"Vaccination Covid en France : une nouvelle intensification, les derniers chiffres"

VACCINATION COVID. Jean Castex et Olivier Véran ont annoncé ce jeudi 4 mars one nouvelle accélération de la campagne de vaccination...

La vaccination va encore s'accélérer en France si on en croit les propos du Premier ministre Jean Castex et du ministre de la Santé Olivier Véran ce jeudi 4 mars, en conférence de presse. Les centres de vaccinations seront ouverts tout ce week-end. "Les 50 ans ou plus avec comorbidités ou plus de 75 ans peuvent prendre rendez-vous", a indiqué Olivier Véran.

Un renfort de doses va aussi être envoyé dans les 23 départements en surveillance renforcée (voir la carte). Ce vendredi, des informations pratiques seront livrées par les Agences régionales de santé (ARS) de ces départements pour les modalités de vaccination, notamment l'ouverture des centres et la prise de rendez-vous.

Outre ces premières mesures quasi-immédiates, la vaccination en pharmacie sera possible dès le 15 mars. Jean Castex a annoncé la publication d'un décret d'autorisation dès ce vendredi 5 mars.

La vaccination chez les médecins va aussi s'intensifier avec la livraison de 800 000 vaccins déjà effectuée la semaine dernière et 750 000 de plus la semaine prochaine. Jean Castex a annoncé 850 000 rendez-vous ouverts d'ici à la fin du mois de mars.

"Les doses ne doivent pas dormir dans les frigos des pharmaciens et des médecins", a néanmoins prévenu le ministre de la Santé, qui a aussi appelé, comme Jean Castex, les soignants à se faire vacciner. "Seul un soignant sur trois est aujourd'hui vacciné (40 % des soignants en Ehpad et 30 % des soignants au global - NDR). Ce n'est pas normal et cela compromet notre capacité à lutter efficacement contre le virus", a-t-il lancé. Une lettre leur sera envoyée dès ce vendredi.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé en date du 1er mars, 3 133 478 personnes (91 173 en 24h) ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid. 1 705 966 autres (+66 684 en 24h) se sont vues injecter la deuxième dose. Depuis le début de la campagne de vaccination, fin décembre dernier, la France a réceptionné 7 858 310 doses de vaccins.

Dans une interview accordée à Linternaute.com, la président de la HAS a assuré ce mercredi que des tests sont en cours pour envisager un mix entre vaccins, afin de permettre d'en utiliser deux différents entre la première et deuxième dose. "La stratégie vaccinale va s'affiner", nous a confié Mme Le Guludec.

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d'établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du "système d'information Vaccin Covid (VAC-SI)" de l'Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que "si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l'eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n'y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid". Et d'ajouter : "Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l'ARS, mais dans d'autres cela n'est pas encore le cas".

Région Personnes vaccinées (1re dose) au 03/03/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 03/03/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 03/03/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 03/03/2021 Île-de-France 437 815 44350% 246 800 2.0% Auvergne-Rhône-Alpes 390 838 44443% 201 661 44318% Nouvelle Aquitaine 348 573 44413% 203 078 44289% Occitanie 318 889 44291% 186 713 44230% Grand Est 303 266 44321% 154 474 44410% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 256 780 44201% 142 633 44410% Hauts-de-France 252 333 44231% 121 433 2.0% Bretagne 195 046 44413% 95 619 44441% Pays de la Loire 185 942 44443% 99 235 44349% Normandie 182 513 44321% 113 005 44289% Bourgogne-Franche-Comté 171 187 44233% 107 617 44442% Centre-Val de Loire 141 450 44321% 74 615 44441% La Réunion 18 919 44229% 5 729 0.7% Mayotte 5 654 2.0% 1 491 0.5% Martinique 5 038 44287% 2 659 0.7% Guyane 4 078 44287% 1 465 0.5% Guadeloupe 3 637 1.0% 1 199 0.3% Saint-Barthélemy 244 44288% 38 0.4% FALSE 134 0.4% 58 0.2% TOTAL 3 222 336 4,81% 1 759 522 2,62%

