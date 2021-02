"Chiffres vaccination : où en est-on en France et dans le monde ?"

VACCINATION COVID. Derniers chiffres, dernières actus... Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la campagne de vaccination en France.

dernières INFOS

En France, 2 249 683 personnes (+20 094 en 24h) ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid et 633 771 autres (+19 275 en 24h) les deux doses nécessaires à l'immunité complète, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. 4 474 875 doses ont été réceptionnées par la France depuis le début de la campagne de vaccination, fin décembre 2020.

Alain Fischer, invité de BFMTV, a promis que l'objectif de vacciner huit millions de personnes d'ici la fin mars serait tenu. "L'objectif, c'est quatre millions de vaccinés fin février, huit millions fin mars", a indiqué celui qui coordonne la stratégie vaccinale en France.

Selon les informations de LCI, plus de 30 000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer vont être réceptionnées par la Moselle d'ici la fin de semaine pour faire face à la propagation du variant, plus rapide que dans le reste du pays.

Invité sur l'antenne de BFMTV ce lundi, le commissaire européen Thierry Breton a fixé l'objectif de "vacciner d'ici la fin de l'été" tous les Européens qui le voudront, avec l'ambition que "l'Europe soit le premier continent en matière de production vaccinale sur 18 mois".

Le processus d'autorisation des vaccins amélioré - pour lutter contre les variants - va être simplifiée par l'Union européenne, après des critiques sur la lenteur des procédures. "Nous avons dorénavant décidé qu'un vaccin amélioré par un fabricant pour lutter contre les nouveaux variants par sur la base d'un vaccin déjà existant n'aura plus besoin de passer par toutes les étapes d'autorisation", a précisé Stella Kyriakides, la commissaire européenne à la Santé, au quotidien allemand Augsburger Allgemeine.

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 13/02/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 13/02/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 13/02/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 13/02/2021 Île-de-France 310 554 2,53% 76 650 0,62% Auvergne-Rhône-Alpes 266 977 3,32% 65 507 0,82% Nouvelle Aquitaine 253 676 4,23% 72 197 1,20% Occitanie 235 037 3,97% 69 256 1,17% Grand Est 197 358 3,58% 58 351 1,06% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 184 427 3,65% 46 990 0,93% Hauts-de-France 146 421 2,46% 46 358 0,78% Normandie 136 612 4,14% 52 702 1,60% Bourgogne-Franche-Comté 133 284 4,79% 35 525 1,28% Pays de la Loire 125 132 3,29% 38 678 1,02% Bretagne 124 544 3,73% 37 972 1,14% Centre-Val de Loire 99 588 3,89% 27 338 1,07% Corse 16 452 4,77% 4 063 1,18% La Réunion 9 883 1,15% 564 0,07% Martinique 3 660 1,03% 1 026 0,29% Mayotte 2 302 0,89% 5 0,00% Guadeloupe 1 920 0,51% 293 0,08% Guyane 1 853 0,63% 294 0,10% Saint-Barthélemy 1 0,01% 0 0,00% TOTAL 2 249 681 3,36% 633 769 0,95%

Lire aussi

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 13/02/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 13/02/2021 Paris 78 947 3,68% Bouches-du-Rhône 71 938 3,51% Nord 64 491 2,48% Rhône 55 655 2,94% Gironde 54 337 3,28% Seine-Maritime 49 475 3,95% Haute-Garonne 46 210 3,24% Loire-Atlantique 43 308 2,97% Hérault 42 889 3,58% Var 39 610 3,65% Bas-Rhin 38 886 3,39% Alpes-Maritimes 37 964 3,48% Hauts-de-Seine 37 524 2,30% Moselle 36 268 3,49% Yvelines 36 074 2,48% Ille-et-Vilaine 35 751 3,27% Finistère 34 265 3,75% Val-de-Marne 34 119 2,40% Charente-Maritime 33 582 5,15% Isère 33 423 2,63% Essonne 32 001 2,43% Pyrénées-Atlantiques 31 472 4,57% Calvados 31 237 4,51% Seine-Saint-Denis 31 144 1,87% Seine-et-Marne 30 498 2,13% Val-d'Oise 30 247 2,40% Pas-de-Calais 29 766 2,05% Morbihan 28 687 3,76% Haut-Rhin 28 011 3,67% Loire 26 345 3,44% Maine-et-Loire 25 973 3,17% Vendée 25 895 3,75% Gard 25 876 3,45% Côtes-d'Armor 25 841 4,31% Doubs 24 599 4,53% Saône-et-Loire 24 554 4,49% Meurthe-et-Moselle 24 536 3,36% Côte-d'Or 24 103 4,53% Pyrénées-Orientales 23 747 4,94% Loiret 22 719 3,32% Puy-de-Dôme 21 358 3,19% Allier 21 328 6,43% Manche 20 781 4,23% Vienne 20 329 4,63% Drôme 20 219 3,86% Indre-et-Loire 19 973 3,28% Haute-Savoie 19 924 2,38% Vaucluse 19 865 3,54% Landes 19 472 4,67% Somme 18 687 3,29% Charente 18 356 5,26% Savoie 18 272 4,17% Jura 18 168 7,04% Marne 18 047 3,21% Orne 17 906 6,51% Sarthe 17 885 3,18% Oise 17 300 2,08% Eure 17 213 2,89% Aveyron 16 589 5,94% Aisne 16 177 3,08% Ain 15 905 2,40% Tarn 15 831 4,07% Deux-Sèvres 15 757 4,21% Dordogne 15 621 3,80% Cher 15 311 5,16% Eure-et-Loir 14 785 3,45% Haute-Vienne 14 539 3,92% Vosges 14 041 3,91% Indre 13 765 6,35% Haute-Loire 13 423 5,90% Aube 13 115 4,23% Loir-et-Cher 13 035 3,99% Yonne 12 949 3,89% Nièvre 12 669 6,35% Mayenne 12 071 3,95% Lot-et-Garonne 11 796 3,57% Aude 11 746 3,11% Hautes-Pyrénées 11 713 5,11% Corrèze 11 624 4,86% Ardèche 11 601 3,54% Ardennes 11 093 4,18% Tarn-et-Garonne 10 742 4,10% Gers 10 681 5,58% La Réunion 9 883 1,15% Cantal 9 524 6,64% Alpes-de-Haute-Provence 9 493 5,73% Haute-Corse 8 734 4,68% Territoire de Belfort 8 262 5,96% Lot 8 002 4,59% Haute-Saône 7 980 3,42% Corse-du-Sud 7 718 4,74% Meuse 6 811 3,80% Creuse 6 791 5,93% Ariège 6 685 4,37% Haute-Marne 6 550 3,89% Hautes-Alpes 5 557 3,97% Lozère 4 326 5,65% Martinique 3 660 1,03% Mayotte 2 302 0,80% Guadeloupe 1 920 0,51% Guyane 1 853 0,63% Saint-Barthélemy 2 0,02% Autre 2 0,02% Autre 1 0,01% TOTAL 2 249 682 3,34%

