Masque FFP2 : quelle efficacité ? Où en acheter ? Qui peut le porter ?

Le port du masque de catégorie 1 est recommandé au grand public et obligatoires dans les écoles alors que le masque FFP2 est reconnu pour être le plus protecteur face au virus. Mais, le Haut Conseil de la Santé conseille de le réserver aux soignants.

Face à la prolifération des variants, la question de l'efficacité des masques se pose avec acuité. En règle générale, le Haut Conseil de la Santé recommande au grand public de s'équiper de masques de catégorie 1, qu'ils soient chirurgicaux ou en tissu. Dans les établissements scolaires, ce sont d'ailleurs les seuls autorisés. Les masques artisanaux, déjà moins filtrants, ne protègent pas assez contre les variants du virus. Quant aux masques FFP (Filtering Facepiece Particule), spécialement conçus comme appareils de protection respiratoires, ils sont réputés être les plus efficaces mais leur utilisation est, pour lors, réservée aux personnels soignants.

Le masque FFP protège à la fois des gouttelettes que l'on projette et des particules qui restent en suspension dans l'air. Il existe trois types de masques FFP, chacun avec différents taux de filtration et d'infiltration de l'air à l'intérieur du masque :

Le FFP1 filtre 80% des particules mais 22% de l'air peut fuiter vers l'intérieur du masque.

Le FFP2 filtre 94% des particules pour 8% de fuite

Le FFP3 filtre 99% des particules pour 2% de fuite

Cependant, différents modèles de FFP2 existent. Le masque à 2 ou 3 plis ou celui en bec de canard conservent toute l'efficacité du FFP2 et offrent un degré de confort acceptable. En revanche, le masque à valve n'est pas recommandé malgré ses capacités de filtration. L'air expiré par le porteur d'un masque à valve risque de contaminer l'air environnant et donc de propager le virus autour de lui.

Dans un premier temps, les masques FFP2 ont été réservés aux professionnels de santé puisqu'ils provenaient du stock d'Etat. Désormais, ils sont en théorie accessibles pour tout le monde mais seuls les soignants sont contraints de le porter. Le Haut Conseil de Santé ne s'est pas montré favorable la généralisation de son utilisation. "Le FFP2 peut être nécessaire pour le personnel médical pratiquant un geste qui génère de l'aérosol, comme une intubation. Mais il pourrait être trop contraignant et trop technique pour le grand public" enchérissait Didier Lepelletier, chef du service de bactériologie et hygiène hospitalière du CHU de Nantes, dans les colonnes de La Croix. Les masques FFP2 impliquent davantage de gênes et d'inconfort que les masques de catégorie 1. L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) évoque notamment "un inconfort thermique et une résistance respiratoire". Le masque enveloppe le nez, la bouche et le menton, et doit être bien plaqué pour assurer la protection. Son port peut exercer une pression et laisser des traces sur le visage en plus de compliquer la respiration.

Malgré les réserves émises sur leur utilisation, les masques FFP2 peuvent se trouver en pharmacie. Aucune ordonnance n'est nécessaire pour en acheter. Les grandes enseignes de bricolage en proposent également à la vente mais, il faut être vigilant à ne pas choisir un masque à valve, inefficace contre le virus. Enfin, on trouve de tout sur les sites de vente en ligne, y compris des masques FFP2. Il suffit alors de s'assurer que les produits comportent le marquage CE, et les symboles FFP2, NF EN 149, N95 ou KN95, qui témoignent de leur qualité et des normes qu'ils respectent. Les masques FFP2 affichent des prix jusqu'à trois plus cher que les masques chirurgicaux.

Dans la plupart des cas, les masques FFP2 sont à usage unique et doivent être jetés dans les déchets ménagers dès qu'ils ont été retirés. Mais, quelques-uns marqués du logo CE et de la mention NF EN 149 peuvent être lavés jusqu'à 60 fois en cycle court et entre 30 et 60°C.

Il convient de changer son masque FFP2 toutes les quatre heures ou, en tout cas, de ne pas le porter plus de huit heures dans la journée. L'INRS recommande de le porter une heure maximum en cas de forte chaleur et de le changer dès qu'il apparait souillé ou simplement humide. Beaucoup de contraintes donc.