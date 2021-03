Fermeture des écoles : bientôt généralisée à toute la France ?

FERMETURE ECOLE. Les chiffres de ce début de semaine seront décisifs pour décider du maintien de l'ouverture des écoles. Si le virus poursuit sa progression, des conseillers de l'exécutif s'attendent à une fermeture des établissements. Jean-Michel Blanquer l'exclut toujours.

[Mis à jour le 29 mars 2021 à 12h44] Le doute plane de nouveau sur le sort réservé aux écoles pour les prochains jours. Le 25 mars, le gouvernement a exprimé clairement sa volonté de maintenir les établissements ouverts, mais certaines sources de l'exécutif indiquent que l'idée d'une fermeture est toujours dans les tiroirs. Un conseiller peignait un triste tableau au Parisien, vendredi 26 mars : "Mercredi prochain, à la télévision, Emmanuel Macron pourrait annoncer la fermeture des écoles, entraînant le basculement massif des Français dans le télétravail. Tout dépendra en réalité des résultats du début de semaine." La fermeture des écoles dépend donc, selon ces indiscrétions, de la progression de l'épidémie sur les 48 et 72 heures. Le dernier point de situation du ministère de l'Education attestait déjà de la circulation grandissante du virus dans les établissements scolaires avec 3 256 classes fermées, 148 établissements complètement clos, dont 116 écoles, 22 collèges et 10 lycées et 21 183 contaminations chez les élèves, 2 515 parmi le personnels, vendredi dernier.

L'hypothèse prend de l'épaisseur, mais Jean-Michel Blanquer fait toujours bloc contre la fermeture des écoles, le ministre ne manque pas une occasion pour rappeler que "l'école est prioritaire". Ce lundi, c'est en partageant une reprise de Pink Floyd, rebaptisée "Another window on zoom" qu'il a soutenu la nécessité de maintenir les écoles ouvertes. Le clip musical met en scène professeurs et élèves chantant leurs revendications et leur volonté de refaire classe en présentiel. Le message n'a pas séduit les syndicats d'enseignants, qui demandent depuis plusieurs semaines des mesures plus strictes pour la tenue des cours et, pour certains, une fermeture des écoles.

Le débat fait également rage dans la sphère scientifique. Dominique Costagliola, épidémiologiste et directrice de recherche à l'Inserm, s'est exprimée à plusieurs reprises sur le sujet et semble déçue par la tournure que prend l'épidémie dans les écoles. "Je ne vois pas comment on va réussir à s'en sortir dans les écoles où la situation s'aggrave. Les incidences dans les 10 à 19 ans sont extrêmement élevées en Île-de-France et cela a quasiment doublé en deux semaines. Dans les écoles, tous les indicateurs ont doublé en une semaine", a-t-elle confié à France Info, le 26 mars. Son discours n'est pas des plus rassurants quand elle estime qu'un confinement strict apparait comme la seule issue. "Au point où on en est, je ne vois pas comment on ne peut pas aller vers un confinement total", a-t-elle souligné.

D'autres défendent la voie choisie par le gouvernement. L'infectiologue Didier Pittet a notamment rassuré, le même jour sur BFMTV, sur la circulation normale du virus au sein des écoles. "Il est tout à fait normal que le virus circule dans la population des enfants. Mais le retentissement sanitaire sur les enfants est tout à fait minime. Et a contrario la fermeture des écoles entraîne une fracture sociale, des problèmes d'éducation, des problèmes psychologiques tellement importants que probablement le prix à payer pour garder ces écoles ouvertes mérite la peine". Le médecin suisse a ajouté que le système immunitaire, très performants, des enfants est à même de développer des anticorps et de participer à l'immunité collective. Selon Didier Pittet, la méthode qui consiste à fermer les classes lorsque des cas sont avérés est efficace et peut suffire.

Le ministère maintient son cap, manifestement indécis sur les mesures à prendre pour limiter le nombre de contaminations quotidiennes dans les établissements scolaires. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, avait pris les devants et a proposé, mercredi 24 mars, une solution intermédiaire : avancer les vacances de quinze jours pour qu'elles débutent le 2 avril. Dès le lendemain, ce jeudi 25 mars, Gabriel Attal en tant que porte-parole du gouvernement, a assuré sur le plateau de France Inter qu'"on n'a pas décidé d'avancer les vacances scolaires mais toutes les propositions sont utiles surtout quand elles ne nient pas la réalité des faits".

Une partie de l'exécutif ne semble pas insensible à l'idée, un conseiller a confié à BFMTV que cela permettrait d'avoir un réel impact sur l'épidémie sans toucher "au totem que représente la fermeture des écoles. Car le problème, quand vous fermez les écoles, c'est que vous ne savez jamais quand vous allez les rouvrir". Rien n'est encore tranché, si cette "réponse très concrète à l'explosion des cas dans les écoles" fait de l'œil, Gabriel Attal a tenu à rappeler que la fermeture des écoles reste "l'ultime recours". L'hypothèse n'a cependant rien de nouveau et a déjà été envisagée pour les vacances de février, Jean-Michel Blanquer ne semblait pas convaincu par la mesure et son avis reste inchangé. Selon le même média, l'exécutif se donne encore une semaine pour réfléchir, constater si sa stratégie donne des résultats et, le cas échéant, peut-être décider de nouvelles mesures.

