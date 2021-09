Fermeture de classes et Covid : ça évolue ! Quels sont les élèves qui restent à l'école ?

Le ministère de l'Education nationale a décidé de faire évoluer le protocole sanitaire pour limiter les fermetures de classes lorsqu'un cas de Covid-19 est détecté à l'école. Quand s'effectue une fermeture de classe ?

Les règles concernant les fermetures des classes vont changer ! La situation sanitaire s'améliore en France, la circulation du coronavirus s'affaiblit et cela se constate aussi empiriquement dans les établissements scolaires. Alors que les autorités sanitaires craignaient un rebond épidémique rapide du fait de la rentrée scolaire, force est de constater que le taux d'incidence baisse dans l'ensemble de la population, y compris chez les plus jeunes.

Mardi 28 septembre, le ministre l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a indiqué que les consignes allaient évoluer, pour assouplir rapidement les contraintes sur les établissements scolaires. A l'antenne de France Info, il a fait savoir que l'objectif rapide du gouvernement était de changer la règle actuelle de la fermeture automatique d'une classe, en école primaire, dès qu'un cas de Covid-19 est détecté. Dans "une dizaine de départements", une expérimentation est donc lancée - tout début octobre - avec ce nouveau protocole Covid à l'école : dès qu'un cas de contamination est détecté dans une classe, tous les élèves sont testés ; seul les enfants diagnostiqués positifs et ceux qui refusent le test doivent restés chez eux. Un suivi scolaire à domicile est organisé pour les élèves à domicile. La liste des départements concernées sera bientôt communiquée par les services du ministère de l'Education nationale.

Selon le ministre de l'Eduction nationale, qui s'est exprimé sur France info le 28 septembre, il y a "moins de 2000 classes fermées" au total en France. C'est plus de deux fois moins qu'il y a deux semaines.

Pour les parents de jeunes enfants, le gouvernement a prévu un dispositif ouvrant droit à l'activité partielle au cas où la classe ou l'établissement scolaire de l'enfant est contraint de fermer. Deux conditions sont nécessaires pour y prétendre : que l'enfant ait moins de 16 ans et qu'aucun des deux parents ne soit en mesure de télétravailler. Il suffit alors de fournir à l'employeur un justificatif attestant de la fermeture de la classe (fourni par l'établissement ou la mairie) ou de la situation de cas-contact de l'enfant (document de l'Assurance maladie) et d'une attestation sur l'honneur spécifiant qu'un seul des parents demande à bénéficier de l'arrêt de travail. La procédure reste la même pour les travailleurs indépendants ayant droit à un arrêt de travail dérogatoire et pour les fonctionnaires avec un placement en autorisation spéciale d'absence (ASA). Le ministère de l'Education a détaillé les démarches à suivre sur son site.