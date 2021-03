"Vaccination Covid en France : les plus de 60 ans éligibles le 16 avril, tous les chiffres"

VACCINATION COVID. Combien de Français ont-ils reçu une dose ou deux de vaccin contre le Covid ? Voici tous les chiffres et dernières infos sur la vaccination en France.

dernières INFOS

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 8 516 790 personnes ont reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19 en France. 2 869 832 autres se sont vu administrer la seconde injection.

Emmanuel Macron a annoncé une accélération de la campagne de vaccination, avec un nouveau calendrier, lors de son allocution le 31 mars. La vaccination sera ainsi étendue aux plus de 60 ans dès le 16 avril, et concernera les plus de 50 ans le 15 mai. "A partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l'ensemble des Françaises et des Français de moins de 50 ans", a-t-il précisé, ajoutant : "Tous les médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers et infirmières sont mobilisés. Au total, 250 000 professionnels médecins, pharmaciens, sapeurs-pompiers, infirmiers, vétérinaires sont aujourd'hui prêts à contribuer à ce grand effort national".

Les experts qui mènent l'enquête sur des liens présumés entre le vaccin AstraZeneca et les cas de caillots sanguins n'ont pas trouvé de facteurs de risque spécifique, a annoncé l'Agence européenne du médicament ce mercredi. "Pour le moment, les examens n'ont pas identifié de facteurs de risque spécifiques tels que l'âge, le genre ou un passé médical incluant des problèmes de caillots sanguins pour ces très rares cas", précise le communiqué de l'EMA.

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 29/03/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 29/03/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 29/03/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 29/03/2021 Île-de-France 1 262 855 10,3% 355 128 2,9% Auvergne-Rhône-Alpes 942 289 11,7% 319 330 4,0% Nouvelle Aquitaine 803 049 13,4% 295 907 4,9% Hauts-de-France 765 256 12,8% 197 297 3,3% Occitanie 732 357 12,4% 280 594 4,7% Grand Est 725 939 13,2% 247 129 4,5% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 673 658 13,3% 234 036 4,6% Normandie 437 195 13,2% 148 313 4,5% Bretagne 430 502 12,9% 159 064 4,8% Pays de la Loire 417 221 11,0% 153 001 4,0% Bourgogne-Franche-Comté 385 788 13,9% 143 247 5,1% Centre-Val de Loire 296 895 11,6% 120 862 4,7% Corse 56 803 16,5% 21 135 6,1% La Réunion 35 537 4,1% 18 123 2,1% Martinique 11 972 3,3% 4 524 1,3% Guyane 8 811 3,0% 3 800 1,3% Guadeloupe 8 749 2,3% 3 314 0,9% Mayotte 8 581 3,1% 3 766 1,3% FAUX 952 2,7% 536 1,5% TOTAL 8 004 409 11,94% 2 709 106 4,04%

