"Vaccination Covid en France : les derniers chiffres, où en est-on ?"

VACCINATION COVID. La campagne de vaccination suit son cours en France et devrait s'accélérer dans les prochaine semaines. Retrouvez les dernières infos et les derniers chiffres.

dernières INFOS

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 3 772 579 personnes ont reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19 en France. 1 920 395 autres se sont vues administrer la seconde injection et pour l'heure, 9 877 910 doses de vaccin ont été réceptionnées par la France.

Jamais la France n'avait autant vacciner contre le Covid-19 que ce week-end. Plus de 580 000 doses ont été injectées entre vendredi et ce lundi, a fait savoir Jean Castex. "Une nouvelle étape dans notre bataille contre le virus a été franchie ce week-end. Rien n'aurait été possible sans nos soignants, sapeurs-pompiers, militaires, élus, agents de l'État et des collectivités. Du fond du cœur, merci !", a salué le Premier ministre.

Les médecins ne vont pas pouvoir commander de nouvelles doses de vaccins cette semaine, indique une note de la Direction générale de la santé, compte tenu des stocks et de la nécessité de livrer les pharmacies d'officine, qui font leur entrée dans la campagne vaccinale. La DGS juge par ailleurs que le stock de vaccin AstraZeneca est déjà conséquent et qu'il convient de l'écouler de la part des médecins.

La ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a fait savoir ce lundi que la France allait réceptionner deux millions de doses de vaccins par semaine "d'ici deux semaines", jugeant sur l'antenne de Radio Classique que cela allait permettre de tenir l'engagement du gouvernement de vacciner tous les Français qui le souhaitent d'ici l'été.

La présidente de la Haute autorité de santé Dominique Le Guludec a fait savoir ce lundi sur LCI que la HAS espérait donner un avis sur le vaccin Johnson & Johnson d'ici la fin de semaine. "À la fin de la semaine, nous espérons pouvoir donner notre avis", a-t-elle indiqué. Le sérum du laboratoire américain doit toutefois d'abord être valider par l'Agence européenne du médicament (EMA).

