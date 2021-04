"Vaccination Covid en France : les chiffres en France, les enfants bientôt concernés ?"

VACCINATION COVID. Combien de Français ont-ils reçu une dose ou deux de vaccin contre le Covid ? Faudra-t-il vacciner les enfants dans les prochaines semaines ? Voici tous les chiffres et dernières infos sur la vaccination en France.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, au 6 avril, il y a eu 9 526 509 premières injections et 3 242 743 secondes injections de vaccin contre le Covid-19 en France.

Le vaccin AstraZeneca fait encore l'objet de suspicions sur les risques réels. L'OMS a insisté le 6 mars dans un communiqué pour indiquer que le vaccin devait être utilisé aussi rapidement que possible, mais des liens entre la vaccination et les rares cas de thrombose semblent se préciser. Les explications dans notre article sur le vaccin AstraZeneca.

Selon l'institut Pasteur, qui a mis en ligne les résultats de projections mardi 6 avril, il semble nécessaire de vacciner les enfants pour envisager notre "capacité à relâcher les mesures de contrôle" d'ici l'automne 2021. "La vaccination des personnes plus jeunes, qui ont un risque plus faible de développer des formes sévères mais jouent un rôle important dans la transmission, permet de réduire la circulation du virus et donc de protéger de façon indirecte les plus fragiles", indique l'institut, qui préconise ceci : "S'il est démontré que les vaccins sont sûrs chez les enfants et qu'ils réduisent efficacement la susceptibilité dans cette population, la vaccination de 60-69% des 0-64 ans et de 90% des plus de 65 ans pourrait permettre le relâchement complet des mesures de contrôle".

Afin de limiter le risque de perdre des doses de vaccins, le site CovidListe a été mis en ligne récemment et permet de bénéficier d'une dose libérée suite, par exemple, à un désistement et cela même si vous ne faites pas (encore) partie du public cible. Cela intervient alors que le week-end dernier, plus de 1 200 doses du vaccin n'ont pas été inoculées comme prévu, à cause de rendez-vous pas honorés. L'inscription sur CovidListe est gratuite et permet d'être sur liste d'attente sur un centre près de chez vous.

