Variant du Covid en France : chiffres, évolution et carte de circulation

VARIANT COVID. Le variant britannique du coronavirus, mais aussi les variants sud-africain et brésilien sont bel et bien présents en France. Mais quel est le niveau de circulation de ces nouvelles souches ? Quelles régions sont les plus touchées ? A quelle vitesse se propagent ces variants et quelles sont les prévisions pour mars 2021 ?

Les variants du coronavirus inquiètent et intensifient leur circulation en France. "La situation est alarmante pour plusieurs raisons", a indiqué Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses hôpital de Tenon à Paris, sur BFMTV ce mercredi 10 février. "D'abord, on ne peut pas prédire la trajectoire de ces variants et on est très en retard en France sur le séquençage. Et puis il y a des clusters hospitaliers, c'est des fermetures de lits, des évictions de personnels". Plus mesuré, mais tout aussi inquiet, le professeur Bruno Lina, virologue et membre du Conseil scientifique, a estimé dans le même temps sur France Inter que la France était "dans une augmentation" de la présence du variant britannique. "Il est clair que c'est probablement quelque part entre une augmentation linéaire et une augmentation exponentielle", a-t-il indiqué.

A ce stade, il est apparu que le variant britannique du Covid circule en France, probablement depuis la fin d'année 2020. Le variant sud-africain est aussi présent sur le territoire selon les informations fournies par les autorités, sans doute dans une moindre mesure. Le 4 février, le ministre de la Santé Olivier Véran a par ailleurs indiqué que quatre cas du variant brésilien avaient été détectés, pour la première fois, dans le Var.

Le nombre total de cas touchés par un de ces variants sur le territoire est en revanche inconnu, les tests positifs au coronavirus étant loin d'être tous séquencés, autrement dit analysés en laboratoire pour détecter la souche exacte à l'origine de l'infection. A ce stade, la part des variants parmi les cas positifs est évaluée par le biais des enquêtes "Flash", menées par le CNR Virus des infections respiratoires (Laboratoire associé de Lyon, Pr Bruno Lina) et Santé publique France, en collaboration avec un réseau de virologues hospitaliers coordonné par l'ANRS Maladies Infectieuses Émergentes. La seconde vague de cette étude, menée les 26 et 27 janvier, indique que les variants du Covid représenteraient au moins de 14% des tests positifs. Ces conclusions sont basées sur un échantillon de 95 306 prélèvements RT-PCR, dont 7 657 positifs (lire plus bas les détails sur l'enquête Flash).

Le 5 février, un document remis par l'Assurance maladie aux laboratoires de biologie médicale estimait que la proportion de variants (anglais, sud-africain et brésilien) se trouvait à un niveau plus élevé encore : 21,3% du nombre de nouveaux cas. François Blanchecotte, président du Syndicat des biologistes, cité dans Le Figaro, détaillait le contenu du document qui n'a pas été rendu public : "Nous sommes à 19% pour le variant anglais et à 2,3%, en cumul pour les variants sud-africain et brésilien". Cette fois, ce sont 13 555 tests PCR positifs qui ont été analysés par deux des principaux réseaux de laboratoires de biologie en France, Eurofins et Cerba.

Le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, publié le 4 février, a détaillé les résultats préliminaires de la dernière enquête Flash mentionnée ci-dessus. Ces données permettent de "faire une cartographie" de la propagation des variants du Covid en France. Les chiffres figurant sur cette carte correspondent aux pourcentages de variants estimés parmi tests positifs, selon deux méthodes : un criblage N501Y, détectant les variants "anglais", "sud-africain" ou "brésilien" (sans afficher la distinction dans les résultats à ce stade) et un criblage TFS détectant le variant "anglais" uniquement.

Si vous ne voyez pas la carte cliquez ici.

