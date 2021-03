Confinement dans le Pas-de-Calais les week-ends : ce qui est interdit, ce qui est autorisé

C'est le retour de l'attestation le week-end dans le Pas-de-Calais. Face à un taux d'incidence en hausse et à une tension hospitalière importante dans le département, le gouvernement a annoncé ce reconfinement partiel, le jeudi 4 mars.

[Mis à jour le 5 mars 2021 à 13h40] Le département du Pas-de-Calais rejoint l'agglomération de Dunkerque et le littoral des Alpes-Maritimes, territoire confiné le week-end. La décision a été annoncée par Jean Castex, jeudi 4 mars lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre a aussi indiqué la fermeture des commerces de plus de 5000m² dans le département.

Louis Le Franc, préfet du Pas-de-Calais a précisé les modalités de ce confinement partiel au cours d'une conférence de presse vendredi 5 mars. Instauré au moins jusqu'au 28 mars, et donc pour les quatre prochains week-ends, le confinement entre en vigueur ce samedi 6 mars à 6h. L'attestation fait son retour et est obligatoire pour tous les déplacements. Le port du masque est généralisé, y compris dans les zones rurales et sur les plages. La consommation d'alcool et la diffusion de musique sur la voie publique sont proscrites. Enfin, le télétravail doit être généralisé dès que cela est possible. Alors que le taux d'incidence est de 406 cas pour 100 000 habitants, le préfet à appelé "les habitants à limiter leurs déplacements". "La situation sanitaire est très préoccupante", a-t-il insisté.

Rappelons qu'au total, 23 départements restent en "surveillance renforcée". L'Aube, l'Aisne et les Hautes-Alpes ayant rejoint les territoires concernés depuis déjà une semaine.

L'exécutif a tranché pour un confinement le week-end, il débute dans le Pas-de-Calais ce samedi à 6h. Le préfet du Pas-de-Calais a rapidement fait savoir à Matignon, mardi, qu'il était nécessaire, selon lui, de placer l'ensemble du département sous confinement le week-end. Le président du département s'y était opposé et avait demandé à Matignon des mesures beaucoup plus localisées, mais le gouvernement a jugé que la situation était trop préoccupante.

Dans un premier temps, le préfet du Pas-de-Calais avait préconisé de reconfiner le département les trois prochains week-ends. Au cours d'une conférence de presse, vendredi 5 mars, il a finalement annoncé que quatre week-ends étaient concernés. Le confinement est instauré au moins jusqu'au 28 mars. Les autorités pourront réévaluer la situation en fonction de l'évolution de l'épidémie.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La situation épidémique est mauvaise dans le département. Selon le dernier bilan du Covid en Pas-de-Calais daté du 4 mars 2021, 677 patients sont actuellement hospitalisés dans un établissement de soin pour Covid, avec 33 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Le Pas-de-Calais compte 124 malades en réanimation, avec 8 nouvelles entrées dans les 24 dernières heures. Depuis le début de l'épidémie, 1 268 personnes sont mortes du coronavirus, 12 de plus en seulement 24 heures. Le taux d'incidence était de 406 cas pour 100 000 habitants et le R effectif mesuré le 4 mars 2021 dans la région était de 1,15. 10 000 doses de vaccin supplémentaires ont été envoyées dans le Pas-de-Calais, a fait savoir le Premier ministre.