Confinement le week-end à Nice et en Alpes-Maritimes : dates, durée, villes concernées... Les règles

CONFINEMENT ALPES MARITIMES. Un confinement partiel le week-end a été instauré dans les Alpes-Maritimes pour 15 jours minimum, voici le détail des nouvelles mesures.

Sommaire Villes concernées par le confinement partiel

Heures et date du confinement

Durée des mesures

Commerces

Masque obligatoire L'essentiel Plusieurs mesures ont été prises par le préfet des Alpes-Maritimes, après consultation des élus locaux dont un confinement partiel instauré le week-end pour une durée de 15 jours minimum . Ce dernier sera mis en place dès vendredi 18h au lundi 6h de Théoule-sur-Mer à Menton. Une attestation sera mise en place pour les courses, rendez-vous médical, et la pratique du sport durant 1h et autour de 5km du domicile.

. Ce dernier sera mis en place dès vendredi 18h au lundi 6h de Théoule-sur-Mer à Menton. Une attestation sera mise en place pour les courses, rendez-vous médical, et la pratique du sport durant 1h et autour de 5km du domicile. Port du masque obligatoire . Le Préfet a indiqué que le port du masque est désormais obligatoire dans toutes les communes du département dans les zones les plus "fréquentées".

. Le Préfet a indiqué que le port du masque est désormais obligatoire dans toutes les communes du département dans les zones les plus "fréquentées". Une accélération de la campagne vaccinale. Les personnes âgées de 50 à 64 ans ayant une comorbidité peuvent désormais se faire vacciner dans le département avec une augmentation des doses d'AstraZeneca et la possibilité de se faire vacciner par les médecins libéraux ; Le Préfet a également indiqué que 4 500 nouvelles doses de Pfizer seront acheminées dans la région.

Les personnes âgées de 50 à 64 ans ayant une comorbidité peuvent désormais se faire vacciner dans le département avec une augmentation des doses d'AstraZeneca et la possibilité de se faire vacciner par les médecins libéraux ; Le Préfet a également indiqué que 4 500 nouvelles doses de Pfizer seront acheminées dans la région. Fermeture de certains commerces . Les commerces de plus de 5000 mètres carrés seront fermés, excepté les commerces alimentaires et de santé (la vente à emporter demeure possible) ; Pour les commerces de 400m2, la jauge est augmentée, passant de 10m2 à 15m2 par client.

. Les commerces de plus de 5000 mètres carrés seront fermés, excepté les commerces alimentaires et de santé (la vente à emporter demeure possible) ; Pour les commerces de 400m2, la jauge est augmentée, passant de 10m2 à 15m2 par client. Contrôle renforcé aux frontières. Les contrôles aux frontières seront renforcés, notamment à la frontière italienne. "Les voyageurs étrangers devront fournir des tests PCR sur des vols entiers choisis de manière aléatoire. Les effectifs des forces de l'ordre seront très présents pour faire respecter les mesures."

Les contrôles aux frontières seront renforcés, notamment à la frontière italienne. "Les voyageurs étrangers devront fournir des tests PCR sur des vols entiers choisis de manière aléatoire. Les effectifs des forces de l'ordre seront très présents pour faire respecter les mesures." Pour les chiffres, "le taux d'incidence s'élève à plus de 700 pour 100 000 habitants soit 3 fois plus que le territoire national. Le taux des tests est supérieur à 10% dans le département, où le variant britannique est présent à autour de près de 50% des cas de contamination. La tension hospitalière est très forte à Nice et dans les communes alentours." En direct Recevoir nos alertes live !

