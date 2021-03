"DIRECT. Confinement en Île-de-France et à Paris : reconfinement strict, les nouvelles règles"

CONFINEMENT PARIS. Jean Castex a annoncé que Paris et l'ensemble de l'Ile-de-France allaient respecter un nouveau confinement de un mois à partir de ce vendredi minuit.

19:33 - Seuls les commerces de première nécessité seront ouverts De nouvelles règles seront aussi instaurées pour les commerces. "S'agissant des commerces, comme en mars et en novembre, seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir ; cette notion de biens de première nécessité sera étendue aux livres et à la musique, ce qui permettra aux libraires et aux disquaires de rester ouverts", a précisé le Premier ministre Jean Castex lors de sa conférence de presse.

19:30 - Un confinement pour un mois au moins Une nouvelle fois, le confinement décidé en Ile-de-France, mais aussi quelques autres départements, est prévu pour quatre semaines, mais Jean Castex a bien précisé que cette nouvelle mesure pourrait être "étendue si nécessaire", y compris "à d'autres parties du territoire".

19:20 - Un confinement plus souples pour les sorties "Il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s’aérer ou faire du sport, en journée, sans aucune limitation de durée mais avec une attestation et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 kilomètres autour de chez soi", a annoncé Jean Castex concernant le confinement en Ile-de-France.

19:17 - Confinement pour quatre semaines en Ile-de-France La totalité des départements de l'Ile-de-France vont être soumis à un confinement d'au moins quatre semaines, annonce Jean Castex à l'instant.

19:09 - Nouvelles mesures pour 4 semaines "Freiner sans enfermer" : Jean Castex annonce de nouvelles mesures pour un mois à Paris et dans la totalité des départements de l'Ile-de-France, sans parler de confinement pour l'instant.

19:05 - France Info confirme le reconfinement total en Ile-de-France Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info, confirme à l'instant qu'un confinement total et pour un mois va concerner Paris et l'Ile-de-France pour un mois, avec les écoles ouvertes, des activités extérieures autorisées et l'interdiction des déplacements inter-régionaux.

19:01 - Castex prend la parole A 19 heures précises, Jean Castex a pris la parole depuis le ministère de la Santé. Le Premier ministre débute son discours par un bilan sanitaire de ces dernières semaines en France, confirmant le terme de "troisième vague", dont la cause serait notamment "l'arrivée du variant britannique", "plus contagieux", mais aussi "plus virulent et potentiellement plus grave".

18:55 - Un confinement "a minima le week-end" en Île-de-France, estime le président de la Fédération hospitalière Alors que de nouvelles mesures doivent être communiquées dans quelques minutes, le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) estime qu'il faut "des mesures plus fortes, plus drastiques qui permettent de préserver les lignes hospitalières". Dans un entretien au micro de franceinfo, Frédéric Valletoux a plaidé pour un confinement "a minima, au moins le week-end, c'est certain", au cours d'un échange avec le président de la République, Emmanuel Macron, ce mardi. "J'ai plaidé pour des mesures plus strictes, pour que les hospitaliers soient préservés, a détaillé le principal intéressé auprès de la chaîne publique. J'ai plaidé pour qu'on ne mette pas l'hôpital dans une situation de débordement. J'ai plaidé pour cette vigilance-là". Selon lui, "d'un point de vue sanitaire, la situation est grave et ne rien faire, c'est laisser l'hôpital foncer dans le mur".

18:45 - "Pourquoi un an plus tard, nous en sommes au même niveau ?" Toujours sur Europe 1, Philippe Juvin s'est insurgé sur le fait qu'un nouveau confinement soit à nouveau sur la table, un an après la première mise sous cloche. "Pourquoi un an plus tard, nous en sommes au même niveau ? C'est incompréhensible. On a peut-être en face des gens qui ne font pas le travail...", a critiqué le chef des urgences de l'hôpital européen Georges-Pompidou.

18:38 - "On est obligé de confiner" Invité d'Europe 1 à quelques minutes du discours de Jean Castex, Philippe Juvin a insisté sur la nécessité d'un confinement compte tenu de la lenteur de la campagne de vaccination et de l'absence d'ouverture de lits de réanimation. "A partir du moment où l'on a ouvert aucun lit de réanimation en un an… Cette histoire est folle ! Quand on n'a pas plus de lits et qu'on n'a pas assez vacciné, on est obligé de confiner", a estimé le chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou, également maire LR de La Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine.

18:29 - LCI confirme la piste du confinement 7/7 Après BFMTV, c'est LCI qui confirme que la piste d'un reconfinement total, sept jours sur sept, pour l'Ile-de-France, est désormais celle privilégiée par le gouvernement, à tout juste une demi-heure du discours de Jean Castex, à suivre en direct sur Linternaute.com.

18:23 - LFI cinglant à propos de Macron Alors qu'Emmanuel Macron a semble-t-il tout tenté pour éviter un nouveau confinement, Adrien Quatennens, député La France insoumise, s'est montré très critique envers la stratégie du chef de l'Etat, plus que jamais en péril ce jeudi soir. "La difficulté que nous avons, c'est à la fois le virus et le fait qu'Emmanuel Macron rate tout ce qu'il entreprend", a fustigé sur BFMTV le numéro deux du parti insoumis.

18:14 - Macron pas convaincu par le confinement le week-end Lors de la désormais fameuse réunion avec des maires d'Ile-de-France, Emmanuel Macron aurait fait part de son scepticisme face aux confinements décidés le week-end à Dunkerque, dans les Alpes-Maritimes et dans le Pas-de-Calais et évoqués pour la région parisienne. Selon lui, cette mesure présente une efficacité "relative"... d'où la décision d'un reconfinement total, selon BFMTV ?

18:06 - Un confinement toute la semaine en Île-de-France ? Selon les informations de BFMTV, le gouvernement aurait l'intention d'annoncer un confinement 7 jours sur 7 en Île-de-France, il s'agirait de la piste privilégiée à ce stade par l'exécutif. Les commerces considérés comme non essentiels seraient fermés, mais il serait permis de se rendre dans les espaces ouverts et les activités en plein air seraient autorisées.