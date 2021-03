"Vaccination Covid en France : la campagne s'accélère, les chiffres en France"

VACCINATION COVID. Combien de Français ont reçu une première dose de vaccin ? Une seconde ? Le point complet sur la campagne de vaccination, département par département, avec dernières infos et comparatifs.

dernières INFOS

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 6 595 920 personnes ont reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19 en France. 2 522 337 autres se sont vu administrer la seconde injection. La France a réceptionné au total 10 838 940 doses.

Les personnes âgées de plus de 70 ans peuvent se faire vacciner dès ce samedi , a indiqué Emmanuel Macron, actant une nouvelle accélération de la vaccination. Il a par ailleurs indiqué qu'un numéro de téléphone serait mis en place, destiné aux personnes qui peuvent se faire vacciner mais qui ne parviennent pas à trouver un rendez-vous. Ce numéro de téléphone doit leur permettre de trouver un rendez-vous en priorité. Le président de la République s'est rendu ce mardi dans un centre de vaccination à Valenciennes dans le Nord. Accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, le chef de l'Etat a rencontré dans la matinée des professionnels mobilisés dans la campagne de vaccination.

Sur BFM TV ce mercredi 24 mars, Gerald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé que comme pour les enseignants, les policiers et les gendarmes "pourront faire partie" des publics prioritaires pour la vaccination à partir de la fin avril, le métier étant considéré à risque contre le virus.

Le ministère de la Santé a indiqué que l'armée et les pompiers vont déployer "au moins 35" grands centres de vaccination contre le Covid-19 pour pouvoir utiliser toutes les doses disponibles, dès le début du mois d'avril. "Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination - on peut les appeler 'vaccinodromes' ou 'mégacentres', a indiqué Olivier Véran. Par ailleurs, après le Stade Vélodrome à Marseille, le Stade de France va également devenir un grand centre de vaccination contre le Covid-19 avec un objectif de 10 000 personnes vaccinées tous les jours selon Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis.

Pour Odile Launay, membre du comité vaccin Covid-19, "on va avoir dans les semaines qui viennent plus de vaccins et donc l'urgence est de vacciner avec toutes les doses que l'on reçoit au fur et à mesure le maximum de personnes." Vacciner "matin, midi et soir" comme l'a indiqué Emmanuel Macron est "souhaitable" selon l'infectiologue.

