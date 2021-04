"Vaccination Covid en France : quels sont les derniers chiffres par tranche d'âge ?"

VACCINATION COVID. Retrouvez dans cet article les dernières infos liées au vaccin anti-Covid ainsi que les derniers chiffres en France et à l'international.

dernières INFOS

Selon les chiffres du ministère de la Santé au 19 avril, 2 751 098 premières injections et 4 675 008 secondes injections ont été réalisées, tout vaccin confondu.

Bientôt un accès prioritaire au vaccin anti-Covid pour les éboueurs, chauffeurs de bus, agents d'entretien et assistantes maternelles ? C'est en tout cas la volonté d'Elisabeth Borne, invitée ce lundi de France Inter. "Ce sont des professions pour lesquelles je souhaite qu'il puisse y avoir un accès prioritaire à la vaccination", a expliqué la ministre du Travail, qui a annoncé la tenue dès ce mardi d'une concertation "avec les organisations syndicales et patronales pour regarder quelles professions exposées pourraient être concernées".

Depuis ce lundi 19 avril, 18 heures, une mise à jour de l'application de traçage TousAntiCovid a intégré une nouvelle fonctionnalité, baptisée "TousAntiCovid-Carnet". Dans quelques jours, cette fonctionnalité permettra d'intégrer une attestation certifiée de vaccination contre la Covid-19 afin de faciliter les déplacements, d'abord entre la métropole, la Corse et les Outre-mer, puis, ensuite, avec nos voisins européens.

La défiance envers le vaccin AstraZeneca semble toujours aussi vive. En témoigne l'échec retentissant du centre de vaccination déployé à Nice, visant à vacciner les personnels prioritaires (enseignants, forces de l'ordre...). Censé ouvrir tout le week-end, le centre, qui proposait 4 000 doses du vaccin anglo-suédois, a été contraint de fermer ses portes dès le samedi à la mi-journée, faute de demandes. "Nous avons eu seulement 58 personnes qui se sont présentées ce matin pour 4 000 doses de vaccin disponibles", a déploré Benoit Huber, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, cité par l'AFP.

La vaccination est ouverte aux plus de 55 ans depuis le lundi 12 avril, avec le vaccin AstraZeneca ou Janssen (Johnson & Johnson). On vous explique comment prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. La vaccination est également ouverte depuis ce 16 avril pour toutes les personnes de 60 ans et + en centre de vaccination, chez leur médecin, en pharmacie ou en cabinet infirmier.

Depuis ce samedi 17 avril, tous les personnels de 55 ans et plus exerçant au contact des élèves en école, collège et lycée (enseignants, AESH, ATSEM) bénéficient de créneaux dédiés de vaccination, dans les centres de vaccination concernés par ce circuit rapide.

Combien de personnes vaccinées en France par tranche d'âge ?

Tranche d'âge Personnes vaccinées (1re dose) au 18/04/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 18/04/2021 En % des vaccinés 80 ans et + 2 729 034 21,73% 1 763 775 38,84% 70-74 ans 2 156 647 17,17% 444 184 9,78% 50-59 ans 1 762 768 14,03% 452 140 9,96% 75-79 ans 1 633 627 13,01% 1 019 123 22,44% 65-69 ans 1 485 786 11,83% 256 117 5,64% 60-64 ans 1 281 457 10,20% 219 551 4,83% 40-49 ans 700 016 5,57% 199 304 4,39% 30-39 ans 479 249 3,82% 123 323 2,72% 25-29 ans 177 028 1,41% 38 886 0,86% 18-24 ans 152 589 1,21% 23 814 0,52% TOTAL 12 561 498 100,00% 4 541 094 100,00%

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France région par région ?