Proportion de résultats préliminaires de RT-PCR discordants, par région du laboratoire préleveur, Enquête Flash #2, 27 janvier 2021, France

Région du laboratoire préleveur Criblage TFS Criblage N501Y Bretagne 0,0% 33,6% Grand Est 14,8% 23,7% Île-de-France 19,5% 18,0% Nouvelle Aquitaine 13,4% 16,1% Auvergne-Rhône-Alpes 4,9% 13,5% Provence-Alpes-Côte d'Azur 6,8% 11,2% Occitanie 20,2% 10,1% Hauts de France 12,7% 7,7% Normandie 4,6% 5,2% Centre-Val de Loire 6,6% - Total France 14,0% 14,6%

Précisions :

L'enquête "Flash" a été proposée à tous les laboratoires de biologie médicale (LBM) publics et privés par le CNR Virus des infections respiratoires (Laboratoire associé de Lyon, Pr Bruno Lina) et Santé publique France, en collaboration avec un réseau de virologues hospitaliers coordonné par l'ANRS Maladies Infectieuses Émergentes. 136 laboratoires répartis sur 15 régions de France métropolitaine et d'outre-mer ont participé à la seconde vague (26 et 27 janvier) pour un total de 95 306 prélèvements RT-PCR, dont 7 657 positifs (taux de positivité = 8,0%). Les tests analysés par 78 laboratoires utilisant un criblage par technique TFS (428 discordants pour 3 065 RT-PCR positives) ont abouti à 14,0% de "suspicions de variants" anglais. 45 laboratoires utilisant un criblage par RT-PCR spécifique ont fait ressortir quant à eux 14,6% suspicions de variants 20I/501Y.V1 (anglais) ou 20H/501Y.V2 (sud-africain) ou 20J/501Y.V3 (brésilien).

"Les résultats de cette deuxième enquête Flash doivent encore être consolidés : ils seront communiqués dès que l'ensemble des données et résultats de séquençage seront disponibles et validés", précise Santé publique France qui prévient que "ces résultats préliminaires sont difficiles à comparer avec ceux de l'enquête Flash#1, mais confirment l'hétérogénéité régionale de la diffusion de ces variants et une augmentation de leur prévalence dans l'ensemble des régions pour lesquelles les résultats sont interprétables".

Compte tenu de faibles effectifs (nombre de laboratoires participants et/ou nombre de RT-PCR criblées incluses dans l'analyse), les résultats ne sont pas mentionnés pour les régions Bourgogne-Franche-Comté, Corse, Pays de la Loire, Guadeloupe et Réunion.

Deux autres cartes plus anciennes de Santé publique France

Le 28 janvier, Santé publique France a également présenté deux cartes de France estimant la circulation des variants anglais et sud-africain sur le territoire. Selon ces cartes, toutes les régions de France métropolitaine ont rapporté au moins un cas du variant anglais. Aucun cas n'a été rapporté en Outre-mer. Le variant sud-africain a été recensé (au moins un cas) dans sept régions de France métropolitaine (Grand Est, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de la Loire, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) et dans deux régions d'outre-mer (Mayotte et La Réunion). Ces cartes de Santé publique France, dont les données ne sont pas disponibles en Open Data, livraient simplement des fourchettes (0 cas, 1 à 10 cas, 11 à 30 cas, etc.). Après l'enquête Flash mentionnée plus haut, elles semblent aujourd'hui très datées.

Carte de circulation des variants du Covid en France (27 janvier 2020). Cliquez sur l'image pour agrandir. © Point épidémiologique de Santé publique France

Au-delà des données rendues publiques, le variant britannique du Covid-19 serait notamment en train de se répandre à un rythme soutenu en Ile-de-France selon plusieurs déclarations de cadres de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Une analyse de l'AP-HP relayée par l'AFP le mardi 26 janvier, indiquait que le variant VOC 202012/01, aussi appelé B.1.1.7, avoisinait alors les 10% des cas dépistés en région parisienne. L'étude s'est basée sur 1080 tests PCR positifs, réalisés entre le 11 et le 21 janvier dans huit sites de dépistage franciliens. Dans cet échantillon, ce sont très exactement 9,4% des tests positifs qui ont révélé le variant britannique, selon Anne-Geneviève Marcelin, virologue à la Pitié-Salpêtrière, qui s'est exprimée lors d'une conférence de presse.

