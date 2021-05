"Vaccination Covid en France : les chiffres par âge, département, vaccin"

VACCINATION COVID. Où en est la campagne de vaccination contre le coronavirus en France ? Le point sur les chiffres dans l'Hexagone, mais aussi dans le reste du monde.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, au 5 mai, 17 814 854 premières injections et 7 765 912 secondes injections ont été réalisées.

A partir de ce lundi 10 mai, la campagne de vaccination s'est ouverte aux plus de 50 ans.

Les prises de rendez-vous pour la vaccination sera ouverte pour tous les adultes à partir du 12 mai : un rendez-vous peut être pris dans le cas où un créneau est non pourvu pour le lendemain.

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 08/05/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 08/05/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 3 012 670 17,03% 2 369 057 28,89% 50-59 ans 2 915 046 16,48% 948 343 11,57% 70-74 ans 2 676 378 15,13% 1 279 989 15,61% 65-69 ans 2 401 264 13,57% 648 261 7,91% 60-64 ans 2 254 810 12,74% 530 186 6,47% 75-79 ans 1 814 662 10,26% 1 406 537 17,16% 40-49 ans 1 256 500 7,10% 479 942 5,85% 30-39 ans 813 837 4,60% 325 004 3,96% 25-29 ans 285 305 1,61% 115 563 1,41% 18-24 ans 256 833 1,45% 94 335 1,15% TOTAL 17 692 900 100,00% 8 198 987 100,00%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France région par région ?

