Variant du Covid en France (CARTE) : le variant anglais responsable de la 3e vague

VARIANT COVID. Jean Castex l'a indiqué ce jeudi 18 mars : le variant anglais poursuit sa progression et est même responsable de la "troisième vague" de coronavirus que doit affronter la France actuellement. Le variant 20I/501Y.V1, ou B.1.1.7., représenterait près des trois quarts des nouveaux cas...

[Mis à jour le 19 mars 2021 à 7h52] Le variant anglais du Covid représente désormais près des trois quarts des contaminations en France. C'est une des informations délivrées par le Premier ministre Jean Castex ce jeudi 18 mars au soir, qui a annoncé de nouvelles mesures pour tenter de freiner sa progression, notamment en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. "La progression de l'épidémie s'accélère fortement. Nous avons enregistré 35 000 cas aujourd'hui. Cette troisième vague s'observe dans plusieurs villes européennes", a regretté le Premier ministre, affirmant connaître la cause de cette situation : "l'arrivée du variant britannique qui représente près des trois quarts des contaminations". "Il est plus virulent et potentiellement plus grave", a-t-il aussi assuré.

Il y a quelques jours, Jean Castex avait déjà affirmé que la France était entrée dans "une forme de 3e vague" à cause des variants. "On est, soyons clairs, dans une troisième vague largement due à la montée de ce fameux variant anglais. La situation est clairement critique. Ça va taper très dur jusqu'à la mi-avril", avait pour sa part déclaré Emmanuel Macron mercredi soir. Dans le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, dévoilé quelques heures après la conférence de presse gouvernementale ce jeudi 18 mars, la "proportion de suspicions de variants d'intérêt 20I/501Y.V1", correspondant au variant anglais, est bel et bien estimée à 72% pour la semaine 10 (du 8 au 14 mars 2021).

"L'analyse des résultats des tests de criblage des variants d'intérêt collectés via l'outil SI-DEP montrait toujours une augmentation de la proportion de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK) qui représentait 72,0% des tests criblés en S10", écrivent les scientifiques de Santé publique France qui ajoutent : "La proportion de suspicions de variant 20H/501Y.V2 (sud-africain) ou 20J/501Y.V3 brésilien) était stable à 5,0%".

Combien y a-t-il de cas de variants du Covid en France ?

Santé publique France a donc recensé, entre le 8 et le 14 mars, 78 482 suspicions de variant 20I/501Y.V1 (anglais) sur 191 759 tests positifs (tests RT-PCR et antigéniques), soit une proportion de 71,9%. 5 478 tests étaient liés à une suspicion de variant sud-africain ou brésilien.

Si on regroupe les différentes estimations réalisées par différents acteurs, on peut en tout cas constater une progression rapide depuis le premier cas du variant britannique répertorié en France le 23 décembre. Il s'agissait d'un Français résident en Angleterre et de passage à Tours pour les fêtes. Dans une première enquête "Flash" réalisée le 8 janvier, le variant britannique représentait 3,3% des cas (lire le point épidémio. du 28 janvier), une deuxième vague le chiffrait à 14% le 27 janvier (point épidémio. du 11 février).

Autre preuve que la circulation des variants du coronavirus a évolué de manière soutenue sur le territoire français : le ministre de la Santé Olivier Véran évoquait une fourchette de "200 à 300" cas par jour pour le variant britannique (UK) début janvier. Si on extrapole les dernières estimations (72% des cas de contaminations recensés chaque jour en France relevant du variant anglais), on peut estimer entre 15 000 et 20 000 le nombre de nouveaux cas de variant anglais quotidiens désormais.

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, la part du variant anglais était supérieure à 50% dans 91 départements métropolitains en semaine 10. "Parmi les 95 départements métropolitains présentant des données interprétables, tous affichaient une proportion de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK) supérieure à 30%, dont 91 avec une proportion supérieure à 50%", indique le document. "En métropole, neuf départements avaient une proportion de suspicions de variant 20H/501Y.V2 (ZA) ou 20J/501Y.V3 (BR) supérieure à 10%. Cette proportion était particulièrement élevée en Moselle (38,3%), dans la Meuse (17,4%) et en Meurthe-et-Moselle (16,9%)", précise Santé publique France.

Depuis le lundi 8 mars, Santé publique France actualise par ailleurs sur son site Géodes plusieurs cartes affichant la progression des variants anglais, sud-africain et brésilien du coronavirus dans le pays. Ces cartes, qui sont mises à jour quotidiennement, livrent le pourcentage de suspicions de variant parmi les tests criblés dans la base SI-DEP sur une semaine glissante, avec trois jours de retard. Parmi les cartes départementales mises à disposition, trois sont particulièrement intéressantes : une carte est consacrée au variant 20I/501Y.V1 (anglais), une autre aux variants 20H/501Y.V2 (sud-africain) ou 20J/501Y.V3 (brésilien) sans distinction, qui présentent une mutation très proche (E484K) et une dernière carte, affiche cette fois les suspicions liées à un autre variant. Nous présentons ci-dessous ces cartes établies à partir des données de Santé publique France concernant la circulation des variants du Covid dans le pays. Il peut donc y avoir un léger décalage avec les données présentées plus haut qui sont, elles, hebdomadaires :

• Carte des autres variants par département

Un impact du variant britannique sur le taux d'incidence

Comme le montre avec clarté cette multicourbe réalisée par Météo Covid, le variant anglais a bien une incidence sur la circulation du virus : dans les départements où le variant est plus présent, le taux d'incidence du Covid-19 est plus élevé. Une information confirmée par Santé publique France dans ses point épidémiologiques en mars, qui rapportent "une relation croissante entre le pourcentage de suspicions de variants 20I/501Y.V1 (UK), 20H/501Y.V2 (ZA) et 20J/501Y.V3 (BR)" et "l'évolution de l'incidence [...] au niveau départemental" :

Le variant britannique du Covid-19 serait notamment en train de se répandre à un rythme soutenu en Ile-de-France. Les estimations des autorités (d'abord basées sur l'enquête Flash notamment), de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), des labos et les chiffres désormais relayés de manière plus exhaustive par Santé publique France qui donnent la mesure de leur propagation :