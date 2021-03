Variant du Covid en France : le variant anglais touche plus les enfants actuellement (carte)

VARIANT COVID. Jean Castex a déclaré ce jeudi 4 mars en conférence de presse que le variant anglais du coronavirus représentait 60% des contaminations en France. Ce soir, Santé publique France indique que la plus forte proportion de suspicions était observée chez les 0-9 ans et les 10-19 ans...

[Mis à jour le 4 mars 2021 à 21h47] On savait qu'il était devenu majoritaire, on sait désormais qu'il représente 60% des nouveaux cas actuellement dans le pays. Selon le Premier ministre Jean Castex, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse ce jeudi 4 mars, le variant anglais du coronavirus représente désormais 6 nouveaux cas sur 10 délectés en France. Une moyenne confirmée dans la soirée par le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, qui chiffre "la proportion de suspicions du variant 20I/501Y.V1 (UK)" à 59,5% dans les résultats des tests de criblage collectés via SI-DEP dans la semaine 8 (du 22 au 28 février 2021). Cette proportion reste à 6,3% pour les variants 20H/501Y.V2 (sud-africain) ou 20J/501Y.V3 (brésilien). "Ces variants ont été détectés dans toutes les régions métropolitaines, avec de fortes disparités départementales", écrit encore Santé publique France, qui indique que la proportion de variants anglais est supérieure à 50% dans 57 départements métropolitains et que les variants sud-africains et brésiliens se situent au-delà des 10% dans 9 départements.

Point particulièrement marquant du dernier rapport de l'agence de santé française : les plus fortes proportions de variants sont retrouvées chez les moins de 20 ans. "La plus forte proportion de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK) était observée chez les 0-9 ans (64,9%) et les 10-19 ans (61,9%). Cette proportion diminuait en fonction de l'âge pour atteindre 41,2% chez les 90 ans et plus", écrit ainsi Santé publique France. Si le maintien des écoles ouvertes peut être lié à ces taux très importants, les experts du ministère de la Santé ne se sont pas risqués à une quelconque explication à ce stade. Depuis son apparition, le variant anglais, aussi appelé B.1.1.7., est soupçonné de toucher plus massivement les jeunes. Mais cette suspicion n'a pas été confirmée.

Interrogé par BFMTV la semaine dernière sur cette question, Jean-Stéphane Dhersin, spécialiste de la modélisation des épidémies au CNRS, estimait qu'il n'y avait pas de "tropisme particulier de ce variant vers les populations les plus jeunes". Il attribuait la proportion d'enfants touchés à un "simple décalage temporel" et au fait que "les personnes âgées sont moins en contact avec la population générale, il y a plus d'étapes avant qu'elles soient contaminées - le plus souvent par leurs proches".

Combien y a-t-il de cas de variants du Covid en France ?

Santé publique France a donc recensé, entre le 22 et le 28 février, 55 912 suspicions de variant anglais et 5 940 suspicions de variant sud-africain ou brésilien. Mais ces chiffres ne sont pas encore exhaustifs. Le nombre total de cas touchés par un de ces variants sur le territoire est toujours inconnu, les tests positifs au coronavirus étant désormais tous criblés théoriquement, mais le gouvernement ne livrant pas ces données de manière complète et se limitant à des fourchettes. Si on regroupe les différentes estimations réalisées depuis début janvier par différents acteurs, on peut néanmoins constater une progression rapide depuis le premier cas du variant britannique répertorié en France le 23 décembre. Il s'agissait d'un Français résident en Angleterre et de passage à Tours pour les fêtes. Dans une première enquête "Flash" réalisée le 8 janvier, le variant britannique représentait 3,3% des cas (lire le point épidémio. du 28 janvier), une deuxième vague le chiffrait à 14% le 27 janvier (point épidémio. du 11 février).

Autre preuve que la circulation des variants du coronavirus a évolué de manière soutenue sur le territoire français : le ministre de la Santé Olivier Véran évoquait une fourchette de "200 à 300" cas par jour pour le variant britannique (UK) début janvier. Si on extrapole les dernières estimations de Jean Castex en conférence de presse le 4 mars, qui a affirmé que 60% des cas de contaminations recensés chaque jour en France relevait du variant anglais, on peut estimer entre 10 000 et 15 000 le nombre de nouveaux cas de variant anglais quotidiens.