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 06/03/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 06/03/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 06/03/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 06/03/2021 Île-de-France 535 500 4,4% 269 578 2,2% Auvergne-Rhône-Alpes 453 364 5,6% 218 605 2,7% Nouvelle Aquitaine 398 308 6,6% 220 427 3,7% Occitanie 364 652 6,2% 203 298 3,4% Grand Est 352 098 6,4% 167 071 3,0% Hauts-de-France 310 601 5,2% 126 109 2,1% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 295 957 5,9% 155 892 3,1% Bretagne 221 287 6,6% 106 584 3,2% Normandie 208 895 6,3% 118 830 3,6% Pays de la Loire 208 017 5,5% 108 808 2,9% Bourgogne-Franche-Comté 193 744 7,0% 115 014 4,1% Centre-Val de Loire 160 574 6,3% 82 008 3,2% La Réunion 21 338 2,5% 7 252 0,8% Mayotte 5 948 2,1% 1 650 0,6% Martinique 5 489 1,5% 2 975 0,8% Guyane 4 715 1,6% 1 580 0,5% Guadeloupe 4 180 1,1% 1 427 0,4% Saint-Barthélemy 313 3,1% 67 0,7% FAUX 244 0,7% 93 0,3% TOTAL 3 745 224 5,59% 1 907 268 2,84%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 06/03/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 06/03/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 06/03/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 06/03/2021 Nord 139 951 5,4% 57 749 2,2% Paris 136 501 6,4% 69 772 3,2% Bouches-du-Rhône 111 529 5,5% 60 710 3,0% Rhône 91 258 4,9% 44 140 2,4% Gironde 89 092 5,5% 49 176 3,0% Moselle 83 371 8,0% 29 672 2,9% Seine-Maritime 74 631 6,0% 42 972 3,5% Alpes-Maritimes 73 920 6,8% 32 233 3,0% Pas-de-Calais 73 675 5,1% 25 541 1,8% Isère 73 647 5,8% 26 731 2,1% Loire-Atlantique 72 842 5,1% 38 023 2,6% Hauts-de-Seine 68 192 4,2% 34 535 2,1% Hérault 67 032 5,7% 36 810 3,1% Haute-Garonne 66 464 4,7% 39 521 2,8% Bas-Rhin 64 863 5,7% 32 226 2,8% Finistère 62 947 6,9% 29 022 3,2% Ille-et-Vilaine 62 151 5,7% 31 058 2,9% Yvelines 60 876 4,2% 29 164 2,0% Val-de-Marne 59 981 4,3% 30 759 2,2% Var 59 529 5,5% 33 084 3,1% Seine-Saint-Denis 54 023 3,2% 25 816 1,5% Essonne 53 365 4,0% 27 896 2,1% Charente-Maritime 52 607 8,1% 29 168 4,5% Seine-et-Marne 51 348 3,6% 26 422 1,9% Val-d'Oise 51 214 4,1% 25 214 2,0% Morbihan 50 398 6,7% 24 828 3,3% Calvados 49 213 7,1% 26 191 3,8% Haut-Rhin 49 002 6,4% 21 025 2,8% Gard 48 159 6,4% 22 696 3,0% Pyrénées-Atlantiques 47 095 6,9% 26 876 3,9% Loire 46 379 6,1% 22 872 3,0% Maine-et-Loire 46 057 5,6% 22 376 2,7% Côtes-d'Armor 45 791 7,7% 21 676 3,6% Meurthe-et-Moselle 43 344 5,9% 22 688 3,1% Vendée 42 779 6,3% 22 483 3,3% Saône-et-Loire 39 204 7,2% 20 777 3,8% Côte-d'Or 37 338 7,0% 21 810 4,1% Loiret 37 300 5,5% 18 335 2,7% Puy-de-Dôme 36 880 5,6% 18 658 2,8% Indre-et-Loire 35 069 5,8% 17 079 2,8% Manche 34 703 7,1% 18 417 3,8% Pyrénées-Orientales 34 233 7,1% 20 375 4,3% Oise 34 221 4,1% 14 553 1,8% Somme 33 696 5,9% 14 881 2,6% Haute-Savoie 33 316 4,0% 16 795 2,0% Doubs 33 004 6,1% 21 270 3,9% Allier 32 524 9,8% 17 911 5,4% Drôme 32 008 6,1% 16 620 3,2% Vienne 31 801 7,3% 17 084 3,9% Marne 30 646 5,4% 16 477 2,9% Vaucluse 30 436 5,4% 16 876 3,0% Aisne 29 058 5,5% 13 385 2,5% Eure 28 617 4,8% 15 135 2,5% Landes 28 171 6,8% 15 882 3,9% Ain 27 816 4,2% 12 448 1,9% Sarthe 27 586 4,9% 15 036 2,7% Savoie 27 557 6,4% 14 274 3,3% Haute-Vienne 26 511 7,2% 13 005 3,5% Charente 26 034 7,5% 15 618 4,5% Dordogne 25 969 6,4% 13 296 3,3% Vosges 25 309 7,0% 12 012 3,3% Tarn 25 041 6,5% 13 105 3,4% Eure-et-Loir 24 486 5,7% 12 335 2,9% Cher 23 897 8,1% 11 451 3,9% Deux-Sèvres 23 218 6,2% 13 694 3,7% Jura 22 705 8,8% 15 820 6,1% Ardèche 21 901 6,7% 9 039 2,8% Orne 21 731 7,8% 16 115 5,8% Aveyron 21 706 7,8% 14 240 5,1% Loir-et-Cher 21 393 6,5% 10 756 3,3% La Réunion 21 338 2,5% 7 252 0,8% Aude 20 236 5,4% 10 621 2,8% Corrèze 20 019 8,3% 9 560 4,0% Yonne 19 427 5,8% 11 054 3,3% Mayenne 18 753 6,1% 10 890 3,6% Aube 18 575 6,0% 11 079 3,6% Indre 18 429 8,5% 12 052 5,6% Hautes-Pyrénées 18 299 8,1% 10 290 4,5% Ardennes 18 213 6,9% 9 684 3,6% Tarn-et-Garonne 18 044 6,9% 9 672 3,7% Nièvre 17 828 8,9% 10 817 5,4% Haute-Loire 17 571 7,7% 10 789 4,8% Lot-et-Garonne 17 297 5,2% 10 375 3,1% Gers 15 995 8,4% 8 548 4,5% Haute-Corse 13 857 7,6% 6 795 3,7% Corse-du-Sud 13 495 8,3% 6 330 3,9% Lot 13 340 7,7% 7 057 4,1% Haute-Saône 13 268 5,7% 6 531 2,8% Cantal 12 507 8,8% 8 328 5,8% Alpes-de-Haute-Provence 12 155 7,4% 8 015 4,9% Territoire de Belfort 10 970 7,8% 6 935 4,9% Creuse 10 494 9,0% 6 693 5,8% Ariège 9 994 6,6% 6 342 4,2% Haute-Marne 9 583 5,7% 6 025 3,6% Meuse 9 192 5,1% 6 183 3,4% Hautes-Alpes 8 388 5,9% 4 974 3,5% Lozère 6 109 8,0% 4 021 5,3% Mayotte 5 948 2,1% 1 650 0,6% Martinique 5 489 1,5% 2 975 0,8% Guyane 4 715 1,6% 1 580 0,5% Guadeloupe 4 180 1,1% 1 427 0,4% Saint-Barthélemy 313 3,1% 67 0,7% Autre 244 0,7% 93 0,3% Autre 2 % 2 % TOTAL 3 772 332 5,59% 1 920 300 2,85%

