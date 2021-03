"DIRECT. Confinement en Île-de-France et à Paris : pas acté ! Macron veut une alternative"

CONFINEMENT PARIS. L'éventualité d'un reconfinement à Paris et en Ile-de-France est toujours d'actualité, même si un scénario alternatif est également évoqué. Emmanuel Macron souhaiterait faire de la région parisienne une exception.

14:09 - Le point sur le confinement "hybride" Emmanuel Macron aurait donc émis la possibilité de procéder à un confinement sur-mesure pour Paris et l'Ile-de-France, comtpe tenu de la spécificité de la région parisienne. Cette mesure "hybride" pourrait impliquer un renforcement du télétravail et une limitation des mobilités, indique une source proche de l'Élysée à BFMTV. Le durcissement des règles du couvre-feu en semaine est également évoqué, mais pas la fermeture des commerces. L'attestation de sortie ne serait pas nécessaire.

14:02 - Damien Abad a "beaucoup de réserves" sur l'efficacité du confinement le week-end Président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Damien Abad a exprimé "beaucoup de réserves sur l'efficacité du confinement le week-end". Au micro d'Europe 1, le député a mis en exergue les conséquences sociales que cette mesure pourrait avoir sur les populations, alors que la situation ne cesse de se détériorer en Île-de-France et Hauts-de-France. "J'ai beaucoup de réserves sur son efficacité et son impact sociétal et social, a-t-il affirmé, tout en indiquant que le confinement est "toujours la conséquence de décisions ou de non-choix", ce qui est "regrettable". En cause selon l'élu : une campagne de vaccination trop lente et des capacités d'accueil pas suffisantes dans les services de réanimation.

13:48 - Plus de télétravail à la place d'un confinement total ? Pascal Crepey, enseignant-chercheur en épidémiologie à l’École des hautes études de santé publique à Rennes, a plaidé ce jeudi sur France Info pour que le gouvernement insiste beaucoup plus sur le télétravail dans les régions où le Covid-19 circule le plus. "On sait que beaucoup de contaminations ont lieu en milieu professionnel parce que même si beaucoup de protocoles sont respectés, il y a toujours des moments où on a du mal à respecter les distances", a-t-il expliqué. Dans l'option du confinement "hybride" évoquée par Emmanuel Macron, la possibilité d'un télétravail renforcé dans les entreprises est cité.

13:29 - Des médecins souhaitent un confinement "total" Face à la pression hospitalière en Île-de-France, des médecins plaident pour un confinement total et non uniquement le week-end, comme le relate Europe 1. "Vu l'état des structures hospitalières, on préférerait que ce soit un confinement total pour freiner plus fort, a affirmé Jean-Michel Constantin, chef du service anesthésie-réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. À la Pitié-Salpêtrière, on a actuellement une place de disponible sur quatre réanimations, donc ça laisse une marge de manœuvre très faible." Le risque, selon le professionnel de santé : le tri entre les patients. "Pour augmenter le nombre de patients qu'on va pouvoir prendre, on va être obligé de diminuer la qualité du service mais aussi la sécurité, a-t-il expliqué. Ensuite, il va falloir que l'on sélectionne des patients qui nécessitent de la réanimation, c'est-à-dire choisir, parce qu'on ne pourra pas prendre tout le monde."

12:55 - Derniers arbitrages en cours Selon les informations de TF1/LCI, les derniers arbitrages concernant un éventuel reconfinement de l'Ile-de-France se font en ce moment même, alors qu'Emmanuel Macron et Jean Castex déjeunent ensemble à l'Elysée.

12:34 - Anne Hidalgo sur le reconfinement Si Valérie Pécresse, présidente de la région, a fait part de son accord pour un reconfinement le week-end, Anne Hidalgo semble moins encline à confiner ses administrés, même partiellement. La maire de Paris aurait demandé à Jean Castex, selon l'AFP, de "laisser des marges de respiration aux Parisiens". "Quel que soit le scénario retenu, il faut laisser des marges de respiration aux Parisiens", a insisté l'édile de gauche, selon son entourage. Quelque soit la formule choisie - reconfinement le week-end ou total -, Anne Hidalgo milite pour que les Parisiens puissent "sortir un peu plus longtemps qu'une heure et un peu plus loin qu'à un kilomètre" de leur domicile.

12:26 - Prise de parole de Castex à 19 heures Les habitants de Paris et de l'ensemble de l'Ile-de-France vont devoir patienter une heure de plus avant de savoir s'il vont faire face à une confinement dans les prochaines semaines. Initialement prévu à 18 heures, le discours de Jean Castex débutera à 19 heures, comme l'annonce Matignon. Le discours du Premier ministre est à suivre en direct sur Linternaute.com.