Département Personnes vaccinées (1re dose) au 03/03/2021 % de la population vacciné (1re dose) au 03/03/2021 Personnes vaccinées (2e dose) au 03/03/2021 % de la population vacciné (2e dose) au 03/03/2021 Paris 114 838 44260% 64 766 3.0% Nord 114 395 4,40% 56 047 44229% Bouches-du-Rhône 98 580 4,81% 54 231 44379% Rhône 77 718 4,11% 41 855 44229% Gironde 76 296 4,61% 45 370 44410% Moselle 69 124 6,65% 26 730 44349% Seine-Maritime 64 710 5,17% 41 148 44258% Loire-Atlantique 64 109 4,39% 34 696 44288% Isère 61 217 4,81% 24 212 44440% Alpes-Maritimes 60 762 5,58% 30 546 44410% Haute-Garonne 58 330 4,09% 36 189 44349% Hérault 58 206 4,86% 33 574 44441% Bas-Rhin 57 663 5,02% 29 492 44349% Pas-de-Calais 56 569 3,89% 25 327 44378% Hauts-de-Seine 54 919 3,36% 31 544 2.0% Finistère 54 749 5,99% 25 426 44410% Ille-et-Vilaine 54 393 4,97% 28 358 44349% Var 52 967 4,88% 30 454 44410% Val-de-Marne 49 825 3,51% 28 138 2.0% Yvelines 49 025 3,37% 26 049 44409% Charente-Maritime 46 669 7,15% 27 345 44231% Morbihan 44 869 5,88% 22 161 44441% Seine-Saint-Denis 44 140 2,64% 23 687 44287% Essonne 43 356 3,30% 25 423 44440% Haut-Rhin 42 509 5,56% 18 967 44318% Calvados 41 873 6,04% 24 420 44319% Pyrénées-Atlantiques 41 628 6,05% 24 197 44319% Maine-et-Loire 41 574 5,07% 20 707 44318% Côtes-d'Armor 41 035 6,85% 19 674 44258% Seine-et-Marne 40 894 2,85% 24 353 44378% Val-d'Oise 40 818 3,24% 22 840 44409% Loire 40 108 5,24% 21 562 44410% Gard 40 042 5,33% 21 030 44410% Vendée 38 326 5,54% 20 372 3.0% Meurthe-et-Moselle 36 732 5,03% 22 505 44199% Saône-et-Loire 34 510 6,30% 19 375 44319% Loiret 32 825 4,80% 16 468 44288% Côte-d'Or 32 289 6,07% 20 612 44442% Puy-de-Dôme 31 798 4,75% 17 568 44379% Manche 30 769 6,26% 17 620 44350% Pyrénées-Orientales 30 624 6,38% 18 132 44411% Indre-et-Loire 30 459 5,00% 15 898 44349% Doubs 29 071 5,35% 20 169 44380% Allier 29 022 8,74% 16 545 5.0% Oise 28 871 3,48% 13 739 44378% Haute-Savoie 28 445 3,39% 14 798 44409% Vienne 27 808 6,33% 16 057 44380% Somme 27 721 4,89% 14 112 44318% Marne 26 742 4,76% 15 112 44379% Vaucluse 26 720 4,76% 15 691 44410% Drôme 26 664 5,10% 15 200 44441% Sarthe 25 156 4,47% 13 409 44288% Eure 24 996 4,20% 14 643 44288% Landes 24 941 5,98% 13 975 44289% Savoie 24 815 5,67% 12 609 44441% Aisne 24 777 4,71% 12 208 44257% Ain 24 580 3,71% 11 350 44378% Charente 23 384 6,70% 14 535 44231% Dordogne 22 947 5,59% 12 125 3.0% Haute-Vienne 22 455 6,06% 12 406 44258% Cher 21 818 7,35% 10 190 44289% Tarn 21 737 5,58% 12 163 44199% Vosges 21 607 6,02% 10 553 44441% Jura 20 657 8,01% 14 829 44413% Eure-et-Loir 20 620 4,81% 11 422 44379% Deux-Sèvres 20 576 5,49% 12 707 44289% Aveyron 20 267 7,26% 13 416 44412% Orne 20 165 7,33% 15 174 44321% Ardèche 19 167 5,85% 8 305 44318% Loir-et-Cher 19 107 5,85% 9 263 44410% La Réunion 18 919 2,20% 5 729 0.7% Yonne 17 560 5,27% 10 078 3.0% Corrèze 17 236 7,21% 8 307 44319% Aude 17 135 4,54% 9 648 44349% Mayenne 16 777 5,49% 10 051 44258% Indre 16 621 7,66% 11 374 44232% Aube 16 393 5,28% 10 343 44258% Tarn-et-Garonne 16 141 6,15% 8 977 44289% Haute-Loire 15 963 7,01% 9 740 44259% Hautes-Pyrénées 15 807 6,89% 9 651 44259% Ardennes 15 778 5,95% 8 733 44258% Nièvre 15 640 7,83% 10 298 44232% Lot-et-Garonne 15 356 4,65% 9 590 44441% Gers 14 539 7,59% 7 803 44200% Haute-Corse 12 289 6,59% 5 958 44258% Lot 11 588 6,65% 6 248 44350% Haute-Saône 11 383 4,87% 5 912 44318% Cantal 11 341 7,91% 7 917 44321% Corse-du-Sud 10 889 6,69% 5 764 44319% Alpes-de-Haute-Provence 10 826 6,53% 7 121 44259% Territoire de Belfort 10 077 7,27% 6 344 44320% Creuse 9 277 8,10% 6 464 44352% Ariège 8 878 5,80% 6 216 44200% Meuse 8 375 4,67% 6 111 44289% Haute-Marne 8 343 4,96% 5 928 44319% Hautes-Alpes 6 925 4,94% 4 590 44230% Mayotte 5 654 1,96% 1 491 0.5% Lozère 5 595 7,31% 3 666 44412% Martinique 5 038 1,42% 2 659 0.7% Guyane 4 078 1,39% 1 465 0.5% Guadeloupe 3 637 0,97% 1 199 0.3% Saint-Barthélemy 244 2,49% 38 0.4% Autre 134 1,34% 58 0.2% Autre 2 0,02% 2 % TOTAL 3 245 380 4,81% 1 771 186 2,63%

