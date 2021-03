"DIRECT. Fermeture des écoles : les établissements fermés pour trois semaines, date et détails"

FERMETURE ECOLE. Emmanuel Macron a confirmé ce mercredi 31 mars la fermeture des écoles, pour trois semaines, avec un aménagement du calendrier scolaire. Voici le détail des annonces...

Sommaire Date de la fermeture des écoles

Fermeture des écoles le 2 avril

Ecoles et classes fermées pour Covid

Ecoles fermées à Paris et en Ile-de-France

Fermeture des écoles et arrêt de travail L'essentiel La fermeture des écoles aura donc bien lieu . Emmanuel Macron, qui prononçait un discours ce mercredi à 20 heures, a confirmé une fermeture des établissements scolaires pour trois semaines. "Nous allons fermer pendant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour cela que le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser nos enfants seuls et sans apprendre", a annoncé le chef de l'Etat.

La date de fermeture est quasi-immédiate . Les écoles seront fermées dès ce vendredi 2 avril, sur l'ensemble du territoire français. A partir de lundi 5 avril, les élèves auront une semaine de cours à la maison. "Les deux semaine suivantes, à partir du 12 avril, la France entière sera placée en vacances de printemps", a détaillé Emmanuel Macron.

. Les écoles seront fermées dès ce vendredi 2 avril, sur l'ensemble du territoire français. A partir de lundi 5 avril, les élèves auront une semaine de cours à la maison. "Les deux semaine suivantes, à partir du 12 avril, la France entière sera placée en vacances de printemps", a détaillé Emmanuel Macron. Une date de réouverture des écoles a été esquissée. "La rentrée aura lieu pour tous le 26 avril", a poursuivi le chef de l'Etat. La rentrée se fera en présentiel pour les écoles maternelles et primaires, mais collèges et lycées resteront fermés et les cours seront alors dispensés à distance. Emmanuel Macron a bon espoir de pouvoir reprendre un enseignement normal le 3 mai, "avec des jauges adaptés".

Une date de réouverture des écoles a été esquissée. "La rentrée aura lieu pour tous le 26 avril", a poursuivi le chef de l'Etat. La rentrée se fera en présentiel pour les écoles maternelles et primaires, mais collèges et lycées resteront fermés et les cours seront alors dispensés à distance. Emmanuel Macron a bon espoir de pouvoir reprendre un enseignement normal le 3 mai, "avec des jauges adaptés". Les parents bénéficieront du chômage partiel s'ils doivent garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler. "Pour les commerçants, les indépendants, tous les dispositifs actuellement en vigueur seront prolongés", annonce également Emmanuel Macron.