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 08/05/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 08/05/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 08/05/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 08/05/2021 Île-de-France 2 716 680 22,1% 1 252 237 10,2% Auvergne-Rhône-Alpes 2 077 536 25,9% 981 270 12,2% Nouvelle Aquitaine 1 841 416 30,7% 844 161 14,1% Occitanie 1 702 134 28,7% 778 567 13,1% Hauts-de-France 1 549 363 26,0% 731 533 12,3% Grand Est 1 523 695 27,6% 708 584 12,9% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 1 442 497 28,5% 741 617 14,7% Pays de la Loire 1 030 146 27,1% 422 499 11,1% Bretagne 1 016 140 30,4% 428 627 12,8% Normandie 965 349 29,2% 452 442 13,7% Bourgogne-Franche-Comté 782 933 28,1% 390 085 14,0% Centre-Val de Loire 710 854 27,8% 300 901 11,8% Corse 121 854 35,4% 67 034 19,4% La Réunion 96 058 11,2% 45 335 5,3% Martinique 40 250 11,2% 19 039 5,3% Guyane 27 832 9,6% 12 515 4,3% Guadeloupe 21 701 5,8% 9 919 2,6% Mayotte 16 925 6,1% 9 525 3,4% Saint-Barthélemy 6 427 64,5% 1 087 10,9% TOTAL 17 689 790 26,38% 8 196 977 12,23%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 08/05/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 08/05/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 08/05/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 08/05/2021 Nord 665 325 25,7% 305 986 11,8% Paris 628 093 29,2% 282 350 13,1% Bouches-du-Rhône 544 974 26,8% 288 406 14,2% Gironde 450 919 27,6% 193 608 11,9% Rhône 446 467 23,8% 215 323 11,5% Pas-de-Calais 408 686 28,1% 197 784 13,6% Loire-Atlantique 356 810 24,8% 139 827 9,7% Alpes-Maritimes 356 433 33,0% 182 488 16,9% Hauts-de-Seine 356 206 22,1% 163 012 10,1% Seine-Maritime 351 566 28,3% 166 409 13,4% Hérault 331 304 28,2% 147 271 12,5% Haute-Garonne 327 559 23,4% 141 956 10,1% Isère 325 101 25,7% 140 012 11,1% Yvelines 321 020 22,2% 143 710 9,9% Seine-Saint-Denis 314 150 18,8% 145 246 8,7% Var 305 851 28,5% 157 306 14,6% Val-de-Marne 304 814 21,7% 147 228 10,5% Moselle 291 106 28,1% 161 310 15,6% Bas-Rhin 289 618 25,6% 121 392 10,7% Ille-et-Vilaine 287 173 26,5% 113 477 10,5% Finistère 283 346 31,3% 112 036 12,4% Essonne 267 205 20,3% 124 902 9,5% Val-d'Oise 265 077 21,2% 126 871 10,2% Seine-et-Marne 260 115 18,3% 118 918 8,4% Morbihan 245 971 32,6% 98 811 13,1% Maine-et-Loire 240 744 29,5% 96 783 11,9% Pyrénées-Atlantiques 227 361 33,3% 113 559 16,6% Loire 216 512 28,3% 100 768 13,2% Calvados 215 156 31,1% 92 116 13,3% Vendée 209 353 30,6% 86 946 12,7% Charente-Maritime 207 430 32,1% 101 696 15,7% Gard 206 923 27,6% 101 400 13,5% Meurthe-et-Moselle 203 257 27,8% 87 030 11,9% Côtes-d'Armor 199 650 33,5% 104 303 17,5% Oise 191 857 23,3% 97 499 11,8% Haut-Rhin 191 627 25,1% 95 119 12,5% Haute-Savoie 182 329 22,0% 85 802 10,4% Puy-de-Dôme 177 397 26,9% 86 878 13,2% Indre-et-Loire 173 261 28,6% 64 422 10,6% Saône-et-Loire 167 520 30,6% 84 100 15,4% Manche 158 288 32,3% 78 579 16,0% Loiret 157 845 23,1% 68 996 10,1% Pyrénées-Orientales 155 506 32,5% 64 095 13,4% Somme 153 948 27,0% 69 371 12,2% Marne 149 841 26,6% 62 878 11,2% Eure 147 780 24,6% 66 301 11,0% Vaucluse 147 488 26,3% 66 059 11,8% Ain 144 951 22,1% 66 540 10,1% Drôme 144 222 27,7% 69 292 13,3% Sarthe 144 208 25,7% 56 140 10,0% Côte-d'Or 141 517 26,6% 72 094 13,5% Vienne 139 136 31,8% 56 920 13,0% Doubs 132 980 24,7% 62 932 11,7% Dordogne 130 244 31,9% 61 478 15,1% Landes 129 587 31,5% 62 788 15,2% Aisne 129 547 24,6% 60 893 11,6% Tarn 123 366 31,8% 60 553 15,6% Haute-Vienne 122 228 33,0% 49 923 13,5% Savoie 117 057 27,1% 54 070 12,5% Eure-et-Loir 115 477 26,9% 48 953 11,4% Allier 115 358 34,8% 55 131 16,6% Vosges 114 317 31,8% 54 672 15,2% Deux-Sèvres 107 604 28,9% 53 852 14,5% Charente 106 342 30,5% 47 384 13,6% Aude 106 072 28,5% 47 100 12,6% Lot-et-Garonne 100 135 30,3% 45 035 13,6% Loir-et-Cher 99 055 30,2% 44 129 13,5% Aveyron 96 528 34,7% 48 946 17,6% Ardèche 96 229 29,4% 46 537 14,2% La Réunion 96 058 11,2% 45 335 5,3% Yonne 94 087 28,3% 47 996 14,5% Aube 92 984 30,0% 45 239 14,6% Orne 92 559 33,4% 49 037 17,7% Cher 91 481 30,9% 42 163 14,2% Hautes-Pyrénées 85 218 37,6% 39 319 17,3% Ardennes 81 889 30,8% 36 837 13,9% Mayenne 79 031 25,9% 42 803 14,0% Corrèze 77 910 32,4% 37 447 15,6% Indre 73 735 34,0% 32 238 14,8% Jura 73 040 28,3% 36 839 14,3% Tarn-et-Garonne 70 977 27,0% 33 023 12,6% Nièvre 67 880 34,0% 34 706 17,4% Haute-Saône 65 643 28,1% 30 763 13,2% Gers 64 415 33,9% 26 739 14,1% Haute-Loire 64 003 28,2% 37 047 16,3% Lot 63 009 36,4% 29 137 16,8% Haute-Corse 61 467 33,7% 34 403 18,9% Corse-du-Sud 60 387 37,2% 32 631 20,1% Haute-Marne 55 085 32,5% 21 330 12,6% Meuse 53 971 29,7% 22 777 12,5% Ariège 49 519 32,5% 26 398 17,3% Cantal 47 910 33,5% 23 870 16,7% Alpes-de-Haute-Provence 45 795 27,7% 25 529 15,5% Creuse 42 520 36,6% 20 471 17,6% Hautes-Alpes 41 956 29,6% 21 829 15,4% Territoire de Belfort 40 266 28,7% 20 655 14,7% Martinique 40 250 11,2% 19 039 5,3% Guyane 27 832 9,6% 12 515 4,3% Lozère 21 738 28,5% 12 630 16,6% Guadeloupe 21 701 5,8% 9 919 2,6% Mayotte 16 925 6,1% 9 525 3,4% Saint-Barthélemy 6 427 64,5% 1 087 10,9% Autre 3 082 8,7% 2 008 5,7% TOTAL 17 689 790 26,23% 8 196 977 12,16%

Quand les Européens auront-ils atteint l'immunité par la vaccination ?