Quelles sont les régions et départements les plus touchés par les variants ?

Dans le point épidémiologique hebdomadaire du 4 mars, Santé publique France indique qu'en semaine 8, les variants ont été détectés dans toutes les régions métropolitaines, avec des disparités départementales. "Parmi les 95 départements métropolitains présentant des données interprétables, 86 affichaient une proportion de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK) supérieure à 30%, dont 57 avec une proportion supérieure à 50%. Cette proportion était comprise entre 10% et 30% pour les 10 départements restants", écrit SPF. Pour les variants 20H/501Y.V2 (ZA) ou 20J/501Y.V3 (BR), "neuf départements avaient une proportion de suspicions de variant supérieure à 10%. Cette proportion était particulièrement élevée en Moselle (54,4%), dans les Vosges (31,5%) et en Meurthe-et-Moselle (27,8%)".

Ces estimations régionales ou départementales sont néanmoins à interpréter avec beaucoup de précautions. Elles sont à ce stade basées sur des échantillons de tests plus ou moins larges selon la zone géographie et, surtout, non représentatifs. Ces échantillons peuvent en outre être biaisés quand ils comportent des tests réalisés dans des clusters. Si un cluster relié à un variant a été massivement testé et que ces tests ont été intégrés à un échantillon, alors la part du variant sera artificiellement gonflée.

Nous présentons ci-dessous les cartes établies à partir des données de Santé publique France concernant la circulation des variants du Covid dans le pays. Elles sont basées sur les tests de criblage positifs de la base SI-DEP et sont désormais actualisées quotidiennement. Il peut donc y avoir un léger décalage avec les données présentées plus haut qui sont, elles hebdomadaires :

• Carte du variant 20I/501Y.V1 (UK) par département (1er mars 2021)

Proportion de suspicion de variant d’intérêt 20I/501Y.V1 (UK) parmi les tests de criblage positifs, par département, France. © Santé publique France

• Carte du variant 20H/501Y.V2 (ZA) ou 20J/501Y.V3 (BR) par département (1er mars 2021)

Proportion de suspicion de variant d’intérêt 20H/501Y.V2 (ZA) ou 20J/501Y.V3 (BR) parmi les tests de criblage positifs, par département, France. © Santé publique France

Lire aussi

Un impact du variant britannique sur le taux d'incidence

Comme le montre avec clarté cette multicourbe réalisée par Météo Covid, le variant anglais a bien une incidence sur la circulation du virus : dans les départements où le variant est plus présent, le taux d'incidence du Covid-19 est plus élevé. Une information confirmée par Santé publique France dans son point épidémiologique du 4 mars qui rapporte "une relation croissante entre le pourcentage de suspicions de variants 20I/501Y.V1 (UK), 20H/501Y.V2 (ZA) et 20J/501Y.V3 (BR) sur les semaines 06 à 08 et l'évolution de l'incidence entre les semaines 06 et 08 au niveau départemental" :

Le variant britannique du Covid-19 serait notamment en train de se répandre à un rythme soutenu en Ile-de-France. Une fois encore, faute de données complètes et exhaustives à ce stade, ce sont les estimations des autorités (basées sur l'enquête Flash notamment), de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), des labos et les chiffres relayés dans les médias qui donnent la mesure de leur propagation :

Le mardi 26 janvier, une analyse de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), relayée par l'AFP indiquait que le variant VOC 202012/01, aussi appelé B.1.1.7, avoisinait alors les 10% des cas dépistés en région parisienne. L'étude s'est basée sur 1080 tests PCR positifs, réalisés entre le 11 et le 21 janvier dans huit sites de dépistage franciliens. Dans cet échantillon, ce sont très exactement 9,4% des tests positifs qui ont révélé le variant britannique, selon Anne-Geneviève Marcelin, virologue à la Pitié-Salpêtrière, qui s'est exprimée lors d'une conférence de presse.

