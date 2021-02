DIRECT. Confinement à Dunkerque : inévitable ? Véran attendu sur place

CONFINEMENT DUNKERQUE. Le ministre des Solidarités et de la Santé est attendu sur place ce mercredi pour acter ou non un confinement local pour contrer la flambée épidémique du coronavirus.

Sommaire Confinement à Dunkerque

La plage de Dunkerque confinée ? L'essentiel Après les Alpes-Maritimes, et si Dunkerque basculait également dans un confinement local ? Le maire de la ville Patrice Vergiete ne le souhaite pas et a demandé en conférence de presse mardi à la mi-journée, un "dernier sursis" avant un reconfinement en demandant notamment "d'éviter les retrouvailles familiales et amicales et renforcer le télétravail", "augmenter les vaccinations" et rendre "le port du masque obligatoire partout hors activité physique". Des mesures peut être pas assez strictes qui pousseront le gouvernement à prendre la décision de confiner la zone. Bien que contre le maire a indiqué qu'il ne serait pas opposé.

Ce mercredi, un Conseil de défense sanitaire se tient à l'Elysée pour discuter des nouvelles mesures pour le littoral. Le Premier ministre Jean Castex a déjà indiqué ce mardi que des mesures supplémentaires allaient être prises. Dans l'après midi, vers 15h30, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, se rendra sur place pour (peut être) annoncer les nouvelles mesures aux élus locaux.

Si la zone est particulièrement scrutée par le gouvernement, c'est parce que la ville de Dunkerque connait une explosion du taux d'incidence avec plus de 900 cas pour 100 000 habitants alors que ce dernier était de moins de 250 il y a 15 jours. En direct Recevoir nos alertes live !

11:00 - Déjà des transferts Le centre hospitalier de Dunkerque a d'ores et déjà procédé à 57 transferts en février vers des établissements régionaux selon les dernières données. 10:00 - Tous les Hauts de France en urgence ? Au-delà de Dunkerque, l'urgence est dans tous les Hauts de France selon Philippe Froguel, professeur au CHU de Lille. Jeudi dernier, "on était à 40% de variant anglais, 2% de sud-africain, alors qu'on était à 24% la semaine d'avant", a-t-il expliqué sur BFMTV. "Ce qui veut dire que cette semaine on aura dépassé à Lille les 50%, on risque de se retrouver dans les 60-70%." 09:35 - Matignon a déjà indiqué qu'il y aurait de nouvelle mesures Après un entretien entre Jean Castex et les élus locaux mardi soir, Matignon a indiqué qu'il y aurait bien de nouvelles mesures prises pour lutter la propagation du virus. 09:29 - Olivier Véran attendu sur place Le ministre des Solidarités et de la Santé est attendu sur place ce mercredi 24 février pour jauger ou acter les nouvelles mesures qui doivent être prises sur le littoral afin de juguler la flambée épidémique du coronavirus.

En savoir plus

Depuis l'instauration d'un confinement local sur le littoral des Alpes-Maritimes, on constate une évolution dans la stratégie du gouvernement, qui ne voulait pas entendre parler, jusque-là, des mesures à échelle locale. Désormais, les lignes ont bougé et l'exécutif, devant les fortes disparités sanitaires du moment, s'est résolu à territorialiser les restrictions. Compte tenu de la situation très alarmante à Dunkerque, ce changement de paradigme laisse penser que la ville pourrait également faire l'objet d'un renforcement des mesures, qui pour l'instant se limitent au couvre-feu national de 18h à 6h.

Avec un taux d'incidence de 900 cas positifs pour 100 000 habitants, l'agglomération dunkerquoise est au-dessus du département des Alpes-Maritimes, ce qui a poussé le maire de la ville, Patrice Vergriete, à demander l'appui du gouvernement pour gérer la situation. Jean Castex, après s'être entretenu avec l'édile, a conclu qu'il fallait instaurer de nouvelles restrictions, qui doivent être discutées lors de concertations "des élus et des autorités publiques du territoire", afin de "permette de définir la réponse la mieux adaptée à cette situation", a précisé Matignon. Des concertations qui doivent notamment avoir lieu ce mercredi avec le déplacement d'Olivier Véran à Dunkerque.

Si le reconfinement de la ville de Dunkerque est fortement évoqué, depuis la nécessité, selon Matignon, d'y instaurer des mesures renforcées, cela pourrait-il concerner uniquement le littoral et donc la plage de la ville ? C'est en tout cas ce qui a été décidé dans les Alpes-Maritimes, où pour rappel le taux d'incidence est inférieur à celui de l'agglomération dunkerquoise. Cité par La Voix du Nord, Olivier Guérin, membre du Conseil scientifique, estime que les mesures de confinement locales prises à Nice et son département étaient "absolument nécessaires" à Dunkerque. Et d'estimer qu'il "est possible que le modèle des Alpes-Maritimes puisse être reproduit ailleurs".