20:41 - Qu'a dit exactement Emmanuel Macron concernant la stratégie du gouvernement sur les écoles ? "S'agissant des écoles, nous devons être conscients de nos devoirs vis à vis de notre jeunesse", a souligné le chef d'Etat. "Nous pouvons nous féliciter d'avoir maintenu ouvertes nos écoles depuis septembre 2020. Nous faisons partie des rares pays à avoir fait ce choix alors que nous avons été très frappés par l'épidémie. Nous l'avons fait en conscience, car l'éducation est le combat du siècle. Oui, le virus circule dans les établissements scolaires, mais pas plus qu'ailleurs. Mais l'école n'est pas négociable. Nous devons prendre nos responsabilités." 20:36 - Petit moyen mnémotechnique pour se souvenir des "nouvelles" dates des vacances de printemps Les dates de cours à la maison et de dézonage des vacances scolaires vous "embrouillent" ? Petit moyen mnémotechnique : toutes les vacances de printemps sont réunies sur celles de la Zone A, autrement dit du lundi 12 au lundi 26 avril. 20:35 - Un calendrier de réouverture des espaces publics dès la mi-mai "Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec certaines règles strictes", a déclaré Emmanuel Macron, instillant une note d'espoir dans son discours. "Nous autoriserons, sous conditions, l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir, entre la mi-mai et le début de l'été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants". 20:33 - Je suis parent, suis-je concerné par le chômage partiel ? Le chômage partiel existe déjà et est déjà en place pour les classes fermées. Il ne concerne que les situations où aucun des deux parents ne peut télétravailler. Quand il est mis en place, il permet au parent concerné de toucher 84% de ses revenus, voire plus si son employeur compense le reste. 20:28 - Les écoles ferment trois semaines pour les écoles primaires, quatre semaines pour les écoles secondaires Les écoles primaires ferment en réalité trois semaines, les écoles secondaire quatre semaines. La semaine prochaine sera une semaine de cours à distance pour les élèves de primaire comme de secondaire. Les zones de vacances sont ensuite abolies, une seule zone de congé étant décrétée pour deux semaines à partir du 12 avril. Les élèves de primaire retourneront en cours le lundi 26 avril. Les collégiens et lycéens ne reviendront physiquement dans les classes que le lundi 3 mai. 20:23 - Se mobiliser pour "nos aînés" et "nos enfants" "Nous avons tenu, nous avons appris et nous nous sommes à chaque fois améliorés", a assuré le chef d'Etat, soulignant qu'il nous fallait en avril nous mobiliser pour "nos aînés" et "nos enfants". "C'est ainsi que nous pourrons rebâtir ce chemin d'espoir". "Celui qui nous permettra de tirer ensemble toutes les leçons de cette épreuve. Mais nous tiendrons, unis et déterminés". 20:21 - La rentrée des vacances de printemps aura lieu lundi 26 avril La rentrée aura lieu le lundi 26 avril, "physiquement pour les écoles maternelles et primaires", "à distance pour les collèges et les lycées". Les étudiants pourront, eux, continuer de se rendre à l'université "un jour par semaine". 20:19 - Des cours à la maison la semaine prochaine, des vacances de printemps ensuite "Les parents qui ne pourront pas garder leurs enfants pourront bénéficier du régime de chômage partiel" a également indiqué Emmanuel Macron. "La semaine prochaine, les cours se feront à la maison, sauf pour les enfants de soignants et quelques autres professions, de même que pour les enfants souffrant de handicap. Les deux semaines suivantes, la France entière sera placée en vacance de printemps". 20:10 - Les mesures renforcées, élargies à toute la France "Partout, le virus circule de plus en plus vite et les hospitalisations augmentent", a déclaré Emmanuel Macron. "Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée vont être étendues à tout le territoire métropolitain, dès ce samedi soir et pour quatre semaines" a-t-il annoncé. Le couvre-feu à 19 heures "sera maintenu partout", mais l'attestation ne sera obligatoire en journée que pour les déplacements au-delà de 10 kilomètres du domicile. Les rassemblements privés sont "à limiter, comme à Noël". Le "télétravail, sans doute la mesure la plus efficace, sera systématisé". Les commerces seront fermés "dans tout le territoire métropolitain" selon la liste déjà définie dans les dix-neuf départements aux mesures renforcées. 20:09 - Les écoles vont être fermées pendant trois semaines de la crèche au lycée S'agissant des écoles, Emmanuel Macron s'est félicité d'avoir fait partie des rares pays à avoir le choix de maintenir les écoles ouvertes au maximum au printemps et à l'automne dernier. "Nos enfants ont besoin d'apprendre, d'être ensemble", martèle-t-il. "Oui, le virus circule dans les établissements scolaires, mais pas plus qu'ailleurs. Et l'école n'est pas négociable". Les crèches, écoles, collèges et lycées vont être fermés pendant trois semaines, a-t-il annoncé. Le calendrier scolaire sera "adapté pour ne pas laisser nos enfants seuls et sans apprendre". 20:02 - "Nous sommes entrés dans une course de vitesse" Dans son allocution tout juste démarrée, le chef de l'Etat appelle à la "mobilisation de chacun" pour ce mois d'avril où "beaucoup de choses se jouent". Alors que nous avons "gagné des jours précieux de liberté, des jours pour l'éducation de nos enfants" en évitant un confinement dur ces derniers mois, ces dernières semaines, "nous faisons face à une nouvelle donne, nous sommes entrés dans une course de vitesse" a-t-il souligné. Malgré le développement de la vaccination, "une épidémie dans l'épidémie" plus étendue qu'au printemps dernier et plus dangereuse qu'à l'automne est apparue et touche l'ensemble du pays. La stratégie des reconfinements locaux a "eu des effets" mais "trop limités" au moment où "l'épidémie accélère".

