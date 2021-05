Variant du Covid en France : le variant indien présent sur le territoire, les chiffres

VARIANT COVID. Où en est la circulation des variants du Covid-19 en France et notamment du variant indien qui préoccupe désormais les autorités ? Voici les dernières données disponibles de Santé publique France...

[Mis à jour le 28 mai 2021 à 10h34] Où en est la circulation des variants du coronavirus en France ? Alors que le variant dit britannique du Covid est désormais largement majoritaire dans le pays, l'inquiétude grandit au sujet de ses cousins, les variants sud-africain et indien notamment, avec de nouvelles restrictions en place concernant les voyages au Royaume-Uni où ce dernier circule déjà largement. Selon le dernier point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, dévoilé ce jeudi 27 mai dans la soirée et portant sur la semaine 20 (du 17 au 23 mai 2021), 77,6% des tests positifs criblés (autrement dit faisant l'objet d'une recherche de variant) correspondaient à une suspicion de variant 20I/501Y.V1 (anglais) et 5,9% de variants 20H/501Y.V2 ou 20J/501Y.V3 (sud-africain et brésilien).

Combien y a-t-il de cas de variants du Covid en France ?

Santé publique France a donc recensé, entre le 17 et le 23 mai 2021, 45 269 tests positifs correspondant au variant britannique sur 58 320 tests criblés. 3420 cas correspondaient à une suspicion de variant 20H/501Y.V2 ou 20J/501Y.V3 (sud-africain ou brésilien). Si on regroupe les différentes estimations réalisées, on peut en tout cas constater une progression massive depuis le premier cas du variant britannique répertorié en France, le 23 décembre 2020. Il s'agissait d'un Français résident en Angleterre et de passage à Tours pour les fêtes. Dans une première enquête "Flash" réalisée le 8 janvier, le variant britannique représentait 3,3% des cas (lire le point épidémio. du 28 janvier), une deuxième vague le chiffrait à 14% le 27 janvier (point épidémio. du 11 février).

Le variant 20A/452R, correspondant au lignage B.1.617, ou plus simplement baptisé "variant indien", préoccupe les autorités qui ont mis en place un isolement obligatoire de dix jours pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni où il circule. Dans le point épidémiologique, 46 épisodes impliquant au moins un cas de variant du lignage B.1.617 ont été rapportés au 25 mai. "La majorité des épisodes sont liés à des cas index de retour d'un voyage en Inde ou d'un pays limitrophe (n=34), ou encore à des transmissions sur des bateaux impliquant des membres d'équipage de nationalité indienne (n=5)", assure néanmoins Santé publique France qui précise que "le sous-lignage B.1.617.2 est majoritairement détecté (36 épisodes)".

Seuls six épisodes ne présentent "aucun lien avec une personne de retour d'Inde ou un pays limitrophe de l'Inde". Parmi-eux, on compte deux clusters familiaux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes survenus à la fin du mois d'avril qui pourraient être liés à une contamination à Genève, trois cas en Ile-de-France liés à deux clusters familiaux et un cas isolé et enfin un épisode dans un Ehpad de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui pourrait être lié à un retour d'un pays autre que l'Inde. Ce qui fait dire à Santé publique France qu'une "transmission communautaire localisée a été rapportée dans certaines régions".

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, la proportion du variant 20I/501Y.V1 (anglais) était supérieure à 80% dans 60 départements en semaine 20, et supérieure à 90% dans 18 d'entre eux. "La proportion de suspicions de variant 20H/501Y.V2 ou 20J/501Y.V3 (sud-africain et brésilien) était comprise entre 10% et 20% dans 11 départements métropolitains", ajoutent les scientifiques qui jugent la situation très "hétérogène" selon les départements. Les données locales sur le variant indien sont à ce stade très limitées.

Depuis le lundi 8 mars, Santé publique France actualise sur son site Géodes plusieurs cartes affichant la progression des variants anglais, sud-africain et brésilien du coronavirus dans le pays. Ces cartes, qui sont mises à jour quotidiennement, livrent le pourcentage de suspicions de variant parmi les tests criblés dans la base SI-DEP sur une semaine glissante, avec trois jours de retard. Parmi les cartes départementales mises à disposition, trois sont particulièrement intéressantes : une carte est consacrée au variant 20I/501Y.V1 (anglais), une autre aux variants 20H/501Y.V2 (sud-africain) ou 20J/501Y.V3 (brésilien) sans distinction, qui présentent une mutation très proche (E484K) et une dernière carte, affiche cette fois les suspicions liées à un autre variant (aucune carte n'est disponible à ce stade sur le variant indien). Nous présentons ci-dessous ces cartes établies à partir des données de Santé publique France concernant la circulation des variants du Covid dans le pays. Il peut donc y avoir un léger décalage avec les données présentées plus haut qui sont, elles, hebdomadaires :

• Carte des autres variants par département

Des enquêtes "Flash" sont par ailleurs menées à intervalles réguliers par les autorités sanitaires française pour analyser plus finement la propagation du coronavirus et de ses variants. "Les résultats de l'enquête Flash #8 du 27 avril 2021 et les résultats préliminaires de l'enquête Flash #9 du 11 mai 2021 confirment la prédominance du variant préoccupant 20I/501Y.V1 (britannique), qui représentait 86,4% des résultats interprétables dans l'enquête Flash #8 et 89,4% des résultats interprétables dans Flash #9", écrit Santé publique France dans son dernier rapport complet. "Le variant 20H/501Y.V2 (sud-africain) représentait respectivement 7,8% des résultats interprétables dans Flash #8 et 5,7% dans Flash #9. Le variant 20J/501Y.V3 (bréislien) reste très minoritaire de même que le variant 20I/484K (détecté récemment à Bordeaux), ce dernier étant toutefois en augmentation au cours des dernières enquêtes Flash", ajoutent les auteurs. Santé publique France indique de manière générale que la proportion de variants ayant la mutation E484K, pouvant échapper aux anticorps et donc aux vaccins, continue d'augmenter au cours des enquêtes Flash.