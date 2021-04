"Fermeture des écoles : maternelles, collèges... Le point sur le calendrier et les infos"

FERMETURE ECOLE. La fermeture des écoles concerne tous les niveaux. Tandis que les écoles primaires et maternelles ferment pendant trois semaines, les collèges et les lycées ferment pour quatre semaines. Pour enrayer la propagation du Covid-19, le gouvernement chamboule le calendrier scolaire et les dates des vacances de Pâques. L'Internaute.com vous explique les mesures en détail.

[Mis à jour le 2 avril 2021 à 11h14] La fermeture des écoles inquiétait de nombreux parents. Le président de la République Emmanuel Macron l'a bel et bien annoncée lors de son allocution mercredi 31 mars à 20 heures. "Le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser nos enfants seuls et sans apprendre", a-t-il déclaré. Pendant trois semaines, les établissements scolaires - de la crèche au lycée en passant par les écoles maternelles et primaires - seront fermés. À quelques exceptions près, comme "les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les enfants en situation de handicap", a indiqué le chef de l'État.

Ce qu'il faut retenir sur la fermeture des écoles :

. Les écoles sont fermées à partir du vendredi 2 avril au soir. A partir de lundi 5 avril, les élèves auront une semaine de cours à la maison. "Les deux semaine suivantes, à partir du 12 avril, la France entière sera placée en vacances de printemps", a ajouté Emmanuel Macron.

est en réalité double. "La rentrée aura lieu pour tous le 26 avril", a d'abord dit le chef de l'Etat. Mais si la rentrée se fera en présentiel pour les écoles maternelles et primaires, les collèges et lycées resteront fermés et les cours seront alors dispensés à distance. Emmanuel Macron a indiqué que l'enseignement reprendrait le 3 mai, "avec des jauges adaptées" au collège et lycée.

Les parents bénéficieront du chômage partiel s'ils doivent garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler.

Les étudiants peuvent continuer de se rendre à l'université "un jour par semaine".

Emmanuel Macron, le 31 mars, s'est justifié sur cette nouvelle stratégie de fermer les écoles alors qu'elles sont restées ouvertes plus longtemps que dans bien des pays européens : "Nous avons gagné des jours précieux de liberté, des jours pour l'éducation de nos enfants en évitant un confinement dur ces derniers mois, ces dernières semaines, [mais aujourd'hui] nous faisons face à une nouvelle donne, nous sommes entrés dans une course de vitesse" a-t-il souligné. Malgré le développement de la vaccination, "une épidémie dans l'épidémie", "plus étendue qu'au printemps dernier" et "plus dangereuse qu'à l'automne" est en effet apparue, estime le gouvernement, "et touche l'ensemble du pays". La stratégie des reconfinements locaux a "eu des effets" mais "trop limités" au moment où "l'épidémie accélère". Il ne faut toutefois "pas céder à la panique", a tempéré le chef d'Etat, car nous "avons conservé la maîtrise de la situation dans les hôpitaux". Et "il ne faut pas non plus céder au déni", a-t-il affirmé dans la foulée. "Pour protéger la vie au présent et la vie au futur", le président a demandé aux Français de se mobiliser pour "nos aînés et nos enfants" et de fournir de nouveaux efforts pour le mois d'avril, soulignant que nous entrions dans une nouvelle phase pour "ces prochains mois".

Le dernier point du ministère de l'Education, publié vendredi 26 mars, recense, sur cette semaine-là, 3 256 classes fermées réparties dans toute la France, dont 1 011 rien qu'en Ile-de-France et 352 dans les Hauts-de-France, en digne miroir de la situation sanitaire dans ces régions. Mais, aucun territoire n'est épargné avec 303 fermetures dans l'académie de Nancy-Metz, ou encore 179 dans celle de Toulouse. Au niveau national, ce sont tout de même 148 structures scolaires, dont 116 écoles, 22 collèges et 10 lycées qui étaient intégralement fermées. Les chiffres ont quasiment doublé en une semaine. Le ministère rapporte enfin plus de 21 100 cas confirmés de coronavirus chez les élèves sur une semaine, ainsi que 2 515 chez les personnels.

La progression du coronavirus dans les établissements scolaires pourrait en outre être sous-estimée, en particulier dans les établissements du secondaire. Le point de situation indique désormais le nombre de tests salivaires réalisés sur une semaine. Il y en a eu 200 404 entre le 15 et le 22 mars, dont 0,49% se sont révélés positifs. L'essentiel des ces tests salivaires sont utilisés depuis la rentrée de mars dans les écoles du premier degré. Ils le sont encore très peu dans le second degré, les élèves volontaires ne pouvant être testés aujourd'hui qu'à l'aide des tests antigéniques avec prélèvement nasal. Une méthode qui dissuade 90% des jeunes. Les chiffres pourraient donc être amenés à grimper davantage dans les collèges et les lycées lorsque les campagnes de dépistage y seront déployées.

Le ministère a compté dans son dernier point de situation pas moins de 1011 classes closes dans la région francilienne : 160 dans l'académie de Paris, 536 pour celle de Créteil et 315 pour Versailles, auxquelles s'ajoutent 31 établissements entièrement fermés - 17 à Créteil, 11 à Versailles et 3 à Paris. Et ces chiffres, les plus élevés du pays, ont explosé depuis. Selon Anne Hidalgo, qui s'est exprimée ce mercredi 31 mars sur BFMTV, 850 classes seraient désormais fermées dans la capitale. Une multiplication des fermetures qui semble liée en partie au changement du protocole sanitaire dans les zones en surveillance renforcée (lire plus bas).

