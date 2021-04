"Vaccination Covid en France : pour qui ? Quels chiffres par âge ? Les infos"

VACCINATION COVID. Retrouvez dans cet article les dernières infos liées au vaccin anti-Covid ainsi que les derniers chiffres en France et à l'international.

dernières INFOS

Selon les chiffres du ministère de la Santé, au 22 avril, 13 526 306 premières injections et 5 200 790 secondes injections ont été réalisées tout vaccin confondu.

Lors d'un point de situation du gouvernement le 22 avril, Olivier Véran a annoncé le déploiement du vaccin Janssen (Johnson & Johnson) dès ce samedi 24 avril pour les plus de 55 ans. Ce vaccin est un vrai avantage dans la campagne de vaccination puisqu'il permet une immunité dès la première injection. "Les 200 000 premiers vaccins sont livrés aux pharmacies, aux médecins et aux infirmiers libéraux qui pourront commencer à le proposer à leurs patients à compter de ce samedi" a expliqué le ministre de la Santé. Pour rappel, dans un communiqué publié ce 20 avril, l'Agence européenne du médicament a donné un avis favorable sur le vaccin Johnson & Johnson indiquant que la balance bénéfice/risque reste "positive malgré les cas de thromboses détectés qui doivent être "répertoriés comme des effets secondaires très rares du vaccin".

Dès lundi 26 avril, la vaccination va être ouverte aux personnes vivant avec un proche immunodéprimé "sévère", et ce, quel que soit leur âge, a également fait savoir Olivier Véran jeudi 22 avril. Cela concerne "plusieurs centaines de milliers" de personnes en France. Pour cette catégorie, la direction générale de la santé recommande trois injections des vaccins à deux doses. "Ces populations ne sont pas parfaitement protégées après deux doses et n'ont pas un taux d'anticorps suffisant" explique la DGS.

La possibilité d'ouvrir la vaccination dès mi-mai aux personnes, quel que soit leur âge, souffrant d'obésité est sur la table a également fait savoir Olivier Véran jeudi soir. Et pour cause, l'obésité est "un facteur de risque de forme grave" du Covid-19, a-t-il souligné.

"Notre campagne de vaccination progresse bien", a estimé Jean Castex jeudi 22 avril. 2,5 millions de personnes sont vaccinées chaque semaine. D'ici dimanche 25 avril, 14 millions de Français auront reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. De son côté, Olivier Véran a assuré à la même occasion que "plus de 70% des soignants ont reçu au moins une dose de vaccin". Les 100% sont visés. L'objectif du gouvernement est toujours de parvenir à 20 millions de personnes vaccinées à la mi-mai, 30 millions à la mi-juin.

Dès le 24 avril, les chauffeurs routiers, les conducteurs de bus, les éboueurs, les caissiers de supermarché ou bien encore les agents de sécurité, ceux des pompes funèbres et les personnes travaillant dans les abattoirs seront concernés par cet élargissement de la vaccination. Pour rappel, depuis ce samedi 17 avril, tous les personnels de 55 ans et plus exerçant au contact des élèves en école, collège et lycée (enseignants, AESH, ATSEM) bénéficient de créneaux dédiés de vaccination, dans les centres de vaccination concernés par ce circuit rapide. Plus d'infos sur notre papier comment prendre un rendez-vous pour se faire vacciner.

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 21/04/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 21/04/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 2 781 562 20,97% 1 908 820 38,03% 70-74 ans 2 259 159 17,03% 525 790 10,48% 50-59 ans 1 885 837 14,22% 489 276 9,75% 75-79 ans 1 667 620 12,57% 1 112 867 22,17% 65-69 ans 1 642 474 12,38% 299 790 5,97% 60-64 ans 1 428 366 10,77% 245 230 4,89% 40-49 ans 741 615 5,59% 222 342 4,43% 30-39 ans 506 579 3,82% 140 071 2,79% 25-29 ans 186 683 1,41% 45 043 0,90% 18-24 ans 161 748 1,22% 28 976 0,58% TOTAL 13 265 147 100,00% 5 019 183 100,00%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France région par région ?