Lire aussi

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 29/03/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 29/03/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 29/03/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 29/03/2021 Nord 328 319 12,7% 88 289 3,4% Paris 316 090 14,7% 88 959 4,1% Bouches-du-Rhône 246 887 12,1% 89 120 4,4% Pas-de-Calais 213 959 14,7% 41 274 2,8% Rhône 201 375 10,7% 58 596 3,1% Gironde 198 679 12,2% 63 079 3,9% Alpes-Maritimes 182 201 16,9% 56 507 5,2% Moselle 166 473 16,1% 58 970 5,7% Seine-Maritime 166 056 13,4% 51 809 4,2% Hauts-de-Seine 163 037 10,1% 44 770 2,8% Hérault 151 981 12,9% 48 939 4,2% Isère 147 111 11,6% 46 804 3,7% Yvelines 144 544 10,0% 38 397 2,7% Loire-Atlantique 142 881 9,9% 51 156 3,6% Val-de-Marne 141 581 10,1% 41 497 3,0% Var 139 223 13,0% 48 293 4,5% Haute-Garonne 136 954 9,8% 50 403 3,6% Seine-Saint-Denis 131 861 7,9% 37 256 2,2% Bas-Rhin 128 553 11,4% 46 853 4,1% Essonne 124 966 9,5% 37 645 2,9% Seine-et-Marne 121 708 8,5% 33 185 2,3% Ille-et-Vilaine 120 771 11,2% 42 527 3,9% Val-d'Oise 119 068 9,5% 33 419 2,7% Finistère 118 835 13,1% 43 761 4,8% Pyrénées-Atlantiques 102 165 15,0% 36 672 5,4% Maine-et-Loire 97 084 11,9% 33 875 4,2% Gard 97 025 13,0% 34 761 4,6% Morbihan 96 934 12,8% 37 931 5,0% Haut-Rhin 95 821 12,6% 35 752 4,7% Meurthe-et-Moselle 95 462 13,1% 27 056 3,7% Charente-Maritime 95 172 14,7% 40 154 6,2% Côtes-d'Armor 93 962 15,8% 34 845 5,8% Calvados 93 876 13,6% 32 524 4,7% Loire 92 092 12,0% 34 114 4,5% Oise 90 489 11,0% 24 063 2,9% Puy-de-Dôme 84 849 12,9% 26 789 4,1% Vendée 84 110 12,3% 32 403 4,7% Saône-et-Loire 83 394 15,2% 27 699 5,1% Haute-Savoie 81 014 9,8% 24 018 2,9% Côte-d'Or 75 319 14,1% 25 521 4,8% Somme 73 209 12,8% 22 629 4,0% Manche 72 074 14,7% 25 842 5,3% Marne 70 711 12,5% 19 789 3,5% Indre-et-Loire 70 096 11,6% 24 542 4,1% Drôme 69 843 13,4% 22 544 4,3% Loiret 66 187 9,7% 28 502 4,2% Eure 64 420 10,7% 20 777 3,5% Doubs 63 192 11,7% 25 134 4,7% Pyrénées-Orientales 62 687 13,1% 28 075 5,9% Vaucluse 62 149 11,1% 24 277 4,3% Aisne 59 280 11,3% 21 042 4,0% Vienne 58 683 13,4% 23 088 5,3% Ain 58 058 8,8% 20 658 3,1% Landes 57 776 14,0% 21 468 5,2% Savoie 54 002 12,5% 20 837 4,8% Allier 53 967 16,3% 24 705 7,5% Haute-Vienne 53 184 14,3% 17 935 4,8% Dordogne 53 047 13,0% 19 662 4,8% Sarthe 52 528 9,4% 21 314 3,8% Vosges 52 335 14,6% 19 273 5,4% Tarn 49 844 12,8% 18 437 4,8% Eure-et-Loir 47 924 11,2% 17 930 4,2% Deux-Sèvres 46 067 12,4% 16 821 4,5% Aude 45 341 12,2% 16 369 4,4% Charente 44 077 12,7% 20 274 5,8% Ardèche 43 245 13,2% 16 563 5,1% Yonne 42 900 12,9% 15 072 4,5% Aveyron 41 902 15,1% 18 633 6,7% Aube 41 604 13,4% 13 711 4,4% Loir-et-Cher 41 077 12,5% 16 891 5,2% Orne 40 769 14,7% 17 361 6,3% Mayenne 40 618 13,3% 14 253 4,7% Cher 38 909 13,1% 18 265 6,2% Corrèze 38 312 15,9% 14 578 6,1% Jura 37 660 14,6% 18 541 7,2% Lot-et-Garonne 37 653 11,4% 13 742 4,2% La Réunion 35 537 4,1% 18 123 2,1% Ardennes 35 440 13,3% 11 928 4,5% Haute-Loire 34 940 15,4% 13 957 6,2% Hautes-Pyrénées 33 737 14,9% 14 165 6,2% Nièvre 32 809 16,4% 13 396 6,7% Indre 32 702 15,1% 14 732 6,8% Tarn-et-Garonne 30 195 11,5% 14 197 5,4% Haute-Saône 29 603 12,7% 9 473 4,1% Corse-du-Sud 28 649 17,6% 10 000 6,2% Haute-Corse 28 154 15,4% 11 135 6,1% Lot 26 181 15,1% 10 665 6,2% Gers 24 903 13,1% 12 865 6,8% Alpes-de-Haute-Provence 23 236 14,1% 9 542 5,8% Cantal 21 793 15,3% 9 745 6,8% Territoire de Belfort 20 911 14,9% 8 411 6,0% Ariège 20 480 13,4% 7 819 5,1% Meuse 20 257 11,2% 6 788 3,7% Hautes-Alpes 19 962 14,1% 6 297 4,4% Haute-Marne 19 283 11,4% 7 009 4,1% Creuse 18 234 15,7% 8 434 7,3% Martinique 11 972 3,3% 4 524 1,3% Lozère 11 127 14,6% 5 266 6,9% Guyane 8 811 3,0% 3 800 1,3% Guadeloupe 8 749 2,3% 3 314 0,9% Mayotte 8 581 3,1% 3 766 1,3% Saint-Barthélemy 952 2,7% 536 1,5% Autre 545 5,5% 184 1,8% Autre 2 % 2 % TOTAL 8 004 409 11,87% 2 709 106 4,02%

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 29/03/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 29/03/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 2 386 479 29,81% 1 162 162 42,90% 75-79 ans 1 341 601 16,76% 551 589 20,36% 50-59 ans 1 011 568 12,64% 328 950 12,14% 70-74 ans 985 901 12,32% 152 229 5,62% 65-69 ans 729 066 9,11% 120 342 4,44% 60-64 ans 699 049 8,73% 150 779 5,57% 40-49 ans 402 751 5,03% 128 458 4,74% 30-39 ans 276 659 3,46% 79 987 2,95% 25-29 ans 102 442 1,28% 23 978 0,89% 18-24 ans 68 025 0,85% 10 517 0,39% TOTAL 8 004 958 100,00% 2 709 292 100,00

Quand les Européens auront-ils atteint l'immunité par la vaccination ?