Il ne faut toutefois "pas céder à la panique", nous "avons conservé la maîtrise de la situation dans les hôpitaux" et "il ne faut pas non plus céder au déni" a affirmé Emmanuel Macron. "Pour protéger la vie au présent et la vie au futur", le chef de l'Etat annonce ce mercredi soir qu'il faudra consentir à de nouveaux efforts et entrer dans une nouvelle phase "ces prochains mois". 19:59 - #Rappel : La fermeture des écoles, plus d'inconvénients que de bénéfices ? Mardi 30 mars sur Franceinfo, la présidente de la Société française de pédiatrie, Christèle Gras-Le Guen a pour sa part estimé que "Fermer les écoles, ce serait avoir des effets délétères sur la santé des enfants pour un bénéfice qui ne sera pas forcément spectaculaire, compte tenu de ce virus qui les infecte finalement assez peu". Et de rappeler que le virus infecte vraiment très peu les jeunes enfants qui fréquentent les crèches, les maternelles, les écoles primaires" et "devient plus fréquent chez les collégiens et chez les lycéens". 19:45 - Plus qu'un petit quart d'heure avant l'allocution d'Emmanuel Macron.. Le sort des écoles au programme Alors que le chef de l'Etat ne devrait plus tarder à s'exprimer face aux Français, lors de l'allocution présidentielle prévue à 20 heures ce mercredi soir, deux thèmes principaux seront au menu de son intervention : le sort des écoles et le confinement. 19:35 - Fermeture des écoles : où en sont nos voisins européens ? Alors que la France se prépare vraisemblablement à un nouveau tour de vis, qu'en est-il chez ses voisins européens ? La Belgique a fermé la plupart de ses écoles, ne conservant ouvertes que les écoles maternelles de Flandres, qui fermeront elles aussi au démarrage de vacances vendredi. La Pologne et les Pays-Bas ont fermé leurs écoles la semaine dernière.

A l'inverse, les écoles et garderies ont rouvert fin février en Allemagne après deux mois de fermeture. L'Italie a quant à elle annoncé, vendredi dernier, la réouverture de ses écoles sur tout le territoire après le week-end confiné de Pâques. Au Royaume-Uni, les écoles, fermées depuis mi-décembre, ont également rouvert mi-mars. Et les écoles pourront rouvrir complètement en Irlande, sous cloche depuis trois mois, à partir du 12 avril.

D'autres pays ont a contrario décidé de maintenir leurs écoles ouvertes, comme l'Espagne ou la Croatie, qui ne les ont fermées qu'une dizaine de semaines depuis le début de la pandémie il y a plus d'un an. 19:28 - Les écoles, lieu "mineur" de contamination selon l'étude pédiatrique Vigil (3/3) Robert Cohen, président du Conseil national professionnel de la pédiatrie, souligne sur la base de l'étude pédiatrique Vigil : "Les transmissions d'enfant à enfant sont très rares et celles d'enfant à adulte sont rares aussi". Pour lui, fermer les écoles agirait d'abord sur les contaminations inter-adultes au sein des établissements, par exemple au cours des pauses déjeuner. Il estime que c'est surtout en faisant diminuer la présence des parents dans les entreprises, à cause des besoins de garde d'enfants, qu'une telle mesure pourrait freiner le virus. Et insiste : il n'y a, selon lui, "aucun sens" à affirmer que les écoles représentent des lieux d'infection majeurs pour les enfants. LIRE PLUS

La fermeture des écoles est donc programmée pour ce vendredi 2 avril au soir, comme l'a annoncé Emmanuel Macron. L'idée n'est pas nouvelle. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, avait proposé, le 24 mars, d'avancer les vacances de quinze jours pour qu'elles débutent le 2 avril. Dès le lendemain 25 mars, Gabriel Attal avait assuré sur le plateau de France Inter en tant que porte-parole du gouvernement que toutes les propositions étaient "utiles, surtout quand elles ne nient pas la réalité des faits". Le 24 mars, un conseiller du gouvernement avait aussi confié, à Europe 1, que "pour début avril, les projections [n'étaient] sont pas bonnes". A Matignon, des bruits de couloirs mentionnaient une fermeture inévitable des établissements scolaires pour freiner l'épidémie. Alors que la fermeture des écoles était considérée comme "le dernier recours", une partie de l'exécutif a en effet fait fructifier l'idée de s'appuyer sur les vacances de Pâques, un conseiller ayant notamment confié à BFMTV la semaine dernière que cela permettrait d'avoir un réel impact sur l'épidémie sans toucher "au totem que représente la fermeture des écoles. Car le problème, quand vous fermez les écoles, c'est que vous ne savez jamais quand vous allez les rouvrir".

Le dernier point du ministère de l'Education, publié vendredi 26 mars, recense, sur cette semaine-là, 3 256 classes fermées réparties dans toute la France, dont 1 011 rien qu'en Ile-de-France et 352 dans les Hauts-de-France, en digne miroir de la situation sanitaire dans ces régions. Mais, aucun territoire n'est épargné avec 303 fermetures dans l'académie de Nancy-Metz, ou encore 179 dans celle de Toulouse. Au niveau national, ce sont tout de même 148 structures scolaires, dont 116 écoles, 22 collèges et 10 lycées qui étaient intégralement fermées. Les chiffres ont quasiment doublé en une semaine. Le ministère rapporte enfin plus de 21 100 cas confirmés de coronavirus chez les élèves sur une semaine, ainsi que 2 515 chez les personnels.

La progression du coronavirus dans les établissements scolaires pourrait en outre être sous-estimée, en particulier dans les établissements du secondaire. Le point de situation indique désormais le nombre de tests salivaires réalisés sur une semaine. Il y en a eu 200 404 entre le 15 et le 22 mars, dont 0,49% se sont révélés positifs. L'essentiel des ces tests salivaires sont utilisés depuis la rentrée de mars dans les écoles du premier degré. Ils le sont encore très peu dans le second degré, les élèves volontaires ne pouvant être testés aujourd'hui qu'à l'aide des tests antigéniques avec prélèvement nasal. Une méthode qui dissuade 90% des jeunes. Les chiffres pourraient donc être amenés à grimper davantage dans les collèges et les lycées lorsque les campagnes de dépistage y seront déployées.

Le ministère a compté dans son dernier point de situation pas moins de 1011 classes closes dans la région francilienne : 160 dans l'académie de Paris, 536 pour celle de Créteil et 315 pour Versailles, auxquelles s'ajoutent 31 établissements entièrement fermés - 17 à Créteil, 11 à Versailles et 3 à Paris. Et ces chiffres, les plus élevés du pays, ont explosé depuis. Selon Anne Hidalgo, qui s'est exprimée ce mercredi 31 mars sur BFMTV, 850 classes seraient désormais fermées dans la capitale. Une multiplication des fermetures qui semble liée en partie au changement du protocole sanitaire dans les zones en surveillance renforcée (lire plus bas).

D'autres indicateurs sanitaires témoignent également de la montée en puissance de l'épidémie chez les enfants de moins de 10 ans, en particulier en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Dans la région francilienne, le taux d'incidence a plus que doublé chez les jeunes, en passant de 129 à 275 cas pour 100 000 élèves en à peine deux semaines, selon les chiffres remontés dans le dernier point épidémiologique. Le Nord du pays la suit de près, avec une incidence de 258 cas alors qu'elle plafonnait à 138 un mois plus tôt, selon les données de la plateforme Géodes cette fois.

La fermeture des écoles est synonyme de casse-tête pour garder les enfants. Les parents salariés, dont les enfants ne peuvent se rendre à l'école à cause d'une fermeture suite à un cas de Covid-19, ont moins de 16 ans ou sont en situation de handicap, peuvent être éligibles à l' "arrêt de travail pour garde d'enfants" ou bénéficier de l'activité partielle. Il faut alors être dans l'incapacité de télétravailler et fournir à l'employeur une attestation qui prouve que l'établissement scolaire est fermé, en plus d'une attestation sur l'honneur qui précise qu'un seul parent bénéficie de l'arrêt de travail. Dans le cas de parents fonctionnaires, il est possible de demander une autorisation spéciale d'absence (ASA) en fournissant les mêmes documents. Pour les indépendants et les professions libérales, l'arrêt de travail est également possible dans les mêmes conditions : impossibilité de télétravailler, avoir un enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap. Il faudra envoyer à l'assurance maladie le justificatif de fermeture de l'école, accompagné d'une attestation sur l'honneur indiquant qu'un seul parent demande un arrêt de travail.