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 18/04/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 18/04/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 18/04/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 18/04/2021 Île-de-France 1 877 281 15,3% 684 440 5,6% Auvergne-Rhône-Alpes 1 490 806 18,6% 523 119 6,5% Nouvelle Aquitaine 1 322 737 22,0% 451 501 7,5% Occitanie 1 215 561 20,5% 418 604 7,1% Hauts-de-France 1 144 203 19,2% 415 304 7,0% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 1 076 757 21,3% 408 079 8,1% Grand Est 1 073 040 19,5% 422 088 7,7% Bretagne 708 778 21,2% 240 731 7,2% Normandie 690 733 20,9% 249 913 7,6% Pays de la Loire 689 091 18,1% 231 889 6,1% Bourgogne-Franche-Comté 566 664 20,4% 222 435 8,0% Centre-Val de Loire 486 440 19,0% 176 131 6,9% Corse 89 579 26,0% 38 708 11,2% La Réunion 55 750 6,5% 29 642 3,4% Martinique 29 350 8,2% 7 932 2,2% Guyane 16 071 5,5% 7 314 2,5% Guadeloupe 13 712 3,6% 5 998 1,6% Mayotte 11 641 4,2% 5 880 2,1% FAUX 1 926 5,5% 1 014 2,9% TOTAL 12 560 120 18,73% 4 540 722 6,77%

Lire aussi

Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France par département ?

