Fermeture des écoles : le gouvernement pourrait durcir les mesures face au Covid

FERMETURE ECOLE. "L'école est prioritaire." Le gouvernement s'accroche pour l'instant à ce credo pour éviter une fermeture des établissements scolaires, mais de plus en plus de contaminations sont recensées chaque semaine à l'école et interrogent sur la mise en place de mesures plus fortes...

La fermeture des écoles "n'est pas du tout le scénario privilégié". C'est ce que martelait Jean-Michel Blanquer le 17 mars, à l'aube du troisième confinement dans seize départements. Le ministre de l'Education pointait alors du doigt les "dégâts" qu'entraînerait une telle mesure "sur l'enfance et la jeunesse" et estimait en outre que l'école ne serait pas un lieu de diffusion du Covid-19. Cette ligne que le ministre développe, chiffres à l'appui, depuis quelques jours sur les plateaux de télévision, est celle que le gouvernement suit désormais depuis l'automne dernier. A l'inverse du premier confinement lors duquel les élèves avaient dû rester à la maison, les écoles avaient en effet été préservées en novembre et décembre, alors que la France était de nouveau mise sous cloche. Depuis le début de l'année, le ministère assure que la situation reste sous contrôle dans les établissements scolaires. Mais depuis début mars, l'augmentation du nombre de cas détectés et de l'incidence remet les écoles sous pression. Il s'agirait du secteur le plus surveillé par l'exécutif après les services de réanimation, croit savoir Europe 1.

Les indicateurs sanitaires témoignent notamment de la montée en puissance de l'épidémie chez les enfants de moins de 10 ans, en particulier en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, les deux régions où des mesures renforcées ont été prises. Dans la région francilienne, le taux d'incidence a plus que doublé chez les jeunes, en passant de 129 à 275 cas pour 100 000 élèves en à peine deux semaines selon les chiffres remontés dans le dernier point épidémiologique. Le nord du pays la suit de près avec une incidence de 258 cas alors qu'elle plafonnait à 138 un mois plus tôt selon les données de la plateforme Géodes cette fois. Si seules les écoles maternelles et primaires franciliennes et des Hauts-de-France affichent des valeurs alarmantes, la tendance se généralise à l'échelle nationale quand il est question des collèges et des lycées. Tous les départements du nord-est, de la région francilienne jusqu'à la Seine-Maritime, l'Eure et l'Eure-et-Loir, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les territoires à la frontière suisse voient le taux d'incidence des 10-19 ans passer au-dessus de la barre des 250 cas pour 100 000, depuis début mars.

Les chiffres relevés spécifiquement dans les écoles sont à l'avenant. Le dernier point du ministère de l'Education, publié vendredi 19 mars, comptait plus de 2000 classes fermées réparties dans toute la France, dont 119 dans l'académie de Toulouse, 57 dans celle de Bordeaux, des régions pourtant épargnées par le rebond épidémique. Au niveau national, ce sont tout de même 80 structures scolaires, dont 63 écoles, 11 collèges et 6 lycées qui étaient intégralement fermées. Le ministère rapportait enfin près de 15 500 cas confirmés de coronavirus chez les élèves sur une semaine ainsi que 1800 chez les personnels.

La progression du coronavirus dans les établissements scolaires pourrait en outre être sous-estimée. Les tests salivaires réalisés depuis la rentrée de mars sont majoritairement utilisés dans les écoles du premier degrés. Ils le sont encore très peu dans le second degré, les élèves volontaires ne pouvant être testés aujourd'hui qu'à l'aide des tests antigéniques avec prélèvement nasal. Une méthode qui dissuade 90% des jeunes. Les chiffres pourraient donc être amenés à grimper davantage dans les collèges et les lycées lorsque les campagnes de dépistage y seront déployées.

Si le maintien des cours reste la priorité dans tous les établissements, le gouvernement n'est pas totalement resté les bras croisés face à la recrudescence de l'épidémie chez les jeunes. La mise en place de demi-jauge a été rendue obligatoire pour les élèves de lycées dans les seize départements confinés depuis le 20 mars. Pour le reste, seule la fermeture des classes où des cas de coronavirus ont été détectés est prévue dans le protocole sanitaire à ce stade. Une situation qui ne convainc pas chez les professeurs ainsi que chez certains spécialiste. Réclamée par une partie du monde enseignant et des scientifiques, la fermeture des écoles commencerait même à faire l'objet d'une réflexion au sein du gouvernement.

Ce mercredi 24 mars, un conseiller du gouvernement a confié, toujours à Europe 1, que "pour début avril, les projections ne sont pas bonnes". De nouvelles fermetures sont sans doute à prévoir, et des mesures, plus efficaces, sont attendues. A Matignon des bruits de couloirs mentionnent une fermeture inévitable des établissements scolaires pour freiner l'épidémie. Reste à savoir si ces mesures iront jusqu'à la fermeture des écoles et si primaire, collège et lycées seront traités à la même enseigne.

L'épidémiologiste Arnaud Fontanet réexpliquait sur le plateau de BFMTV, mardi 23 mars : "Ce sont plus les collégiens et lycéens qui représentent un risque pour les adultes de leur foyer que les plus jeunes." Alors pourquoi ne pas faire des 10-19 ans la priorité en matière de prévention ? La circulation du virus pourrait être plus préoccupante que ce que laisse penser les chiffres et le membre du Conseil scientifique appelle à "serrer la vis" dans ces établissements. "Dans les endroits où ça devient critique s il faut serrer les vis c'est au collège et lycée qu'il faut y aller (...) et on peut aller jusqu'à une fermeture temporaire complète de l'établissement. C'est une mesure de dernier recours mais effectivement les autres pays n'en sont pas sortis autrement", a-t-il suggéré comme en réponse à la stratégie du gouvernement, de protéger les écoles, de les fermer en "dernier recours".

Sur Europe 1, l'épidémiologiste Dominique Costagliola estime que les mesures doivent concerner toutes les classes quelque soit le niveau et le lieu où elles se trouvent. "Il vaudrait mieux prendre des mesures de freinage maintenant plutôt que d'attendre encore plusieurs semaines. (...) Il est préférable de couper les classes en deux, ce qui implique d'avoir des locaux supplémentaires. Si toute la classe est là pendant une semaine et pas celle d'après, l'impact n'est pas le même que si les élèves viennent chaque jour, mais seulement réunis par demi-groupes", avance-t-elle.