Variant du Covid en France : de nouvelles cartes des variants anglais, sud-africain et brésilien

VARIANT COVID. Santé publique France a mis en place ce lundi 8 mars de nouvelles cartes de suivi des variants anglais, sud-africain et brésilien du coronavirus sur son site Géodes. Le variant britannique du Covid-19 est désormais la souche la plus présente en France...

[Mis à jour le 8 mars 2021 à 21h26] Ces données étaient très attendues par tous les spécialistes du suivi de l'épidémie de coronavirus en France. Ce lundi 8 mars, Santé publique France a mis en place sur son site Géodes plusieurs cartes affichant la progression des variants anglais, sud-africain et brésilien du coronavirus dans le pays. Ces cartes, qui seront actualisées quotidiennement, livrent le pourcentage de suspicions de variant parmi les tests criblés sur une semaine glissante avec trois jours de retard, soit du 27 février au 5 mars pour les premières données mises en ligne. Parmi les cartes départementales mises à disposition, trois sont particulièrement intéressantes : une carte est consacrée au variant 20I/501Y.V1 (anglais), une autre aux variants 20H/501Y.V2 (sud-africain) ou 20J/501Y.V3 (brésilien) sans distinction, qui présentent une mutation très proche (E484K) et une dernière carte, affichant cette fois les suspicions liées à un autre variant. Pour découvrir la part de variant dans votre département, consultez les cartes ci-dessous.

Ces nouvelles cartes ont été dévoilées alors que le variant britannique du coronavirus est devenu assez largement majoritaire en France, représentant désormais 60% des nouveaux cas actuellement dans le pays. Selon le Premier ministre Jean Castex, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse jeudi 4 mars, le variant anglais du coronavirus représente en effet 6 nouveaux cas sur 10 délectés en France. Une moyenne confirmée par le dernier point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, qui chiffre "la proportion de suspicions du variant 20I/501Y.V1 (UK)" à 59,5% dans les résultats des tests de criblage collectés via SI-DEP dans la semaine 8 (du 22 au 28 février 2021). Cette proportion reste à 6,3% pour les variants 20H/501Y.V2 (sud-africain) ou 20J/501Y.V3 (brésilien). "Ces variants ont été détectés dans toutes les régions métropolitaines, avec de fortes disparités départementales", écrit encore Santé publique France, qui indique que la proportion de variants anglais est supérieure à 50% dans 57 départements métropolitains et que les variants sud-africains et brésiliens se situent au-delà des 10% dans 9 départements.

Combien y a-t-il de cas de variants du Covid en France ?

Santé publique France a recensé, entre le 22 et le 28 février, 55 912 suspicions de variant anglais et 5 940 suspicions de variant sud-africain ou brésilien. Mais ces chiffres ne sont pas encore exhaustifs. Si on regroupe les différentes estimations réalisées depuis début janvier par différents acteurs, on peut néanmoins constater une progression rapide depuis le premier cas du variant britannique répertorié en France le 23 décembre. Il s'agissait d'un Français résident en Angleterre et de passage à Tours pour les fêtes. Dans une première enquête "Flash" réalisée le 8 janvier, le variant britannique représentait 3,3% des cas (lire le point épidémio. du 28 janvier), une deuxième vague le chiffrait à 14% le 27 janvier (point épidémio. du 11 février).

Autre preuve que la circulation des variants du coronavirus a évolué de manière soutenue sur le territoire français : le ministre de la Santé Olivier Véran évoquait une fourchette de "200 à 300" cas par jour pour le variant britannique (UK) début janvier. Si on extrapole les dernières estimations de Jean Castex en conférence de presse le 4 mars, qui a affirmé que 60% des cas de contaminations recensés chaque jour en France relevaient du variant anglais, on peut estimer entre 10 000 et 15 000 le nombre de nouveaux cas de variant anglais quotidiens.

Dans le point épidémiologique hebdomadaire du 4 mars, Santé publique France indique qu'en semaine 8, les variants ont été détectés dans toutes les régions métropolitaines, avec des disparités départementales. "Parmi les 95 départements métropolitains présentant des données interprétables, 86 affichaient une proportion de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK) supérieure à 30%, dont 57 avec une proportion supérieure à 50%. Cette proportion était comprise entre 10% et 30% pour les 10 départements restants", écrit SPF. Pour les variants 20H/501Y.V2 (ZA) ou 20J/501Y.V3 (BR), "neuf départements avaient une proportion de suspicions de variant supérieure à 10%. Cette proportion était particulièrement élevée en Moselle (54,4%), dans les Vosges (31,5%) et en Meurthe-et-Moselle (27,8%)".

Nous présentons ci-dessous les cartes établies à partir des données de Santé publique France concernant la circulation des variants du Covid dans le pays. Elles sont basées sur les tests de criblage positifs de la base SI-DEP et sont désormais actualisées quotidiennement sur le site Géodes. Il peut donc y avoir un léger décalage avec les données présentées plus haut qui sont, elles, hebdomadaires :

• Carte des autres variants par département

Lire aussi

Un impact du variant britannique sur le taux d'incidence

Comme le montre avec clarté cette multicourbe réalisée par Météo Covid, le variant anglais a bien une incidence sur la circulation du virus : dans les départements où le variant est plus présent, le taux d'incidence du Covid-19 est plus élevé. Une information confirmée par Santé publique France dans son point épidémiologique du 4 mars qui rapporte "une relation croissante entre le pourcentage de suspicions de variants 20I/501Y.V1 (UK), 20H/501Y.V2 (ZA) et 20J/501Y.V3 (BR) sur les semaines 06 à 08 et l'évolution de l'incidence entre les semaines 06 et 08 au niveau départemental" :

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le variant britannique du Covid-19 serait notamment en train de se répandre à un rythme soutenu en Ile-de-France. Une fois encore, faute de données complètes et exhaustives à ce stade, ce sont les estimations des autorités (basées sur l'enquête Flash notamment), de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), des labos et les chiffres relayés dans les médias qui donnent la mesure de leur propagation :