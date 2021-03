Covid chez l'enfant : combien de jeunes contaminés chaque jour en France ?

COVID ENFANT. Le coronavirus touche de plus en plus les enfants en France, en pleine troisième vague de l'épidémie. Voici les chiffres qui justifient, selon les enseignants et les scientifiques, des mesures plus strictes...

La faute aux écoles ouvertes, aux variants du Covid, ou aux deux ? Le coronavirus touche de plus en plus d'enfants en France, alors que la troisième vague prend des proportions inquiétantes en cette fin mars. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 1665 nouveaux cas positifs ont été détectés le 27 mars chez les moins de 10 ans, alors que 4507 cas ont été détectés chez les 10-19 ans. Ces indicateurs, ainsi que le taux d'incidence dans ces deux classes d'âge, sont en nette progression depuis le début du mois de mars, comme nous le montrons plus bas dans cet article. Une progression qui ne se traduit pas encore par un afflux massif de très jeunes patients dans les hôpitaux, mais qui peut contribuer à la démultiplication des cas dans la population générale depuis le début du mois.

Cette diffusion accrue du Covid chez les enfants pose en tout cas clairement la question de la fermeture des écoles, alors que celles-ci étaient jusqu'à présent sanctuarisées par l'exécutif. Un consensus s'était établi au printemps dernier sur la relative innocuité du Covid chez les enfants et sur le fait que les écoles n'étaient pas un lieu de contamination. Mais ce consensus est de plus en plus contesté depuis la fin de l'année 2020, avec des études et des statistiques contradictoires. L'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et plusieurs autres pays européens ont décidé, contrairement à la France, de fermer leurs établissements scolaires, parfois pendant plusieurs semaines, pour endiguer l'épidémie au moment où celle-ci devenait plus menaçante dans leurs frontières. En France en outre, les expériences des deux premières vagues n'ont pas permis de tirer des conclusions précises et définitives : lors de la première vague, les écoles avaient été fermées et les enfants étaient restés chez eux ; le deuxième confinement avait quant à lui été suivi des vacances de Noël. Le variant anglais, qui représente désormais plus des trois quarts des nouveaux cas dans le pays, vient lui aussi changer la donne, puisqu'en plus d'être plus contagieux, il pourrait toucher plus facilement les enfants que la souche "classique". De quoi brouiller considérablement les pistes et rendre le choix d'Emmanuel Macron de fermer ou non les écoles plus cornélien encore.

Le nombre de contamination chez les enfants et le personnel, ainsi que le nombre de classes et d'écoles fermées, dévoilés chaque vendredi par le ministère de l'Education, sont en tout cas scrutés depuis le début du mois de l'année. La décision de fermer la classe dès le premier cas positif en zone d'alerte renforcée a récemment fait bondir les chiffres (à Paris, le nombre de classes fermées a triplé en deux jours, avec 722 classes fermées ce mardi soir). Voici, de manière plus générale, les données sur la propagation du coronavirus chez les enfants.

Le nombre d'enfants de 0 à 9 ans testés positivement dans les derniers chiffres communiqués par Géodes est de 1665 cas positifs au 27 mars. Il est reparti à la hausse depuis un mois, alors qu'il s'était stabilisé sous les 1000 cas par jour jusqu'à la fin février. Chez les 10-19, il est de 4507 nouveaux cas, toujours selon les mêmes données, alors qu'il se maintenait très largement sous les 4000 cas quotidiens jusqu'au 10 mars.

Ces chiffres se traduisent par une augmentation très nette du taux d'incidence dans ces deux catégories d'âge. Chez les 0 à 9 ans, on dénombrait plus de 169 cas pour 100 000 habitants sur la semaine 11 (du 15 au 21 mars 2021) selon les dernières données de Santé publique France. Un chiffre qui dépasse les niveaux des première et deuxième vagues. Chez les 10-19 ans, ce taux d'incidence était de 392,6 cas pour 100 000 en semaine 11. Un taux largement supérieur à celui de la population générale (315,7 cas/100 000).

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Cette nette augmentation du nombre de cas et de l'incidence ne se traduit pas néanmoins par une augmentation massive du nombre d'enfants dans les hôpitaux. Au 30 mars, on comptait 45 enfants de 0 à 9 ans et 83 jeunes de 10 à 19 ans hospitalisés en France en raison de complications liées au coronavirus. Des données en légère hausse, notamment pour la deuxième catégorie d'âge, mais pas encore au niveau de la 2e vague.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Le nombre d'enfants et d'ados en réanimation pour Covid-19 reste lui aussi très faible, avec 7 enfants de 0 à 9 ans et 12 jeunes de 10 à 19 ans dans ces services selon les chiffres du 30 mars. Et ces chiffres sont relativement stables depuis la fin novembre.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ces chiffres du Covid chez les enfants semblent dessiner un double constat : les plus jeune semblent, en France, bel et bien autant touchés, si ce n'est plus pour les ados, par le coronavirus lors de cette troisième vague que lors des deux premières, mais cette hausse des contaminations ne se traduit pas encore dans les hôpitaux et dans les services de réanimation. Reste la question de l'accélérateur que peuvent constituer les enfants dans la progression de l'épidémie. Plus touchés, ils peuvent potentiellement transmettre le virus plus massivement dans la sphère intrafamiliale et provoquer un effet levier. C'est sans doute cet argument qui sera pris en compte dans le choix de fermer ou non les écoles en amont des vacances de Pâques.