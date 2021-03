Confinement dans le Pas-de-Calais les week-ends : dates, durée... Les précisions

Le département du Pas-de-Calais se reconfine le week-end pour une durée indéterminée. Le gouvernement a estimé que la circulation du virus y était trop préoccupante.

[Mis à jour le 4 mars 2021 à 19h24] Le département du Pas-de-Calais sera totalement reconfiné le week-end. La confirmation a été apportée en conférence de presse jeudi 4 mars par le Premier ministre Jean Castex, en conférence de presse. Rappelons que le chef du gouvernement avait placé 20 départements en "surveillance renforcée" la semaine dernière, indiquant qu'en fonction de la dynamique épidémique sur les différents territoires, de nouvelles restrictions pourraient être prises. Et finalement, seul le Pas-de-Calais passe sous chappe de plomb le week-end, tout comme le littoral des Alpes-Maritimes et le Dunkerquois dans le Nord, concernés par la mesure depuis la semaine dernière. Trois autres départements ont été placés sur la liste des départements en vigilance renforcée : l'Aube, l'Aisne et les Hautes-Alpes.

L'exécutif a tranché pour un confinement le week-end, il débute dans le Pas-de-Calais ce samedi à 8h. Le préfet du Pas-de-Calais a rapidement fait savoir à Matignon, mardi, qu'il était nécessaire, selon lui, de placer l'ensemble du département sous confinement le week-end. Le président du département s'y était opposé et avait demandé à Matignon des mesures beaucoup plus localisées, mais le gouvernement a jugé que la situation était trop préoccupante.

Le reconfinement le week-end est instauré pour une durée indéterminée. Le préfet du Pas-de-Calais avait préconisé de reconfiner le département les trois prochains week-ends. Il faut donc s'attendre à ce que la mesure soit en place au moins jusqu'au 22 mars. Les autorités se décideront en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

La situation épidémique est mauvaise dans le département. Selon le dernier bilan du Covid en Pas-de-Calais daté du 3 mars 2021, 694 personnes hospitalisées sont actuellement hospitalisées dans un établissement de soin pour Covid, avec 44 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Le Pas-de-Calais compte 128 malades en réanimation, avec 13 nouvelles entrées dans les 24 dernières heures. Depuis le début de l'épidémie, 1256 personnes sont mortes du coronavirus, 10 de plus en seulement 24 heures. Le taux d'incidence était de 406,2 cas pour 100 000 habitants et le R effectif mesuré le 28 février 2021 dans la région était de 1,21. 10 000 doses de vaccin supplémentaires ont été envoyées dans le Pas-de-Calais, a fait savoir le Premier ministre.