Le mardi 2 février, le Pr Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'AP-HP, indiquait pour sa part sur France Info que les variants représentaient alors 15 à 20% des nouveaux cas détectés à Paris et dans l'ensemble de la région capitale, soit une nouvelle progression par rapport aux données du 26 janvier. Evoquant une "circulation très intense du virus", Rémi Salomon estimait que les derniers résultats n'étaient "pas bons" et laissaient augurer "une croissance exponentielle". "On était plutôt aux alentours de 6% le 7 janvier et on est monté à 15-20% la semaine dernière", a-t-il ainsi alerté sur la station de radio, prédisant une "accélération de l'épidémie".

"Ce qu'on observe, c'est une montée constante des hospitalisations, on commence à envisager des déprogrammations. On est dans une situation extrêmement compliquée, les équipes sont au bout du rouleau", a encore assuré Rémi Salomon, alors que le nombre de personnes hospitalisés en Ile-de-France est effectivement en croissance comme le montrent les dernières données locales sur le Covid. Plus récemment, dans Le Parisien du 8 février, Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses hôpital de Tenon à Paris, indiquait que 18 foyers de contaminations au Covid-19 avaient été recensés en janvier rien que dans 5 établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Ce mercredi 10 février, il s'est de nouveau alarmé de la situation sur BFMTV. "On a une poussée incroyable du variant anglais en Île-de-France. On est autour de 39% de nouvelles contaminations liées au variant anglais. On a des clusters de variant anglais en IDF, mélangeant soignants et soignés."

La circulation des variants du coronavirus évolue de manière rapide sur le territoire français depuis la fin de l'année 2020, passant d'une fourchette de "200 à 300" cas par jour début janvier à sans doute dix fois plus aujourd'hui. Le premier cas du variant britannique répertorié en France, un Français résident en Angleterre et de passage à Tours pour les fêtes, remonte au 23 décembre 2020. Dès la mi-janvier, Santé publique France estimait que le variant britannique du Covid représentait 1 à 2% des tests positifs en France. Alors que la première étude "Flash" avait conclu quant à elle que le variant 20I/501Y.V1 (anglais) était responsable de 3,3% des cas de Covid-19 diagnostiqués par RT-PCR en France début janvier, ce taux est passé à 14% lors de la 2e vague de l'enquête.

Ces proportions se traduisent par une progression rapide en nombre de cas. D'après le ministre de la Santé Olivier Véran, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse du gouvernement le 14 janvier, "200 à 300 personnes" étaient alors contaminées chaque jour par la souche britannique du virus dans le pays. Une fourchette de nouveau évoquée par le ministre lors du 20h de TF1 le 21 janvier. Mais lors d'une nouvelle conférence de presse une semaine plus tard, le jeudi 28 janvier, Olivier Véran a revu nettement à la hausse ces estimations. Se basant sur les résultats des études Flash plusieurs fois mentionnées ci-dessus, mais aussi des études de l'Inserm, des tests Thermo-Fisher basés sur les suspicions de variants ou encore des tests PCR "multiplex", le ministre de la Santé a estimé que le variant du Covid touchait alors 2000 personnes par jour.

Si on se base enfin sur les dernières estimations de l'Assurance maladie, soit 21,3% du nombre de nouveaux cas, ce seraient désormais 3000 à 5000 nouveaux cas qui seraient aujourd'hui concernés chaque jour. Depuis la mi-janvier, Olivier Véran a plusieurs fois répété que le variant britannique du coronavirus augmentait d'environ 50% par semaine. Mais une étude menée sur un très faible échantillon (2000 tests PCR du laboratoire CERBA), analysé par des membres du CNRS et des chercheurs de l'Université de Montpellier suggérait le 27 janvier trois fois plus de tests potentiellement associés au variant anglais en semaine 3 qu'en semaine 1 de janvier.

Selon les différentes projections les variants du coronavirus devraient devenir majoritaires en France d'ici la fin du mois de février ou le début du mois de mars. "Le variant deviendra majoritaire autour du 1er mars", a assuré le Professeur Arnaud Fontanet , membre du Conseil scientifique, dans les colonnes du Journal du Dimanche le 7 février. Il a reformulé ses inquiétudes sur BFMTV le lendemain : mars et avril s'annoncent selon lui comme "deux mois difficiles" car le variant anglais notamment va "dicter la marche à suivre". Dans le JDD toujours, Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, et Luc Dauchet, maître de conférence en santé publique au même CHU, ont dévoilé une modélisation réalisée à partir des deux enquêtes Flash menées au mois de janvier. Selon eux, 2000 patients pourraient être hospitalisés quotidiennement à la mi-février si le variant britannique poursuit sa propagation. Philippe Amouyel indique que le plateau élevé de cas de contamination et d'hospitalisations constaté actuellement "va durer probablement un petit peu au-delà de la mi-février" mais "dès la fin du mois ou début mars, le démarrage extrêmement rapide du nouveau variant va prendre le dessus".