D'autres indicateurs sanitaires témoignent également de la montée en puissance de l'épidémie chez les enfants de moins de 10 ans, en particulier en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Dans la région francilienne, le taux d'incidence a plus que doublé chez les jeunes, en passant de 129 à 275 cas pour 100 000 élèves en à peine deux semaines, selon les chiffres remontés dans le dernier point épidémiologique. Le Nord du pays la suit de près, avec une incidence de 258 cas alors qu'elle plafonnait à 138 un mois plus tôt, selon les données de la plateforme Géodes cette fois.

Malgré la fermeture des écoles, la volonté de protéger les écoles est manifeste dans les nouvelles mesures gouvernementales. Les écoles maternelles et primaires doivent organiser les cours en distanciel pendant une semaine uniquement. L'apprentissage à distance reste difficile à mettre en œuvre chez les jeunes enfants, nécessitant plus d'accompagnement des professeurs, d'ordinaire, mais des parents pour les prochaines semaines. Les collèges et les lycées, poursuivent les enseignement à distance pendant deux semaines, avant le retour des élèves dans les établissements, le 3 mai. La période de vacance scolaire permet d'adapter la fermeture des écoles tout en limitant les conséquences sur l'apprentissage des élèves. Reste que les établissements et enseignants ont la responsabilité de mettre sur pied le système déployé au printemps dernier, voire de l'améliorer, très rapidement. Sur ce point, Florence Delannoy, secrétaire générale adjointe du Syndicat National des Personnels de Direction de l'Education Nationale (SNPDEN)a indiqué à France Info : "On fera sans doute mieux en enseignement à distance que ce qu'on a pu faire au printemps dernier. On est sans doute mieux préparés techniquement puisqu'on a pu, dès la rentrée, recenser les élèves qui n'avaient pas d'ordinateur, par exemple, recenser les élèves qui avaient des difficultés de connexion Internet. Ça, on le maîtrise un peu mieux". La pédagogie et le suivie des élèves devra lui aussi s'adapter pour pallier les inégalités et éviter qu'elles se creusent.

La fermeture des écoles est synonyme de casse-tête pour garder les enfants. Pendant la période de fermeture des écoles annoncée par Emmanuel Macron le 31 mars, le chômage partiel est maintenu pour les parents, autrement dit le versement d'une indemnité de 84% du salaire net. Les conditions ? Que votre enfant ait moins de 16 ans et qu'aucun des deux parents ne soit en mesure de télétravailler. Il faut apporter à l'employeur la preuve de la fermeture de la classe de son enfant, et un seul des deux parents peut bénéficier de cette mesure. Les travailleurs non salariés peuvent obtenir un arrêt de travail dérogatoire. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié au dispositif du chômage partiel pour les parents des enfants dont l'école est fermée.

Les parents devront d'ici quelques jours allier vie professionnelle, vie de famille et suivi scolaire de leurs enfants. La tâche s'annonce compliquée pour certains foyers à la recherche de solutions alternatives. Et confier sa progéniture aux grands-parents ou à des proches pourrait être l'une d'entre elles. Si ce week-end les déplacements seront tolérés en prévision des "mesures de freinage renforcées" étendues à l'ensemble du territoire métropolitain, dès lundi, les déplacement à plus de 10 km nécessiteront un motif valable justifié par une attestation de déplacement. Bonne nouvelle pour les parents, ce jeudi devant l'Assemblée nationale, Jean Castex a assuré que "les déplacements professionnels mais aussi ceux liés à un motif familial, comme par exemple accompagner ou aller chercher un enfant chez un parent, un grand-parent ou un proche" s'inscrivaient dans les listes des motifs impérieux.

Les syndicats d'enseignants dans leur majorité considèrent que la décision d'Emmanuel Macron est un constat d'échec. Ces derniers jours, ils réclamaient eux-mêmes la fermeture des établissements scolaires à cause du manque de moyens permettant de poursuivre l'enseignement malgré la circulation du virus. Le manque de professeurs remplaçants, l'absence de vaccination pour le corps enseignant ou encore le protocole sanitaire pas assez strict ont été pointés du doigt par les personnels des écoles. Et au lendemain de l'annonce, l'heure est au regret.

Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du Snes-FSU a déclaré à l'AFP : "On touche enfin à l'école, avec des mesures de fermeture, qui jusqu'ici étaient complètement écartées. C'est donc un cruel constat d'échec, car rien n'a été mis en place en amont dans les établissements pour l'éviter". Le déploiement de moyens conséquents, à même de permettre la tenue des cours en présentiel sans risquer un redémarrage de l'épidémie dans les établissements sera toujours demandé lors de la réouverture des écoles. La secrétaire générale du Snuipp-FSU, Guislaine David, a déjà évoqué le sujet et souhaite que "le protocole qui régira le retour à l'école fin avril sera plus strict que l'actuel sur les mesures d'aération ou encore de brassage des élèves", rapporte France Info.

Assistantes maternelles : peuvent-elles garder les enfants ?

La question est encore sur la table. Après avoir annoncé que les enfants ne pourraient être gardés par les assistantes maternelles, pour être "en cohérence avec les crèches", Matignon rétropédale. Le cabinet du Premier ministre a annoncé à l'AFP jeudi 1er avril, que la décision serait définitivement prise ce vendredi. Ces sujets seront "clarifiés dans la journée", a confirmé Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, sur les ondes de Sud Radio.