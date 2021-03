Confinement en PACA : une mise sous cloche de la région exclue "à ce stade"

Les Bouches-du-Rhône, le Var et l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur reconfinés dès ce week-end ? Renaud Muselier jugeait ce mercredi matin le scénario probable, mais le gouvernement n'est pas prêt à une telle mesure.

La situation sanitaire en PACA, en particulier dans les Alpes-Maritimes, dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, est très préoccupante, mais un confinement de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est exclu pour l'heure. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'a fait savoir ce mercredi, lors du point presse organisé après le conseil des ministres. Pour l'ensemble de la région, "à ce stade, il n'y a pas de mesures supplémentaires, autres que celles déjà mises en place ces dernières semaines dans certains territoires de la région, et notamment dans les Alpes-Maritimes", a-t-il indiqué.

Un conseil de défense sanitaire a été organisé ce matin à l'Elysée : Emmanuel Macron, Jean Castex et les principaux ministres concernés par la gestion de la crise sanitaire ont acté plusieurs décisions, qui ne seront communiquées que ce jeudi 18 mars. Un discours de Jean Castex est en effet programmé à 18h, il rendra compte des nouvelles restrictions qui s'appliqueront "dès ce week-end". Gabriel Attal, a malgré tout déjà donné quelques éléments sur les nouvelles mesures qui attendent les Français et les territoires concernés : "Des concertations sont menées dans les régions Ile-de-France et Hauts-de-France et dans les départements contigus à ces régions, pour recueillir l'avis des élus sur les mesures envisagées", a-t-il indiqué. Pour l'heure, donc, le gouvernement s'en tient à de très probables mesures de confinement en Île-de-France et à de très probables mesures de confinement dans les Hauts-de-France.

En PACA, l'épidémie circule encore activement

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, le nombre de personnes hospitalisées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'élève 3134 patients, avec 264 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 511 malades sont en réanimation, avec 41 nouvelles entrées dans la journée d'hier. 6262 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région. Le taux d'incidence pour la semaine glissante du 7 au 13 mars était de 336,8 cas pour 100 000 habitants.