La projection dévoilée dans le JDD n'est pas la première à annoncer un variant dominant en mars. D'après plusieurs scientifiques, la part du variant du Covid dans l'ensemble des tests positifs réalisés en France chaque jour pourrait rapidement franchir les 50%. Une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), publiée sur le site de son laboratoire EPIcx lab (Epidemics in complex environments) le 19 janvier, a modélisé l'évolution du Covid en France en y intégrant l'impact du variant britannique (VOC-202012/01). Les chercheurs de l'Inserm estiment eux aussi que ce dernier pourrait devenir dominant entre fin février et mi-mars et provoquer un nouveau pic d'hospitalisations dans le pays. Interrogée par Le Monde le 16 janvier, l'épidémiologiste Vittoria Colizza, signataire de l'étude, avait déjà alerté sur l'aggravation prochaine de la situation épidémique. "La situation va rapidement devenir assez critique. Etant donné que ce variant est plus contagieux, il pourrait devenir dominant dès le mois de mars", avertissait la directrice de recherche à l'Inserm.

Le nombre de cas du variant britannique atteindrait 26 394 par jour au 1er mars, a pour sa part estimé une équipe de l'Institut Pasteur pilotée par Simon Cauchemez, épidémiologiste et membre du conseil scientifique à partir des toutes premières données disponibles en janvier. Ces chiffres ont été dévoilés par l'AFP le 19 janvier. Selon le Pr Anne-Geneviève Marcelin, virologue à la Pitié-Salpêtrière Marcelin, une fourchette de 2 à 12% pourrait notamment être atteinte en Ile-de-France début février, puis 12 à 64% début mars.

Mais la circulation de cette nouvelle souche du Covid en France sera en tout cas difficile à évaluer avec précision. Samuel Alizon, chercheur au CNRS et spécialiste de la modélisation des maladies infectieuses a indiqué dès la fin 2020 dans Libération que la France était un mauvais élève dans le séquençage de la maladie. "La France a partagé environ 2 500 séquences contre 123 000 pour le Royaume-Uni", expliquait-il alors dans le quotidien. Un retard dans les capacités de séquençage et de lourds problèmes d'organisation ont aussi été pointés dans Le Figaro et Le Parisien fin janvier.

Preuve que le variant anglais du coronavirus préoccupe au sommet de l'Etat, la France a choisi de fermer sa frontière aux déplacements avec le Royaume-Uni pour 48 heures dès le dimanche 20 décembre, afin de se prémunir au maximum d'une contamination sur son sol. Une reprise limitée du flux des personnes du Royaume-Uni vers la France a toutefois été annoncée à l'issue de ces 48 heures. Depuis le 23 décembre, les Français, les ressortissants de l'Espace européen et les ressortissants britanniques ou de pays tiers qui, soit résident habituellement en France, dans l'Union européenne ou dans l'Espace européen, soit doivent effectuer des déplacements indispensables, sont autorisés à revenir en France.

Depuis la fin janvier, les restrictions aux frontières se sont encore durcies. Depuis le 24 janvier, un tests PCR est exigé à tous les voyageurs en provenance de l'espace européen avant leur entrée en France. Ce test doit être réalisé 72 heures avant le départ. Seuls les "voyages essentiels" sont exemptés, en somme, pour l'essentiel, les trajets en voiture des travailleurs frontaliers. Jean Castex a confirmé cette mesure le 29 janvier et annoncé que pour les voyageurs venant d'un pays extérieur à l'espace européen, l'entrée sur le territoire était en revanche interdite, sauf motif impérieux.