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 05/04/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 05/04/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 05/04/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 05/04/2021 Île-de-France 1 453 383 11,8% 447 371 3,6% Auvergne-Rhône-Alpes 1 114 580 13,9% 365 419 4,5% Nouvelle Aquitaine 951 591 15,9% 323 149 5,4% Hauts-de-France 889 299 14,9% 251 673 4,2% Occitanie 871 939 14,7% 305 121 5,1% Grand Est 824 258 15,0% 284 406 5,2% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 802 861 15,9% 267 343 5,3% Normandie 511 486 15,5% 170 684 5,2% Bretagne 503 581 15,1% 177 570 5,3% Pays de la Loire 490 856 12,9% 167 620 4,4% Bourgogne-Franche-Comté 443 545 15,9% 158 886 5,7% Centre-Val de Loire 343 342 13,4% 133 917 5,2% Corse 66 339 19,2% 26 688 7,7% La Réunion 39 353 4,6% 21 448 2,5% Martinique 17 562 4,9% 5 132 1,4% Guyane 10 227 3,5% 4 899 1,7% Guadeloupe 10 154 2,7% 3 850 1,0% Mayotte 10 093 3,6% 4 584 1,6% TOTAL 9 355 629 13,95% 3 120 402 4,65%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 05/04/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 05/04/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 05/04/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 05/04/2021 Nord 381 062 14,7% 112 020 4,3% Paris 357 802 16,7% 110 812 5,2% Bouches-du-Rhône 299 484 14,7% 103 260 5,1% Rhône 248 443 13,2% 70 376 3,8% Pas-de-Calais 246 364 17,0% 56 402 3,9% Gironde 234 740 14,4% 68 127 4,2% Alpes-Maritimes 212 530 19,7% 67 411 6,2% Seine-Maritime 194 890 15,7% 59 219 4,8% Hauts-de-Seine 188 324 11,7% 56 769 3,5% Moselle 183 334 17,7% 73 009 7,0% Hérault 176 081 15,0% 52 747 4,5% Yvelines 168 381 11,6% 47 160 3,3% Haute-Garonne 168 342 12,0% 52 002 3,7% Loire-Atlantique 168 323 11,7% 56 041 3,9% Isère 167 816 13,3% 56 772 4,5% Val-de-Marne 165 924 11,8% 51 073 3,6% Var 164 496 15,3% 53 060 4,9% Seine-Saint-Denis 150 994 9,0% 47 493 2,8% Bas-Rhin 146 305 12,9% 48 922 4,3% Essonne 143 263 10,9% 47 634 3,6% Finistère 139 836 15,4% 49 274 5,4% Seine-et-Marne 139 538 9,8% 42 543 3,0% Val-d'Oise 139 157 11,1% 43 887 3,5% Ille-et-Vilaine 138 401 12,8% 47 591 4,4% Pyrénées-Atlantiques 122 779 18,0% 40 270 5,9% Maine-et-Loire 114 028 14,0% 37 172 4,6% Gard 113 507 15,2% 42 172 5,6% Morbihan 113 340 15,0% 41 281 5,5% Côtes-d'Armor 112 004 18,8% 39 424 6,6% Charente-Maritime 111 183 17,2% 44 159 6,8% Calvados 109 039 15,8% 38 413 5,6% Meurthe-et-Moselle 108 708 14,9% 33 940 4,6% Loire 108 628 14,2% 38 574 5,0% Oise 106 736 12,9% 29 539 3,6% Haut-Rhin 104 704 13,7% 39 719 5,2% Puy-de-Dôme 101 312 15,3% 29 194 4,4% Haute-Savoie 97 814 11,8% 26 872 3,2% Vendée 97 511 14,3% 36 396 5,3% Saône-et-Loire 94 185 17,2% 32 763 6,0% Côte-d'Or 86 315 16,2% 28 377 5,3% Somme 85 504 15,0% 28 147 4,9% Manche 84 936 17,3% 29 657 6,0% Indre-et-Loire 80 914 13,4% 27 309 4,5% Drôme 80 302 15,4% 27 107 5,2% Marne 79 954 14,2% 22 649 4,0% Loiret 77 825 11,4% 30 748 4,5% Eure 73 918 12,3% 25 135 4,2% Vaucluse 73 787 13,2% 26 378 4,7% Pyrénées-Orientales 73 357 15,3% 29 546 6,2% Doubs 72 356 13,4% 26 671 4,9% Ain 70 001 10,7% 23 005 3,5% Aisne 69 633 13,2% 25 565 4,9% Landes 68 436 16,6% 22 653 5,5% Vienne 67 904 15,5% 26 289 6,0% Tarn 64 615 16,7% 19 876 5,1% Dordogne 64 128 15,7% 21 096 5,2% Savoie 63 571 14,7% 21 950 5,1% Sarthe 62 282 11,1% 22 625 4,0% Vosges 61 548 17,1% 21 305 5,9% Haute-Vienne 61 386 16,6% 20 613 5,6% Allier 60 447 18,2% 27 825 8,4% Deux-Sèvres 58 104 15,6% 17 937 4,8% Eure-et-Loir 55 670 13,0% 21 756 5,1% Aude 53 810 14,4% 18 039 4,8% Yonne 51 437 15,5% 16 964 5,1% Charente 51 247 14,7% 21 284 6,1% Aveyron 50 085 18,0% 19 305 6,9% Ardèche 49 923 15,3% 18 641 5,7% Aube 49 211 15,9% 16 387 5,3% Mayenne 48 712 16,0% 15 386 5,0% Orne 48 703 17,6% 18 260 6,6% Loir-et-Cher 47 468 14,5% 18 783 5,7% Lot-et-Garonne 47 163 14,3% 14 844 4,5% Cher 44 642 15,1% 19 478 6,6% Corrèze 43 490 18,1% 16 628 6,9% Jura 41 867 16,2% 19 599 7,6% Ardennes 41 833 15,8% 13 935 5,2% Haute-Loire 40 399 17,8% 15 087 6,6% Hautes-Pyrénées 39 585 17,5% 15 516 6,8% La Réunion 39 353 4,6% 21 448 2,5% Nièvre 38 693 19,4% 14 800 7,4% Indre 36 823 17,0% 15 843 7,3% Tarn-et-Garonne 35 992 13,7% 15 261 5,8% Haute-Saône 34 740 14,9% 10 992 4,7% Haute-Corse 33 558 18,4% 12 607 6,9% Corse-du-Sud 32 781 20,2% 14 081 8,7% Lot 30 508 17,6% 12 367 7,1% Gers 28 217 14,8% 13 743 7,2% Alpes-de-Haute-Provence 28 100 17,0% 9 935 6,0% Cantal 25 924 18,2% 10 016 7,0% Meuse 25 206 13,9% 6 895 3,8% Ariège 24 538 16,1% 8 844 5,8% Hautes-Alpes 24 464 17,3% 7 299 5,1% Territoire de Belfort 23 952 17,1% 8 720 6,2% Haute-Marne 23 455 13,9% 7 645 4,5% Creuse 21 031 18,1% 9 249 8,0% Martinique 17 562 4,9% 5 132 1,4% Lozère 13 302 17,4% 5 703 7,5% Guyane 10 227 3,5% 4 899 1,7% Guadeloupe 10 154 2,7% 3 850 1,0% Mayotte 10 093 3,6% 4 584 1,6% Saint-Barthélemy 1 180 3,3% 642 1,8% Autre 668 6,7% 230 2,3% Autre 2 % 2 % TOTAL 9 355 629 13,87% 3 120 402 4,63%

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 05/04/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 05/04/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 2 593 635 27,72% 1 352 033 43,33% 75-79 ans 1 490 522 15,93% 663 285 21,25% 70-74 ans 1 338 732 14,31% 188 851 6,05% 50-59 ans 1 174 071 12,55% 347 495 11,14% 65-69 ans 908 988 9,72% 141 803 4,54% 60-64 ans 829 555 8,87% 163 880 5,25% 40-49 ans 480 253 5,13% 138 741 4,45% 30-39 ans 331 746 3,55% 86 502 2,77% 25-29 ans 122 964 1,31% 26 034 0,83% 18-24 ans 84 151 0,90% 11 661 0,37% TOTAL 9 356 301 100,00% 3 120 634 100,00%

Quand les Européens auront-ils atteint l'immunité par la vaccination ?

