Covid chez l'enfant : où en est l'épidémie chez les plus jeunes ?

CORONAVIRUS ENFANT. Une semaine après la rentrée de novembre, où en est l'épidémie de Covid-19 chez les enfants en France ? Voici les dernières données disponibles...

La rentrée scolaire a été accompagnée de fortes craintes sur l'impact du variant Delta chez les moins de 12 ans. La rentrée de novembre est venue accentuer encore un peu plus ces craintes, avec une épidémie de Covid-19 en plein rebond en France. Le protocole sanitaire déployé dans les établissements scolaires, qui avait été allégé début octobre dans les départements où le virus était passé sous le seuil d'alerte, est repassé partout au niveau 2 à compter du 15 novembre. Cela signifie que le port du masque est redevenu obligatoire partout sur le territoire en primaire.

Les scientifiques continuent de diverger sur l'impact sanitaire de l'épidémie de Covid chez les enfants. La Société française de Pédiatrie estimait sur son site Internet fin septembre que "les prédictions les plus alarmistes sur le nombre d'enfants susceptibles d'être contaminés à leur retour à l'école ne doit pas faire de vue que parmi tous les virus épidémiques qui touchent l'enfant, SARS-CoV2 est un des moins pathogènes" et que "le principal danger de la COVID-19 pour l'enfant n'est pas celui de développer une forme grave de la maladie mais bien celui d'affecter leur santé mentale par des mesures répétées de fermeture de classe et de confinement". Mais plusieurs médecins et scientifiques apportent régulièrement des points de vue divergents. Les effets du coronavirus chez l'enfant, mais aussi la contagiosité des plus jeunes reste débattue, près de deux ans après l'émergence du virus.

Alors où en est l'épidémie de coronavirus chez les enfants après le retour en classe suite aux vacances de la Toussaint ? Le gouvernement, via Santé publique France et Data.gouv a mis en place un certain nombre d'indicateurs qui permettent de suivre l'évolution du Covid selon les classes d'âge. Ce tableau de bord présente le nombre d'enfants de 0 à 9 ans et de 10 à 19 ans testés positivement dans les derniers chiffres communiqués par Santé publique France (chiffres consolidés à J-3, mis à jour chaque soir), ainsi que le nombre d'enfants hospitalisés et en réanimation dans le dernier bilan. Le taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000) mesuré sur la dernière semaine calendaire est aussi présenté pour les différentes classes d'âge et niveaux scolaires (comparaisons avec les mêmes données à J-7).

Si on suit l'évolution du nombre de tests positifs rapporté quotidiennement chez les 0 à 9 ans et 10 à 19 ans, les différentes vagues de l'épidémie de coronavirus sont clairement visibles chez les plus jeunes. Les indicateurs semblent suivre la même tendance que les données en population générale :

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Voici l'évolution du taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000) mesuré chez les 0 à 9 ans et chez les 10-19 ans. Ce taux est mesuré sur la dernière semaine calendaire. La courbe grise représente le taux d'incidence en population générale.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Comment se traduit cette évolution du nombre de cas et de l'incidence dans les hôpitaux ? Voici l'évolution du nombre d'enfants de 0 à 9 ans et de 10 à 19 ans hospitalisés en raison d'une infection au coronavirus. Chiffres mis à jour chaque soir entre 19h et 21h.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Voici l'évolution du nombre d'enfants de 0 à 9 ans et de 10 à 19 ans en réanimation en raison d'une infection au coronavirus. Chiffres mis à jour chaque soir entre 19h et 21h.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Ces chiffres du Covid chez les enfants semblent dessiner un double constat : les plus jeune semblent, en France, bel et bien autant touchés (si ce n'est plus selon les périodes pour les ados) par le coronavirus, mais ces contaminations ne se traduisent pas tout à fait dans les hôpitaux et dans les services de réanimation. Reste la question de l'accélérateur que peuvent constituer les enfants dans la progression de l'épidémie. Plus touchés, ils peuvent potentiellement transmettre le virus plus massivement dans la sphère intrafamiliale et provoquer un effet levier. C'est cet argument qui avait été pris en compte notamment dans le choix de fermer les écoles en amont des vacances de Pâques en 2020.