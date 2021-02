Centre de vaccination : où se faire vacciner ? Comment prendre rendez-vous ?

Les centres de vaccination se déploient un peu partout en France, malgré des difficultés d'approvisionnement en doses de vaccin anti-Covid. Découvrez comment prendre rendez-vous.

Le ministère de la Santé a déployé un service en ligne sur le site Sante.fr, permettant d'identifier très rapidement un centre de vaccination autour de chez soi. Retrouvez le dispositif ci-dessous, très simple d'utilisation : il suffit de rentrer une adresse pour découvrir la liste des lieux de vaccinations les plus proches. Des difficultés de connexion sont constatées ce jeudi 14 janvier, compte tenu du nombre de demandes d'inscriptions.

Les inscriptions pour les personnes souhaitant se faire vacciner, sous réserve d'être éligible à la vaccination, sont ouvertes. Pour l'heure, seules les personnes de plus de 75 ans (Ehpad et hors Ehpad) et les soignants peuvent y avoir recours. Il est possible de prendre rendez-vous sur l'une des trois plateformes choisies par le gouvernement, centralisées sur le site sante.fr (Doctolib, Maiia et Keldoc). Il est également possible de prendre rendez-vous par téléphone, en composant le 0 800 009 110.

Les personnes désireuses de se faire vacciner et qui ne sont pas résidents d'Ehpad - ceux qui le sont peuvent bénéficier d'une vaccination in situ - doivent se rendre dans des centres, ouverts à échelle départementale. Il y aura progressivement 600 centre d'ici fin janvier, a promis le ministre de la Santé Olivier Véran, précisant que "chaque commune n'aura pas son propre centre, ce serait incohérent vu le nombre de doses et de personnes à vacciner".

Dès la prise de rendez-vous, un formulaire sera alors soumis afin d'obtenir des vérifications sur le profil du patient et ainsi vérifier si la vaccination contre le Covid-19 n'est pas incompatible. Allergies, traitement médical... Voici le genre d'informations qui sera vérifié. Ce sera la dernière étape avant la vaccination, le gouvernement ayant simplifié la procédure en ne rendant pas obligatoire la consultation pré-vaccinale chez son médecin traitant. Il conviendra ensuite d'attendre entre trois et six semaines avant de se rendre à nouveau dans un centre afin de procéder à la deuxième injection inhérente au vaccin anti-Covid tel qu'il existe aujourd'hui. A noter que pour le moment et si les vaccins continuent de présenter les mêmes indications et les mêmes contre-indications, il n'y aura pas lieu de choisir tel ou tel vaccin, ils seront proposés indifféremment.

La vaccination en France suit son cours, mais pour beaucoup de personnes, l'attente est encore de mise avant l'injection. Pour avoir de la visibilité sur votre éligibilité au vaccin, le site Omnicalculator a mis en place une simulation permettant d'obtenir une date plus ou moins précise, en fonction de votre âge et de votre profil, tout cela selon le calendrier mis en place par le gouvernement. Par exemple, pour un homme de 30 ans sans problème de santé particulier et qui n'est pas professionnel de santé, la vaccination interviendra entre fin 2021 et début 2022.

Calculateur de Queue pour le Vaccin en France

La vaccination a débuté le 27 décembre en France, elle ne concerne pour l'heure que les personnes majeures. La France dispose d'un potentiel de 200 millions de doses, qui permettent de vacciner 100 millions de personnes sachant que le vaccin nécessite deux doses à quelques semaines d'intervalle. La France va débourser 1,5 milliard d'euros pour ces vaccins, attribués au budget de la sécurité sociale. Pour rappel, il convient que 70% de la population soit vaccinée, selon la revue scientifique Nature, pour atteindre l'immunité collective.

Calendrier de la vaccination Phase Public concerné Vaccin utilisé Phase 1, jusqu'au 1er février Sont concernées au moins 1 million de personnes :

- les personnes âgées résidant dans une maison de retraite ou en unités de soins

- les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans ou avec des maladies chroniques

- les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans

- les personnes âgées de plus de 75 ans (dès le 18 janvier)

- les personnes à risques souffrant de pathologies graves (dès le 18 janvier) Pfizer-BioNTech Phase 2, févier et mars Sont concernées 14 millions de personnes :

- d'abord les personnes âgées de plus de 75 ans

- puis les personnes âgées de plus de 65 ans

- les personnels soignants âgés de plus de 40 ans Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca si validé Phase 3, à partir d'avril Sont concernées :

- d'abord les personnes âgées de 50 à 64 ans

- les personnels de l'Education nationale

- les personnes vulnérables et précaires

- les personnels de sécurité

- puis toute la population majeure Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca si validé

La réponse est non. Emmanuel Macron, lors de son allocution du 24 novembre, s'y est engagé devant les Français. La stratégie du gouvernement, qui doit malgré tout convaincre le plus grand nombre à se faire vacciner, souhaite plutôt instaurer un rapport de confiance dans ce dossier du vaccin, face à une population particulièrement peu encline à la vaccination. L'exécutif souhaite ainsi mettre en place une transparence totale sur le sujet, qui devra participer "au rapport de confiance que le gouvernement souhaite établir avec les citoyens concernant l'appréhension face à ce vaccin", comme l'a glissé un proche du chef de l'Etat au Journal du dimanche. La tâche du gouvernement s'annonce ardue puisque selon un sondage IFOP réalisé pour le JDD, 59% des Français ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus.