"Vaccination Covid en France : les derniers chiffres, où en est la campagne en France ?"

VACCINATION COVID. Quels sont les derniers chiffres sur la vaccination en France au 27 avril ? Toutes les infos et réponses.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, au 27 avril, 14 579 482 premières injections et 5 879 133 secondes injections ont été réalisées.

Ce 28 avril, Alain Fischer, "Monsieur vaccin" de l'exécutif écarte un élargissement immédiat des cibles de la vaccination contestant l'idée que des doses sont gâchées. "Si on l'ouvrait au premier venu, une personne prioritaire ne sera pas vaccinée. La priorité doit aller aux personnes qui en ont le plus besoin, celles qui ont le plus de risques d'êtres malades, hospitalisées, de mourir" explique-t-il sur Europe 1. Olivier Véran a également retoqué cet élargissement indiquant à l'issue d'une visite de la cellule de crise de l'ARS Ile-de-France à Saint-Denis que "si on se fixe une cible de 80 % d'une tranche d'âge qui doit être vaccinée pour être protégée, il y a encore 4,3 millions de Français qui relèvent de la vaccination qui n'ont pas encore été vaccinés ".

Depuis le 24 avril, les plus de 55 ans sont désormais éligibles au vaccin Johnson & Johnson. Pour rappel, ce vaccin est un vrai avantage dans la campagne de vaccination puisqu'il permet une immunité dès la première injection. Pour rappel, dans un communiqué publié ce 20 avril, l'Agence européenne du médicament a donné un avis favorable sur le vaccin Johnson & Johnson indiquant que la balance bénéfice/risque reste "positive malgré les cas de thromboses détectés qui doivent être "répertoriés comme des effets secondaires très rares du vaccin".

Dès ce lundi 26 avril, la vaccination va être ouverte aux personnes vivant avec un proche immunodéprimé "sévère", et ce, quel que soit leur âge, a également fait savoir Olivier Véran jeudi 22 avril. Cela concerne "plusieurs centaines de milliers" de personnes en France. Pour cette catégorie, la direction générale de la santé recommande trois injections des vaccins à deux doses. "Ces populations ne sont pas parfaitement protégées après deux doses et n'ont pas un taux d'anticorps suffisant" explique la DGS.

La possibilité d'ouvrir la vaccination dès mi-mai aux personnes, quel que soit leur âge, souffrant d'obésité est sur la table a également fait savoir Olivier Véran jeudi soir. Et pour cause, l'obésité est "un facteur de risque de forme grave" du Covid-19, a-t-il souligné.

Dès le 24 avril, les chauffeurs routiers, les conducteurs de bus, les éboueurs, les caissiers de supermarché ou bien encore les agents de sécurité, ceux des pompes funèbres et les personnes travaillant dans les abattoirs seront concernés par cet élargissement de la vaccination. Pour rappel, depuis ce samedi 17 avril, tous les personnels de 55 ans et plus exerçant au contact des élèves en école, collège et lycée (enseignants, AESH, ATSEM) bénéficient de créneaux dédiés de vaccination, dans les centres de vaccination concernés par ce circuit rapide. Plus d'infos sur notre papier comment prendre un rendez-vous pour se faire vacciner.

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 26/04/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 26/04/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 2 848 520 19,90% 2 077 484 35,16% 70-74 ans 2 385 330 16,66% 711 473 12,04% 50-59 ans 2 109 320 14,73% 600 841 10,17% 65-69 ans 1 861 989 13,01% 391 577 6,63% 75-79 ans 1 710 510 11,95% 1 220 300 20,65% 60-64 ans 1 655 366 11,56% 313 616 5,31% 40-49 ans 809 285 5,65% 289 577 4,90% 30-39 ans 551 685 3,85% 190 518 3,22% 25-29 ans 203 206 1,42% 65 014 1,10% 18-24 ans 177 416 1,24% 46 930 0,79% TOTAL 14 316 501 100,00% 5 908 514 100,00%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France région par région ?