une analyse de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), relayée par l'AFP indiquait que le variant VOC 202012/01, aussi appelé B.1.1.7, avoisinait alors les 10% des cas dépistés en région parisienne. L'étude s'est basée sur 1080 tests PCR positifs, réalisés entre le 11 et le 21 janvier dans huit sites de dépistage franciliens. Dans cet échantillon, ce sont très exactement 9,4% des tests positifs qui ont révélé le variant britannique, selon Anne-Geneviève Marcelin, virologue à la Pitié-Salpêtrière, qui s'est exprimée lors d'une conférence de presse. Le mardi 2 février, le Pr Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'AP-HP, indiquait pour sa part sur France Info que les variants représentaient alors 15 à 20% des nouveaux cas détectés à Paris et dans l'ensemble de la région capitale, soit une nouvelle progression par rapport aux données du 26 janvier. Evoquant une "circulation très intense du virus", Rémi Salomon estimait que les derniers résultats n'étaient "pas bons" et laissaient augurer "une croissance exponentielle". "On était plutôt aux alentours de 6% le 7 janvier et on est monté à 15-20% la semaine dernière", a-t-il ainsi alerté sur la station de radio, prédisant une "accélération de l'épidémie".

Le lundi 8 février, dans Le Parisien, Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses hôpital de Tenon à Paris, indiquait que 18 foyers de contaminations au Covid-19 avaient été recensés en janvier rien que dans 5 établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Le mercredi 10 février, il s'est de nouveau alarmé de la situation sur BFMTV. "On a une poussée incroyable du variant anglais en Île-de-France. On est autour de 39% de nouvelles contaminations liées au variant anglais. On a des clusters de variant anglais en IDF, mélangeant soignants et soignés."

dans Le Parisien, Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses hôpital de Tenon à Paris, indiquait que 18 foyers de contaminations au Covid-19 avaient été recensés en janvier rien que dans 5 établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Le mercredi 10 février, il s'est de nouveau alarmé de la situation sur BFMTV. "On a une poussée incroyable du variant anglais en Île-de-France. On est autour de 39% de nouvelles contaminations liées au variant anglais. On a des clusters de variant anglais en IDF, mélangeant soignants et soignés." Le mercredi 10 février, Bruno Lina, infectiologue et membre du Conseil scientifique, a quant à lui estimé sur France Inter que "l'Île-de-France était la région dans laquelle la circulation de ce variant anglais est la plus importante. Il représente aujourd'hui 30 à 35% du virus, en Normandie, ils sont environ autour de 10% seulement".

Bruno Lina, infectiologue et membre du Conseil scientifique, a quant à lui estimé sur France Inter que "l'Île-de-France était la région dans laquelle la circulation de ce variant anglais est la plus importante. Il représente aujourd'hui 30 à 35% du virus, en Normandie, ils sont environ autour de 10% seulement". Le vendredi 12 février, en dévoilant ses estimations pour la semaine du 1er at 7 février (lire ci-dessus), le laboratoire Biogroup a estimé que l'Ile-de-France était la région la plus touchée par le variant anglais avec des taux allant de 40,5% à Paris jusqu'à 53,9% dans les Yvelines.

en dévoilant ses estimations pour la semaine du 1er at 7 février (lire ci-dessus), le laboratoire Biogroup a estimé que l'Ile-de-France était la région la plus touchée par le variant anglais avec des taux allant de 40,5% à Paris jusqu'à 53,9% dans les Yvelines. Le lundi 15 février, en commentant ses chiffres sur France Info, Sylvie Cado, PDG du laboratoire Cerba, a pour sa part estimé à environ 40% à 45% le variant anglais dans la région parisienne.

en commentant ses chiffres sur France Info, Sylvie Cado, PDG du laboratoire Cerba, a pour sa part estimé à environ 40% à 45% le variant anglais dans la région parisienne. Le jeudi 18 février, dans le point épidémiologique hebdomadaire, Santé publique France chiffrait le variant britannique entre 30 et 50% des tests positifs dans la quasi-totalité des départements franciliens et à plus de 50% dans les Hauts-de-Seine.

dans le point épidémiologique hebdomadaire, Santé publique France chiffrait le variant britannique entre 30 et 50% des tests positifs dans la quasi-totalité des départements franciliens et à plus de 50% dans les Hauts-de-Seine. Le lundi 22 février , le directeur de l'AH-HP, a indiqué sur France Inter qu'"entre 45% et 50%" des patients hospitalisés pour Covid ont développé la souche britannique de la maladie.