Ehpad Personnes vaccinées (1re dose) au 03/03/2021 En % Personnes vaccinés (2e dose) au 03/03/2021 En % Résidents 516 383 82.4% 370 915 59.2% Professionnels 152 269 32.6% 59 828 12.8%

Quels sont les vaccins les plus utilisés en France ?

Le vaccin du laboratoire Pfizer est très nettement celui qui est le plus administré en France. Les chiffres présentés ci-dessus montrent que les doses AstraZeneca comment à être utilisées.

Vaccin Personnes vaccinées (1re dose) au 03/03/2021 En % des vaccinés Personnes vaccinées (2e dose) au 03/03/2021 En % des vaccinés Pfizer 2 692 998 82,98% 1 716 709 96,92% AstraZeneca 377 116 11,62% 0 0,00% Moderna 175 392 5,40% 54 527 3,08% TOTAL 3 245 506 100,00% 1 771 236 100,00%

Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 04/03/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Israël 97.47 Seychelles 81.48 Emirats Arabes Unis 62.37 Iles Falkland 49.73 Îles Caïmans 36.53 Bermudes 34.34 Pays de Galles 33.84 Guernesey 32.87 Angleterre 32.33 Écosse 32.11 Royaume-Uni 31.82 Irlande du Nord 30.78 Jersey 29.00 île de Man 27.55 Anguilla 26.19 États-Unis 24.08 Maldives 23.94 Serbie 22.56 Chili 20.72 Malte 19.05 Bahreïn 17.86 îles Turques-et-Caïques 16.62 Îles Féroé 14.41 Barbade 13.44 Montserrat 13.04 Danemark 11.28 Maroc 11.12 Turquie 11.05 Hongrie 10.90 Islande 9.92 Lituanie 9.77 Pologne 9.56 Grèce 9.51 Norvège 9.43 Suisse 9.30 Slovaquie 8.98 Singapour 8.97 Irlande 8.91 Portugal 8.83 Finlande 8.80 Estonie 8.77 Chypre 8.70 Espagne 8.68 Slovénie 8.51 Roumanie 8.33 Allemagne 8.13 Union européenne 8.12 Suède 8.10 Autriche 08.03 Italie 7.87 Belgique 7.29 France 7.13 Groenland 6.92 République Tchèque 6.86 Liechtenstein 6.81 Luxembourg 6.46 Pays-Bas 5.90 Canada 5.54 Croatie 5.19 Qatar 4.86 Brésil 4.36 Koweit 4.10 Russie 3.76 Lettonie 3.72 Chine 3.65 Bulgarie 3.57 Monde 3.54 Azerbaïdjan 3.33 Andorre 3.27 Panama 03.07 Costa Rica 2.94 Arabie Saoudite 2.88 Argentine 2.61 Sri Lanka 2.59 Mexique 02.04 Bangladesh 2.03 Sainte-Hélène 1.76 Saint Marin 1.71 Uruguay 1.56 République dominicaine 1.49 Jordan 1.47 Népal 1.38 Oman 1.32 Indonésie 1.24 Inde 1.20 Pérou 0.91 Liban 0.80 Hong Kong 0.69 Albanie 0.55 Colombie 0.38 Macao 0.31 Ile Maurice 0.30 Corée du Sud 0.30 Le Salvador 0.25 Malaisie 0.25 Equateur 0.24 Cambodge 0.24 Guyane 0.24 Monténégro 0.24 Sénégal 0.24 Biélorussie 0.22 Australie 0.20 Nouvelle-Zélande 0.20 Myanmar 0.19 Zimbabwe 0.19 Bolivie 0.17 Algérie 0.17 Mongolie 0.15 Kazakhstan 0.12 Afrique du Sud 0.12 Pakistan 0.03 Trinité-et-Tobago 0.03 Japon 0.03 Honduras 0.03 Ukraine 0.02 Iran 0.01 Paraguay 0.01 Guatemala 0.01 Thaïlande 0.01 Venezuela 0.00 Philippines 0.00

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.