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 22/03/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 22/03/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 22/03/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 22/03/2021 Île-de-France 991 386 8,1% 332 532 2,7% Auvergne-Rhône-Alpes 751 886 9,4% 289 167 3,6% Nouvelle Aquitaine 637 571 10,6% 274 822 4,6% Hauts-de-France 605 720 10,2% 168 359 2,8% Grand Est 591 041 10,7% 216 577 3,9% Occitanie 582 373 9,8% 259 162 4,4% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 529 596 10,5% 207 821 4,1% Bretagne 347 556 10,4% 142 006 4,3% Normandie 346 931 10,5% 138 563 4,2% Pays de la Loire 333 952 8,8% 140 700 3,7% Bourgogne-Franche-Comté 301 596 10,8% 136 337 4,9% Centre-Val de Loire 241 727 9,4% 110 613 4,3% Corse 45 865 13,3% 19 270 5,6% La Réunion 30 391 3,5% 15 249 1,8% Martinique 9 593 2,7% 3 908 1,1% Mayotte 7 920 2,8% 3 071 1,1% Guyane 7 743 2,7% 2 649 0,9% Guadeloupe 7 736 2,1% 3 145 0,8% Saint-Barthélemy 119 1,2% 20 0,2% TOTAL 6 370 702 9,50% 2 463 971 3,67%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 22/03/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 22/03/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 22/03/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 22/03/2021 Nord 263 014 10,2% 75 079 2,9% Paris 254 456 11,8% 83 901 3,9% Bouches-du-Rhône 194 663 9,6% 80 091 3,9% Pas-de-Calais 167 889 11,6% 34 775 2,4% Rhône 161 188 8,6% 53 296 2,8% Gironde 155 903 9,5% 60 196 3,7% Alpes-Maritimes 147 121 13,6% 44 989 4,2% Moselle 142 413 13,7% 43 452 4,2% Seine-Maritime 127 047 10,2% 49 540 4,0% Hauts-de-Seine 126 840 7,9% 42 098 2,6% Hérault 120 686 10,3% 46 255 3,9% Isère 120 103 9,5% 38 897 3,1% Loire-Atlantique 115 413 8,0% 47 168 3,3% Yvelines 111 243 7,7% 36 130 2,5% Val-de-Marne 110 810 7,9% 38 514 2,7% Haute-Garonne 106 456 7,6% 48 664 3,5% Var 105 784 9,9% 44 800 4,2% Seine-Saint-Denis 103 833 6,2% 34 334 2,1% Bas-Rhin 101 110 8,9% 44 282 3,9% Ille-et-Vilaine 98 275 9,1% 37 758 3,5% Essonne 97 800 7,4% 34 869 2,6% Finistère 96 983 10,7% 38 330 4,2% Seine-et-Marne 93 629 6,6% 31 229 2,2% Val-d'Oise 92 775 7,4% 31 457 2,5% Pyrénées-Atlantiques 80 088 11,7% 32 824 4,8% Meurthe-et-Moselle 79 613 10,9% 23 947 3,3% Haut-Rhin 79 017 10,4% 32 076 4,2% Calvados 77 597 11,2% 30 810 4,5% Morbihan 77 592 10,3% 34 527 4,6% Maine-et-Loire 76 742 9,4% 31 267 3,8% Gard 76 570 10,2% 30 100 4,0% Charente-Maritime 75 429 11,7% 37 106 5,7% Côtes-d'Armor 74 706 12,5% 31 391 5,3% Loire 74 355 9,7% 30 229 4,0% Vendée 68 041 10,0% 29 165 4,3% Oise 67 057 8,1% 19 999 2,4% Saône-et-Loire 65 263 11,9% 25 208 4,6% Puy-de-Dôme 64 113 9,7% 24 857 3,8% Haute-Savoie 62 608 7,6% 22 552 2,7% Somme 59 194 10,4% 20 258 3,6% Côte-d'Or 58 848 11,0% 24 769 4,6% Manche 57 541 11,7% 23 059 4,7% Indre-et-Loire 56 237 9,3% 22 397 3,7% Marne 55 610 9,9% 18 140 3,2% Drôme 55 485 10,7% 21 322 4,1% Loiret 52 589 7,7% 25 824 3,8% Eure 52 495 8,7% 18 038 3,0% Pyrénées-Orientales 50 971 10,6% 25 932 5,4% Doubs 49 707 9,2% 24 604 4,6% Aisne 48 566 9,2% 18 248 3,5% Vaucluse 48 471 8,6% 22 366 4,0% Vienne 47 806 10,9% 21 120 4,8% Landes 45 686 11,1% 20 180 4,9% Ain 45 439 6,9% 18 335 2,8% Allier 44 755 13,5% 22 869 6,9% Savoie 43 909 10,2% 19 496 4,5% Haute-Vienne 43 246 11,7% 15 902 4,3% Sarthe 42 097 7,5% 19 474 3,5% Dordogne 41 991 10,3% 17 892 4,4% Vosges 41 492 11,5% 17 061 4,7% Eure-et-Loir 40 155 9,4% 16 548 3,9% Tarn 38 166 9,8% 17 311 4,5% Charente 36 304 10,4% 19 783 5,7% Ardèche 35 660 10,9% 14 097 4,3% Aude 35 062 9,4% 14 572 3,9% Deux-Sèvres 34 969 9,4% 16 165 4,3% Aveyron 33 545 12,1% 17 816 6,4% Loir-et-Cher 33 525 10,2% 15 050 4,6% Aube 33 416 10,8% 13 011 4,2% Orne 32 251 11,6% 17 116 6,2% Cher 32 152 10,8% 16 633 5,6% Corrèze 32 151 13,4% 12 945 5,4% Yonne 32 133 9,7% 13 795 4,2% Mayenne 31 659 10,4% 13 626 4,5% Jura 31 253 12,1% 18 224 7,1% La Réunion 30 391 3,5% 15 249 1,8% Lot-et-Garonne 29 046 8,8% 13 004 3,9% Ardennes 27 992 10,5% 11 423 4,3% Indre 27 069 12,5% 14 161 6,5% Haute-Loire 26 868 11,8% 13 611 6,0% Hautes-Pyrénées 26 768 11,8% 12 977 5,7% Nièvre 25 587 12,8% 13 169 6,6% Tarn-et-Garonne 25 342 9,6% 12 663 4,8% Corse-du-Sud 23 545 14,5% 9 201 5,7% Haute-Saône 22 725 9,7% 8 390 3,6% Haute-Corse 22 320 12,2% 10 069 5,5% Lot 21 662 12,5% 9 410 5,4% Gers 21 652 11,4% 11 502 6,1% Alpes-de-Haute-Provence 18 429 11,2% 9 437 5,7% Cantal 17 403 12,2% 9 606 6,7% Ariège 16 380 10,7% 7 096 4,7% Territoire de Belfort 16 080 11,5% 8 178 5,8% Meuse 15 586 8,6% 6 666 3,7% Hautes-Alpes 15 128 10,7% 6 138 4,3% Creuse 14 952 12,9% 7 705 6,6% Haute-Marne 14 792 8,7% 6 519 3,9% Martinique 9 593 2,7% 3 908 1,1% Lozère 9 113 11,9% 4 864 6,4% Mayotte 7 920 2,8% 3 071 1,1% Guyane 7 743 2,7% 2 649 0,9% Guadeloupe 7 736 2,1% 3 145 0,8% Saint-Barthélemy 119 1,2% 20 0,2% Autre 2 % 2 % Autre 1 % 0 % TOTAL 6 370 702 9,45% 2 463 971 3,65%

