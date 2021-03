"Confinement des Hauts-de-France : un reconfinement, deux options ?"

CONFINEMENT NORD. Ciblés par Gabriel Attal comme les zones qui doivent faire l'objet de nouvelles mesures, les Hauts-de-France pourraient faire face à un reconfinement. Deux options semblent privilégiées.

[Mis à jour le 18 mars 2021 à 09h28] Les Hauts-de-France se préparent, ce jeudi, à de "nouvelles mesures" de restrictions de lutte contre le Covid-19, qui circule avec vigueur dans la région. Gabriel Attal a préparé le terrain, ce mercredi, évoquant également Paris et l'Ile-de-France comme cibles d'un potentiel nouveau confinement, quelques semaines après avoir ressorti cette arme ultime dans les Alpes-Maritimes, à Dunkerque et dans le Pas-de-Calais. Place aux annonces donc, à l'occasion de la traditionnelle - mais un peu plus attendue, cette fois - conférence de presse gouvernementale, à 18 heures, en présence de Jean Castex et d'Olivier Véran. Les dernières heures sont consacrées aux consultations des élus locaux et le premier d'entre eux, Xavier Bertrand, s'est livré à quelques confidences sur le contenu de ce qui se joue actuellement en coulisses, avant que tout cela ne devienne public.

Le président des Hauts-de-France, sur BFMTV ce mercredi, a parlé de deux options évoquées lors d'un entretien avec le ministre de la Santé : "soit un confinement le week-end", sur le modèle de ce qui existe déjà les territoires nommés plus haut, "ou un confinement comme au mois de novembre". Autrement dit, une mise sous cloche sept jours sur sept, mais avec les écoles ouvertes. L'ancien ministre a confié sa préférence pour le reconfinement de fin de semaine, estimant que cette formule "a porté ses fruits à Dunkerque", où le taux d'incidence, a-t-il souligné, est passé "de 1100 à 700", ce qui reste "beaucoup mais ça montre que cela produit des effets". "Je pense que le confinement le week-end présente moins de conséquences dommageables sur le pays", a-t-il ajouté pour son argumentaire. Xavier Bertrand a également plaidé pour "le bon sens" et "le sur-mesure", en appelant à ne pas confiner certains départements où le virus circule moins, tels que l'Aisne. "On est dos au mur, la santé doit primer", a-t-il néanmoins ajouté réclamant aussi un effort local sur la campagne de vaccination. "Nous sommes une région en première ligne face au Covid, où il y a plus de victimes, il nous faut absolument avoir un maximum de doses de vaccins." Une "conférence stratégique" se tiendra ce jeudi, à 10h30, autour du préfet de région, avec les présidents de départements, les représentants des maires et le directeur général de l'ARS, Benoît Vallet.

Un confinement le week-end seulement dans les départements les plus touchés ? Rien n'est encore certain. Un confinement plus strict, autrement dit recouvrant les sept jours de la semaine, mais aussi plus large, imposé à l'ensemble des Hauts-de-France, est encore possible. Sur France Info ce mercredi, Jean-Jérôme Bertolus a laissé entendre que les confinements régionaux complets auraient la préférence du gouvernement à ce stade. Ce qui pourrait indiquer que c'est bien l'ensemble des Hauts-de-France qui pourrait être mis sous cloche dans les prochains jours. Dans l'après-midi, d'autres sources semblaient indiquer que les restrictions ne seraient pas uniformes dans les Hauts-de-France, contrairement à l'Ile-de-France qui sera traitée comme un tout...

Signe que la question d'un reconfinement est patente, les Hauts-de-France sont la deuxième région la plus touchée par le coronavirus actuellement après l'Ile-de-France. Selon les dernières données, le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, a légèrement baissé ce mercredi et est passé de 120 à 116,9%. 512 malades se trouvent en réanimation contre 526 mardi, 41 nouvelles entrées ont été enregistrées dans les dernières 24 heures. Le nombre de personnes hospitalisées dans la région est de 3067 patients, avec 260 nouveaux admis.

Pour rappel, 6795 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans les Hauts-de-France, soit 32 de plus en 24 heures. Et le taux d'incidence sur une semaine glissante reste très élevé. Du 8 au 14 mars, il était de 366,7 cas pour 100 000 habitants dans la région. Le R effectif mesuré le 13 mars était de 1,03.