, le directeur de l'AH-HP, a indiqué sur France Inter qu'"entre 45% et 50%" des patients hospitalisés pour Covid ont développé la souche britannique de la maladie. Le mercredi 24 février , le JDD a publié des données exclusives chiffrant le variant anglais entre 53,4% des cas en Essonne et 62,7% dans les Hauts-de-Seine (52,5% à Paris).

, le JDD a publié des données exclusives chiffrant le variant anglais entre 53,4% des cas en Essonne et 62,7% dans les Hauts-de-Seine (52,5% à Paris). Le jeudi 25 février , le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France a confirmé que la part du variant britannique se situait au-dessus de 50% des nouvelles contaminations en Ile-de-France.

, le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France a confirmé que la part du variant britannique se situait au-dessus de 50% des nouvelles contaminations en Ile-de-France. Le vendredi 26 février, le laboratoire Biogroup a estimé lui aussi le variant anglais entre 48,6% des cas dans le Val-d'Oise et 60,3% dans les Hauts-de-Seine (56% à Paris) dans son échantillon de tests réalisés du 15 au 21 février 2021.

le laboratoire Biogroup a estimé lui aussi le variant anglais entre 48,6% des cas dans le Val-d'Oise et 60,3% dans les Hauts-de-Seine (56% à Paris) dans son échantillon de tests réalisés du 15 au 21 février 2021. Le jeudi 4 mars, dans le point épidémiologique de Santé publique France, tous les départements d'Ile-de-France faisaient partie des départements où le variant anglais dépassait les 50% des nouveaux cas.

En début d'année, les restrictions aux frontières se sont durcies. Depuis le 24 janvier, un tests PCR est exigé à tous les voyageurs en provenance de l'espace européen avant leur entrée en France. Ce test doit être réalisé 72 heures avant le départ. Seuls les "voyages essentiels" sont exemptés, en somme, pour l'essentiel, les trajets en voiture des travailleurs frontaliers. Jean Castex a confirmé cette mesure le 29 janvier et annoncé que pour les voyageurs venant d'un pays extérieur à l'espace européen, l'entrée sur le territoire était en revanche interdite, sauf motif impérieux.

Des mesures barrières renforcées

Le ministère de la Santé Olivier Véran a en outre annoncé le 21 janvier que la distance d'un mètre jusqu'alors préconisée dans la liste des gestes barrières à adopter devait passer à 2 mètres, compte tenu de la forte contagiosité du variant. Une "note" urgente de la Direction générale de la Santé envoyée le dimanche 7 février à tous les professionnels de santé de France a ajouté de nouvelles mesures : un test antigénique ou PCR positif doit désormais "obligatoirement" faire l'objet d'un second prélèvement de criblage , dans un délai de 36 heures maximum, pour déterminer la souche à l'origine de la contamination. Un isolement de dix jours était aussi requis. Olivier Véran a annoncé le 18 février que "la durée de l'isolement pour les personnes dont un test de diagnostic est positif passera de 7 à 10 jours. Elle restera en revanche de 7 jours pour les cas contacts".

Dans les écoles, au premier cas reliés à un variant (y compris un cas contact), la fermeture de la classe a été rendue automatique de manière éphémère, avant un retour en arrière. Le ministre de l'Education a finalement décidé d'assouplir cette règles après une semaine à peine d'application : "La conduite à tenir autour d'un cas confirmé de la variante britannique est la même que pour le cas général", est-il désormais écrit sur le site du ministère, soit un fermeture de classe à partir de trois cas. La fermeture anticipée peut encore "être envisagée" après "analyse locale concernant la circulation de cette variante sur le territoire". Les variants sud-africain et brésilien font en revanche toujours l'objet d'une fermeture immédiate. Par ailleurs, depuis le 8 février, les masques faits maison ont été explicitement interdits dans les écoles. Les enfants doivent se présenter en classe avec des masques de niveau 1.