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 26/04/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 26/04/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 26/04/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 26/04/2021 Île-de-France 2 126 027 17,3% 920 403 7,5% Auvergne-Rhône-Alpes 1 686 984 21,0% 692 167 8,6% Nouvelle Aquitaine 1 506 306 25,1% 579 398 9,7% Occitanie 1 400 963 23,6% 541 921 9,1% Hauts-de-France 1 268 870 21,3% 543 309 9,1% Grand Est 1 223 342 22,2% 535 284 9,7% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 1 212 020 24,0% 534 149 10,6% Bretagne 830 933 24,9% 302 060 9,0% Pays de la Loire 809 287 21,3% 299 346 7,9% Normandie 790 562 23,9% 327 016 9,9% Bourgogne-Franche-Comté 627 695 22,6% 294 556 10,6% Centre-Val de Loire 571 995 22,4% 218 154 8,5% Corse 101 418 29,4% 48 799 14,2% La Réunion 68 120 7,9% 35 036 4,1% Martinique 34 172 9,5% 10 965 3,1% Guyane 21 127 7,3% 9 177 3,2% Guadeloupe 17 198 4,6% 7 993 2,1% Mayotte 13 223 4,7% 6 824 2,4% Saint-Barthélemy 3 448 34,6% 566 5,7% TOTAL 14 313 690 21,35% 5 907 123 8,81%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 26/04/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 26/04/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 26/04/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 26/04/2021 Nord 539 457 20,8% 224 950 8,7% Paris 502 728 23,4% 205 936 9,6% Bouches-du-Rhône 451 498 22,2% 205 749 10,1% Gironde 374 281 22,9% 131 245 8,0% Rhône 363 962 19,4% 149 723 8,0% Pas-de-Calais 339 377 23,4% 148 461 10,2% Alpes-Maritimes 303 539 28,1% 136 865 12,7% Seine-Maritime 288 656 23,2% 121 236 9,7% Loire-Atlantique 283 730 19,7% 96 050 6,7% Haute-Garonne 279 582 20,0% 90 800 6,5% Hauts-de-Seine 271 859 16,8% 117 985 7,3% Hérault 263 415 22,4% 108 762 9,2% Isère 261 773 20,7% 102 039 8,1% Var 260 548 24,3% 112 654 10,5% Yvelines 255 743 17,7% 104 279 7,2% Val-de-Marne 240 971 17,1% 108 305 7,7% Moselle 239 484 23,1% 129 552 12,5% Seine-Saint-Denis 237 877 14,2% 103 015 6,2% Bas-Rhin 232 847 20,6% 84 769 7,5% Ille-et-Vilaine 231 064 21,4% 79 716 7,4% Finistère 229 250 25,3% 79 362 8,8% Essonne 210 519 16,0% 96 684 7,3% Val-d'Oise 205 643 16,5% 93 006 7,5% Seine-et-Marne 200 687 14,1% 91 193 6,4% Morbihan 198 838 26,3% 67 153 8,9% Maine-et-Loire 190 533 23,4% 68 256 8,4% Pyrénées-Atlantiques 189 916 27,8% 78 462 11,5% Loire 178 208 23,3% 70 132 9,2% Charente-Maritime 173 895 26,9% 71 101 11,0% Gard 173 769 23,2% 76 533 10,2% Calvados 172 568 25,0% 65 526 9,5% Côtes-d'Armor 171 781 28,8% 75 829 