Premier département des Hauts-de-France sous la menace d'un reconfinement le week-end, voire toute la semaine, le Nord affiche des indicateurs épidémiques tout aussi préoccupants. Selon le dernier bilan daté du 17 mars 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1317 patients, avec 129 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 248 malades sont en réanimation, avec 23 nouvelles entrées dans la journée. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 14 mars 2021 était de 9,5%, alors que le taux d'incidence était de 373,7 cas pour 100 000 habitants. 2853 personnes sont mortes du coronavirus, soit 11 de plus en 24 heures.

Si la progression du virus dans le Nord est relativement homogène, les métropoles de Dunkerque et de Lille semblent pousser les chiffres à la hausse depuis plusieurs semaines.

A Dunkerque et son agglomération, le confinement le week-end est d'ailleurs déjà en vigueur depuis trois week-ends. Les Dunkerquois s'approchaient en théorie de la fin de la mesure restrictive. Or, la situation reste "particulièrement tendue" dans l'agglomération selon les élus. Après des concertations, le préfet a donc décidé ce la semaine dernière de prolonger le confinement le week-end pendant trois semaines supplémentaires, soit pour tout le mois de mars. Il faut dire que le taux d'incidence, s'il a radicalement chuté, reste extrêmement élevé dans la ville portuaire : de plus de mille au moment du confinement, il est passé à 515 cas pour 100 000 habitants ces derniers jours. Il reste dans la ville une centaine de personnes hospitalisés et une quinzaine en réanimation. Le centre hospitalier de Dunkerque a déjà évacué une centaine de ses patients vers les hôpitaux de la région dans les dernières semaines.

A Lille, si le confinement le week-end n'a pas encore été acté, la situation est aussi très critique. Le taux d'incidence a lui aussi grimpé dans la métropole ces derniers jours. Il dépasse les 320 cas pour 100 000 habitants. Ce sont plutôt les communes de Roubaix, Tourcoing, Wambrechies, Wattrelos et Leers qui seraient les plus concernées par la recrudescence du virus. Le gouvernement avait déjà réfléchi à un reconfinement de l'ensemble de la métropole selon des informations de France Info dans la première quinzaine de mars, mais n'était pas encore passé à l'acte. Un confinement départemental voire régional pourrait régler la question très rapidement.

Le Pas-de-Calais est pour sa part reconfiné le week-end depuis le samedi 6 mars. Dans un premier temps, le préfet du Pas-de-Calais avait préconisé de reconfiner le département pour trois week-ends. Au cours d'une conférence de presse, vendredi 5 mars, il a finalement annoncé que quatre week-ends étaient concernés. Le confinement est donc instauré théoriquement au moins jusqu'au 28 mars, sauf une fois encore si l'annonce d'un reconfinement plus large était confirmée...

Les derniers bilans du Covid-19 dans le Pas-de-Calais restent en tout cas mitigés. Ce 17 mars 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 726 patients, avec 72 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 114 malades sont en réanimation, avec 10 nouvelles entrées dans la journée. 13 personnes sont mortes du coronavirus dans les dernières 24 heures, portant le bilan dans le département à 1398 décès. La situation épidémique reste quant à elle préoccupante : le taux de positivité des tests mesuré à la date du 14 mars 2021 était de 10,2%, le taux d'incidence était de 407,4 cas pour 100 000 habitants.

Si un confinement régional était écarté, la question du confinement se poserait également dans l'Oise, le département picard étant lui aussi dans une situation délicate. Une fois encore les chiffres parlent d'eux mêmes. Dans le bilan de Santé publique France dévoilé ce mercredi, le nombre de personnes hospitalisées est de 421 patients, avec 34 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 52 malades sont en réanimation, avec 6 nouvelles entrées dans la journée. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 14 mars 2021 était de 10,2%, le taux d'incidence était de 360,7 cas pour 100 000 habitants, en hausse. 1001 personnes sont mortes du coronavirus, soit 6 de plus en 24 heures sur ce territoire, qui aura été, on s'en souvient, parmi les premiers frappés par le virus en France l'année dernière. L'Aisne et la Somme, les deux derniers départements de la région font eux aussi partie des 20 départements affichant la plus haute incidence.