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 07/04/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Gibraltar 80.78 Israël 17.14 Seychelles 03.80 Emirats Arabes Unis 86.92 Îles Caïmans 77.24 île de Man 64.59 Iles Falkland 62.79 Pays de Galles 62.10 Bhoutan 60.69 Bermudes 60.68 Jersey 58.50 Chili 57.86 Écosse 55.31 Angleterre 55.24 Royaume-Uni 54.52 Monaco 52.26 Sainte-Hélène 51.18 États Unis 49.99 Irlande du Nord 49.84 Guernesey 49.81 Bahreïn 49.18 Malte 48.85 Maldives 45.09 Saint Marin 39.70 Serbie 38.12 Anguilla 35.65 Hongrie 34.73 îles Turques-et-Caïques 33.41 Qatar 32.45 Amérique du Nord 31.34 Antigua-et-Barbuda 26.98 Montserrat 26.13 Singapour 25.95 Chypre du Nord 25.63 Uruguay 23.71 Maroc 22.50 Estonie 22.32 Dominique 22.31 Barbade 22.18 Îles Féroé 22.04 Islande 21.86 Lituanie 20.89 Danemark 20.46 Turquie 20.15 Autriche 19.53 Slovénie 19.42 Finlande 19.20 Portugal 18.71 Irlande 18.71 Espagne 18.70 Slovaquie 18.67 Italie 18.61 Chypre 18.44 Norvège 18.24 France 18.20 L'Europe  18.17 Union européenne 18.14 Grèce 18.10 la Belgique 17.89 Suisse 17.75 Pologne 17.59 Canada 17.37 Roumanie 17.19 Allemagne 17.16 République Tchèque 16.98 Suède 16.50 Saint-Christophe-et-Niévès 16.12 Andorre 16.10 Liechtenstein 15.99 Luxembourg 15.87 Arabie Saoudite 14.69 Koweit 14.16 Pays-Bas 13.88 Mongolie 12.64 Croatie 12.60 Sainte-Lucie 12.28 Brésil 10.33 République Dominicaine 10.15 Chine 9.92 Amérique du Sud 9.80 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 9.48 Argentine 9.43 Azerbaïdjan 9.35 Panama 8.98 Grenade 8.73 Macao 8.71 Monde 8.70 Russie 8.37 Lettonie 7.78 Hong Kong 7.70 Costa Rica 7.55 Bulgarie 7.34 Mexique 7.20 Albanie 7.18 Asie 6.49 Inde 06.02 Belize 5.55 Népal 5.49 Guyane 5.14 Monténégro 05.04 Suriname 4.73 Colombie 4.68 Indonésie 4.62 Sao Tomé-et-Principe 4.44 Sri Lanka 4.32 Jordan 4.01 Liban 3.45 Bangladesh 3.36 Oman 3.35 Australie 3.31 Bolivie 2.76 Pérou 2.72 Rwanda 2.69 Malaisie 2.43 Océanie 2.14 Le Salvador 2.06 Palestine 2.01 Corée du Sud 2.00 Sénégal 1.81 Bahamas 1.78 Cambodge 1.77 Ghana 1.61 Equateur 1.60 Nouvelle-Zélande 1.42 Jamaïque 1.42 Moldavie 1.18 Guinée Équatoriale 1.00 Japon 0.95 Afrique 0.89 Zimbabwe 0.89 Tunisie 0.83 Malawi 0.81 Philippines 0.75 Biélorussie 0.71 Ukraine 0.70 Guatemala 0.65 Paraguay 0.64 Kazakhstan 0.59 Macédoine du Nord 0.58 Laos 0.56 Honduras 0.53 Aller 0.51 Guinée 0.51 Afrique du Sud 0.45 Thaïlande 0.42 Angola 0.40 Nigeria 0.40 Sierra Leone 0.40 Cap-Vert 0.39 Kenya 0.37 Pakistan 0.36 Venezuela 0.34 Géorgie 0.29 Irak 0.26 Gambie 0.22 Ouganda 0.20 Côte d'Ivoire 0.18 Mozambique 0.18 Egypte 0.15 Iran 0.15 Afghanistan 0.14 Kosovo 0.13 Gabon 0.11 Namibie 0.08 Brunei 0.08 Taïwan 0.07 Viêt-Nam 0.05 Mauritanie 0.03

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.