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 18/04/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 18/04/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 18/04/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 18/04/2021 Nord 489 150 18,9% 174 521 6,7% Paris 456 202 21,2% 160 973 7,5% Bouches-du-Rhône 398 946 19,6% 152 272 7,5% Gironde 327 543 20,1% 100 705 6,2% Rhône 321 711 17,1% 110 746 5,9% Pas-de-Calais 311 618 21,4% 111 728 7,7% Alpes-Maritimes 275 737 25,5% 113 020 10,5% Seine-Maritime 256 680 20,6% 88 063 7,1% Haute-Garonne 243 719 17,4% 66 822 4,8% Loire-Atlantique 240 104 16,7% 76 018 5,3% Hauts-de-Seine 239 948 14,9% 87 216 5,4% Hérault 232 614 19,8% 83 129 7,1% Var 229 247 21,3% 82 549 7,7% Isère 227 033 17,9% 79 314 6,3% Yvelines 221 039 15,3% 74 135 5,1% Moselle 217 746 21,0% 108 457 10,5% Val-de-Marne 214 047 15,2% 81 113 5,8% Bas-Rhin 204 093 18,0% 64 441 5,7% Seine-Saint-Denis 203 742 12,2% 75 823 4,5% Ille-et-Vilaine 196 090 18,1% 64 936 6,0% Finistère 194 305 21,4% 64 872 7,2% Essonne 185 375 14,0% 71 712 5,4% Val-d'Oise 182 383 14,6% 66 990 5,4% Seine-et-Marne 174 545 12,3% 66 478 4,7% Pyrénées-Atlantiques 169 528 24,8% 60 149 8,8% Morbihan 168 607 22,3% 54 302 7,2% Maine-et-Loire 162 184 19,9% 52 690 6,5% Charente-Maritime 154 878 23,9% 55 079 8,5% Loire 153 387 20,1% 53 443 7,0% Gard 151 614 20,3% 57 571 7,7% Côtes-d'Armor 149 776 25,1% 56 621 9,5% Calvados 148 859 21,5% 51 937 7,5% Vendée 139 125 20,4% 50 128 7,3% Oise 137 809 16,7% 50 794 6,2% Meurthe-et-Moselle 137 001 18,8% 57 444 7,9% Haut-Rhin 135 531 17,8% 57 755 7,6% Puy-de-Dôme 134 577 20,4% 41 823 6,3% Haute-Savoie 130 143 15,7% 41 638 5,0% Saône-et-Loire 120 652 22,0% 48 119 8,8% Manche 117 305 23,9% 43 632 8,9% Indre-et-Loire 115 314 19,0% 35 941 5,9% Somme 112 593 19,8% 40 669 7,1% Loiret 108 519 15,9% 38 716 5,7% Côte-d'Or 107 795 20,2% 41 319 7,8% Pyrénées-Orientales 105 607 22,0% 38 085 8,0% Marne 103 906 18,4% 37 499 6,7% Drôme 103 590 19,9% 38 875 7,5% Vaucluse 102 982 18,4% 35 893 6,4% Ain 101 439 15,4% 32 784 5,0% Eure 98 630 16,4% 40 606 6,8% Dordogne 96 235 23,6% 30 206 7,4% Landes 96 182 23,3% 31 816 7,7% Aisne 93 033 17,7% 37 592 7,1% Doubs 92 881 17,2% 35 625 6,6% Tarn 90 011 23,2% 27 165 7,0% Vienne 89 714 20,5% 34 299 7,8% Sarthe 86 496 15,4% 29 985 5,4% Savoie 86 289 19,9% 29 474 6,8% Haute-Vienne 81 685 22,0% 29 984 8,1% Deux-Sèvres 81 130 21,8% 23 761 6,4% Vosges 81 099 22,6% 30 343 8,4% Allier 80 197 24,2% 35 401 10,7% Eure-et-Loir 79 438 18,5% 29 785 6,9% Aude 73 211 19,6% 25 648 6,9% Charente 73 074 21,0% 27 004 7,8% Orne 69 259 25,0% 25 675 9,3% Aveyron 69 208 24,9% 26 780 9,6% Loir-et-Cher 67 464 20,6% 26 225 8,0% Ardèche 67 308 20,6% 26 600 8,1% Lot-et-Garonne 66 436 20,1% 21 804 6,6% Yonne 65 659 19,8% 25 150 7,6% Cher 64 851 21,9% 24 585 8,3% Aube 63 798 20,6% 25 743 8,3% Mayenne 61 182 20,0% 23 068 7,6% Hautes-Pyrénées 57 360 25,3% 20 433 9,0% Ardennes 56 914 21,4% 19 861 7,5% Corrèze 56 622 23,6% 24 276 10,1% La Réunion 55 750 6,5% 29 642 3,4% Jura 53 082 20,6% 24 022 9,3% Tarn-et-Garonne 52 346 19,9% 18 637 7,1% Nièvre 51 697 25,9% 19 777 9,9% Indre 50 854 23,4% 20 879 9,6% Haute-Loire 49 421 21,8% 20 882 9,2% Haute-Corse 45 823 25,1% 18 255 10,0% Haute-Saône 45 371 19,5% 16 735 7,2% Corse-du-Sud 43 756 26,9% 20 453 12,6% Gers 42 582 22,4% 16 125 8,5% Lot 41 972 24,2% 17 993 10,4% Meuse 37 633 20,7% 10 072 5,5% Ariège 37 484 24,6% 13 107 8,6% Alpes-de-Haute-Provence 36 719 22,2% 13 746 8,3% Cantal 35 711 25,0% 12 139 8,5% Haute-Marne 35 319 20,9% 10 473 6,2% Hautes-Alpes 33 126 23,4% 10 599 7,5% Creuse 29 710 25,6% 12 418 10,7% Territoire de Belfort 29 527 21,1% 11 688 8,3% Martinique 29 350 8,2% 7 932 2,2% Lozère 17 833 23,4% 7 109 9,3% Guyane 16 071 5,5% 7 314 2,5% Guadeloupe 13 712 3,6% 5 998 1,6% Mayotte 11 641 4,2% 5 880 2,1% Saint-Barthélemy 1 926 5,5% 1 014 2,9% Autre 1 374 13,8% 370 3,7% Autre 2 % 2 % TOTAL 12 560 120 18,63% 4 540 722 6,73%

Quand les Européens auront-ils atteint l'immunité par la vaccination ?