Des mesures barrières renforcées

Le ministère de la Santé Olivier Véran a en outre annoncé le 21 janvier que la distance d'un mètre jusqu'alors préconisée dans la liste des gestes barrières à adopter devait passer à 2 mètres, compte tenu de la forte contagiosité du variant. Une "note" urgente de la Direction générale de la Santé envoyée le dimanche 7 février à tous les professionnels de santé de France a ajouté de nouvelles mesures : un test antigénique ou PCR positif doit désormais "obligatoirement" faire l'objet d'un second prélèvement pour de criblage , dans un délai de 36 heures maximum, pour déterminer la souche à l'origine de la contamination. Dans les écoles, au premier cas reliés à un variant (y compris un cas contact), la fermeture de la classe est devenue automatique. Un isolement de dix jours est aussi requis.

L'inquiétude des autorités françaises

Dès le 21 décembre, Emmanuel Macron a qualifié la mutation du virus comme "problématique". "On doit redoubler de vigilance. Tout cela montre la complexité du virus, son agressivité, oserais-je dire son inventivité et l'humilité qu'il nous faut toujours avoir", a-t-il déclaré durant une réunion de crise. En conférence de presse le jeudi 7 janvier, le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré que "tous les labos" étaient "mobilisés pour traquer le variant". "Nous nous attendons à en identifier davantage", a d'ores et déjà prévenu le ministre qui promet que "toutes les mesures qui s'imposeront" seront prises "si ces variants devaient s'avérer diffusés sur le territoire national". Sur BFMTV quelques heures plus tard, Olivier Véran avait expliqué que les services traitaient ce variant "presque comme un virus différent" qui 'donne les mêmes symptômes, ne donne pas plus souvent de cas graves que le virus qu'on connaît, mais est plus contagieux". Jugeant la nouvelle souche "extrêmement rapide", il a montré inquiétude et détermination : "Je ne vous cache pas mon inquiétude sur le variant anglais", a-t-il avoué, avant de conclure : "Nous ne voulons pas que ce virus commence à se diffuser sur le territoire".

"Nous faisons tout pour empêcher le variant de rentrer et de se diffuser sur le territoire", a encore insisté Olivier Véran, sur Europe 1, le 10 janvier. Évoquant les situations de l'Écosse et de l'Angleterre, reconfinés, le ministre a déclaré qu'il ne voulait pas "que nous vivions cela en France". "Nous devons tout faire pour éviter qu'elle ne progresse rapidement et qu'elle devienne la souche dominante", a encore martelé Olivier Véran lors de la conférence de presse du 14 janvier. Une inquiétude et un objectif répétés lors de son interview du 21 janvier sur TF1. Pour le ministre de la Santé, le variant anglais est "presque le même virus, sauf qu'il est plus contagieux. C'est une course contre la montre pour l'empêcher de se propager".

Olivier Véran a ni plus ni moins réitéré ces propos le dimanche 24 janvier dans Le Parisien laissant très clairement l'option d'un reconfinement ouverte. De son côté, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a déclaré le même jour sur BFMTV que le variant du Covid pourrait aboutir à "l'équivalent d'une deuxième pandémie". Une formule répétée presque mot pour mot par le ministre de la Santé en conférence de presse le 28 janvier, qui a dit craindre "une épidémie dans l'épidémie" qui frappera "très vite et très fort" sans nouvelle mesure. Face aux variants du Covid, Olivier Véran a alors indiqué que le couvre-feu n'était plus assez efficace. Ce qui n'a pas empêché Jean Castex de renoncer au confinement dès le lendemain.

"Les variants brésiliens et sud-africains nous inquiètent plus encore que le variant anglais. Ceux-ci sont plus contagieux, plus dangereux", a ajouté Olivier Véran lors d'une conférence de presse le 4 février, évoquant néanmoins une circulation "maîtrisée". Dans le détail, "le variant anglais augmente d'environ 50% par semaine, contre 80 à 100%" dans les pays voisins, comme le Portugal, selon lui. "Ces variants ne constituent pas une menace potentielle mais bien réelle", pouvant "conduire à des flambées épidémiques" comme au Royaume-Uni, en Irlande ou au Portugal, a prévenu pour sa part Jean Castex le même jour.