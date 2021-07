Variant du Covid en France : derniers chiffres, dernières cartes

VARIANT COVID. Les variants du coronavirus circulent et évoluent en France depuis la fin de l'année 2020 : variant Alpha, variant Bêta, variant Delta... Où en est la situation de chaque variant dans le pays ? Voici les derniers chiffres et les dernières cartes à jour...

[Mis à jour le 2 juillet 2021 à 10h19] C'est désormais certain : le variant Delta (indien) est en train de supplanter le variant Alpha (britannique) en France et sera bientôt largement majoritaire dans le pays. Dans son dernier point épidémiologique hebdomadaire, document très détaillé sur l'épidémie de Covid-19 en France, publié chaque jeudi soir, Santé publique France indique que le variant Delta est en "en augmentation importante avec une forte hétérogénéité géographique".

Depuis plusieurs semaines, les signaux se multiplient pour alerter sur cette évolution majeure des variants du coronavirus en France. Il y a eu plusieurs déclarations du ministre de la Santé Olivier Véran ou du Directeur général de la Santé Jérôme Salomon, un avis du Conseil scientifique le 24 mai, les alertes de nombreux épidémiologistes inquiets de la situation en Inde puis au Royaume-Uni, où le variant dit "indien" représente désormais 90% des nouvelles contaminations... Le 24 juin, Emmanuel Macron appelait à son tour à la vigilance depuis Bruxelles, en marge d'un Conseil européen : "Nous devons tous être vigilants car le variant Delta arrive", a déclaré le chef de l'Etat appelant à une accélération de la vaccination, alors que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) estime que ce variant représentera une écrasante majorité des cas fin août et prendra donc le pas sur le variant Alpha, dit "anglais" qui s'est imposé en Europe et en France depuis le début de l'année.

Selon Santé publique France, plusieurs variants circulent en France depuis la fin de l'année 2020 et l'évolution du SARS-Cov-2. La souche d'origine, dite "chinoise", du coronavirus a rapidement été supplantée par le variant dit "britannique" (VOC 20I/501Y.V1 ou B.1.1.7.), qui a depuis été renommé "variant Alpha" par l'OMS. Ce dernier est désormais largement dominant sur le territoire français, mais en forte baisse. Après avoir atteint environ 90% des cas, il se s'approcherait des 75% aujourd'hui. Si bien que Santé publique France a fait évoluer sa stratégie de criblage le 31 mai 2021. Le variant Alpha n'est plus traqué de manière systématique dans les tests positifs, mais ce sont désormais trois "mutations d'intérêt" qui sont recherchées : la mutation E484K portée notamment par les variants Bêta (sud-africain) et Gamma (brésilien), la mutation E484Q (très marginale) et la mutation L452R (portée notamment par le variant Delta ou indien). Santé publique France détaille cette nouvelle nomenclature sur son site, et distingue finalement 5 "variants préoccupants" (à gauche ci-dessous). Voici l'ensemble des variants sur lesquels se penche l'agence de santé :

Variants préoccupants (VOC) Variants à suivre (VOI) Variants en cours d'évaluation (VUM) VOC 20I/501Y.V1 (B.1.1.7, Alpha) dit variant "britannique"

VOC 20H/501Y.V2 (B.1.351, Beta) dit variant "sud-africain"

VOC 20J/501Y.V3 (P.1, Gamma) dit variant "brésilien"

VOC 21A/478K (B.1.617.2, Delta) dit variant "indien"

VOC 20I/484K ou 484Q (B.1.1.7 + E484K/Q) des variants très minoritaires détectés à Bordeaux en Bretagne, dans les Hauts-de-France ou en Ile-de-France VUI 20A/484K (B.1.525, Eta) initialement détecté au Nigéria

VUI 21A/154K (B.1.617.1, Kappa) issu du même lignage que le variant dit "indien"

VUI 20B/681H (B.1.1.318)

VUI 20I/452R (B.1.1.7 + L452R)

VUI 20D/452R (C36.3)

VUI 20A/145Ins (B.1.621) VUM 20C/484K ou 20C/477N (B.1.526, Iota) initialement détecté à New-York

VUM 20C/655Y (B.1.616) détecté dans des clusters en Bretagne (Côte d'Armor)

20A/214Ins (B.1.214.2)

20A/440K (B.1.619)

20A/477N (B.1.620)

VUM 20C/452R (B.1.427 / B.1.429, Epsilon) initialement détecté en Californie

19B/501Y (A.27) Non détecté

VUM 20B/484K (P.2, Zeta) variant brésilien 2, Non détecté

VUM 20D/452Q (C.37, Lambda) initialement détecté au Pérou

Plusieurs méthodes sont employées pour tenter de mesurer l'évolution des variants sur le territoire et le nombre de cas. Un criblage systématique (en réalité environ 50%) des tests RT-PCR permet d'abord de détecter les mutations au fil de l'eau. "En cas de diagnostic positif d'un premier test RT-PCR, un test RT-PCR de criblage est réalisé permettant de détecter les principales mutations d'intérêt", indique Santé publique France. Par ailleurs, des enquêtes dites "Flash" sont menées à intervalles réguliers par les autorités sanitaires française pour analyser plus finement la propagation du coronavirus et de ses variants :

Les derniers tests de criblage rapportés par Santé publique France sur son site, portant sur la semaine du 22 au 28 juin 2021 et sur 8126 résultats de criblages (48,3% du nombre de tests TAG et PCR positifs), rapportent les chiffres suivants :

1 554 résultats positifs pour la mutation E484K, principalement associée aux variants Bêta (sud-africain) et Gamma (brésilien), soit 23,3% des PCR criblées.