11:30 - Pour le professeur William Dab, le confinement le week-end n'est pas efficace Au cours d'un entretien sur LCI, le professeur William Dab ne s'est pas montré très optimiste concernant un éventuel reconfinement le week-end dans certaines régions de France, dont l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Pour l'épidémiologiste, ancien directeur général de la Santé, cette mesure "ne cassera pas la courbe". "Soit on se dit qu'il faut sauver l'économie et que les enfants aillent à l'école, soit on se dit que non ce n'est pas acceptable au plan sanitaire et dans ce cas-là il ne faut pas prendre des demi-mesures", a-t-il affirmé. Selon le médecin, il faut "confiner, casser la courbe et quand on en sort, tester, tracer, isoler, sinon on aura une quatrième, une cinquième vague".

10:59 - La région Ile-de-France travaille pour débloquer 500 lits de réanimation éphémères Le premier vice-président de la région Ile-de-France, Othman Nasrou, a indiqué sur LCI que la région travaillait à débloquer 500 lits éphémères pour augmenter les capacités de réanimation. Il s'étonne cependant que cela soit à la région de mettre en oeuvre de tels dispositifs. Othman Nasrou, comme Anne Hidalgo, a indiqué que la région n'avait pas encore été consultée au sujet des nouvelles restrictions.

10:40 - Que dit Pécresse sur un confinement en Ile-de-France ? Alors que les scénarios privilégiés reste un confinement total ou un confinement seulement le week-end, Valérie Pécresse a exprimé son souhait de voir la deuxième option être appliquée. Selon l'AFP, la présidente de la région Ile-de-France l'aurait exprimé à Jean Castex.

10:15 - "Il n'y a qu'un confinement strict qui peut réellement encadrer les choses" Face à l'annonce prochaine de nouvelles mesures sanitaires en Île-de-France, plusieurs maires de région parisienne se sont exprimés sur l'éventualité d'un confinement dans leur région. "Un confinement partiel est très compliqué à faire appliquer, pour certaines personnes - pas d'autres - c'est difficile, les dernières mesures étaient partiellement suivies, a estimé de son côté la maire de Montgeron, en Essonne, dans un entretien à nos confrères de BFM TV. Il n'y a qu'un confinement strict qui peut réellement encadrer les choses." Au sein de la population de Montgeron, "vous avez tous les cas de figure : des gens qui ont peur et qui serait rassurés par un confinement, d'autres qui ont une activité économique et qui sont farouchement opposés", a ajouté Sylvie Carillon. À titre personnel, l'édile juge qu'un confinement aurait des conséquences psychologiques et économiques non négligeables, "mais s'il faut le faire, il faut le faire".

09:53 - Un couvre-feu avancé à 17h en Ile-de-France ? Si l'idée d'un confinement le week-end a fait son chemin à Paris et dans le reste de l'Ile-de-France, la mesure pourrait s'accompagner d'un renforcement du couvre-feu, actuellement en vigueur de 18h à 6h. Stéphane Beaudet, vice-président de la région, a révélé sur BFMTV que le préfet lui avait soumis l'idée d'un couvre-feu "abaissé à 17 heures". Réponse ce jeudi aux alentours de 18 heures...

09:39 - Un confinement innovant pour l'Ile-de-France ? Jusqu'à présent, le confinement s'est décliné sous plusieurs formes en France : strict au printemps 2020, plus souple à l'automne et partiel et local début 2021. A l'heure d'annoncer de nouvelles mesures à Paris et Ile-de-France, une nouvelle formule pourrait voir le jour, à en croire France Info. Emmanuel Macron serait sensible à la particularité de la région parisienne, plus compliquée à mettre sous cloche. Il souhaiterait "prendre en compte les réalités de la vie francilienne et de l’organisation du temps" de cette région. "Le confinement le week-end est une mesure qui est compliquée à prendre", aurait-il concédé devant des élus locaux. Ainsi, sans en dire davantage et sans préciser les contours de ce confinement spécial Ile-de-France, Emmanuel Macron aimerait installer une formule avec "plus de télétravail par exemple la semaine, moins de brassage en intérieur, mais de l’oxygénation le week-end". "Il faut des mesures qui permettent de souffler tout en donnant de la visibilité dans le temps", aurait-il lancé.

09:26 - Pour Karine Lacombe, "c'est impossible de refermer le pays entièrement" Interrogée au micro de LCI, Karine Lacombe a estimé qu'il était "impossible de refermer le pays entièrement". Selon l'épidémiologiste, la situation actuelle de la France est sans commune mesure avec l'état sanitaire du pays en mars 2020. "Nous avons d'autres armes : les masques sans problèmes, on sait comment le virus se transmet, on a des procédures de tests et on a augmenté la palette de tests, avec les auto-tests", a-t-elle affirmé. Et d'ajouter : "On a une palette d'outils qui fait que l'on ne devrait pas retourner dans la situation de l'année dernière". Pour rappel, le nombre de cas et de patients en réanimation ont augmenté ces dix derniers jours en région parisienne, ce qui pourrait pousser l'exécutif à instaurer de nouvelles mesures spécifiques à l'Île-de-France.