Combien de personnes vaccinées par âge ?

Selon le calendrier de vaccination contre le Covid fixé par le gouvernement et plusieurs fois revu pour intensifier la campagne, ce sont les personnes âgées et les plus fragiles qui ont été vaccinées en premier. Les personnes âgées résidant dans une maison de retraite ou en unités de soins, les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans ou avec des maladies chroniques, les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans, les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes à risques souffrant de pathologies graves ont fait partie de la phase 1. Depuis le mois de février, la phase 2 a débuté avec les personnes âgées de plus de 75 ans, puis les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnels soignants âgés de plus de 40 ans. Voici comment ces priorités se traduisent dans les chiffres par trance d'âge :

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 13/02/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 13/02/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 947 473 42,12% 196244 30,96% 75-79 ans 430 366 19,13% 53863 8,50% 50-59 ans 303 096 13,47% 161217 25,44% 60-64 ans 132 542 5,89% 66587 10,51% 40-49 ans 120 351 5,35% 48556 7,66% 70-74 ans 111 332 4,95% 31953 5,04% 65-69 ans 93 356 4,15% 36682 5,79% 30-39 ans 75 909 3,37% 27937 4,41% 25-29 ans 24 308 1,08% 7897 1,25% 18-24 ans 10 598 0,47% 2803 0,44% TOTAL 2 249 685 100,00% 633 771 100,00%

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

Situation de la vaccination dans le monde (le 10/02/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Israël 69.46 Gibraltar 62.39 Emirats Arabes Unis 47.37 Seychelles 45.17 Îles Caïmans 21.43 Pays de Galles 20.90 Angleterre 20.54 Royaume-Uni 20.00 Irlande du Nord 19.09 Écosse 18.28 Jersey 14.68 île de Man 14.63 Bermudes 14.61 États-Unis 13.39 Bahreïn 12.91 Îles Féroé 10.96 Guernesey 9.95 Malte 9.81 Serbie 9.41 Danemark 6.14 Monaco 6.12 Chili 5.58 Islande 5.17 Roumanie 05.05 Lituanie 5.00 Irlande 4.87 Espagne 4.78 Suisse 4.77 Slovénie 4.72 Pologne 4.69 Italie 4.58 Groenland 4.55 Slovaquie 4.44 Grèce 4.41 Estonie 4.39 Singapour 4.38 Norvège 4.23 Finlande 4.22 Hongrie 4.20 Allemagne 4.19 Union européenne 4.17 Suède 3.99 Belgique 3.97 Portugal 3.92 Chypre 3.75 République Tchèque 3.73 France 3.47 Autriche 3.46 Turquie 3.31 Canada 03.06 Maldives 3.01 Luxembourg 2.98 Chypre du Nord 2.88 Chine 2.82 Pays-Bas 2.69 Croatie 2.49 Liechtenstein 2.18 Maroc 02.02 Monde 1.94 Brésil 1.94 Sainte-Hélène 1.76 Lettonie 1.74 Costa Rica 1.47 Andorre 1.34 Arabie Saoudite 1.27 Argentine 1.18 Oman 0.97 Bulgarie 0.95 Sri Lanka 0.83 Koweit 0.82 Russie 0.69 Mexique 0.56 Népal 0.54 Inde 0.51 Indonésie 0.46 Panama 0.15 Equateur 0.04 Bolivie 0.03 Pérou 0.03 Bangladesh 0.02 Myanmar 0.01 Egypte 0.00 Algérie 0.00

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.