42 résultats positifs pour la mutation E484Q (très marginale) soit 0,7% des PCR criblées.

1 635 résultats positifs pour la mutation L452R, caractéristique du variant Delta (indien), soit 25,8% des PCR criblés.

Le variant Alpha, dominant, circule de manière homogène sur le territoire de métropole depuis déjà plusieurs semaines. Concernant le variant Delta, qui préoccupe désormais les autorités sanitaires, il est questions d'"une grande hétérogénéité" sur le territoire, même s'il a été détecté "dans la majorité des régions métropolitaines". Dans son point du 1er juillet, Santé publique France évoque l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi et surtout la Nouvelle-Aquitaine comme zones de circulation principales du variant indien. La circulation du variant du Covid atteignait même 81% dans le département des Landes, le département le plus touché selon l'agence de santé.

Santé publique France présente sur son site Géodes plusieurs cartes affichant la progression des variants dans le pays. Ces cartes, mises à jour quotidiennement, livrent le pourcentage de chaque mutation parmi les tests criblés dans la base SI-DEP sur une semaine glissante, avec trois jours de retard. Depuis début juin 2021, Santé publique France a modifié sa stratégie de criblage, comme expliqué ci-dessous, pour se focaliser sur les mutations (E484K, E484Q et L452R) et non les variants (Alpha, Bêta, Gamma, Delta...). Mais chaque mutation est généralement associée à un ou plusieurs de ces variants :

Pour comprendre l'évolution du SARS-CoV-2 qui sévit dans le monde depuis novembre 2019, il est salutaire de préciser comment les autorités internationales et françaises observent et classifient les mutations et les variants du virus. Il faut d'abord savoir que le coronavirus subit, depuis son émergence dans la région de Wuhan, en Chine, des mutations régulières, autrement dit des changements mineurs liés à des erreurs de réplication de brins d'ARN du virus (l'acide ribonucléique, constitutif de son génome) dans nos cellules. "Ces mutations peuvent n'avoir aucune conséquence, voire même avoir un effet négatif sur le virus. D'autres en revanche peuvent avoir un impact par exemple sur la transmissibilité du virus ou sur la gravité de la maladie", indiquait l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) dans un communiqué daté du 11 janvier. Ces variations sont communes à tous les virus, selon les spécialistes, et c'est le cas pour le Covid-19 qui aurait déjà connu des milliers de mutations.

On parle de "variant" ou de "nouvelle souche", quand une modification plus prononcée a eu lieu. Parmi elles, la variante D614G est par exemple devenue la forme dominante du virus en Europe à partir du mois de février 2020. Le variant britannique, appelé VOC-202012/01 ou B.1.1.7, a pris sa place en devenant dominant en début d'année 2021. L'OMS dispose d'une classification officielle pour ces nouveaux variants et distingue :

Les "variant under monitoring" (VUM) , ou "variants en cours d'évaluation",

, ou "variants en cours d'évaluation", Les "variant under investigation" (VUI) , qu'on pourrait traduire comme "variants à l'étude",

, qu'on pourrait traduire comme "variants à l'étude", Les "variant of concern" (VOC), ou "variants d'intérêt", les plus importants.

Au début du mois de juin 2021, l'OMS a par ailleurs indiqué dans un communiqué avoir renommé les variants les plus préoccupants avec des lettres grecques (Alpha, Bêta, Gamma, Delta...) pour éviter de stigmatiser les pays où ces derniers avaient été séquencés pour la première fois (Royaume-Uni, Afrique-du-Sud, Brésil, Inde...). Les principaux sont présentés plus haut dans cet article.

Plusieurs mutations traquées

Les variants les plus préoccupants à ce jour sont le résultat de mutations importantes du coronavirus qui elles aussi sont répertoriées. Une des mutations communes à au moins trois variants, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil, a beaucoup fait parler : la mutation N501Y, touchant la protéine Spike, que le virus utilise pour s'attacher aux cellules et y pénétrer. En France, alors que le variant Alpha est désormais dominant et que d'autres variants demandent une surveillance accrue, une évolution de la stratégie de criblage de Santé publique France consiste, depuis début juin 2021, à rechercher plusieurs autres "mutations d'intérêt" : les mutations E484K, E484Q et L452R. "Les mutations E484K, E484Q et L452R ont été sélectionnées car elles sont associées à une possible augmentation de transmissibilité (L452R) ou à un possible échappement immunitaire (L452R, E484K et E484Q)", écrit notamment l'agence de santé française sur son site Internet.