Vous trouverez plus d'infographie sur Statista

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 19/04/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Gibraltar 196.59 Iles Falkland 124.09 Israël 119.15 Seychelles 114.09 Emirats Arabes Unis 97.08 Îles Caïmans 92.99 île de Man 75.83 Bermudes 73.48 Pays de Galles 70.78 Jersey 70.11 Chili 67.66 Écosse 63.13 Saint Marin 63.01 îles Turques-et-Caïques 62.76 Angleterre 62.73 Royaume-Uni 62.03 Bhoutan 62.01 Bahreïn 62.00 États Unis 61.56 Malte 61.10 Sainte-Hélène 60.17 Irlande du Nord 59.08 Monaco 58.49 Maldives 57.97 Guernesey 56.42 Hongrie 48.02 Serbie 44.90 Qatar 42.52 Amérique du Nord 39.40 Anguilla 38.89 Uruguay 38.72 Montserrat 30.85 Îles Féroé 29.27 Antigua-et-Barbuda 29.24 Islande 28.91 Singapour 28.50 Lituanie 28.40 Estonie 27.91 Chypre du Nord 27.46 Autriche 27.28 Danemark 26.53 Espagne 26.37 Canada 25.90 Belgique 25.58 Allemagne 25.46 Dominique 25.16 Finlande 24.98 Union européenne 24.88 Slovénie 24.82 Italie 24.81 Andorre 24.67 France 24.55 Luxembourg 24.51 Portugal 24.49 Norvège 24.44 Irlande 24.07 Maroc 23.95 Grèce 23.91 Turquie 23.64 Slovaquie 23.57 L'Europe  23.55 Barbade 23.28 Chypre 23.11 Suède 22.94 République Tchèque 22.87 Suisse 22.63 Pologne 22.42 Pays-Bas 22.08 Liechtenstein 21.70 Roumanie 21.20 Arabie Saoudite 19.99 Saint-Christophe-et-Niévès 19.66 Mongolie 19.35 Groenland 18.61 Brésil 15.44 Croatie 15.04 Koweit 14.16 Hong Kong 14.10 République Dominicaine 13.92 Amérique du Sud 13.78 Argentine 13.78 Chine 13.07 Azerbaïdjan 13.07 Panama 12.92 Sainte-Lucie 12.89 Macao 12.31 Costa Rica 11.52 Monde 11.42 Lettonie 10.94 Albanie 10.93 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 10.93 Mexique 10.84 Russie 10.76 Cambodge 9.30 Bulgarie 9.17 Inde 8.89 Grenade 8.73 Asie 8.72 Belize 8.62 Monténégro 8.34 Guyane 7.65 Colombie 6.58 Jordan 6.52 Indonésie 6.10 Suriname 5.90 Népal 5.83 Australie 5.78 Liban 4.73 Jamaïque 4.57 Bolivie 4.54 Sao Tomé-et-Principe 4.44 Sri Lanka 4.32 Bangladesh 4.02 Océanie 3.84 Bahamas 3.81 Oman 3.78 Pérou 3.65 Palestine 3.58 Malaisie 3.48 Fidji 3.09 Le Salvador 3.08 Corée du Sud 03.07 Equateur 2.91 Nouvelle-Zélande 2.81 Rwanda 2.70 Ghana 2.43 Eswatini 2.38 Kazakhstan 2.36 Guinée Équatoriale 2.34 Sénégal 2.27 Moldavie 2.27 Zimbabwe 2.05 Myanmar 1.91 Macédoine du Nord 1.85 Tunisie 1.71 Japon 1.47 Botswana 1.34 Malawi 1.31 Paraguay 1.23 Aller 1.21 Philippines 1.15 Afrique 1.11 Kenya 1.06 Ukraine 01.03 Nicaragua 0.93 Venezuela 0.88 Guatemala 0.88 Thaïlande 0.87 Trinité-et-Tobago 0.84 Guinée 0.83 Ouzbékistan 0.77 Angola 0.75 Biélorussie 0.71 Gambie 0.69 Géorgie 0.69 Honduras 0.58 Sierra Leone 0.56 Iran 0.55 Kosovo 0.55 Brunei 0.53 Nigeria 0.52 Afrique du Sud 0.49 Ouganda 0.48 Bosnie Herzégovine 0.46 Cap-Vert 0.39 Irak 0.38 Ethiopie 0.37 Pakistan 0.36 Côte d'Ivoire 0.35 Afghanistan 0.31 Les îles Salomon 0.29 Soudan 0.23 Mozambique 0.18 Gabon 0.18 Egypte 0.16 Taïwan 0.14 Mali 0.13 Namibie 0.10 Viêt-Nam 0.07 Mauritanie 0.06 Kirghizistan 0.03 Arménie 0.02 Syrie 0.01 Papouasie Nouvelle Guinée 0.01 Soudan du sud 0.01 Cameroun 0.00 Zambie 0.00

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.