Le pédiatre infectiologue, Robert Cohen, a rebondi sur la proposition de déplacer la date des vacances scolaires. L'idée est bonne selon le médecin, qui va plus loin et parle d'"allonger, d'anticiper, de rallonger" les vacances mais "dans le cadre d'un confinement strict", précise-t-il sur France Info. Il considère les vacances scolaires comme le moment le plus propice à la mise en place d'un confinement strict de deux semaines, voire un peu plus, "parce que pendant 15 jours les parents ont prévu des modes de garde qui permettent de mieux s'occuper des enfants. Il ne faut pas que ce soit trop long". Surtout, profiter des vacances pour prononcer un confinement strict limiterait "l'impact pour les enfants."

Les chiffres relevés spécifiquement dans les écoles sont à l'avenant. Le dernier point du ministère de l'Education, publié vendredi 26 mars, compte 3256 classes fermées réparties dans toute la France, dont 1011 rien qu'en Ile-de-France et 352 dans les Hauts-de-France, en digne miroir dans la situation sanitaire dans ces régions. Mais, aucun territoire n'est épargné avec 303 fermetures dans l'académie de Nancy-Metz, ou encore 179 dans celle de Toulouse. Au niveau national, ce sont tout de même 148 structures scolaires, dont 116 écoles, 22 collèges et 10 lycées qui étaient intégralement fermées. Les chiffres ont quasiment doublé en une semaine. Le ministère rapporte enfin plus de 21 100 cas confirmés de coronavirus chez les élèves sur une semaine ainsi que 2515 chez les personnels.

La progression du coronavirus dans les établissements scolaires pourrait en outre être sous-estimée, en particulier dans les établissements du secondaire. Le point de situation indique désormais le nombre de tests salivaires réalisés sur une semaine. Il y en a eu 200 404 entre le 15 et le 22 mars, avec dont 0,49% se sont révélés positifs. L'essentiel des ces tests salivaires sont utilisés depuis la rentrée de mars dans les écoles du premier degrés. Ils le sont encore très peu dans le second degré, les élèves volontaires ne pouvant être testés aujourd'hui qu'à l'aide des tests antigéniques avec prélèvement nasal. Une méthode qui dissuade 90% des jeunes. Les chiffres pourraient donc être amenés à grimper davantage dans les collèges et les lycées lorsque les campagnes de dépistage y seront déployées.

Si le maintien des cours reste la priorité dans tous les établissements, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés face à la recrudescence de l'épidémie chez les jeunes. La mise en place de demi-jauge a été rendue obligatoire pour les élèves de lycées dans les seize départements confinés depuis le 20 mars. Gabriel Attal a insisté sur France Inter, jeudi 25 mars, sur la mise en place de demi-jauge dans certains collèges, sans fournir plus de détails. Le porte-parole du gouvernement a préféré indiquer : "Ce sont les académies, les rectorats qui prennent la décision". Une différence de traitement entre les lycées et les collèges qui pourrait étonner, alors que les lycéens et les collégiens présentent autant de risques de contaminations et de transmissions du virus.

Si l'heure n'est pas à la fermeture, Jean-Michel Blanquer a annoncé dans l'après-midi du 26 mars, l'ajout d'une nouvelle mesure au protocole sanitaire pour les établissements des 19 départements confinés. Désormais une classe doit fermer dès qu'un cas de Covid-19 est confirmé parmi les élèves, au lieu de trois jusqu'à présent. La mesure est valable pour tous les niveaux, des classes de maternelles jusqu'au lycée. Dans le reste du pays, les mesures ne changent pas. Mais le protocole n'est plus convainquant pour les professeurs ainsi que pour certains spécialiste. Réclamée par une partie du monde enseignant et des scientifiques, la fermeture des écoles commencerait même à faire l'objet d'une réflexion au sein du gouvernement. Le guide sanitaire a fait l'objet de nombreuses critiques de la part des syndicats d'enseignants. Guislaine David, co-secrétaire générale et et porte parole du SNUipp-FSU alerte sur Ouest-France : "Dans les seize, et maintenant dix-neuf, départements sous confinement, la scolarisation est dégradée : il n'y a plus assez d'enseignants, pas de remplacements, les classes comptent 35 à 40 élèves quand il y a des absents… Ce protocole est inapplicable et pas assez strict !".

