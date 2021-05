"Vaccination Covid en France : ça va s'accélérer en mai ! Les derniers chiffres et explications"

VACCINATION COVID. La campagne prend un nouveau virage le 10 mai, le gouvernement et les autorités sanitaires comptent accélérer le rythme de la vaccination anti-Covid. Voici les chiffres et les nouvelles modalités de la campagne en France.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, au 5 mai, 16 763 053 premières injections et 7 148 514 secondes injections ont été réalisées.

"A partir de lundi 10 mai, la campagne de vaccination pour nos concitoyens de plus de 50 ans. Les rendez-vous pourront être pris à partir de vendredi", a annoncé ce jeudi Emmanuel Macron, en marge d'une visite d'un centre de vaccination. Le chef de l'Etat a insisté sur l'efficacité des vaccins administrés. "L'année dernière, nous nous en souvenons avec douleur, nous comptions près de 400 morts par jour. ll y a désormais entre 0 et 10 morts par jour en Ehpad". Le président de la République a aussi rappelé que les autorités sanitaires avaient "toute confiance" dans le vaccin Astrazeneca. Pour Emmanuel Macron, il est important que ce vaccin soit à utilisé au maximum.

Le chef de l'Etat a ajouté que les prises de rendez-vous pour la vaccination sera ouverte pour tous les adultes à partir du 12 mai s'il y a des doses de la veille non utilisées dans un point de vaccination pour le lendemain. Il sera possible de consulter les stocks disponibles et de prendre rendez-vous au fil de l'eau la veille pour le lendemain.

Mardi sur l'antenne d'Europe 1, Olivier Véran a réitéré sa confiance envers le vaccin Janssen (Johnson & Johnson), dont l'utilisation a été écarté par le Danemark après la suspicion d'effets secondaires graves. Je ne partage pas les conclusions des Danois (...) Nous vaccinons beaucoup avec ce vaccin à travers le monde et il n'y a rien qui justifie qu'on change cela", a jugé le ministre de la Santé. Sur la campagne de vaccination, Olivier Véran a assumé la stratégie de la France basée sur la priorisation. "Nous priorisons toujours les personnes les plus à risque", a-t-il affirmé, promettant qu'"au 15 juin, il n'y aura plus de limite d'âge" pour se faire vacciner.

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 04/05/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 04/05/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 2 963 997 18,00% 2 274 470 31,13% 50-59 ans 2 603 540 15,81% 796 863 10,91% 70-74 ans 2 594 870 15,75% 1 071 280 14,66% 65-69 ans 2 252 488 13,68% 547 044 7,49% 60-64 ans 2 081 061 12,64% 435 229 5,96% 75-79 ans 1 784 294 10,83% 1 344 967 18,41% 40-49 ans 1 034 770 6,28% 398 367 5,45% 30-39 ans 686 035 4,17% 268 382 3,67% 25-29 ans 246 416 1,50% 94 761 1,30% 18-24 ans 218 220 1,32% 74 013 1,01% TOTAL 16 470 369 100,00% 7 306 862 100,00%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France région par région ?

