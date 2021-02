Confinement à Dunkerque : un reconfinement le week-end ? Quelle "mesures de freinage" ?

Après les Alpes-Maritimes, Dunkerque pourrait à son tour faire l'objet d'un confinement territorialisé. Compte tenu de la situation, "des mesures supplémentaires de freinage" sont inévitables, selon Matignon.

[Mis à jour le 23 février 2021 à 12h05] Alors que le littoral des Alpes-Maritimes va connaître un premier reconfinement à échelle locale dès ce samedi, comment pourrait-il en être autrement de Dunkerque ? La ville du Nord fait face à une situation sanitaire catastrophique, avec des chiffres qui dépassent ceux du département azuréen. Désormais, dans le Dunkerquois, on compte 900 cas positifs au Covid-19 pour 100 000 habitants : il s'agit ni plus ni moins du taux d'incidence le plus élevé de France. Sur place, professionnels de santé et politiques ont tous tiré la sonnette d'alarme. "Dunkerque est en grande difficulté aujourd'hui", a par exemple jugé sur France Info Patrick Goldstein, chef du pôle Urgences et du SAMU au CHRU de Lille.

Le maire divers gauche de la ville, Patrice Vergriete, en a appelé à Jean Castex, considérant que sa ville "mérite aujourd'hui toute l'attention de l'Etat, au même titre que l'agglomération de Nice et les Alpes maritimes". Un appel qui n'est pas resté vain, puisque Matignon, après un entretien entre l'édile et le Premier ministre, annonce ce mardi matin que "des mesures supplémentaires de freinage" du coronavirus vont être mises en place à Dunkerque.

Si le confinement n'est pas directement cité parmi les possibilités, il semble difficile, compte tenu de la porte désormais ouverte à ce genre de mesure, d'y échapper pour les Dunkerquois. Ensemble, Jean Castex et Patrice Vergriete, ont évoqué une situation "sévère" sur le littoral, selon La Voix du Nord. Olivier Véran, ministre de la Santé, doit se rendre à Dunkerque ce mercredi pour y échanger avec les élus locaux.

Depuis l'instauration d'un confinement local sur le littoral des Alpes-Maritimes, on constate une évolution dans la stratégie du gouvernement, qui ne voulait pas entendre parler, jusque-là, des mesures à échelle locale. Désormais, les lignes ont bougé et l'exécutif, devant les fortes disparités sanitaires du moment, s'est résolu à territorialiser les restrictions. Compte tenu de la situation très alarmante à Dunkerque, ce changement de paradigme laisse penser que la ville pourrait également faire l'objet d'un renforcement des mesures, qui pour l'instant se limitent au couvre-feu national de 18h à 6h.

Avec un taux d'incidence de 900 cas positifs pour 100 000 habitants, l'agglomération dunkerquoise est au-dessus du département des Alpes-Maritimes, ce qui a poussé le maire de la ville, Patrice Vergriete, à demander l'appui du gouvernement pour gérer la situation. Jean Castex, après s'être entretenu avec l'édile, a conclu qu'il fallait instaurer de nouvelles restrictions, qui doivent être discutées lors de concertations "des élus et des autorités publiques du territoire", afin de "permette de définir la réponse la mieux adaptée à cette situation", a précisé Matignon. Des concertations qui doivent notamment avoir lieu ce mercredi avec le déplacement d'Olivier Véran à Dunkerque.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si le reconfinement de la ville de Dunkerque est fortement évoqué, depuis la nécessité, selon Matignon, d'y instaurer des mesures renforcées, cela pourrait-il concerner uniquement le littoral et donc la plage de la ville ? C'est en tout cas ce qui a été décidé dans les Alpes-Maritimes, où pour rappel le taux d'incidence est inférieur à celui de l'agglomération dunkerquoise. Cité par La Voix du Nord, Olivier Guérin, membre du Conseil scientifique, estime que les mesures de confinement locales prises à Nice et son département étaient "absolument nécessaires" à Dunkerque. Et d'estimer qu'il "est possible que le modèle des Alpes-Maritimes puisse être reproduit ailleurs".