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 22/03/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 22/03/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 2 058 092 32,31% 1 049 781 42,61% 75-79 ans 1 110 117 17,43% 490 080 19,89% 50-59 ans 837 640 13,15% 315 053 12,79% 70-74 ans 619 056 9,72% 132 737 5,39% 60-64 ans 538 132 8,45% 142 202 5,77% 65-69 ans 494 470 7,76% 107 907 4,38% 40-49 ans 338 783 5,32% 120 289 4,88% 30-39 ans 231 203 3,63% 74 197 3,01% 25-29 ans 85 861 1,35% 22 017 0,89% 18-24 ans 56 186 0,88% 9 445 0,38% TOTAL 6 370 705 100,00% 2 463 973 100,00%

Quand les Européens auront-ils atteint l'immunité par la vaccination ?

Vous trouverez plus d'infographie sur Statista

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 23/03/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Gibraltar 157.82 Israël 112.99 Seychelles 91.67 Emirats Arabes Unis 74.56 Îles Caïmans 62.62 Pays de Galles 51.36 Sainte-Hélène 51.18 Iles Falkland 49.73 Bermudes 48.95 Jersey 48.21 Monaco 46.07 Chili 45.65 Angleterre 45.26 Royaume-Uni 44.60 Écosse 44.07 Guernesey 43.82 Irlande du Nord 40.99 Maldives 39.35 Bahreïn 39.21 île de Man 39.20 États-Unis 37.83 Anguilla 35.65 Malte 33.05 Serbie 32.02 Antigua-et-Barbuda 26.22 Saint Marin 23.35 Amérique du Nord 23.33 Hongrie 21.93 Barbade 21.49 Qatar 21.37 Îles Féroé 19.29 Dominique 18.84 Montserrat 18.64 Maroc 18.37 Estonie 16.92 Danemark 16.45 Turquie 15.73 Islande 15.54 Lituanie 14.99 Finlande 14.82 Chypre 14.78 Autriche 14.45 Saint-Christophe-et-Niévès 14.25 Norvège 14.18 Grèce 14.09 Slovénie 13.96 Slovaquie 13.86 L'Europe  13.66 Suisse 13.60 Irlande 13.54 Singapour 13.54 Espagne 13.52 Italie 13.28 Pologne 13.28 Portugal 13.25 Union européenne 13.25 Roumanie 13.11 Allemagne 12.96 République Tchèque 12.87 Suède 12.81 France 12.66 Belgique 12.26 Luxembourg 11.86 Liechtenstein 11.05 Sainte-Lucie 11.03 Pays-Bas 11.02 Canada 10.86 Uruguay 9.91 Arabie Saoudite 9.57 Groenland 9.04 Croatie 8.89 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 8.46 Koweit 8.43 Grenade 7.65 Panama 7.18 Argentine 6.95 Amérique du Sud 6.64 Brésil 6.64 Mongolie 6.38 Andorre 6.36 République dominicaine 6.22 Costa Rica 6.13 Monde 5.88 Russie 5.77 Macao 5.61 Lettonie 5.57 Népal 5.49 Bulgarie 5.42 Chine 5.21 Hong Kong 05.06 Azerbaïdjan 4.76 Mexique 4.48 Sri Lanka 3.92 Asie 3.89 Belize 3.77 Inde 3.51 Indonésie 03.01 Bangladesh 2.98 Jordan 2.67 Rwanda 2.61 Colombie 2.39 Oman 2.37 Suriname 2.34 Liban 2.17 Pérou 2.09 Guyane 1.97 Albanie 1.68 Bolivie 1.44 Malaisie 1.40 Ghana 1.35 Corée du Sud 1.33 Monténégro 1.16 Australie 1.11 Cambodge 1.02 Sénégal 0.95 Equateur 0.80 Le Salvador 0.76 Océanie 0.72 Afrique 0.62 Kazakhstan 0.59 Nouvelle-Zélande 0.56 Laos 0.56 Jamaïque 0.54 Japon 0.52 Moldavie 0.51 Guinée Équatoriale 0.47 Honduras 0.43 Guatemala 0.39 Biélorussie 0.32 Afrique du Sud 0.31 Philippines 0.31 Zimbabwe 0.29 Ukraine 0.28 Macédoine du Nord 0.25 Paraguay 0.21 Guinée 0.19 Pakistan 0.16 Iran 0.15 Angola 0.15 Mozambique 0.15 Afghanistan 0.14 Malawi 0.13 Tunisie 0.11 Côte d'Ivoire 0.09 Thaïlande 0.08 Trinité-et-Tobago 0.07 Ouganda 0.05 Venezuela 0.04 Kenya 0.04 Viêt-Nam 0.04 Bahamas 0.03 Nigeria 0.00

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.