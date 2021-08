Protocole Covid à l'école : règles, évolutions possibles

A nouvelle rentrée en temps de Covid, nouveau protocole sanitaire. Découvrez les règles actuelles de l'école primaire au lycée, mais aussi celles qui pourraient se dessiner dans les prochains mois en fonction de l'évolution de la circulation du virus à l'origine du Covid-19.

[Mis à jour le 30 août 2021 à 12h58] Scruté de près par les enseignants, parents et élèves pour cette rentrée scolaire 2021, ce n'est pas la première fois que le protocole sanitaire scolaire évolue, loin de là ! En toile de fond, le ministère de l'Education martèle garder un cap, celui d'un apprentissage des élèves préservé. Michel Blanquer a réaffirmé cette volonté au coeur de l'été : "C'est notre boussole que de maintenir ouvert l'ensemble du système scolaire". A cette fin, un nouveau dispositif de retour en classe est acté pour la rentrée, avec un protocole sanitaire de niveau 2 pour l'ensemble de la France métropolitaine (voir ci-dessous).

Pour autant, pour la première fois, des restrictions différenciées sont prévues en fonction des quatre niveaux de circulation du virus. Ces règles doivent permettre de définir concrètement la politique d'accueil des élèves, entre présentiel et cours à distance ; mais aussi l'organisation de la restauration scolaire, la tenue des cours de sport ou encore les conditions dans lesquelles il faut porter le masque. Si la grande majorité des établissements de l'Hexagone partent du même niveau à la rentrée de septembre, leur situation pourra ainsi évoluer au besoin, en fonction de leur classement dans les zones de couleur suivantes :

vert pour une faible circulation du Covid-19

puis, graduellement, jaune, orange et rouge en cas de propagation rapide du virus.

Du côté des changements du nouveau protocole (de niveau 2), le principe des fermeture des classes retient toutes les attentions. Le ministère de l'Education précise sur son site le détail des mesures et indique que dans les écoles, les classes seront fermées sept jours dès la détection d'un seul cas positif ; mais dans le secondaire, c'est-à-dire les collèges et les lycées, la règle change : si un cas de covid est détecté ou s'ils sont cas-contacts, les élèves non-vaccinés sont les seuls à devoir suivre les cours à distance, tous les autres restant en présentiel. L'idée ? Inciter les jeunes de 12 à 17 ans à se faire vacciner, et Jean-Michel Blanquer ne s'en cache pas.

© Ministère de l'Education

Les règles dU PROTOCOLE

Voici un récapitulatif du protocole sanitaire par niveau. Les mesures prévues pour la rentrée 2021 sont celles du niveau 2 :

Aux niveaux 1 et 2, l'accueil de tous les élèves se fait en présentiel .

. Une hybridation, c'est à dire un recours simultané au présentiel et aux cours à distance pour deux parties d'une même classe est possible au lycée lorsque cela est nécessaire, dans les établissements de niveau 3

pour deux parties d'une même classe est possible au lycée lorsque cela est nécessaire, dans les établissements de niveau 3 Cette hybridation peut-être organisée au lycée et dans les classes de 4ème et de 3ème au collège avec une limitation des effectifs à 50, lorsque l'établissements est classé en niveau 4.

La règle de la fermeture des classes sera maintenue dans les écoles primaires et élémentaires. Dès lors qu' un premier cas positif au coronavirus sera détecté la classe fermera pour une durée de sept jours .

. Dans les collèges et les lycées, la règle évolue et désormais si un cas de covid est déclaré dans une classe, seuls les élèves non-vaccinés seront contraints de suivre les cours à distance pendant une semaine, ceux étant complétement vaccinés devront rester en présentiel. Si un élève est déclaré cas-contact, il ne pourra suivre les cours en présentiel que s'il est pleinement vacciné.

