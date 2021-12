Covid chez l'enfant : l'incidence frôle les 1000 cas chez les 6-10 ans

CORONAVIRUS ENFANT. C'est un record en France : la tranche d'âge des 6 à 10 ans affiche depuis mardi soir un taux d'incidence de 978 cas pour 100 000. Il pourrait dépasser les 1000 cas pour 100 000 dès ce mercredi soir...

Les statistiques sur le Covid chez les enfants se succèdent et continuent de dessiner un constat alarmant. Selon les tout derniers chiffres sur le nombre de cas constatés au quotidien et l'incidence sur la dernière semaine glissante disponible, les enfants restent pleinement impactés par la 5e vague de coronavirus. De plus en plus impactés d'ailleurs, même si ces données sont à remettre dans leur contexte : celui d'une multiplication des dépistages dans les écoles pour une classe d'âge qui, en outre, n'est pas vaccinée.

Dans les derniers chiffres communiqués par Santé publique France au 4 décembre 2021, le nombre d'enfants de 0 à 9 ans testés positivement était de 4908 cas. Un chiffre en hausse par rapport à la semaine précédente (+1041 cas). Chez les 10-19 ans, il était de 5491 nouveaux cas, toujours selon les mêmes données (+1613 cas). Chez les 0 à 9 ans, on dénombrait 390,8 cas pour 100 000 habitants sur la semaine 47 selon les dernières données de Santé publique France contre 311,8 cas/100 000 pour la population générale. Ce taux d'incidence des 0-9 ans était en hausse de +180, points. Chez les 10-19 ans, ce taux d'incidence s'élevait à 344,6 cas pour 100 000, en hausse de +149,64 points.

Une analyse plus resserrée, sur des classes d'âge plus précises, montre que ce sont les enfants de primaire qui sont les plus touchés. Le taux d'incidence sur une semaine glissante, donc plus proche de nous que la semaine 47, est passé à 978.55 cas pour 100 000 chez les primaires (+21,50) sur la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Il était de 161.76 cas pour 100 000 chez les moins de 3 ans (+4,50 points en une semaine), de 374.13 cas pour 100 000 chez les lycéens (+17,94), de 440 cas pour 100 000 chez les maternelles (+13,20) ans et de 602.31 cas pour 100 000 chez les collégiens (+22,14).

Selon les données hospitalières dévoilées mardi 7 novembre au soir, la barre des 100 enfants hospitalisés pour Covid-19 a été franchie. 107 enfants de 0 à 9 ans étaient hospitalisés en raison d'une infection au coronavirus, soit 36 de plus que la semaine précédente. 56 patients âgés entre 10 et 19 ans étaient eux aussi à l'hôpital, soit cette fois 5 de plus que 7 jours plus tôt. Le nombre d'enfants et d'ados en réanimation pour Covid-19 reste à ce stade très faible, avec 17 enfants âgés entre 0 et 9 ans dans ces services ce 7 décembre 2021, soit 5 de plus que la semaine précédente. 4 patients de 10 à 19 ans étaient en réanimation, soit 3 de plus que 7 jours auparavant.

Le gouvernement, via Santé publique France et Data.gouv, a mis en place un certain nombre d'indicateurs qui permettent de suivre l'évolution du Covid selon les classes d'âge. Dans les graphiques ci-dessous, vous pourrez suivre au jour le jour le nombre de cas positifs détectés au quotidien chez les enfants (données à J-3), l'évolution des taux d'incidence sur la dernière semaine, mais aussi les derniers chiffres sur le nombre d'enfants hospitalisés et en réanimation publiés chaque soir par les autorités.

Ce tableau de bord présente le nombre d'enfants de 0 à 9 ans et de 10 à 19 ans testés positivement dans les derniers chiffres communiqués par Santé publique France (chiffres consolidés à J-3, mis à jour chaque soir sauf le vendredi et le week-end).

Si on suit l'évolution du nombre de tests positifs rapporté quotidiennement chez les 0 à 9 ans et 10 à 19 ans, les différentes vagues de l'épidémie de coronavirus sont clairement visibles chez les plus jeunes. Les indicateurs semblent suivre la même tendance que les données en population générale :

Voici le taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000) mesuré chez les 0 à 9 ans et chez les 10-19 ans. Ce taux est mesuré sur la dernière semaine calendaire. La courbe grise représente le taux d'incidence en population générale.

Le ministère de la Santé et Data.gouv livrent aussi des taux d'incidence par niveau scolaire, qui donnent une idée de la propagation du virus sur des classes d'âge plus fines et font le lien avec la circulation du Covid à l'école. Attention : cette fois les données ne sont pas livrées sur la dernière semaine calendaire (semaine complète du lundi au dimanche), mais sur une semaine glissante.

Comment se traduit cette évolution du nombre de cas et de l'incidence dans les hôpitaux ? Voici le nombre d'enfants de 0 à 9 ans et de 10 à 19 ans hospitalisés en raison d'une infection au coronavirus. Chiffres mis à jour chaque soir entre 19h et 21h.

PRÉCISION : les chiffres affichés dans le tableau des hospitalisations chez les enfants ci-dessus ont été erronés pendant plusieurs heures le mercredi 1er décembre 2021 et c'est l'incidence qui y était affichée (il fallait lire en effet 387.48 cas pour 100 000 et 234.64 cas pour 100 000). Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Voici le nombre d'enfants de 0 à 9 ans et de 10 à 19 ans en réanimation en raison d'une infection au coronavirus. Chiffres mis à jour chaque soir entre 19h et 21h.

Ces chiffres du Covid chez les enfants semblent dessiner un double constat : les plus jeune, qui ne sont pas vaccinés avant 12 ans, semblent bel et bien autant touchés en France par le coronavirus (si ce n'est plus selon les périodes), mais ces contaminations ne se traduisent pas tout à fait dans les hôpitaux et dans les services de réanimation. Reste la question de l'accélérateur que peuvent constituer les enfants dans la progression de l'épidémie. Plus touchés, ils peuvent potentiellement transmettre le virus plus massivement dans la sphère intrafamiliale et provoquer un effet levier. C'est cet argument qui avait été pris en compte notamment dans le choix de fermer les écoles en amont des vacances de Pâques en 2020.