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 21/04/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 21/04/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 21/04/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 21/04/2021 Île-de-France 1 960 620 16,0% 758 927 6,2% Auvergne-Rhône-Alpes 1 573 230 19,6% 579 028 7,2% Nouvelle Aquitaine 1 400 863 23,3% 502 291 8,4% Occitanie 1 296 922 21,9% 464 509 7,8% Hauts-de-France 1 194 051 20,0% 449 927 7,5% Grand Est 1 131 678 20,5% 460 567 8,4% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 1 131 357 22,4% 456 260 9,0% Bretagne 758 189 22,7% 265 671 8,0% Pays de la Loire 738 113 19,4% 257 293 6,8% Normandie 730 441 22,1% 277 578 8,4% Bourgogne-Franche-Comté 591 293 21,2% 250 929 9,0% Centre-Val de Loire 521 027 20,4% 191 400 7,5% Corse 93 665 27,2% 41 895 12,2% La Réunion 60 836 7,1% 31 590 3,7% Martinique 31 855 8,9% 8 892 2,5% Guyane 17 944 6,2% 7 909 2,7% Guadeloupe 15 138 4,0% 6 883 1,8% Mayotte 12 227 4,4% 6 076 2,2% FAUX 2 140 6,1% 1 129 3,2% TOTAL 13 261 589 19,78% 5 018 754 7,49%