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 04/05/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 04/05/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 04/05/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 04/05/2021 Île-de-France 2 490 729 20,3% 1 123 776 9,2% Auvergne-Rhône-Alpes 1 923 040 23,9% 871 560 10,9% Nouvelle Aquitaine 1 723 885 28,7% 738 513 12,3% Occitanie 1 599 905 27,0% 681 736 11,5% Hauts-de-France 1 447 128 24,3% 666 925 11,2% Grand Est 1 404 900 25,5% 637 474 11,6% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 1 361 250 26,9% 663 862 13,1% Bretagne 958 169 28,7% 376 777 11,3% Pays de la Loire 956 404 25,2% 375 913 9,9% Normandie 905 716 27,4% 400 844 12,1% Bourgogne-Franche-Comté 727 567 26,1% 354 618 12,7% Centre-Val de Loire 662 687 25,9% 267 300 10,4% Corse 115 080 33,4% 59 707 17,3% La Réunion 85 451 9,9% 40 306 4,7% Martinique 38 224 10,7% 15 821 4,4% Guyane 25 944 8,9% 11 112 3,8% Guadeloupe 19 840 5,3% 9 259 2,5% Mayotte 15 757 5,6% 8 808 3,2% Saint-Barthélemy 5 289 53,1% 801 8,0% TOTAL 16 466 965 24,56% 7 305 112 10,89%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Seine-et-Marne 229 873 16,1% 105 561 7,4% Morbihan 227 573 30,1% 80 308 10,6% Maine-et-Loire 217 889 26,7% 82 300 10,1% Pyrénées-Atlantiques 210 410 30,8% 96 260 14,1% Loire 200 131 26,2% 85 598 11,2% Calvados 196 285 28,4% 77 858 11,3% Gard 193 068 25,8% 89 415 11,9% Charente-Maritime 192 678 29,8% 86 501 13,4% Vendée 190 509 27,9% 75 076 11,0% Côtes-d'Armor 190 033 31,9% 91 406 15,3% Meurthe-et-Moselle 183 768 25,2% 77 727 10,6% Oise 180 772 21,9% 89 208 10,8% Haut-Rhin 173 347 22,7% 83 422 10,9% Haute-Savoie 167 283 20,2% 72 906 8,8% Puy-de-Dôme 162 366 24,6% 73 889 11,2% Indre-et-Loire 155 886 25,8% 54 549 9,0% Saône-et-Loire 153 757 28,1% 74 323 13,6% Manche 150 309 30,6% 67 147 13,7% Loiret 145 606 21,3% 58 557 8,6% Pyrénées-Orientales 141 157 29,5% 54 963 11,5% Somme 139 880 24,6% 59 805 10,5% Vaucluse 135 423 24,1% 55 985 10,0% Eure 133 258 22,2% 58 502 9,7% Marne 133 252 23,6% 55 346 9,8% Drôme 131 296 25,2% 59 694 11,5% Ain 130 667 19,9% 54 794 8,3% Côte-d'Or 130 046 24,4% 64 069 12,0% Sarthe 127 667 22,8% 48 040 8,6% Vienne 122 032 27,9% 49 758 11,4% Landes 121 227 29,4% 51 354 12,5% Dordogne 121 178 29,7% 49 823 12,2% Doubs 120 727 22,4% 54 906 10,2% Aisne 118 277 22,5% 52 997 10,1% Tarn 112 911 29,1% 49 556 12,8% Haute-Vienne 110 213 29,7% 43 649 11,8% Savoie 106 882 24,7% 46 531 10,8% Eure-et-Loir 105 778 24,6% 42 203 9,8% Vosges 103 222 28,7% 48 707 13,5% Deux-Sèvres 99 582 26,7% 43 571 11,7% Allier 98 127 29,6% 46 274 14,0% Aude 97 327 26,1% 40 516 10,9% Charente 96 803 27,8% 38 695 11,1% Lot-et-Garonne 90 992 27,5% 38 156 11,6% Loir-et-Cher 90 394 27,6% 37 776 11,5% Aveyron 89 440 32,1% 42 285 15,2% Ardèche 87 289 26,7% 40 048 12,3% Orne 86 001 31,1% 40 615 14,7% Aube 85 582 27,6% 40 510 13,1% Cher 84 079 28,4% 35 459 12,0% Yonne 83 512 25,1% 42 454 12,8% La Réunion 83 355 9,7% 39 205 4,6% Hautes-Pyrénées 77 913 34,3% 33 292 14,7% Ardennes 73 510 27,7% 29 996 11,3% Mayenne 72 379 23,7% 37 898 12,4% Corrèze 72 332 30,1% 33 427 13,9% Indre 68 046 31,3% 28 461 13,1% Tarn-et-Garonne 67 146 25,6% 27 351 10,4% Jura 66 439 25,8% 32 911 12,8% Nièvre 63 136 31,6% 30 104 15,1% Haute-Loire 58 775 25,9% 32 994 14,5% Haute-Saône 58 376 25,0% 26 550 11,4% Gers 58 344 30,7% 20 440 10,8% Lot 57 512 33,2% 25 350 14,6% Haute-Corse 57 214 31,4% 29 133 16,0% Corse-du-Sud 56 325 34,7% 28 873 17,8% Meuse 49 760 27,4% 18 748 10,3% Haute-Marne 47 998 28,4% 18 077 10,7% Ariège 45 693 30,0% 21 360 14,0% Cantal 44 174 30,9% 20 431 14,3% Alpes-de-Haute-Provence 42 388 25,7% 22 289 13,5% Creuse 39 179 33,7% 17 342 14,9% Hautes-Alpes 38 478 27,1% 18 964 13,4% Martinique 37 671 10,5% 15 133 4,2% Territoire de Belfort 37 571 26,8% 18 387 13,1% Guyane 25 279 8,7% 10 802 3,7% Lozère 20 170 26,4% 10 587 13,9% Guadeloupe 19 301 5,1% 9 040 2,4% Mayotte 15 415 5,5% 8 391 3,0% Saint-Barthélemy 5 117 51,4% 766 7,7% Autre 2 684 7,6% 1 628 4,6% TOTAL 16 155 032 23,96% 7 056 116 10,46%

Quand les Européens auront-ils atteint l'immunité par la vaccination ?