Dans les établissements placés en niveau 1 ou vert, le port du masque est obligatoire en intérieur à partir du collège et "les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées".

et "les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées". Dans les établissement de niveau 2 ou jaune, le port du masque est obligatoire en intérieur dès l'école élémentaire et "les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées", précise le site du ministère.

et "les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées", précise le site du ministère. Dans les établissement de niveau 3 ou 4, donc en zone orange ou rouge, le port du masque est obligatoire en intérieur et en extérieur pour tous les élèves de l'école élémentaire au lycée.

de l'école élémentaire au lycée. C'est, depuis le 1er février, un masque "de catégorie 1" (et non de catégorie 2, moins efficace) qui doit être porté par tous afin de limiter le brassage du virus.

Une distanciation d'un mètre est préconisée pour les élèves de classes différentes en maternelle (la distanciation d'un mètre ne s'y applique pas au sein d'une même classe), et tous les élèves dans tous les espaces en élémentaire / collège / lycée (sauf la cantine où la règle est renforcée, voir ci-dessous).

Une seule exception en élémentaire / collège / lycée : la distanciation d'un mètre n'est pas obligatoire à l'extérieur pour les élèves d'un même groupe.

Le déroulement de la journée et des activités scolaires doit "limiter les croisements entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau)". A compter du niveau 2, la limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau) est requise.

"Lorsque le non brassage entre classes n'est pas possible (notamment en Première, Terminale), la limitation du brassage s'applique par niveau", indique le texte.

Au niveau 1, il faut aménager la salle de restauration de sorte à ce qu'il y est la plus grande distanciation possible entre les élèves.

Au niveau 2, les groupes d'élèves doivent rester les mêmes et manger à la même table tous les jours si possible. Quant au service le ministère recommande de l'organiser individuellement

Aux niveaux 3 et 4, une distanciation de deux mètres au moins entre les élèves de classes différentes doit être respectée pour les élèves du premier degrés en plus des restrictions mentionnées au niveau 2. Le libre service d'aliments en vrac est proscrit.

En sport ?

Les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur dans les établissements du niveau 1.

dans les établissements du niveau 1. Pour les établissements de niveau 2, la pratique du sport en extérieur doit être privilégiée, mais elle peut se dérouler en intérieur lorsque la situation l'exige à condition de respecter une distanciation du deux mètres .

. Au niveau 3, le sport doit se pratiquer en extérieur et si la situation ne le permet pas, la pratique peut se faire en intérieur à conditions de respecter la distanciation de deux mètres et de pratiquer un sport de basse intensité compatibles avec le port du masque .

. Dans les établissements de niveau 4, la pratique du sport ne peut se faire qu'en extérieur, elle est proscrite en intérieur.

Il doit être réalisé a minima : à l'arrivée dans l'école ou l'établissement

avant et après chaque repas

avant et après les récréations

après être allé aux toilettes

le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile.

Aération et ventilation des locaux :

Toutes les heures

Pendant quelques minutes

Le protocole appelle également à veiller au bon fonctionnement de la ventilation mécanique si elle existe.

Les moments clés définis pour aérer sont "le matin avant l'arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l'absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux".

Le protocole sanitaire exige qu'un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) soit réalisé au minimum une fois par jour ainsi qu'un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs, notamment les poignées de porte. Pour ce deuxième point c'est la récurrence du nettoyage qui diffère selon le niveau de l'établissement.

Au moins une fois par jour au niveau 1. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service.

Plusieurs fois par jour au niveau 2. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service.

Plusieurs fois par jour aux niveau 3 et 4, mais ici les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service et, si possible, après chaque repas.

Sur quelle base le protocole sanitaire scolaire est-il élaboré ?

En matière d'élaboration du protocole sanitaire enfin, le membre du gouvernement a pointé trois "points de repères" :

la HAS (Haute autorité de santé)

le Conseil scientifique

la Société française de pédiatrie

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Et de préciser qu' "au ministère, une équipe Covid-19 réunit toutes les personnes compétentes : médecin-conseil, secrétaire général, agents faisant le lien avec le ministère de la Santé. Ce sont les autorités de santé qui donnent l'éclairage, ensuite nous dialoguons sur la faisabilité." Sur le fait de faire appel ou pas à des cabinets privés, Jean-Michel Blanquer a rétorqué : "Ce n'est pas le cas dans notre ministère, pour la gestion de la crise Covid".