Lire aussi

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 21/04/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 21/04/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 21/04/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 21/04/2021 Nord 507 268 19,6% 186 403 7,2% Paris 471 897 22,0% 175 934 8,2% Bouches-du-Rhône 420 954 20,7% 172 333 8,5% Gironde 346 508 21,2% 112 763 6,9% Rhône 340 960 18,2% 122 242 6,5% Pas-de-Calais 322 800 22,2% 120 971 8,3% Alpes-Maritimes 285 235 26,4% 122 928 11,4% Seine-Maritime 268 843 21,6% 100 377 8,1% Haute-Garonne 261 075 18,6% 73 848 5,3% Loire-Atlantique 257 760 17,9% 83 061 5,8% Hauts-de-Seine 251 309 15,6% 97 562 6,0% Hérault 244 569 20,8% 93 328 7,9% Var 242 584 22,6% 94 063 8,8% Isère 241 609 19,1% 86 717 6,9% Yvelines 233 648 16,1% 83 588 5,8% Moselle 225 130 21,7% 115 487 11,1% Val-de-Marne 221 746 15,8% 88 828 6,3% Bas-Rhin 216 227 19,1% 70 434 6,2% Seine-Saint-Denis 215 517 12,9% 83 717 5,0% Ille-et-Vilaine 211 492 19,5% 71 231 6,6% Finistère 206 962 22,8% 70 582 7,8% Essonne 194 013 14,7% 79 904 6,1% Val-d'Oise 191 119 15,3% 73 965 5,9% Seine-et-Marne 181 371 12,7% 75 429 5,3% Morbihan 180 333 23,9% 59 692 7,9% Pyrénées-Atlantiques 178 131 26,1% 67 278 9,8% Maine-et-Loire 174 230 21,4% 58 671 7,2% Loire 163 643 21,4% 57 895 7,6% Charente-Maritime 163 050 25,2% 61 501 9,5% Gard 162 354 21,7% 66 426 8,9% Côtes-d'Armor 159 402 26,7% 64 166 10,8% Calvados 157 984 22,8% 56 567 8,2% Oise 149 229 18,1% 59 628 7,2% Vendée 149 040 21,8% 55 274 8,1% Meurthe-et-Moselle 147 288 20,2% 60 907 8,3% Haut-Rhin 142 956 18,7% 63 859 8,4% Puy-de-Dôme 139 746 21,2% 48 493 7,3% Haute-Savoie 137 895 16,6% 47 956 5,8% Saône-et-Loire 126 614 23,1% 55 561 10,1% Manche 125 573 25,6% 48 463 9,9% Indre-et-Loire 124 004 20,5% 39 058 6,5% Somme 117 468 20,6% 43 071 7,6% Loiret 116 210 17,0% 42 378 6,2% Pyrénées-Orientales 113 284 23,7% 41 280 8,6% Côte-d'Or 111 414 20,9% 46 132 8,7% Vaucluse 110 701 19,7% 39 508 7,0% Marne 109 300 19,4% 41 853 7,4% Drôme 108 948 20,9% 43 422 8,3% Ain 107 552 16,4% 36 500 5,6% Eure 104 906 17,5% 43 999 7,3% Dordogne 102 541 25,1% 33 962 8,3% Landes 101 745 24,7% 36 187 8,8% Doubs 97 542 18,1% 39 678 7,4% Aisne 97 286 18,5% 39 854 7,6% Tarn 95 492 24,6% 30 003 7,7% Vienne 95 311 21,8% 37 691 8,6% Sarthe 93 362 16,7% 33 738 6,0% Savoie 90 967 21,0% 32 764 7,6% Haute-Vienne 87 705 23,7% 32 557 8,8% Eure-et-Loir 85 543 19,9% 31 820 7,4% Deux-Sèvres 85 158 22,9% 27 166 7,3% Vosges 84 966 23,6% 34 070 9,5% Allier 81 612 24,6% 37 025 11,2% Charente 78 270 22,5% 29 443 8,5% Aude 78 189 21,0% 28 876 7,7% Aveyron 74 157 26,6% 29 355 10,5% Orne 73 135 26,4% 28 172 10,2% Loir-et-Cher 72 261 22,0% 28 845 8,8% Ardèche 71 409 21,8% 29 183 8,9% Lot-et-Garonne 70 985 21,5% 24 342 7,4% Cher 68 933 23,3% 26 642 9,0% Yonne 68 248 20,6% 28 700 8,6% Aube 67 263 21,7% 28 764 9,3% Mayenne 63 721 20,9% 26 549 8,7% Hautes-Pyrénées 61 467 27,1% 22 815 10,1% La Réunion 60 836 7,1% 31 590 3,7% Ardennes 59 727 22,5% 21 251 8,0% Corrèze 59 644 24,8% 26 080 10,9% Tarn-et-Garonne 55 811 21,3% 19 714 7,5% Jura 55 487 21,5% 25 811 10,0% Indre 54 076 24,9% 22 657 10,4% Nièvre 53 442 26,8% 22 429 11,2% Haute-Loire 51 144 22,5% 22 958 10,1% Haute-Corse 48 592 26,7% 20 062 11,0% Haute-Saône 47 432 20,3% 19 306 8,3% Gers 46 568 24,5% 16 755 8,8% Lot 45 840 26,5% 19 964 11,5% Corse-du-Sud 45 073 27,8% 21 833 13,4% Meuse 40 729 22,4% 11 662 6,4% Ariège 39 576 26,0% 14 585 9,6% Alpes-de-Haute-Provence 38 441 23,3% 15 156 9,2% Haute-Marne 38 092 22,5% 12 280 7,3% Cantal 37 745 26,4% 13 873 9,7% Hautes-Alpes 33 442 23,6% 12 272 8,7% Martinique 31 855 8,9% 8 892 2,5% Creuse 31 815 27,4% 13 321 11,5% Territoire de Belfort 31 114 22,2% 13 312 9,5% Lozère 18 540 24,3% 7 560 9,9% Guyane 17 944 6,2% 7 909 2,7% Guadeloupe 15 138 4,0% 6 883 1,8% Mayotte 12 227 4,4% 6 076 2,2% Saint-Barthélemy 2 140 6,1% 1 129 3,2% Autre 2 117 21,3% 413 4,1% Autre 389 % 9 % TOTAL 13 261 589 19,67% 5 018 754 7,44%

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Quand les Européens auront-ils atteint l'immunité par la vaccination ?

