes âgées de plus de 75 ans, puis les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnels soignants âgés de plus de 40 ans. Voici comment ces priorités se traduisent dans les chiffres par trance d'âge :

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 06/02/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 06/02/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 790 557 42,36% 53240 21,86% 75-79 ans 350 487 18,78% 11561 4,75% 50-59 ans 269 498 14,44% 81171 33,33% 60-64 ans 116 295 6,23% 33205 13,63% 40-49 ans 92 295 4,95% 20280 8,33% 70-74 ans 90 408 4,84% 12529 5,14% 65-69 ans 78 443 4,20% 17102 7,02% 30-39 ans 55 211 2,96% 10680 4,39% 25-29 ans 16 170 0,87% 2809 1,15% 18-24 ans 6 463 0,35% 956 0,39% TOTAL 1 866 091 100,00% 243 550 100,00%

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 06/02/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Israël 62.87 Gibraltar 54.24 Emirats Arabes Unis 42.48 Seychelles 37.72 Angleterre 18.30 Pays de Galles 17.74 Royaume-Uni 17.64 Îles Caïmans 16.75 Irlande du Nord 16.71 Jersey 14.68 Écosse 14.58 île de Man 12.76 États Unis 11.67 Bahreïn 10.73 Guernesey 9.95 Îles Féroé 9.53 Malte 08.08 Serbie 7.91 Bermudes 7.86 Monaco 6.12 Danemark 5.63 Islande 5.13 Slovénie 4.67 Lituanie 4.55 Groenland 4.55 Irlande 4.44 Roumanie 4.37 Pologne 4.34 Suisse 4.25 Espagne 4.25 Italie 4.16 Hongrie 04.05 Estonie 3.99 Finlande 3.93 Slovaquie 3.85 Grèce 3.82 Chypre 3.75 Union européenne 3.74 Allemagne 3.72 Portugal 3.72 Norvège 3.66 Belgique 3.59 Suède 3.40 République Tchèque 3.24 Chili 3.17 Singapour 3.09 Turquie 03.08 France 3.06 L'Autriche 3.00 Chypre du Nord 2.88 Canada 2.76 Luxembourg 2.62 Croatie 2.33 Pays-Bas 2.24 Liechtenstein 2.18 Chine 2.17 Sainte-Hélène 1.76 Lettonie 1.69 Monde 1.64 Brésil 1.60 Andorre 1.34 Arabie Saoudite 1.27 Maroc 1.26 Costa Rica 1.13 Argentine 01.04 Koweit 0.82 Bulgarie 0.82 Sri Lanka 0.75 Oman 0.73 Russie 0.69 Maldives 0.59 Mexique 0.55 Népal 0.54 Inde 0.42 Indonésie 0.33 Panama 0.15 Equateur 0.04 Bolivie 0.03 Myanmar 0.01 Egypte 0.00 Bangladesh 0.00 Algérie 0.00

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.