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 10/05/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Israël 21.24 Emirats Arabes Unis 12.50 Îles Caïmans 06.17 Saint Marin 00.22 Bermudes 93.45 île de Man 88.25 Jersey 87.47 Pays de Galles 85.99 Malte 81.40 Chili 81.22 Bahreïn 79.80 Écosse 79.33 Maldives 79.04 Angleterre 78.01 Royaume-Uni 77.19 États Unis 76.95 Irlande du Nord 76.59 Aruba 75.58 Sainte-Hélène 75.31 Hongrie 70.15 Guernesey 69.48 Curacao 65.94 Mongolie 65.72 îles Turques-et-Caïques 64.67 Bhoutan 62.39 Monaco 62.15 Qatar 62.03 Uruguay 57.66 Serbie 55.64 Islande 54.01 Amérique du Nord 50.66 Îles Féroé 46.49 Anguilla 45.98 Lituanie 42.42 Canada 41.47 Allemagne 41.07 Espagne 40.74 Autriche 40.11 Estonie 39.91 Danemark 39.69 Belgique 39.62 Italie 39.14 Finlande 38.88 Dominique 38.65 Union européenne 38.44 Montserrat 38.19 Portugal 38.06 Singapour 37.84 Andorre 37.38 France 36.96 Irlande 36.44 Suède 36.43 Luxembourg 36.31 Liechtenstein 36.26 Pologne 36.12 Norvège 35.40 Slovénie 35.30 Grèce 35.00 Suisse 34.68 L'Europe  34.27 République Tchèque 33.88 Koweit 33.72 Pays-Bas 32.98 Chypre 32.86 Slovaquie 32.84 Chypre du Nord 31.88 Antigua-et-Barbuda 30.38 Roumanie 30.05 Arabie Saoudite 29.87 Turquie 29.47 Croatie 27.23 Maroc 26.73 Barbade 26.20 Groenland 25.15 Saint-Christophe-et-Niévès 24.57 Hong Kong 22.73 Chine 22.06 Brésil 22.05 République Dominicaine 21.43 Albanie 20.74 Lettonie 20.66 Argentine 19.92 Amérique du Sud 19.54 Costa Rica 18.65 Macao 18.00 Panama 17.84 Le Salvador 17.18 Cambodge 16.91 Monde 16.45 Azerbaïdjan 16.39 Monténégro 16.38 Guyane 16.12 Mexique 15.93 Suriname 15.40 Grenade 15.11 Russie 14.80 Sainte-Lucie 13.72 Bulgarie 13.42 Asie 13.34 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 13.09 Inde 12.14 Colombie 11.98 Belize 11.73 Kazakhstan 11.50 Jordan 10.69 Australie 10.30 Népal 8.42 Corée du Sud 8.15 Indonésie 7.92 Bolivie 7.53 Liban 7.47 Océanie 07.05 Equateur 6.89 Bahamas 6.53 Nauru 6.46 Nouvelle-Zélande 6.32 Fidji 6.25 Oman 6.18 Pérou 5.88 Bangladesh 5.55 Guinée Équatoriale 5.38 Malaisie 5.36 Sri Lanka 5.16 Tonga 5.08 Macédoine du Nord 4.66 Moldavie 4.58 Jamaïque 4.57 Trinité-et-Tobago 4.34 Zimbabwe 4.31 Palestine 4.19 Tunisie 3.87 Samoa 3.75 Biélorussie 3.48 Japon 3.32 Bosnie Herzégovine 3.25 Eswatini 3.01 Ghana 2.73 Rwanda 2.71 Sénégal 2.53 Laos 2.53 Thaïlande 2.50 Brunei 2.45 Philippines 2.19 Botswana 2.12 Nicaragua 2.04 Paraguay 2.01 Ukraine 1.97 Aller 1.93 Ouzbékistan 1.79 Iran 1.77 Malawi 1.63 Kenya 1.59 Comores 1.55 Pakistan 1.50 Afrique 1.48 Namibie 1.43 Angola 1.39 Géorgie 1.37 Guinée 1.29 Guatemala 1.14 Kosovo 1.14 Ethiopie 1.06 Djibouti 1.04 Venezuela 0.88 Gambie 0.87 Ouganda 0.85 Côte d'Ivoire 0.82 Sierra Leone 0.77 Lesotho 0.75 Irak 0.74 Somalie 0.74 Les îles Salomon 0.71 Egypte 0.64 Afrique du Sud 0.64 Nigeria 0.63 Afghanistan 0.62 Honduras 0.58 Viêt-Nam 0.52 Kirghizistan 0.43 Zambie 0.42 Gabon 0.40 Taïwan 0.38 Soudan 0.32 Congo 0.26 Mali 0.25 Timor 0.20 Mauritanie 0.15 Cameroun 0.04 Papouasie Nouvelle Guinée 0.03 Syrie 0.01 Niger 0.01 Soudan du sud 0.01 Libye 0.01 Libye 0.01

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.