Vous trouverez plus d'infographie sur Statista

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 23/04/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Gibraltar 96.59 Iles Falkland 24.09 Israël 19.15 Seychelles 14.09 Emirats Arabes Unis 97.08 Îles Caïmans 92.99 île de Man 75.83 Bermudes 73.48 Pays de Galles 70.78 Jersey 70.11 Chili 67.66 Écosse 63.13 Saint Marin 63.01 îles Turques-et-Caïques 62.76 Angleterre 62.73 Royaume-Uni 62.03 Bhoutan 62.01 Bahreïn 62.00 États Unis 61.56 Malte 61.10 Sainte-Hélène 60.17 Irlande du Nord 59.08 Monaco 58.49 Maldives 57.97 Guernesey 56.42 Hongrie 48.02 Serbie 44.90 Qatar 42.52 Amérique du Nord 39.40 Anguilla 38.89 Uruguay 38.72 Montserrat 30.85 Îles Féroé 29.27 Antigua-et-Barbuda 29.24 Islande 28.91 Singapour 28.50 Lituanie 28.40 Estonie 27.91 Chypre du Nord 27.46 Autriche 27.28 Danemark 26.53 Espagne 26.37 Canada 25.90 Belgique 25.58 Allemagne 25.46 Dominique 25.16 Finlande 24.98 Union européenne 24.88 Slovénie 24.82 Italie 24.81 Andorre 24.67 France 24.55 Luxembourg 24.51 Portugal 24.49 Norvège 24.44 Irlande 24.07 Maroc 23.95 Grèce 23.91 Turquie 23.64 Slovaquie 23.57 L'Europe  23.55 Barbade 23.28 Chypre 23.11 Suède 22.94 République Tchèque 22.87 Suisse 22.63 Pologne 22.42 Pays-Bas 22.08 Liechtenstein 21.70 Roumanie 21.20 Arabie Saoudite 19.99 Saint-Christophe-et-Niévès 19.66 Mongolie 19.35 Groenland 18.61 Brésil 15.44 Croatie 15.04 Koweit 14.16 Hong Kong 14.10 République Dominicaine 13.92 Amérique du Sud 13.78 Argentine 13.78 Chine 13.07 Azerbaïdjan 13.07 Panama 12.92 Sainte-Lucie 12.89 Macao 12.31 Costa Rica 11.52 Monde 11.42 Lettonie 10.94 Albanie 10.93 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 10.93 Mexique 10.84 Russie 10.76 Cambodge 9.30 Bulgarie 9.17 Inde 8.89 Grenade 8.73 Asie 8.72 Belize 8.62 Monténégro 8.34 Guyane 7.65 Colombie 6.58 Jordan 6.52 Indonésie 6.10 Suriname 5.90 Népal 5.83 Australie 5.78 Liban 4.73 Jamaïque 4.57 Bolivie 4.54 Sao Tomé-et-Principe 4.44 Sri Lanka 4.32 Bangladesh 4.02 Océanie 3.84 Bahamas 3.81 Oman 3.78 Pérou 3.65 Palestine 3.58 Malaisie 3.48 Fidji 3.09 Le Salvador 3.08 Corée du Sud 03.07 Equateur 2.91 Nouvelle-Zélande 2.81 Rwanda 2.70 Ghana 2.43 Eswatini 2.38 Kazakhstan 2.36 Guinée Équatoriale 2.34 Sénégal 2.27 Moldavie 2.27 Zimbabwe 2.05 Myanmar 1.91 Macédoine du Nord 1.85 Tunisie 1.71 Japon 1.47 Botswana 1.34 Malawi 1.31 Paraguay 1.23 Aller 1.21 Philippines 1.15 Afrique 1.11 Kenya 1.06 Ukraine 01.03 Nicaragua 0.93 Venezuela 0.88 Guatemala 0.88 Thaïlande 0.87 Trinité-et-Tobago 0.84 Guinée 0.83 Ouzbékistan 0.77 Angola 0.75 Biélorussie 0.71 Gambie 0.69 Géorgie 0.69 Honduras 0.58 Sierra Leone 0.56 Iran 0.55 Kosovo 0.55 Brunei 0.53 Nigeria 0.52 Afrique du Sud 0.49 Ouganda 0.48 Bosnie Herzégovine 0.46 Cap-Vert 0.39 Irak 0.38 Ethiopie 0.37 Pakistan 0.36 Côte d'Ivoire 0.35 Afghanistan 0.31 Les îles Salomon 0.29 Soudan 0.23 Mozambique 0.18 Gabon 0.18 Egypte 0.16 Taïwan 0.14 Mali 0.13 Namibie 0.10 Viêt-Nam 0.07 Mauritanie 0.06 Kirghizistan 0.03 Arménie 0.02 Syrie 0.01 Papouasie Nouvelle Guinée 0.01 Soudan du sud 0.01 Cameroun 0.00 Zambie 0.00

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.