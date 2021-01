Vaccination en France : la seconde injection décalée à six semaines au lieu de trois ?

VACCINATION. Afin d'accélérer la campagne de vaccination, la Haute autorité de santé recommande de décaler la seconde injection du vaccin à six semaines au lieu de trois. Des retards de livraisons sont observés.

Dans un communiqué publié samedi 23 janvier, la Haute autorité de Santé (HAS) a recommandé de décaler l'injection de la deuxième dose de vaccin à six semaines, contre trois aujourd'hui. Le but est d'accélérer la vaccination, afin de limiter la propagation du coronavirus et de ses variants. "Le nombre toujours important de contaminations et l'arrivée préoccupante de nouveaux variants appellent à une accélération de la vaccination pour faire face au risque de flambée de l'épidémie dans les prochaines semaines. Afin de protéger plus vite un plus grand nombre de personnes à risque d'hospitalisation ou de décès, la HAS préconise d'élargir à 6 semaines le délai entre 2 doses de vaccin à ARN messager (vaccins de Pfizer et de Moderna)", peut-on lire dans le communiqué. En espaçant les doses, "au moins 700 000 personnes de plus" pourraient être vaccinées le premier mois.

Alors que la campagne de vaccination a eu du mal à se lancer en France, provoquant de nombreuses critiques, y compris de la part du président Emmanuel Macron, cette dernière est en train de s'accélérer depuis quelques jours et l'objectif du million de personnes vaccinées sera atteint avant la fin du mois de janvier. À la date du 21 janvier, ce sont 823 567 personnes qui ont été vaccinées soit 130 790 Français de plus en 24h.

Sur TF1 jeudi 21 janvier, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a indiqué que la campagne de vaccination se passait "très bien à 95%" et que le gouvernement s'est fixé un objectif clair : "Nous aurons vacciné 4 millions [de personnes] à la fin du mois de février." Le ministre a également ajouté que "la totalité des Français seront vaccinés d'ici la fin août, à condition d'avoir les vaccins (...) s'ils sont validés et efficaces."

Olivier Véran est également revenu sur les problèmes de logistique notamment sur la prise de rendez-vous et a indiqué que "500 000 places de vaccination seront ouvertes dès mardi." Dans un souci de transparence, Olivier Véran a également évoqué la pénurie à laquelle font face plusieurs centres de vaccination. "D'ici demain, vous aurez le nombre de doses envoyées par centre", a-t-il confié.

De son côté, Pfizer provoque une nouvelle polémique avec son vaccin. Après des retards de livraison, le laboratoire indique désormais que le flacon ne contient pas cinq doses mais six. Si, intrinsèquement il s'agit d'une bonne nouvelle car cela veut dire plus de personnes vaccinées, le laboratoire américain explique qu'il livre un nombre de doses (520 000 par semaine pour la semaine) et non un nombre de flacons. Par conséquent, le laboratoire va livrer moins de flacons pour le même prix... Plus d'informations dans notre papier consacré vaccin Pfizer.

Le ministère de la Santé a déployé un service en ligne sur le site Sante.fr, permettant d'identifier très rapidement un centre de vaccination autour de chez soi. Retrouvez le dispositif ci-dessous, très simple d'utilisation : il suffit de rentrer une adresse pour découvrir la liste des lieux de vaccinations les plus proches. Des difficultés de connexion sont constatées ce jeudi 14 janvier, compte tenu du nombre de demandes d'inscriptions.

Les inscriptions pour les personnes souhaitant se faire vacciner, sous réserve d'être éligible à la vaccination, sont ouvertes. Pour l'heure, seules les personnes de plus de 75 ans (Ehpad et hors Ehpad) et les soignants peuvent y avoir recours. Il est possible de prendre rendez-vous sur l'une des trois plateformes choisies par le gouvernement, centralisées sur le site sante.fr (Doctolib, Maiia et Keldoc). Il est également possible de prendre rendez-vous par téléphone, en composant le 0 800 009 110.

Les personnes désireuses de se faire vacciner et qui ne sont pas résidents d'Ehpad - ceux qui le sont peuvent bénéficier d'une vaccination in situ - doivent se rendre dans des centres, ouverts à échelle départementale. Il y aura progressivement 600 centre d'ici fin janvier, a promis le ministre de la Santé Olivier Véran, précisant que "chaque commune n'aura pas son propre centre, ce serait incohérent vu le nombre de doses et de personnes à vacciner".

Dès la prise de rendez-vous, un formulaire sera alors soumis afin d'obtenir des vérifications sur le profil du patient et ainsi vérifier si la vaccination contre le Covid-19 n'est pas incompatible. Allergies, traitement médical... Voici le genre d'informations qui sera vérifié. Ce sera la dernière étape avant la vaccination, le gouvernement ayant simplifié la procédure en ne rendant pas obligatoire la consultation pré-vaccinale chez son médecin traitant. Il conviendra ensuite d'attendre entre trois et six semaines avant de se rendre à nouveau dans un centre afin de procéder à la deuxième injection inhérente au vaccin anti-Covid tel qu'il existe aujourd'hui. A noter que pour le moment et si les vaccins continuent de présenter les mêmes indications et les mêmes contre-indications, il n'y aura pas lieu de choisir tel ou tel vaccin, ils seront proposés indifféremment.