12,7% Vendée 163 125 23,9% 64 653 9,5% Meurthe-et-Moselle 161 770 22,1% 69 043 9,5% Oise 160 508 19,5% 74 281 9,0% Haut-Rhin 153 035 20,1% 74 362 9,7% Haute-Savoie 147 812 17,8% 59 347 7,2% Puy-de-Dôme 147 005 22,3% 58 676 8,9% Saône-et-Loire 135 522 24,7% 64 725 11,8% Manche 135 512 27,6% 56 417 11,5% Indre-et-Loire 135 142 22,3% 44 763 7,4% Loiret 127 368 18,7% 49 042 7,2% Somme 125 112 22,0% 50 384 8,8% Pyrénées-Orientales 123 802 25,8% 46 619 9,7% Vaucluse 120 991 21,6% 46 024 8,2% Marne 118 449 21,0% 48 490 8,6% Drôme 117 047 22,5% 50 677 9,7% Côte-d'Or 116 478 21,9% 54 317 10,2% Eure 115 818 19,3% 50 509 8,4% Ain 115 646 17,6% 44 484 6,8% Landes 108 868 26,4% 41 805 10,1% Dordogne 108 461 26,6% 39 369 9,6% Sarthe 105 308 18,8% 39 433 7,0% Aisne 104 416 19,8% 45 233 8,6% Doubs 104 201 19,3% 47 393 8,8% Tarn 104 060 26,8% 36 484 9,4% Vienne 103 956 23,8% 42 246 9,7% Savoie 96 274 22,3% 38 688 8,9% Eure-et-Loir 95 523 22,2% 35 368 8,2% Haute-Vienne 94 464 25,5% 36 924 10,0% Vosges 91 061 25,3% 40 947 11,4% Deux-Sèvres 90 299 24,2% 32 087 8,6% Allier 88 198 26,6% 40 735 12,3% Aude 85 843 23,0% 33 150 8,9% Charente 85 188 24,5% 32 744 9,4% Aveyron 80 186 28,8% 33 942 12,2% Loir-et-Cher 80 160 24,5% 32 771 10,0% Lot-et-Garonne 78 072 23,6% 29 179 8,8% Orne 78 008 28,2% 33 328 12,0% Ardèche 77 425 23,7% 33 062 10,1% Aube 75 499 24,4% 33 622 10,8% Cher 74 586 25,2% 30 899 10,4% Yonne 73 786 22,2% 34 482 10,4% La Réunion 68 120 7,9% 35 036 4,1% Hautes-Pyrénées 67 053 29,6% 27 225 12,0% Mayenne 66 591 21,8% 30 954 10,1% Ardennes 65 067 24,5% 24 902 9,4% Corrèze 64 350 26,8% 29 285 12,2% Tarn-et-Garonne 60 879 23,2% 22 212 8,5% Indre 59 216 27,3% 25 311 11,7% Jura 57 877 22,4% 29 400 11,4% Nièvre 56 331 28,2% 25 591 12,8% Haute-Loire 53 038 23,4% 28 325 12,5% Haute-Corse 51 447 28,2% 23 877 13,1% Gers 50 592 26,6% 17 909 9,4% Haute-Saône 50 464 21,6% 22 617 9,7% Lot 50 235 29,0% 22 327 12,9% Corse-du-Sud 49 971 30,8% 24 922 15,3% Meuse 44 274 24,4% 14 710 8,1% Ariège 42 182 27,7% 17 154 11,3% Haute-Marne 41 856 24,7% 14 887 8,8% Cantal 40 596 28,4% 16 279 11,4% Alpes-de-Haute-Provence 40 143 24,3% 17 589 10,6% Hautes-Alpes 35 301 24,9% 15 268 10,8% Creuse 34 556 29,7% 14 951 12,9% Martinique 34 172 9,5% 10 965 3,1% Territoire de Belfort 33 036 23,6% 16 031 11,4% Guyane 21 127 7,3% 9 177 3,2% Lozère 19 365 25,4% 8 804 11,5% Guadeloupe 17 198 4,6% 7 993 2,1% Mayotte 13 223 4,7% 6 824 2,4% Saint-Barthélemy 3 448 34,6% 566 5,7% Autre 2 312 6,5% 1 380 3,9% Autre % % TOTAL 14 313 690 21,23% 5 907 123 8,76%