Le ministre de l'Education a justement réunit les syndicats d'enseignants pour un "point sanitaire", vendredi 26 mars à 15h30, en amont de sa conférence de presse. Il a répété le matin même en déplacement dans une école de la Manche : "L'ouverture des écoles est fondamentale".

Le gouvernement mise essentiellement sur le dépistage des élèves. "C'est pour cela qu'on développe les tests salivaires parce que c'est plus facile pour les jeunes enfants", a rappelé Gabriel Attal, sur France Inter. La mesure parait suffisante pour limiter la transmission du virus à l'école mais ne résout pas le problème de la fermeture des écoles.

Le ministère a compté dans son dernier point de situation pas moins de 1011 classes closes dans la région francilienne : 160 dans l'académie de Paris, 536 pour celle de Créteil et 315 pour Versailles, ajoutés à ça 31 établissements entièrement fermés, 17 à Créteil et 11 à Versailles et 3 à Paris. Les chiffres, les plus élevés du pays font écho à la situation sanitaire de la région qui reste la plus affectée par le virus. Une étude menée par Arnaud Fontanet, publiée le 24 février par le British medical Journal, indique : "Les écoles reflètent simplement la prévalence au sein de la communauté locale". Beaucoup trouvent alors logique d'accompagner les mesures restrictions par des mesures sanitaires supplémentaires dans les établissements, il s'agit pour certains enseignants d'une nécessité si l'on souhaite garder les écoles ouvertes.

D'autres indicateurs sanitaires témoignent également de la montée en puissance de l'épidémie chez les enfants de moins de 10 ans, en particulier en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Dans la région francilienne, le taux d'incidence a plus que doublé chez les jeunes, en passant de 129 à 275 cas pour 100 000 élèves en à peine deux semaines selon les chiffres remontés dans le dernier point épidémiologique. Le nord du pays la suit de près avec une incidence de 258 cas alors qu'elle plafonnait à 138 un mois plus tôt selon les données de la plateforme Géodes cette fois.

Ce mercredi 24 mars, un conseiller du gouvernement a confié, toujours à Europe 1, que "pour début avril, les projections ne sont pas bonnes". De nouvelles fermetures sont sans doute à prévoir, et des mesures, plus efficaces, sont attendues. A Matignon des bruits de couloirs mentionnent une fermeture inévitable des établissements scolaires pour freiner l'épidémie. Reste à savoir si ces mesures iront jusqu'à la fermeture des écoles et si primaire, collège et lycées seront traités à la même enseigne.

L'épidémiologiste Arnaud Fontanet réexpliquait sur le plateau de BFMTV, mardi 23 mars : "Ce sont plus les collégiens et lycéens qui représentent un risque pour les adultes de leur foyer que les plus jeunes." Alors pourquoi ne pas faire des 10-19 ans la priorité en matière de prévention ? La circulation du virus pourrait être plus préoccupante que ce que laisse penser les chiffres et le membre du Conseil scientifique appelle à "serrer la vis" dans ces établissements. "Dans les endroits où ça devient critique s il faut serrer les vis c'est au collège et lycée qu'il faut y aller (...) et on peut aller jusqu'à une fermeture temporaire complète de l'établissement. C'est une mesure de dernier recours mais effectivement les autres pays n'en sont pas sortis autrement", a-t-il suggéré comme en réponse à la stratégie du gouvernement, de protéger les écoles, de les fermer en "dernier recours".

Sur Europe 1, l'épidémiologiste Dominique Costagliola estime que les mesures doivent concerner toutes les classes quelque soit le niveau et le lieu où elles se trouvent. "Il vaudrait mieux prendre des mesures de freinage maintenant plutôt que d'attendre encore plusieurs semaines. (...) Il est préférable de couper les classes en deux, ce qui implique d'avoir des locaux supplémentaires. Si toute la classe est là pendant une semaine et pas celle d'après, l'impact n'est pas le même que si les élèves viennent chaque jour, mais seulement réunis par demi-groupes", avance-t-elle.

Emmanuel Macron a reconnu, le 23 mars après une d'un centre de vaccination à Valenciennes, dans le Nord, que les enseignants étaient exposés aux potentielles contaminations de par leur métier et a promis de les compter parmi les professions à vacciner en priorité, "à partir de mi-avril". Mais les syndicats ne se contentent pas des déclarations du chef de l'exécutif et réclament : un "calendrier avec des engagements fermes sur un début de vaccination début avril et non pas un très vague " à partir " qui peut renvoyer vers la fin de l'année scolaire" ainsi qu'une vaccination comprenant les CPE, PsyEN, AED et AESH. La vaccination des professeurs permettrait de diminuer, de peu, les fermetures, celles où la personne positive au Covid-19 s'avère être un personnel enseignant. Mais, dans la majorité des cas, ce sont les élèves qui sont testés positifs ou détectés comme cas-contacts. Même une fois les professeurs protégés, les élèves pourront toujours être infectés et risquer de contaminer leurs camarades, obligeant à une fermeture de la classe.