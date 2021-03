Variant breton du Covid-19 : plus contagieux ? Ce que l'on sait pour l'instant

Après les variants anglais, brésilien ou encore sud-africain, des analyses récentes ont montré l'existence d'un variant breton du Covid-19. Cependant, son importance est pour l'instant bien moindre.

Un variant breton du Covid-19 ? Un an et quelques mois après les premiers cas, ce nouveau coronavirus a muté. Il s'agit d'un processus naturel et inhérent aux virus, qui consiste en quelque sorte pour ce dernier à se transformer pour mieux survivre. Pour cela, des variants de sa souche d'origine voient le jour. S'il est probable que de nombreux variants coexistent sur la planète, trois ont été référencés comme plus répandus et inquiétants en raison de leur caractère plus dangereux pour l'homme et/ou plus transmissible. Il s'agit des désormais fameux variants découverts au Royaume-Uni, désormais majoritaire en France, en Afrique du Sud et au Japon, mais que l'on nomme "brésilien" car identifié sur des touristes sud-américains dans le pays asiatique.

Seules ces trois nouvelles souches font l'objet d'études à échelle mondiale car elles sont les seules, pour l'instant, à représenter un danger accru par rapport au Covid-19 d'origine. Ce qui n'empêche pas de découvrir d'autres variants et c'est exactement ce qui s'est passé tout récemment en Bretagne et plus précisément à Lannion, où un foyer de contamination naissait le 22 février dernier et qui a mené à la découverte d'un variant breton. Au sein du centre hospitalier de la ville, une dizaine de personnes avaient présenté des symptômes du coronavirus, mais leurs tests PCR s'étaient révélés négatifs. Au bout de trois semaines et après une campagne de tests plus massive, on découvrait 79 cas, dont huit porteurs d'une souche du virus non répertoriée.

Le variant breton plus contagieux ?

Les autorités sanitaires s'en sont vite inquiétées et ont mené des premières analyses, dont les conclusions ont fait état d'un regroupement de cas répartis sur une "zone géographique incluant une partie des départements de Côtes-d'Armor et du Finistère, en Bretagne". Les premiers tests révélés négatifs malgré la présence de signes du Covid-19 ont particulièrement alerté Santé publique France, ce qui a mené à des analyses moléculaires diligentées par l'Institut Pasteur, qui a mis en évidence "un nouveau variant (…) porteur de neuf mutations dans la région codant pour la protéine S mais également dans d'autres régions virales".

Le travail de l'institut est encore en cours, notamment pour déterminer pourquoi les tests sont sortis négatifs, mais également pour en savoir plus sur une éventuelle contagiosité et/ou dangerosité plus prononcée que le virus initial. Pour l'heure, et bonne nouvelle, "les premières analyses de ce nouveau variant ne permettent de conclure ni à une gravité ni à une transmissibilité accrue par rapport au virus historique", explique la Direction générale de la santé dans un communiqué destiné aux professionnels de santé.