14:31 - Christian Estrosi espère que les mesures vont décourager les visiteurs Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, le maire de Nice se satisfait une nouvelle fois des annonces et espère que ce dernier "permettra notamment de décourager nos visiteurs de se rendre sur la Côte d’Azur pendant ces vacances d’hiver. Il y a eu beaucoup trop de touristes entre Noël et le jour de l'An, passant de 20 vols par jour à 120 à l'Aéroport de Nice, malgré mes alertes et l’arrêté contre les locations saisonnières que nous avions pris et qui a été suspendu par le Conseil d’Etat". 14:20 - Puis-je faire mes courses malgré le confinement partiel ? Bien évidemment, la réponse est oui, mais il vous faudra remplir une attestation. Sachez que si les commerces et galeries marchandes sont fermés, les magasins alimentaires ne le sont pas. 14:10 - Est ce que vous allez pouvoir pratiquer une activité physique le week-end ? Bonne nouvelle pour les sportifs, très nombreux dans la région, notamment ceux qui font leur jogging sur la Promenade, le sport sera possible le week-end mais dans un rayon de 5km et dans la limite d'une heure. 14:05 - Un parlementaire parle "de punition générale" Eric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes, parle d'une "punition générale" après l'annonce des nouvelles mesures dans la région. Punition générale alors que les taux d’incidence sont quasi du simple au double entre l’ouest et l’est des @AlpesMaritimes Besoin de moyens et de contrôles supplémentaires sur les secteurs identifiés qui ne respectent pas les contraintes actuelles #confinement https://t.co/VEwxtl1CZe — Eric PAUGET (@EricPAUGET1) February 22, 2021 13:45 - Les commerçant mécontents Sur LCI, Nicolas Arin, président de l'association des commerçants de Nice, estime que la mesure concernant les commerces "ne va sans doute pas changer grand chose". 13:39 - Des contrôles renforcés Sur BFM TV, le Préfet a indiqué qu'il y aurait des contrôles renforcés pour respecter les mesures. Confinement partiel: "Il y aura davantage de contrôles, la sévérité va être accrue", déclare Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes pic.twitter.com/3BdFlfmmLq — BFMTV (@BFMTV) February 22, 2021 13:30 - Des médiateurs Covid réclamés Dans sa conférence de presse, le Préfet Bernard Gonzalez a demandé aux exploitants de se doter d'un "médiateur Covid" pour inviter les clients à suivre les règles et à ne pas se regrouper dans certains rayons. 13:27 - Eric Ciotti pas totalement satisfait des mesures Si le confinement partiel est salué et est nécessaire, le député LR regrette les faibles doses de vaccin attribuées aux Alpes-Maritimes évoquant un "véritable fiasco en la matière". 13:23 - Les vallées ne seront pas pénalisées Si pour l'heure la carte exacte n'est pas encore publiée, le Préfet a indiqué que les vallées de l'arrière pays, ne seront pas concernées. Rappelons que ces zones ont été sévèrement touchées par la tempête Alex il y a quelques mois. 13:18 - Les compétitions sportives maintenues Le préfet a indiqué que toutes les compétitions prévues ces deux week-end seront maintenues pour les sportifs professionnels, uniquement. Pour le reste, il faudra remplir une attestation pour pratiquer une activité sportive. 13:16 - Une fête clandestine empêchée dans les Alpes-Maritimes Le Préfet a évoqué en conférence de presse qu'une grande fête a été déjouée ce samedi. Les militaires ont réussi à stopper l’installation des 500 participants sur le Mont Chauve à Nice puis près de La Turbie. Plusieurs dizaines de fêtards ont été verbalisées pour non-respect du couvre-feu. 13:08 - Estrosi "satisfait" des mesures Le maire de Nice a fait part de sa réaction sur les réseaux sociaux et se dit "satisfait" des mesures. Je me satisfais de l’annonce par le @prefet06 de ces nouvelles mesures notamment de confinement que j’avais réclamées et discutées avec @olivierveran lors de notre entretien samedi en mairie.

Tout doit être fait pour protéger les habitants de #Nice06 et de notre département. https://t.co/wnOWsHgWmS — Christian Estrosi (@cestrosi) February 22, 2021 12:51 - Un confinement total toujours envisagé Si pour l'heure le confinement partiel est acté le week-end, le Préfet a également indiqué que la situation serait scrutée au fur et à mesure et qu'un confinement total n'est pas exclu. 12:46 - "Les -65 ans doivent être vaccinés à l'AstraZeneca" "Les vaccins à ARNM doivent être réservés aux personnes âgées, les -65 ans doivent être vaccinés à l'AstraZeneca" explique le Pr Guérin. 12:34 - Le variant anglais "inquiète" Le Pr Guérin explique que "les précédentes mesures permettaient de prendre en charge les patients mais la nouvelle donnée, c'est que l'augmentation du variant anglais fait basculer l'incidence et la saturation du système". LIRE PLUS

En savoir plus

C'est désormais officiel, dans une conférence de presse organisée ce 22 février par la préfecture des Alpes-Maritimes, le confinement partiel est instauré le week-end dans la région. Si le Préfet a indiqué qu'une carte avec les communes serait publié dans les heures à venir, sachez qu'il s'agit de l'aire urbaine et du littoral passant de Théoule-su-Mer à Menton. Plus de précisions à venir via la préfecture.

Le confinement partiel instauré dans les Alpes-Maritimes pour endiguer la flambée épidémique sera mis en place dès ce vendredi 26 février à 18h jusqu'au lundi 6h. Une attestation sera mise en place pour les courses, rendez-vous médical, et la pratique du sport durant 1h et autour de 5km du domicile. Pour le reste de la semaine, les restrictions ne changent pas avec le maintien du couvre-feu dès 18h.

Le Préfet Bernard Gonzalez a indiqué que les mesures mises en place seront instaurées pour 15 jours minimum avec un suivi quotidien des chiffres qui peuvent amener une augmentation des mesures comme un confinement total.

Parmi les nouvelles mesures prises dans les Alpes-Maritimes, les commerces de plus de 5000 m2 et galeries marchandes seront fermés pendant 15 jours minimum, sauf pour les commerces alimentaires. Le service click and collect sera mis en place alors que la jauge dans les magasins de 400m2 sera augmentée de 10 à 15m2 par client avec un renforcement des contrôles des gestes barrières.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'extension du port du masque est acté dans tout le département dans les zones très fréquentées. Avant cette mesure, toutes les villes du département n'étaient pas concernées puisque seulement 18 communes dont Nice ont le port du masque obligatoire.