Vaccination contre le Covid : la campagne en plein creux, les derniers chiffres

VACCINATION COVID. La campagne de vaccination en France est dans un creux très net depuis les fêtes de fin d'année. Moins de la moitié des vaccinés ont reçu leur dose de rappel, alors que le gouvernement va intensifier les incitations et les restrictions pour booster le rappel...

Alors que le gouvernement va réduire le délai pour recevoir une dose de rappel et conserver son pass sanitaire à quatre mois à partir du 15 février et que le projet de loi sur le pass vaccinal fait rage à l'Assemblée, la campagne de vaccination en France patine. Conséquence des fêtes de fin d'année, le nombre d'injections quotidiennes a drastiquement diminué après les sommets atteints mi-décembre. Selon les dernières données officielles sur la vaccination en France, 76 208 doses de vaccin contre le Covid ont été administrées le 2 janvier 2022 dont 65 091 doses de rappel. A ce jour, depuis le début de la campagne de vaccination en France, 52,9 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin et 51,8 millions bénéficient d'un schéma vaccinal complet. Le pourcentage de la population complètement vaccinée s'élève ainsi à 77,20% de la population. Le nombre de troisièmes doses est quant à lui de 24,4 millions.

Depuis près d'un an, le gouvernement a fait de la vaccination l'enjeu sanitaire prioritaire de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. La France est parvenue à atteindre un niveau de vaccination élevé en quelques mois et à atteindre une couverture vaccinale parmi les plus importante d'Europe et du monde. Celle-ci pourrait cependant ne pas suffire à atteindre une immunité collective totale, mais elle protège des formes graves, offre une protection aux plus fragiles et permet de désaturer les services hospitaliers.

L'évolution de la vaccination est suivie de près par les autorités sanitaires, car celle-ci est considérée comme le seul vrai rempart pour éviter une nouvelle flambée épidémique. Voici les chiffres du ministère de la Santé sur les doses de vaccin administrées et le nombre de personnes vaccinées en France (couverture vaccinale calculée sur la population totale) :

PRÉCISION : la couverture vaccinale est calculée ici sur la population totale, ce qui explique les différences observées avec d'autres statistiques publiées par ailleurs et qui calculent la couverture vaccinale sur la population âgée de 12 ans et plus (celle des personnes vaccinables à ce jour).

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

PRÉCISION : depuis le 8 décembre, les indicateurs de vaccination publiés par Santé publique France et relayés dans cet article sont exprimés par lieu de résidence des personnes vaccinées (en remplacement du lieu de vaccination). L'historique des données a été repris selon ce mode de calcul.

La campagne de vaccination est considérée par les experts et les autorités sanitaires comme le meilleur moyen de mettre un terme aux effets de la pandémie mondiale de Covid-19, d'autant que les variants qui se multiplient rendent le virus plus contagieux.