Quels sont les vaccins les plus utilisés en France ?

Le vaccin du laboratoire Pfizer est très nettement celui qui est le plus administré en France. Les chiffres présentés ci-dessus montrent que les doses AstraZeneca comment à être utilisées.

Vaccin Personnes vaccinées (1re dose) au 06/03/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 06/03/2021 En % des vaccinés Pfizer 2 909 538 77,12% 1 856 181 96,66% AstraZeneca 667 756 17,70% 0 0,00% Moderna 195 274 5,18% 64 192 3,34% TOTAL 3 772 568 100,00% 1 920 373 100,00%

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 08/03/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Gibraltar 126.29 Israël 99.88 Seychelles 83.09 Emirats Arabes Unis 63.35 Iles Falkland 49.73 Bermudes 38.44 Îles Caïmans 36.53 Pays de Galles 36.52 Angleterre 34.21 Écosse 34.01 Royaume-Uni 33.71 Jersey 33.16 Guernesey 32.87 Irlande du Nord 32.70 Bahreïn 29.77 île de Man 28.59 Maldives 26.97 États-Unis 26.29 Anguilla 26.19 Serbie 24.25 Chili 24.13 Malte 21.02 îles Turques-et-Caïques 16.62 Îles Féroé 16.22 Barbade 16.16 Hongrie 13.34 Montserrat 13.04 Danemark 12.22 Maroc 12.17 Turquie 11.72 Islande 11.65 Chypre 11.42 Lituanie 10.87 Norvège 10.67 Grèce 10.47 Pologne 10.44 Finlande 10.21 Suisse 10.19 Estonie 10.14 Irlande 10.00 Portugal 9.93 Slovénie 9.79 Singapour 9.66 Slovaquie 9.58 Espagne 9.56 Union européenne 09.04 Roumanie 9.01 Autriche 8.92 Suède 8.82 Italie 8.80 Allemagne 8.74 Belgique 8.14 France 8.09 Pays-Bas 7.80 République Tchèque 7.64 Liechtenstein 7.13 Luxembourg 7.06 Groenland 6.92 Canada 6.17 Croatie 5.89 Saint Marin 5.54 Brésil 4.98 Qatar 4.86 Russie 4.51 Panama 4.51 Lettonie 4.35 Bulgarie 4.13 Koweit 4.10 Monde 3.85 Costa Rica 3.79 Chine 3.65 Arabie Saoudite 3.63 République dominicaine 3.46 Sri Lanka 3.38 Azerbaïdjan 3.33 Andorre 3.27 Argentine 3.00 Bangladesh 2.17 Mexique 2.15 Uruguay 2.03 Inde 1.52 Jordan 1.47 Népal 1.38 Oman 1.32 Indonésie 1.29 Rwanda 1.23 Pérou 1.11 Bolivie 0.91 Liban 0.89 Hong Kong 0.69 Corée du Sud 0.61 Albanie 0.55 Colombie 0.53 Equateur 0.40 Cambodge 0.40 Sénégal 0.38 Monténégro 0.36 Malaisie 0.35 Macao 0.31 Ile Maurice 0.30 Australie 0.30 Le Salvador 0.25 Belize 0.25 Guyane 0.24 Biélorussie 0.22 Zimbabwe 0.22 Nouvelle-Zélande 0.20 Algérie 0.17 Mongolie 0.15 Kazakhstan 0.12 Afrique du Sud 0.12 Japon 0.04 Venezuela 0.04 Ukraine 0.04 Pakistan 0.03 Trinité-et-Tobago 0.03 Honduras 0.03 Iran 0.01 Paraguay 0.01 Guatemala 0.01 Thaïlande 0.01 Philippines 0.00

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.