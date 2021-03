Vaccin Spoutnik V : pourquoi il pourrait finalement être utilisé en France

SPOUTNIK V. L'Agence européenne des médicaments a commencé à travailler sur le controversé vaccin russe Spoutnik V. Il pourrait ainsi être prochainement autorisé en France.

[Mis à jour le 5 mars 2021 à 11h24] Le vaccin Spoutnik V pourra-t-il bientôt être administré en France ? En annonçant, jeudi 4 mars, avoir commencé l'examen du sérum russe, l'Agence européenne des médicaments a fait un pas supplémentaire vers la commercialisation du vaccin dans les pays de l'Union Européenne. De son côté, la Russie a d'ores et déjà annoncé être en capacité de livrer 50 millions de doses d'ici le mois de juin.

En août 2020, l'annonce de la création de ce vaccin Spoutnik V, au sein du Centre national d'épidémiologie et de microbiologie de Gamaleya, avait pourtant été accueillie avec scepticisme de la part des occidentaux. Le sérum était alors le premier à être homologué dans le monde. Depuis, plusieurs études, dont une publiée dans la revue médicale The Lancet a rapporté des taux d'efficacité plus qu'encourageants, avoisinants les 92 %, et de fait, similaires à ceux avancés par les laboratoires Pfizer et Moderna. "Le développement du vaccin Spoutnik V a été critiqué pour sa précipitation, le fait qu'il ait brûlé des étapes et une absence de transparence. Mais les résultats rapportés ici sont clairs et le principe scientifique de cette vaccination est démontré", ont ainsi indiqué deux spécialistes britanniques, les professeurs Ian Jones et Polly Roy, dans un commentaire joint à l'étude du Lancet.

À noter que début février, les premières doses de ce vaccin étaient arrivées en Hongrie, qui l'avait autorisé, sans attendre que l'Agence européenne des médicaments se prononce. Dans le reste du monde, le Spoutnik V est par ailleurs homologué en Corée du Sud, en Argentine, en Algérie, en Tunisie ou encore au Mexique.

Cette étude du Lancet place donc Spoutnik V parmi les vaccins les plus performants, avec ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna efficaces autour de 95% mais utilisant l'ARN messager. Dans le détail, les données recueillies par les scientifiques indépendants proviennent du dernier stade des essais cliniques du vaccin, la phase 3, qui porte sur près de 20 000 participants. Les participants à l'essai mené entre septembre et novembre ont tous reçu deux doses de vaccin ou de placebo à trois semaines d'intervalle. A chaque fois, cela s'accompagnait d'un test PCR. Dans les jours suivant l'administration de la deuxième dose, un test PCR n'était réalisé que chez les personnes qui développaient des symptômes. Au total, 16 volontaires sur 14 900 qui avaient reçu les deux doses du vaccin ont été testés positifs (soit 0,1%), contre 62 sur 4 900 qui avaient reçu le placebo (soit 1,3%). Toutefois, les auteurs de l'étude expliquent que "l'analyse de l'efficacité ne porte que sur les cas symptomatiques". "D'autres recherches sont nécessaires pour cerner l'efficacité du vaccin sur les cas asymptomatiques et sur la transmission".

Le vaccin Spoutnik V est un vaccin "à vecteur viral", c'est à dire qu'on prend pour base d'autres virus, rendus inoffensifs et adaptés pour combattre le Covid (technique utilisée par le vaccin d'AstraZeneca/Oxford). Dans le détail technique de sa conception, alors que le vaccin d'AstraZeneca est basé sur un unique adénovirus de chimpanzé, le Spoutnik V russe utilise deux adénovirus humains différents pour chacune des deux injections. Selon ses concepteurs, le fait d'utiliser pour le rappel un adenovirus différent de celui de la première injection pourrait provoquer une meilleure réponse immunitaire.

À l'heure actuelle, il existe encore peu de données sur les effets secondaires du vaccin Spoutnik. Mais selon une analyse du laboratoire Gamaleya Research Institute- Health Ministry of the Russian Federation, "aucun événement indésirable grave n'a été détecté" lors de la première injection. En revanche, "un effet secondaire était plus fréquent après la seconde injection. Une douleur au point d'injection était signalée par 58% des participants (52,6% avec le vaccin congelé et 63,2% avec le lyophilisé). Les événements indésirables systémique les plus fréquents étaient une hyperthermie (52% des participants sur l'ensemble des sujets inclus dans les deux essais, 81,6% avec les vaccins congelés, 23,6% avec les lyophilisés), des céphalées (respectivement 42%, 52,6% et 31,6%), une asthénie (respectivement 28%, 44,7% et 10,5%), et douleurs musculaires et douleurs articulaires (respectivement 25%, 28,9% et 23,7%)."

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le Spoutnik V est pour le moment homologué dans plus de quinze pays, d'ex-républiques soviétiques restées proches comme le Bélarus et l'Arménie, des alliés comme le Venezuela et l'Iran, mais aussi la Corée du Sud, l'Argentine, l'Algérie, la Tunisie ou le Pakistan. Pour l'instant le Kazakhstan, l'Inde, la Corée du Sud et le Brésil produisent le Spoutnik V alors que la Russie a annoncé avoir reçu des commandes de plus d'un milliard de doses. À l'heure actuelle, sa circulation est encore absente en Europe, hormis en Hongrie, mais elle pourrait très vite changer. Jeudi 4 mars, l'Agence européenne des médicaments a en effet annoncé avoir commencé l'examen du sérum. De son côté, la Russie se dit prête à livrer 50 millions de doses en Europe pour le mois de juin.