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 05/05/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Loading... 11.08 Seychelles 28.98 Iles Falkland 26.53 Loading... 20.83 Loading... 07.53 Loading... 99.96 Loading... 89.77 Loading... 85.41 Loading... 85.36 Loading... 83.24 Loading... 81.86 Loading... 77.67 Loading... 76.94 Loading... 75.33 Loading... 75.31 Loading... 74.29 Loading... 74.14 Loading... 73.92 Loading... 73.43 Loading... 73.41 Loading... 72.06 Loading... 71.99 Loading... 69.48 Loading... 64.67 Loading... 63.67 Loading... 62.27 Loading... 62.15 Loading... 59.42 Loading... 55.67 Loading... 52.81 Loading... 51.82 Loading... 47.85 Loading... 45.98 Loading... 42.66 Loading... 42.57 Loading... 41.42 Loading... 38.65 Loading... 38.19 Loading... 37.84 Loading... 36.63 Loading... 36.57 Loading... 35.98 Autriche 35.47 Loading... 35.05 Loading... 35.00 Loading... 34.65 Loading... 34.33 Loading... 34.19 Loading... 33.77 Loading... 33.68 Loading... 33.63 Portugal 33.56 Loading... 32.70 Loading... 32.35 Loading... 32.24 Loading... 32.04 Loading... 31.38 Loading... 31.37 Loading... 30.83 Loading... 30.78 Loading... 30.73 Loading... 30.58 Suisse 30.39 Loading... 30.38 République Tchèque 29.90 Loading... 29.89 Loading... 29.74 Loading... 28.65 Loading... 27.55 Loading... 27.45 Turquie 27.28 Loading... 26.97 Loading... 25.96 Loading... 25.24 Loading... 24.90 Loading... 23.42 Loading... 22.27 Loading... 22.14 Loading... 20.31 Loading... 19.90 Loading... 19.13 Loading... 18.27 Loading... 17.88 Loading... 17.70 Loading... 17.17 Loading... 16.80 Loading... 16.59 Loading... 16.12 Loading... 16.08 Loading... 15.94 Loading... 14.96 Loading... 14.91 Loading... 14.42 Loading... 14.21 Loading... 14.12 Loading... 13.75 Loading... 13.68 Loading... 13.30 Loading... 12.49 Loading... 11.87 Loading... 11.87 Loading... 11.17 Loading... 10.59 Loading... 10.05 Loading... 10.04 Loading... 9.02 Loading... 8.84 Loading... 8.31 Loading... 7.38 Loading... 7.27 Loading... 7.18 Loading... 07.09 Loading... 6.83 Loading... 6.81 Loading... 6.53 Loading... 6.46 Loading... 6.25 Loading... 6.18 Loading... 6.00 Loading... 5.86 Loading... 5.38 Loading... 5.24 Loading... 5.08 Loading... 5.04 Loading... 4.82 Loading... 4.75 Loading... 4.57 Loading... 4.49 Loading... 4.19 Loading... 3.65 Loading... 3.53 Loading... 3.48 Loading... 3.39 Loading... 03.03 Loading... 3.01 Loading... 2.96 Loading... 2.96 Loading... 2.76 Loading... 2.73 Loading... 2.70 Loading... 2.53 Loading... 2.47 Loading... 2.45 Loading... 2.13 Loading... 2.04 Loading... 2.01 Loading... 1.93 Loading... 1.79 Loading... 1.77 Loading... 1.73 Loading... 1.59 Loading... 1.55 Loading... 1.46 Loading... 1.39 Loading... 1.34 Iran 1.27 Loading... 1.14 Loading... 1.14 Loading... 1.09 Loading... 1.04 Loading... 0.96 Loading... 0.95 Loading... 0.88 Loading... 0.87 Loading... 0.79 Loading... 0.77 Loading... 0.75 Loading... 0.74 Loading... 0.74 Loading... 0.74 Loading... 0.71 Loading... 0.64 Loading... 0.62 Loading... 0.62 Loading... 0.60 Loading... 0.58 Loading... 0.54 Loading... 0.52 Loading... 0.46 Loading... 0.43 Loading... 0.40 Loading... 0.37 Loading... 0.32 Loading... 0.26 Loading... 0.25 Loading... 0.24 Loading... 0.20 Loading... 0.17 Loading... 0.15 Loading... 0.03 Loading... 0.01 Loading... 0.01 Loading... 0.01 Loading... 0.01 Loading... 0.00 Loading... 0.00 Cameroun 0.00

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.