Vous trouverez plus d'infographie sur Statista

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 31/03/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Gibraltar 175.27 Israël 115.54 Seychelles 102.25 Emirats Arabes Unis 83.12 Îles Caïmans 72.43 Iles Falkland 62.79 Bermudes 60.68 île de Man 58.55 Pays de Galles 58.29 Jersey 54.53 Chili 53.26 Angleterre 51.58 Sainte-Hélène 51.18 Royaume-Uni 50.85 Écosse 50.79 Guernesey 49.81 Irlande du Nord 46.09 Monaco 46.07 Bahreïn 44.40 Bhoutan 44.18 États Unis 44.13 Maldives 43.60 Malte 42.15 Anguilla 35.65 Serbie 35.58 îles Turques-et-Caïques 33.41 Saint Marin 33.20 Hongrie 28.61 Amérique du Nord 27.47 Qatar 27.44 Antigua-et-Barbuda 26.98 Montserrat 26.13 Chypre du Nord 25.63 Singapour 22.54 Dominique 22.31 Barbade 22.16 Îles Féroé 22.04 Maroc 21.36 Islande 19.39 Estonie 19.24 Danemark 18.70 Lituanie 18.20 Turquie 18.14 Uruguay 17.74 Slovaquie 17.55 Autriche 17.42 Finlande 17.17 Espagne 16.55 Suisse 16.54 L'Europe  16.48 Norvège 16.47 Italie 16.42 Irlande 16.25 Union européenne 16.23 Saint-Christophe-et-Niévès 16.12 Portugal 16.10 Allemagne 16.09 Pologne 16.07 Grèce 16.01 Suède 15.73 France 15.72 République Tchèque 15.48 Roumanie 15.42 la Belgique 15.30 Chypre 14.78 Canada 14.50 Liechtenstein 14.35 Luxembourg 14.33 Slovénie 14.23 Koweit 14.16 Pays-Bas 13.88 Arabie Saoudite 12.41 Andorre 12.02 Sainte-Lucie 11.99 Croatie 10.48 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 9.48 Groenland 9.04 Mongolie 8.85 Grenade 8.73 Brésil 8.57 Panama 8.44 République Dominicaine 8.40 Amérique du Sud 8.39 Argentine 8.29 Chine 7.97 Russie 7.66 Costa Rica 7.55 Monde 7.41 Macao 7.31 Lettonie 07.06 Bulgarie 6.60 Hong Kong 6.54 Mexique 5.74 Népal 5.49 Asie 5.28 Belize 5.13 Azerbaïdjan 5.03 Inde 4.57 Sao Tomé-et-Principe 4.44 Sri Lanka 4.22 Suriname 4.18 Indonésie 3.94 Colombie 3.86 Monténégro 3.24 Bangladesh 3.23 Jordan 3.14 Liban 03.04 Oman 2.74 Rwanda 2.69 Pérou 2.44 Bolivie 2.36 Australie 2.34 Albanie 2.23 Guyane 1.97 Malaisie 1.92 Cambodge 1.77 Corée du Sud 1.68 Palestine 1.61 Océanie 1.50 Sénégal 1.48 Ghana 1.35 Equateur 1.33 Jamaïque 1.11 Le Salvador 1.08 Guinée Équatoriale 0.87 Nouvelle-Zélande 0.86 Moldavie 0.84 Afrique 0.77 Japon 0.75 Malawi 0.64 Kazakhstan 0.59 Paraguay 0.58 Laos 0.56 Guatemala 0.55 Ukraine 0.53 Aller 0.51 Zimbabwe 0.47 Philippines 0.46 Tunisie 0.45 Honduras 0.43 Afrique du Sud 0.42 Cap-Vert 0.39 Biélorussie 0.32 Angola 0.26 Guinée 0.26 Macédoine du Nord 0.25 Gambie 0.22 Kenya 0.17 Pakistan 0.16 Iran 0.15 Thaïlande 0.15 Mozambique 0.15 Ouganda 0.15 Afghanistan 0.14 Côte d'Ivoire 0.14 Nigeria 0.13 Sierra Leone 0.13 Géorgie 0.12 Irak 0.07 Venezuela 0.05 Viêt-Nam 0.05 Taïwan 0.05 Bahamas 0.03 Namibie 0.01

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.