Quand les Européens auront-ils atteint l'immunité par la vaccination ?

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 28/04/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Gibraltar 96.59 Iles Falkland 24.09 Israël 19.15 Seychelles 14.09 Emirats Arabes Unis 97.08 Îles Caïmans 92.99 île de Man 75.83 Bermudes 73.48 Pays de Galles 70.78 Jersey 70.11 Chili 67.66 Écosse 63.13 Saint Marin 63.01 îles Turques-et-Caïques 62.76 Angleterre 62.73 Royaume-Uni 62.03 Bhoutan 62.01 Bahreïn 62.00 États Unis 61.56 Malte 61.10 Sainte-Hélène 60.17 Irlande du Nord 59.08 Monaco 58.49 Maldives 57.97 Guernsey 56.42 Hongrie 48.02 Serbie 44.90 Qatar 42.52 Amérique du Nord 39.40 Anguilla 38.89 Uruguay 38.72 Montserrat 30.85 Îles Féroé 29.27 Antigua-et-Barbuda 29.24 Islande 28.91 Singapour 28.50 Lituanie 28.40 Estonie 27.91 Chypre du Nord 27.46 Autriche 27.28 Danemark 26.53 Espagne 26.37 Canada 25.90 Belgique 25.58 Allemagne 25.46 Dominique 25.16 Finlande 24.98 Union européenne 24.88 Slovénie 24.82 Italie 24.81 Andorre 24.67 France 24.55 Luxembourg 24.51 Portugal 24.49 Norvège 24.44 Irlande 24.07 Maroc 23.95 Grèce 23.91 Turquie 23.64 Slovaquie 23.57 L'Europe  23.55 Barbade 23.28 Chypre 23.11 Suède 22.94 République Tchèque 22.87 Suisse 22.63 Pologne 22.42 Pays-Bas 22.08 Liechtenstein 21.70 Roumanie 21.20 Arabie Saoudite 19.99 Saint-Christophe-et-Niévès 19.66 Mongolie 19.35 Groenland 18.61 Brésil 15.44 Croatie 15.04 Koweit 14.16 Hong Kong 14.10 République Dominicaine 13.92 Amérique du Sud 13.78 Argentine 13.78 Chine 13.07 Azerbaïdjan 13.07 Panama 12.92 Sainte-Lucie 12.89 Macao 12.31 Costa Rica 11.52 Monde 11.42 Lettonie 10.94 Albanie 10.93 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 10.93 Mexique 10.84 Russie 10.76 Cambodge 9.30 Bulgarie 9.17 Inde 8.89 Grenade 8.73 Asie 8.72 Belize 8.62 Monténégro 8.34 Guyane 7.65 Colombie 6.58 Jordan 6.52 Indonésie 6.10 Suriname 5.90 Népal 5.83 Australie 5.78 Liban 4.73 Jamaïque 4.57 Bolivie 4.54 Sao Tomé-et-Principe 4.44 Sri Lanka 4.32 Bangladesh 4.02 Océanie 3.84 Bahamas 3.81 Oman 3.78 Pérou 3.65 Palestine 3.58 Malaisie 3.48 Fidji 3.09 Le Salvador 3.08 Corée du Sud 03.07 Equateur 2.91 Nouvelle-Zélande 2.81 Rwanda 2.70 Ghana 2.43 Eswatini 2.38 Kazakhstan 2.36 Guinée Équatoriale 2.34 Sénégal 2.27 Moldavie 2.27 Zimbabwe 2.05 Myanmar 1.91 Macédoine du Nord 1.85 Tunisie 1.71 Japon 1.47 Botswana 1.34 Malawi 1.31 Paraguay 1.23 Aller 1.21 Philippines 1.15 Afrique 1.11 Kenya 1.06 Ukraine 01.03 Nicaragua 0.93 Venezuela 0.88 Guatemala 0.88 Thaïlande 0.87 Trinité-et-Tobago 0.84 Guinée 0.83 Ouzbékistan 0.77 Angola 0.75 Biélorussie 0.71 Gambie 0.69 Géorgie 0.69 Honduras 0.58 Sierra Leone 0.56 Iran 0.55 Kosovo 0.55 Brunei 0.53 Nigeria 0.52 Afrique du Sud 0.49 Ouganda 0.48 Bosnie Herzégovine 0.46 Cap-Vert 0.39 Irak 0.38 Ethiopie 0.37 Pakistan 0.36 Côte d'Ivoire 0.35 Afghanistan 0.31 Les îles Salomon 0.29 Soudan 0.23 Mozambique 0.18 Gabon 0.18 Egypte 0.16 Taïwan 0.14 Mali 0.13 Namibie 0.10 Viêt-Nam 0.07 Mauritanie 0.06 Kirghizistan 0.03 Arménie 0.02 Syrie 0.01 Papouasie Nouvelle Guinée 0.01 Soudan du sud 0.01 Cameroun 0.00 Zambie 0.00

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.