La vaccination a débuté le 27 décembre en France, elle ne concerne pour l'heure que les personnes majeures. La France dispose d'un potentiel de 200 millions de doses, qui permettent de vacciner 100 millions de personnes sachant que le vaccin nécessite deux doses à quelques semaines d'intervalle. La France va débourser 1,5 milliard d'euros pour ces vaccins, attribués au budget de la sécurité sociale. Pour rappel, il convient que 70% de la population soit vaccinée, selon la revue scientifique Nature, pour atteindre l'immunité collective.

Calendrier de la vaccination Phase Public concerné Vaccin utilisé Phase 1, jusqu'au 1er février Sont concernées au moins 1 million de personnes :

- les personnes âgées résidant dans une maison de retraite ou en unités de soins

- les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans ou avec des maladies chroniques

- les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans

- les personnes âgées de plus de 75 ans (dès le 18 janvier)

- les personnes à risques souffrant de pathologies graves (dès le 18 janvier) Pfizer-BioNTech Phase 2, févier et mars Sont concernées 14 millions de personnes :

- d'abord les personnes âgées de plus de 75 ans

- puis les personnes âgées de plus de 65 ans

- les personnels soignants âgés de plus de 40 ans Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca si validé Phase 3, à partir d'avril Sont concernées :

- d'abord les personnes âgées de 50 à 64 ans

- les personnels de l'Education nationale

- les personnes vulnérables et précaires

- les personnels de sécurité

- puis toute la population majeure Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca si validé

Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d'autres en France, mais la campagne n'en est qu'à ses balbutiements. On remarque que pour l'heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Région Nombre de personnes vaccinées au 21/01/2021 % de la population vacciné au 21/01/2021 Île-de-France 131 964 1,07% Auvergne-Rhône-Alpes 90 883 1,13% Nouvelle-Aquitaine 89 139 1,49% Occitanie 84 201 1,42% Grand Est 72 943 1,32% Hauts-de-France 67 367 1,13% Provence-Alpes-Côte d'Azur 64 784 1,28% Normandie 57 288 1,73% Bourgogne-Franche-Comté 52 195 1,88% Bretagne 38 524 1,15% Pays de la Loire 37 332 0,98% Centre-Val de Loire 28 877 1,13% Corse 4 182 1,21%

La vaccination dans le monde n'en est qu'à ses tout débuts, moins d'1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu'à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d'un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l'Université d'Oxford et de l'ONG Global Change Data Lab.

Situation de la vaccination dans le monde (le 21/01/2021* / Our World data) Pays % de la population vaccinée Israël 38.04 Emirats Arabes Unis 22.71 Gibraltar 20.83 les Seychelles 13.39 Irlande du Nord 8.79 Bahreïn 8.47 Angleterre 8.42 Royaume-Uni 8.01 Écosse 6.21 Pays de Galles 6.05 États Unis 5.30 île de Man 4.18 Malte 3.47 Danemark 3.21 Irlande 2.47 Lituanie 2.37 Espagne 2.36 Slovénie 2.31 Italie 2.12 Canada 1.96 L'Autriche 1.85 Islande 1.82 Roumanie 1.81 Allemagne 1.67 Estonie 1.66 Union européenne 1.65 Pologne 1.56 Suède 1.45 République Tchèque 1.45 Hongrie 1.43 Finlande 1.41 Turquie 1.33 Croatie 1.32 Slovaquie 1.32 Suisse 1.27 Serbie 1.25 Belgique 1.22 Norvège 1.21 France 1.21 Grèce 1.18 Chypre 1.17 Chine 1.04 Portugal 1.04 Lettonie 0.99 Luxembourg 0.99 Arabie Saoudite 0.85 Monde 0.73 Russie 0.69 Argentine 0.59 Oman 0.58 Pays-Bas 0.58 Costa Rica 0.49 Mexique 0.43 Bulgarie 0.36 Chili 0.33 Singapour 0.11 Brésil 0.09 Inde 0.08 Koweit 0.06

*Les données de certains pays ne sont pas actualisées quotidiennement, certaines peuvent donc dater d'un ou plusieurs jours.

La réponse est non. Emmanuel Macron, lors de son allocution du 24 novembre, s'y est engagé devant les Français. La stratégie du gouvernement, qui doit malgré tout convaincre le plus grand nombre à se faire vacciner, souhaite plutôt instaurer un rapport de confiance dans ce dossier du vaccin, face à une population particulièrement peu encline à la vaccination. L'exécutif souhaite ainsi mettre en place une transparence totale sur le sujet, qui devra participer "au rapport de confiance que le gouvernement souhaite établir avec les citoyens concernant l'appréhension face à ce vaccin", comme l'a glissé un proche du chef de l'Etat au Journal du dimanche. La tâche du gouvernement s'annonce ardue puisque selon un sondage IFOP réalisé pour le JDD, 59% des Français ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus.